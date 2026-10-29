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Receta de ñoquis de calabaza con salsa de cuatro quesos, rápida y fácil

Esta clásica costumbre argentina nacida de la inmigración italiana suma el sabor dulce del zapallo criollo con un baño fundido de cuatro variedades lácteas, logrando una comida familiar lista en menos de una hora

Ñoquis de calabaza con salsa de queso y hojas verdes en un plato hondo, junto a un trozo de pan, un tenedor y una copa con vino blanco.
La cocción del zapallo al vapor o en microondas impide que el vegetal absorba líquido de más - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Hay algo en el aroma a calabaza asada que se mete en la casa y transporta directo a un domingo en familia. Los ñoquis de calabaza con salsa de cuatro quesos combinan la dulzura suave del zapallo con la cremosidad intensa de los quesos fundidos, una mezcla que conquista hasta a los más exigentes.

En Argentina, el 29 de cada mes es sinónimo de ñoquis, una tradición heredada de los inmigrantes italianos que llegaron a nuestras costas. La versión con calabaza le suma un toque autóctono, ya que este vegetal forma parte central de la cocina criolla desde mucho antes de la llegada de la pasta.

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Receta de ñoquis de calabaza con salsa de cuatro quesos

Se trata de una pasta casera a base de puré de calabaza, harina y huevo, moldeada en pequeñas piezas que se hierven hasta flotar. Se sirve bañada en una salsa cremosa elaborada con cuatro variedades de queso, que aporta untuosidad y un sabor profundo sin necesidad de pasos complicados.

Tiempo de preparación

El tiempo total ronda los 50 minutos: 30 minutos de preparación (incluye cocción de la calabaza y armado de los ñoquis) y 20 minutos de cocción entre la hervida de la pasta y la salsa.

Ingredientes

  • 800 gr de calabaza (zapallo anco, pelada y en trozos)
  • 300 gr de harina 0000 (cantidad aproximada, puede variar)
  • 1 huevo
  • Sal, pimienta y nuez moscada, cantidad necesaria
  • 50 gr de queso rallado (para la masa)
  • 200 ml de crema de leche
  • 80 gr de queso azul
  • 80 gr de queso parmesano rallado
  • 80 gr de queso mozzarella o muzzarella
  • 80 gr de queso cremoso o fontina
  • 20 gr de manteca
Un cuenco con ñoquis cubiertos de salsa, hojas verdes y queso rallado, situado sobre una mesa con una copa de vino y un tenedor.
Los ñoquis crudos se conservan en el freezer hasta dos meses con una separación de harina - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer ñoquis de calabaza con salsa de cuatro quesos, paso a paso

  1. Cortar la calabaza en trozos y cocinarla al vapor o en el microondas hasta que esté bien tierna. Esto evita que absorba agua de más, un detalle clave para que la masa no quede pesada.
  2. Hacer un puré con la calabaza y dejarlo enfriar unos minutos. Debe quedar bien seco y sin grumos.
  3. Agregar al puré el huevo, el queso rallado, sal, pimienta y nuez moscada. Mezclar bien.
  4. Incorporar la harina de a poco, integrando con las manos hasta formar un bollo tierno que no se pegue en los dedos. No te pases con la harina: cuanta menos uses, más livianos quedarán los ñoquis.
  5. Enharinar la mesada y formar cuerdas largas y finas con la masa. Cortar en trozos de 2 cm aproximadamente.
  6. Pasar cada ñoqui por los dientes de un tenedor para marcarlos, o dejarlos simples si se prefiere una versión más rápida.
  7. Poner a hervir abundante agua con sal en una olla grande. Cuando rompa el hervor, volcar los ñoquis en tandas.
  8. Retirar con espumadera apenas suban a la superficie, señal de que están listos. No los dejes de más, porque se desarman.
  9. Para la salsa, calentar la manteca y la crema en una sartén a fuego bajo. Agregar los cuatro quesos cortados en trozos pequeños.
  10. Revolver constantemente hasta lograr una mezcla homogénea y cremosa. Mantener el fuego siempre bajo para que la salsa no se corte.
  11. Volcar los ñoquis sobre la salsa, mezclar con cuidado y servir de inmediato.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 520 kcal
  • Grasas: 28 gr
  • Carbohidratos: 48 gr
  • Proteínas: 18 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los ñoquis crudos se pueden guardar en el freezer hasta 2 meses, separados con harina para que no se peguen. Una vez cocidos y con la salsa, se conservan en la heladera hasta 2 días en un recipiente hermético. No se recomienda congelar la preparación ya mezclada con la salsa de quesos, porque pierde textura al descongelar.

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