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Receta de mayonesa de ajo negro, rápida y fácil

La propuesta simple para transformar un aderezo clásico en una opción de gusto profundo, textura untuosa y perfil agridulce

Un cuenco de vidrio con salsa cremosa, una cuchara de la que cae aderezo y varios dientes de ajo negro sobre una mesa de madera blanca.
La preparación de la mayonesa de ajo negro demanda un tiempo total de cinco minutos y prescinde de cocción (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La mayonesa de ajo negro permite renovar preparaciones habituales con una textura cremosa y un sabor suave, de notas dulces y balsámicas. Puede utilizarse como acompañamiento de papas, carnes, hamburguesas y vegetales asados.

También resulta una alternativa para sumar a picadas, choripanes o sándwiches. La preparación no requiere cocción y se resuelve en pocos minutos al procesar los ingredientes hasta integrar una crema homogénea.

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Receta de mayonesa de ajo negro

Esta salsa fría se elabora con mayonesa, ajo negro, jugo de limón y pimienta. El resultado es un aderezo untuoso, de tonalidad oscura y perfil agridulce, apto para servir al momento o conservar refrigerado hasta su uso.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 5 minutos
  • Preparación: 5 minutos
  • Cocción: No tiene tiempo de cocción

Ingredientes

  • 250 g de mayonesa
  • 3 dientes de ajo negro
  • 10 ml de jugo de limón
  • 5 ml de aceite de oliva
  • 1 g de pimienta negra
  • 1 g de sal, opcional

Cómo hacer mayonesa de ajo negro, paso a paso

  1. Pelar los dientes de ajo negro y colocarlos en un vaso alto o recipiente para mixer.
  2. Agregar la mayonesa, el jugo de limón, el aceite de oliva y la pimienta negra.
  3. Procesar durante 30 segundos, hasta lograr una salsa lisa y de color uniforme.
  4. Probar y ajustar la sal. No agregar demasiada sal al principio, porque la mayonesa ya suele tener una cantidad considerable.
  5. Pasar la preparación a un frasco limpio y dejarla reposar durante 10 minutos en la heladera para que se integren los sabores.
  6. Servir fría como aderezo para papas, carnes, hamburguesas, pescados, sándwiches o vegetales grillados.
Un cuenco pequeño de madera con salsa cremosa negra y una cuchara de metal reposa sobre una superficie de madera oscura.
El aderezo sirve como acompañamiento para hamburguesas, carnes, pescados, papas y vegetales grillados (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 8 porciones de 30 g cada una.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 155 kcal
  • Grasas: 16 g
  • Carbohidratos: 2 g
  • Proteínas: 0,5 g

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Guardar la mayonesa de ajo negro en un frasco hermético dentro de la heladera, a una temperatura de entre 2℃ y 5℃.

Se puede conservar durante 3 días, siempre que se utilicen utensilios limpios y no se deje fuera de la heladera por períodos prolongados.

No se recomienda congelarla, porque la mayonesa puede separarse y perder su textura cremosa al descongelarse.

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