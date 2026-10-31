Aburrimiento en el matrimonio: tres cambios que pueden ayudar a recuperar la conexión

El psicólogo Mark Travers plantea que el aburrimiento en el matrimonio representa una oportunidad para renovar la conexión de la pareja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La rutina no suele llegar a un matrimonio de un día para otro. Aparece en pequeños gestos: las mismas conversaciones, los mismos planes de fin de semana y la sensación de que todo ya está dicho. Sin embargo, el aburrimiento en el matrimonio no tiene por qué anticipar una ruptura: puede ser una señal para recuperar la curiosidad, el diálogo y los proyectos en común.

El psicólogo estadounidense Mark Travers, con formación en la Universidad de Cornell y la Universidad de Colorado Boulder, abordó este fenómeno en una columna publicada por Psychology Today. El especialista plantea que las parejas pueden interpretar el aburrimiento como una oportunidad para introducir cambios y reforzar su conexión, en vez de limitarse a convivir con la incomodidad.

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La falta de novedad puede afectar la satisfacción con el vínculo y trasladarse a otras áreas de la vida cotidiana. Este estado puede relacionarse con frustración, un peor ánimo, intercambios negativos y dificultades para evaluar los conflictos con claridad. El desafío consiste en identificar qué está faltando y actuar antes de que la distancia emocional se consolide.

La monotonía en la convivencia se asocia con estados de frustración, desánimo y dificultades para evaluar los conflictos con claridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incorporar experiencias nuevas para salir de la rutina de pareja

La primera solución consiste en sumar novedad y variedad a la vida individual y compartida. Un matrimonio puede ser estable y, aun así, necesitar estímulos que rompan con las dinámicas repetitivas.

Investigaciones relacionan el aburrimiento en una relación con la falta de experiencias nuevas. La explicación no pasa necesariamente por hacer cambios drásticos ni por planificar actividades costosas. Probar una clase, visitar un lugar desconocido, cocinar una receta distinta o retomar una salida que había quedado en pausa puede generar un espacio diferente para la pareja.

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La propuesta también incluye respetar los intereses individuales. Cuando cada integrante encuentra oportunidades para aprender, conocer personas o desarrollar un proyecto propio, aporta nuevas vivencias a la relación. El crecimiento personal puede renovar la mirada sobre la pareja, porque habilita temas de conversación y experiencias que no forman parte de la rutina doméstica.

La incorporación de actividades novedosas permite que los cónyuges rompan dinámicas repetitivas sin necesidad de realizar gastos elevados.

Este proceso se vincula con la idea de autoexpansión, es decir, la búsqueda de situaciones que amplían la percepción que una persona tiene de sí misma. En los primeros meses de una relación, ese descubrimiento suele ocurrir de manera espontánea. Con el paso de los años, requiere una decisión más consciente.

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No se trata de evitar la convivencia ni de perseguir una excitación constante. La meta es impedir que el matrimonio quede reducido a las obligaciones, los horarios y las tareas pendientes.

Conversar sobre el malestar evita que el silencio agrande la distancia

La segunda solución es hablar de forma directa sobre la insatisfacción. Muchas parejas evitan plantear el aburrimiento por temor a herir al otro o porque interpretan esa conversación como una prueba de que el vínculo está en crisis. Pero callar puede profundizar la desconexión.

La comunicación en pareja permite distinguir si el aburrimiento proviene de la relación o de otros problemas personales. El cansancio laboral, la falta de tiempo propio, una preocupación económica o la frustración por metas postergadas pueden influir en el modo en que una persona vive el matrimonio.

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La comunicación directa sobre la insatisfacción permite distinguir si el desgano surge del vínculo o de problemas como el cansancio laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Travers advierte que evitar los conflictos para preservar una aparente tranquilidad puede traer consecuencias. Las conversaciones incómodas son necesarias cuando existen necesidades que no están siendo atendidas. Expresar malestar no implica responsabilizar al otro por todo lo que ocurre, sino poner en palabras qué se extraña, qué se necesita y qué se podría modificar.

Algunas preguntas pueden ayudar a abrir ese intercambio: ¿qué actividades disfrutábamos y dejamos de hacer?, ¿qué metas personales queremos retomar?, ¿qué necesitamos para sentirnos más acompañados? La clave está en escuchar sin interrumpir, sin minimizar y sin transformar la conversación en una lista de reproches.

La curiosidad tampoco debería desaparecer con los años. Conocer a la pareja no es una tarea terminada, porque sus intereses, preocupaciones y prioridades pueden cambiar a lo largo del tiempo.

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Priorizar los momentos positivos fortalece el vínculo matrimonial

La tercera solución apunta a recuperar los momentos de conexión positiva. En una convivencia atravesada por responsabilidades, es común que las conversaciones se concentren en temas funcionales: compras, hijos, trabajo, pagos o tareas del hogar. Reservar tiempo para compartir algo agradable puede cambiar esa dinámica.

Travers destaca la importancia de celebrar buenas noticias, avances y logros personales. Esta práctica permite que ambos integrantes se sientan valorados y acompañados. Un reconocimiento sincero, una pregunta atenta o un gesto de apoyo pueden tener un efecto concreto en la vida cotidiana de la pareja.

La planificación de salidas y momentos compartidos protege el tiempo de la pareja de la carga de las obligaciones domésticas.

También es útil planificar encuentros. Una cena, una salida, una caminata o unas vacaciones pueden parecer iniciativas simples, pero establecen un momento protegido de las demandas diarias. Planificar una cita no elimina la espontaneidad: crea las condiciones para que la pareja tenga tiempo de disfrutar sin apuro.

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El valor de estas instancias no depende de su costo ni de su duración. Lo relevante es que representen una elección mutua y que ambos puedan estar presentes. A veces, el aburrimiento se instala porque el vínculo deja de ocupar un lugar activo entre las prioridades.

Incorporar novedades, hablar de lo que incomoda y sostener momentos positivos son tres caminos prácticos para que la rutina no defina la relación.