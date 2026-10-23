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Seis objetos que conviene sacar del dormitorio antes del verano para ganar espacio y adaptarlo al calor

Con la llegada de las altas temperaturas, se recomienda revisar textiles, aparatos y accesorios de invierno que ya no forman parte de la rutina diaria

Una mujer con ropa doblada en brazos junto a una puerta balconera abierta en una habitación con cama y armario.
Los expertos en organización identificaron seis categorías de objetos para retirar del dormitorio antes de los meses de calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El dormitorio suele acumular objetos que pierden utilidad cuando suben las temperaturas. Según especialistas en organización, hay seis categorías de artículos que conviene retirar, guardar o descartar antes del verano para liberar espacio y adaptar el ambiente a los meses de calor.

El clima de Argentina puede alternar jornadas calurosas con lluvias y descensos temporales de temperatura durante la próxima temporada. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las condiciones de El Niño se mantienen activas y que el fenómeno puede modificar el régimen de precipitaciones según cada región. Esa variabilidad no vuelve necesarios los objetos propios del invierno intenso: mantas pesadas, calefactores y pantuflas abrigadas pueden guardarse hasta el año próximo.

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Una mujer arrodillada coloca un acolchado doblado en una caja de plástico transparente junto a una cama de madera en una habitación.
Los acolchados gruesos y las frazadas térmicas deben almacenarse en cajas o bolsas protegidas de la humedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay recomendaciones clave para despejar el dormitorio sin convertir la tarea en una renovación completa, según el sitio Housekeeping.

1- La ropa de cama pesada puede dejar lugar a textiles más livianos

Acolchados gruesos, frazadas térmicas, mantas pesadas y chales de tela polar o micropolar ocupan volumen y aportan una sensación visual asociada al invierno. Guardarlos permite que la habitación se vea más despejada durante el verano.

Antes de almacenarlos, conviene lavarlos o ventilarlos según las indicaciones de cada tela y comprobar que estén completamente secos. Luego pueden ir en bolsas o cajas protegidas de la humedad, dentro de un placard, bajo la cama o en otro espacio de guardado.

2- El calefactor ya no necesita ocupar un lugar central

Paneles, calefactores y estufas eléctricas
El retiro del calefactor eléctrico libera superficie en la habitación y permite colocar ventiladores o equipos de climatización. (extrayendo crédito…)

Los días frescos pueden aparecer aun en una temporada cálida, pero un calefactor eléctrico no suele ser un artículo de uso diario en verano. Retirarlo de la habitación libera una superficie útil y reduce la acumulación de aparatos alrededor de la cama.

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La recomendación es limpiarlo antes de guardarlo, revisar que el cable no presente daños y elegir un sitio seco. El espacio que deja puede destinarse a un ventilador, un equipo de climatización o simplemente quedar libre.

3- Las pantuflas de invierno deben revisarse antes de guardarlas

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La organizadora Carol Applebaum sugiere descartar las pantuflas con suelas vencidas o telas rotas al concluir la temporada de frío. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pantuflas mullidas son parte de la rutina invernal, aunque también se desgastan con facilidad por el uso frecuente. Al terminar la temporada conviene separar las que todavía están en buenas condiciones de las que tienen la suela vencida, costuras rotas, tela deteriorada o falta de agarre.

Se recomienda descartar las que ya no resulten cómodas ni seguras. Las que se conserven pueden guardarse limpias y secas, mientras que para los días cálidos conviene optar por calzado liviano de interior.

4- Sacar de la mesa de luz objetos que ya no se usan

Mesa de noche de madera con un reloj, taza, anteojos, cables, libro y botella de agua junto a una cama con sábanas.
La limpieza de la mesa de luz incluye la verificación de las fechas de vencimiento de los medicamentos guardados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada del verano ofrece una oportunidad para vaciar cajones y superficies cercanas a la cama. Pañuelos, medias gruesas, libros ya terminados, cremas de uso ocasional, bálsamos labiales y envases de medicamentos pueden haber quedado allí tras los meses fríos.

El criterio es conservar únicamente lo que forme parte de la rutina actual. En el caso de los medicamentos, corresponde verificar fechas de vencimiento y consultar los mecanismos locales de descarte seguro. Una mesa de luz con menos objetos facilita la limpieza y evita que el dormitorio se convierta en un depósito.

5- Las velas sin aroma o casi consumidas pueden salir de la habitación

Vela en frasco de vidrio, taza con cuchara, libro y gafas sobre una mesa de noche junto a una cama y una lámpara encendida.
Los frascos de velas consumidas sirven para organizar artículos pequeños si se retira la cera por completo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las velas que perdieron perfume, se decoloraron o quedaron con poca cera ya no necesitan permanecer en la mesa de luz o en un estante. Es posible desecharlas o reunir las que aún se usarán durante el próximo invierno en un único lugar de guardado.

Los frascos que estén en buenas condiciones pueden lavarse y reutilizarse para organizar artículos pequeños, como elásticos para el pelo, hisopos o accesorios. La decisión depende del estado del recipiente y de si se podrá retirar la cera por completo.

6- Revistas y lecturas pendientes ocupan espacio junto a la cama

Pila de revistas, libros con una taza blanca encima, cama de madera con sábanas grises, alfombra de fibra y mesa auxiliar con planta.
Las revistas acumuladas y los libros ya leídos pueden donarse o reciclarse para despejar las zonas cercanas a la cama. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El suelo, las mesas de luz y los estantes cercanos a la cama suelen acumular revistas estacionales, catálogos y libros que ya no despiertan interés. La sugerencia de las organizadoras es revisar ese material con una pregunta concreta: si no se va a leer o consultar de nuevo, no necesita seguir en el dormitorio.

Los libros en buen estado pueden donarse y las revistas pueden reciclarse cuando sea posible. Así, el espacio queda reservado para las lecturas vigentes y para los objetos que realmente se utilizan durante la temporada.

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