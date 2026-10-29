Receta de mayonesa de ajo negro, rápida y fácil

La mayonesa de ajo negro permite renovar preparaciones habituales con una textura cremosa y un sabor suave, de notas dulces y balsámicas. Puede utilizarse como acompañamiento de papas, carnes, hamburguesas y vegetales asados.
También resulta una alternativa para sumar a picadas, choripanes o sándwiches. La preparación no requiere cocción y se resuelve en pocos minutos al procesar los ingredientes hasta integrar una crema homogénea.
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Receta de mayonesa de ajo negro
Esta salsa fría se elabora con mayonesa, ajo negro, jugo de limón y pimienta. El resultado es un aderezo untuoso, de tonalidad oscura y perfil agridulce, apto para servir al momento o conservar refrigerado hasta su uso.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 5 minutos
- Preparación: 5 minutos
- Cocción: No tiene tiempo de cocción
Ingredientes
- 250 g de mayonesa
- 3 dientes de ajo negro
- 10 ml de jugo de limón
- 5 ml de aceite de oliva
- 1 g de pimienta negra
- 1 g de sal, opcional
Cómo hacer mayonesa de ajo negro, paso a paso
- Pelar los dientes de ajo negro y colocarlos en un vaso alto o recipiente para mixer.
- Agregar la mayonesa, el jugo de limón, el aceite de oliva y la pimienta negra.
- Procesar durante 30 segundos, hasta lograr una salsa lisa y de color uniforme.
- Probar y ajustar la sal. No agregar demasiada sal al principio, porque la mayonesa ya suele tener una cantidad considerable.
- Pasar la preparación a un frasco limpio y dejarla reposar durante 10 minutos en la heladera para que se integren los sabores.
- Servir fría como aderezo para papas, carnes, hamburguesas, pescados, sándwiches o vegetales grillados.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 8 porciones de 30 g cada una.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 155 kcal
- Grasas: 16 g
- Carbohidratos: 2 g
- Proteínas: 0,5 g
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Guardar la mayonesa de ajo negro en un frasco hermético dentro de la heladera, a una temperatura de entre 2℃ y 5℃.
Se puede conservar durante 3 días, siempre que se utilicen utensilios limpios y no se deje fuera de la heladera por períodos prolongados.
No se recomienda congelarla, porque la mayonesa puede separarse y perder su textura cremosa al descongelarse.
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