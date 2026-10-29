El truco para que las verduras logren un dorado parejo sin perder su textura

La humedad superficial retrasa el dorado de las verduras al horno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las verduras cocinadas al horno pueden quedar tiernas sin bordes dorados. Para evitarlo, hay que reducir la humedad, separar las piezas y mantener alta temperatura.

La humedad demora el dorado de las verduras

El horneado exige evaporar el agua exterior antes de formar el color tostado. Si las piezas están mojadas o muy juntas, el vapor queda retenido y la cocción se acerca más al efecto de hervir que al de asar. Por eso conviene escurrir y secar bien los vegetales tras lavarlos; en brócoli y coliflor, el agua puede quedar entre los ramilletes.

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Una bandeja amplia facilita la evaporación del agua durante la cocción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cambio de color se relaciona con la reacción de Maillard, una interacción entre aminoácidos y ciertos azúcares bajo calor. El químico y divulgador Dario Bressanini, de la Universidad de Insubria, explicó a la revista especializada Science que la presencia de agua inhibe este proceso, asociado al tono marrón y distintos compuestos de sabor.

Esa condición ofrece una pauta práctica: retirar el exceso de agua antes de condimentar. Las verduras congeladas requieren atención adicional porque liberan el hielo durante la cocción.

La guía publicada por Eating Healthy Mag, firmada por Max Hale, escritor de cocina con formación culinaria y docente para cocineros principiantes, aconseja hornearlas directamente desde el congelador sobre una bandeja caliente y espaciosa, sin descongelarlas antes.

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Las piezas separadas desarrollan mejores bordes tostados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una bandeja amplia permite que el vapor se disipe

Una placa metálica con borde facilita el contacto directo entre las caras cortadas y la superficie caliente. Los recipientes profundos y fuentes abarrotadas retienen vapor. Mientras que una sola capa deja espacio para que el agua se evapore. Si no entran sin superponerse, conviene repartir las verduras en dos placas.

También importa ajustar el corte a la densidad de cada ingrediente.

Las zanahorias necesitan trozos más pequeños que los de calabacín para terminar al mismo tiempo

Los ramilletes de brócoli conviene mantenerlos relativamente grandes

papas y zanahorias pueden entrar primero y las de cocción más rápida, como la En una combinación de verduras: laspueden entrar primero y las de cocción más rápida, como la zucchini , después.

El brócoli y la coliflor conservan líquido entre sus ramilletes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hale sugiere apoyar las caras planas de las piezas sobre el metal. Esta medida favorece el dorado de coles de Bruselas cortadas por la mitad, zanahorias y rodajas gruesas de coliflor.

Una investigación difundida en el Journal of the Science of Food and Agriculture observó que los tratamientos culinarios que reducen humedad modifican las etapas iniciales de la reacción de Maillard en varias verduras.

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El tamaño de los cortes determina si los ingredientes terminan al mismo tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aceite y temperatura deben acompañar, sin exceso

El aceite ayuda a transmitir calor y a adherir los condimentos, aunque una cantidad elevada puede volver grasosas las verduras cuando liberan líquido.

La referencia de Eating Healthy Mag es usar cerca de una cucharada por cada 450 gramos y mezclarlas en un recipiente antes de llevarlas a la placa, para lograr una cobertura pareja.

Una bandeja con espárragos, brócoli, tomates y setas se encuentra dentro de un horno encendido en una cocina doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La American Heart Association recomienda reemplazar las grasas saturadas y trans por grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. Entre sus opciones para cocinar figuran aceites vegetales líquidos, como los de oliva y canola.

La institución indica que estos aceites sirven para hornear o asar y aconseja descartarlos si comienzan a humear o adquieren mal olor.

Las caras planas en contacto con el metal favorecen la coloración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para muchas verduras resistentes, una temperatura inicial de 220°C (425°F) permite dorar las superficies. No hace falta moverlas continuamente: dejar una cara sobre la bandeja y voltearla una vez favorece el dorado.

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El tiempo cambia según tamaño y tipo:

El brócoli puede requerir entre 18 y 25 minutos

Los trozos grandes de papa, entre 30 y 40 minutos o más

Una cantidad moderada de aceite ayuda a distribuir el calor y los condimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada variedad requiere observar su textura durante el horneado

y zucchini , se benefician de cortes gruesos y de una placa sin amontonamiento. Los vegetales con alto contenido de agua, como champiñones , se benefician de cortes gruesos y de una placa sin amontonamiento.

Las zanahorias y batatas necesitan tiempo para ablandarse en el centro, aunque sus azúcares naturales pueden oscurecer las piezas pequeñas antes.

En las coles de Bruselas, colocar el lado del corte hacia abajo permite dorarlas mientras las hojas externas se vuelven crujientes.

Si queda líquido acumulado, se puede retirarlo con cuidado, extender las verduras en una placa grande y devolverlas al horno caliente.

Si ya están demasiado blandas, continuar la cocción puede secarlas en exceso. En ese caso, pueden aprovecharse en sopa, con pasta o dentro de un plato de cereales, como plantea la guía de Hale.