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Frutillas y arándanos: cómo actúa cada una en el control de peso, según la ciencia

Diversas investigaciones detallan efectos específicos sobre el metabolismo y el apetito tras su consumo regular. Cómo combinarlas para potenciar sus beneficios, según nutricionistas

Cuenco con frutillas sobre fondo rosa a la izquierda y cuenco con arándanos sobre fondo violeta a la derecha.
Una taza de frutillas aporta 53 calorías, tres gramos de fibra y contiene un 91% de agua en su composición - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Elegir entre frutillas y arándanos a la hora de hacer un snack saludable parece una decisión menor, pero la ciencia tiene datos concretos para orientarla. Ambas frutas aportan fibra, antioxidantes y pocas calorías, y los estudios más recientes las posicionan como aliadas del control de peso, aunque con mecanismos y perfiles nutricionales distintos.

Las frutillas tienen menos calorías y mejoran el azúcar en sangre

Una taza de frutillas en rodajas aporta alrededor de 53 calorías y 3 gramos de fibra dietética, según los datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Su alto contenido de agua —cerca del 91% de su composición— permite comer una porción generosa sin sumar muchas calorías al día.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las frutillas cubren el 108% de la recomendación diaria de vitamina C y aportan polifenoles como el ácido elágico - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá del volumen, las frutillas tienen un efecto documentado sobre el metabolismo. Un ensayo clínico aleatorizado y controlado publicado en Nutrients (2025) evaluó durante 28 semanas el consumo de frutillas deshidratadas en adultos con prediabetes. Los participantes que tomaron el equivalente a 2,5 porciones diarias de frutillas frescas mostraron mejoras en los marcadores antioxidantes, reducción de la glucosa en ayunas y menor inflamación vascular en comparación con el grupo control.

El estudio también identificó reducciones en las moléculas de adhesión celular intercalar (ICAM) y vascular (VCAM), indicadores de inflamación en los vasos sanguíneos. Esos resultados sugieren que las frutillas pueden ser una intervención dietética práctica para personas con riesgo metabólico elevado, según sus autores.

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Además de la fibra, las frutillas aportan el 108% del valor diario recomendado de vitamina C por taza, junto con polifenoles como el ácido elágico y las antocianinas, compuestos vegetales estudiados por su rol en la salud metabólica, según informó EatingWell.

Primer plano de un tazón de cerámica lleno de arándanos frescos y redondos, cubiertos de pequeñas gotas de agua, sobre un fondo claro.
Los arándanos aportan 84 calorías por taza y concentran antocianinas vinculadas a la regulación del metabolismo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los arándanos activan hormonas que regulan el apetito

Los arándanos tienen un perfil calórico levemente superior: unas 84 calorías por taza, con 3,5 gramos de fibra. La diferencia respecto a las frutillas es pequeña —alrededor de 30 calorías por porción— y no resulta determinante en el contexto de una alimentación equilibrada.

Lo que los distingue con mayor claridad es su concentración de antocianinas, los pigmentos que dan a los arándanos su color azul-violáceo. Estas moléculas fueron estudiadas por su capacidad de modular la respuesta glucémica y las hormonas del apetito.

Un ensayo clínico aleatorizado publicado en el European Journal of Nutrition (2026) administró bebidas con distintas dosis de arándanos silvestres deshidratados a 24 adultos sanos tras un desayuno rico en carbohidratos. Los resultados mostraron que las dosis de 300 y 450 mg de antocianinas redujeron la glucosa e insulina postprandial de forma dosis-dependiente, y aumentaron las hormonas de saciedad GLP-1 y PYY durante la primera hora tras la ingesta.

Los niveles más altos de GLP-1 y PYY son relevantes para el control del peso, ya que estas hormonas gastrointestinales le indican al cerebro que el estómago está lleno y retrasan el vaciado gástrico, lo que prolonga la sensación de saciedad.

Composición dividida con frutillas en un cuenco de cerámica a la izquierda y arándanos en otro cuenco a la derecha sobre una mesa.
El seguimiento de más de 12.400 personas vinculó el consumo sostenido de antocianinas con una menor acumulación de grasa corporal - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una dieta alta en antocianinas se asocia con menos aumento de peso

A largo plazo, el consumo regular de alimentos ricos en antocianinas —presentes tanto en frutillas como en arándanos— aparece vinculado a menor ganancia de peso. Un análisis de datos de más de 12.400 personas encontró que una mayor ingesta de estas moléculas se correlacionó con menor acumulación de tejido adiposo a lo largo del tiempo, según una revisión publicada en NPJ Science of Food (2025).

En modelos animales, las antocianinas de arándanos también redujeron el aumento de peso, la grasa hepática y la resistencia a la insulina al inhibir la vía inmune TLR4, que interviene en la inflamación asociada a la obesidad, según un estudio de Molecular Nutrition & Food Research (2025). Los investigadores señalaron que ese mecanismo podría tener aplicaciones terapéuticas en el manejo de la obesidad, aunque aún se requieren ensayos en humanos para confirmarlo.

VisualesIA frutillas arándanos
Los especialistas en nutrición aconsejan combinar estas frutas con yogur griego o nueces para prolongar la saciedad y estabilizar la glucemia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Combinarlas con proteína y grasa potencia el efecto saciante

Tanto las frutillas como los arándanos son frutas con bajo índice glucémico, lo que significa que no generan picos bruscos de azúcar en sangre, a diferencia de otras opciones dulces. Eso las hace útiles para mantener la energía pareja y reducir el hambre entre comidas.

Para maximizar el efecto saciante, los especialistas en nutrición recomendados por EatingWell sugieren combinarlas con una fuente de proteína y grasa saludable, como yogur griego o un puñado de nueces. Esa combinación ralentiza aún más la digestión y estabiliza la glucemia.

La elección entre una y otra puede guiarse por el objetivo particular: las frutillas muestran un efecto más consistente sobre la glucosa en ayunas y la inflamación vascular en personas con alteraciones metabólicas, mientras que los arándanos presentan mayor evidencia sobre la regulación hormonal del apetito en el período inmediato a la ingesta. En ausencia de condiciones específicas, consumir ambas en variedad sigue siendo la estrategia con mayor respaldo en la literatura científica disponible.

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