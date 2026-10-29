Frutillas y arándanos: cómo actúa cada una en el control de peso, según la ciencia

Una taza de frutillas aporta 53 calorías, tres gramos de fibra y contiene un 91% de agua en su composición - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Elegir entre frutillas y arándanos a la hora de hacer un snack saludable parece una decisión menor, pero la ciencia tiene datos concretos para orientarla. Ambas frutas aportan fibra, antioxidantes y pocas calorías, y los estudios más recientes las posicionan como aliadas del control de peso, aunque con mecanismos y perfiles nutricionales distintos.

Las frutillas tienen menos calorías y mejoran el azúcar en sangre

Una taza de frutillas en rodajas aporta alrededor de 53 calorías y 3 gramos de fibra dietética, según los datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Su alto contenido de agua —cerca del 91% de su composición— permite comer una porción generosa sin sumar muchas calorías al día.

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Las frutillas cubren el 108% de la recomendación diaria de vitamina C y aportan polifenoles como el ácido elágico - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá del volumen, las frutillas tienen un efecto documentado sobre el metabolismo. Un ensayo clínico aleatorizado y controlado publicado en Nutrients (2025) evaluó durante 28 semanas el consumo de frutillas deshidratadas en adultos con prediabetes. Los participantes que tomaron el equivalente a 2,5 porciones diarias de frutillas frescas mostraron mejoras en los marcadores antioxidantes, reducción de la glucosa en ayunas y menor inflamación vascular en comparación con el grupo control.

El estudio también identificó reducciones en las moléculas de adhesión celular intercalar (ICAM) y vascular (VCAM), indicadores de inflamación en los vasos sanguíneos. Esos resultados sugieren que las frutillas pueden ser una intervención dietética práctica para personas con riesgo metabólico elevado, según sus autores.

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Además de la fibra, las frutillas aportan el 108% del valor diario recomendado de vitamina C por taza, junto con polifenoles como el ácido elágico y las antocianinas, compuestos vegetales estudiados por su rol en la salud metabólica, según informó EatingWell.

Los arándanos aportan 84 calorías por taza y concentran antocianinas vinculadas a la regulación del metabolismo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los arándanos activan hormonas que regulan el apetito

Los arándanos tienen un perfil calórico levemente superior: unas 84 calorías por taza, con 3,5 gramos de fibra. La diferencia respecto a las frutillas es pequeña —alrededor de 30 calorías por porción— y no resulta determinante en el contexto de una alimentación equilibrada.

Lo que los distingue con mayor claridad es su concentración de antocianinas, los pigmentos que dan a los arándanos su color azul-violáceo. Estas moléculas fueron estudiadas por su capacidad de modular la respuesta glucémica y las hormonas del apetito.

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Un ensayo clínico aleatorizado publicado en el European Journal of Nutrition (2026) administró bebidas con distintas dosis de arándanos silvestres deshidratados a 24 adultos sanos tras un desayuno rico en carbohidratos. Los resultados mostraron que las dosis de 300 y 450 mg de antocianinas redujeron la glucosa e insulina postprandial de forma dosis-dependiente, y aumentaron las hormonas de saciedad GLP-1 y PYY durante la primera hora tras la ingesta.

Los niveles más altos de GLP-1 y PYY son relevantes para el control del peso, ya que estas hormonas gastrointestinales le indican al cerebro que el estómago está lleno y retrasan el vaciado gástrico, lo que prolonga la sensación de saciedad.

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El seguimiento de más de 12.400 personas vinculó el consumo sostenido de antocianinas con una menor acumulación de grasa corporal - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una dieta alta en antocianinas se asocia con menos aumento de peso

A largo plazo, el consumo regular de alimentos ricos en antocianinas —presentes tanto en frutillas como en arándanos— aparece vinculado a menor ganancia de peso. Un análisis de datos de más de 12.400 personas encontró que una mayor ingesta de estas moléculas se correlacionó con menor acumulación de tejido adiposo a lo largo del tiempo, según una revisión publicada en NPJ Science of Food (2025).

En modelos animales, las antocianinas de arándanos también redujeron el aumento de peso, la grasa hepática y la resistencia a la insulina al inhibir la vía inmune TLR4, que interviene en la inflamación asociada a la obesidad, según un estudio de Molecular Nutrition & Food Research (2025). Los investigadores señalaron que ese mecanismo podría tener aplicaciones terapéuticas en el manejo de la obesidad, aunque aún se requieren ensayos en humanos para confirmarlo.

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Los especialistas en nutrición aconsejan combinar estas frutas con yogur griego o nueces para prolongar la saciedad y estabilizar la glucemia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Combinarlas con proteína y grasa potencia el efecto saciante

Tanto las frutillas como los arándanos son frutas con bajo índice glucémico, lo que significa que no generan picos bruscos de azúcar en sangre, a diferencia de otras opciones dulces. Eso las hace útiles para mantener la energía pareja y reducir el hambre entre comidas.

Para maximizar el efecto saciante, los especialistas en nutrición recomendados por EatingWell sugieren combinarlas con una fuente de proteína y grasa saludable, como yogur griego o un puñado de nueces. Esa combinación ralentiza aún más la digestión y estabiliza la glucemia.

La elección entre una y otra puede guiarse por el objetivo particular: las frutillas muestran un efecto más consistente sobre la glucosa en ayunas y la inflamación vascular en personas con alteraciones metabólicas, mientras que los arándanos presentan mayor evidencia sobre la regulación hormonal del apetito en el período inmediato a la ingesta. En ausencia de condiciones específicas, consumir ambas en variedad sigue siendo la estrategia con mayor respaldo en la literatura científica disponible.

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