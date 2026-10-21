Tendencias

9 artículos que no conviene limpiar en el lavavajillas, según expertos

La combinación de temperatura, detergente y secado automático puede afectar la durabilidad de distintas piezas utilizadas durante la preparación de comidas

Lavavajillas abierto con platos, tazas, vasos y cubiertos en sus dos bandejas, ubicado sobre un suelo de madera junto a una alfombra.
El calor, el detergente y el secado automático afectan la durabilidad de distintos artículos de cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El lavavajillas simplifica la limpieza cotidiana, pero el calor, chorros de agua y detergentes pueden deteriorar ciertos utensilios y recipientes.

Antes de cargar una pieza que genera dudas, la indicación del fabricante debe ser el criterio principal.

PUBLICIDAD

1. El hierro fundido puede perder su capa de curado

Una persona con guantes lava un sartén quemado en un fregadero, usando un cepillo y productos como bicarbonato de sodio y vinagre.
El hierro fundido pierde su capa de curado cuando recibe un lavado inadecuado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sartén de hierro fundido requiere lavado a mano. Carolyn Forté, exdirectora ejecutiva del laboratorio de cuidado del hogar y limpieza citado por Good Housekeeping, sitio especializado en tareas domésticas, advirtió que no debe dejarse en remojo ni introducirse en el lavavajillas.

El ciclo puede eliminar el curado, la capa de aceite fijada con el uso que reduce la adherencia de los alimentos y ayuda a evitar la oxidación. El American Cleaning Institute también incluye el hierro fundido entre las piezas que conviene lavar manualmente.

2. La madera puede deformarse o agrietarse

Un cuchillo de chef con mango de madera sobre una tabla de cortar con tomates cortados, láminas de ajo y perejil.
La madera puede deformarse, agrietarse o partirse por la exposición al agua caliente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cucharas, espátulas y otros utensilios de madera están expuestos al agua caliente y al secado con calor. Según la información recogida por el medio, esos factores pueden deformarlos, abrir grietas o alterar su forma. Forté extendió la precaución a las tablas de cortar de madera: su acabado puede perder aspecto y la tabla puede deformarse o partirse.

PUBLICIDAD

La limpieza a mano no exime de la higiene. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos recomienda lavar tablas, platos, utensilios y superficies con agua caliente y jabón antes y después de preparar alimentos. Y separar los elementos que tocaron carne, aves o mariscos crudos antes de reutilizarlos.

3. La vajilla antigua, decorada o de cristal necesita un trato distinto

Mesa vestida con mantel a rayas, platos ilustrados, copas de vidrio verde, floreros con margaritas blancas y velas encendidas.
La vajilla antigua, decorada y de cristal necesita una limpieza más delicada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La loza antigua, pintada a mano o con detalles dorados, puede sufrir el efecto combinado del detergente y el agua caliente. El riesgo también alcanza al cristal delicado: puede quedar opaco o manchado y, si se acomoda de forma inadecuada, astillarse o quebrarse.

El American Cleaning Institute aconseja lavar a mano la porcelana pintada o antigua y el cristal, salvo que el fabricante establezca que toleran el lavavajillas.

4. Prensas de ajo y ralladores pueden conservar residuos

Primer plano de manos picando ajo con un cuchillo de chef sobre una tabla de madera clara. Se ven un bulbo de ajo entero y dientes ya picados.
Las prensas de ajo y los ralladores pueden conservar restos de alimentos en sus cavidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los utensilios con cavidades pequeñas requieren una revisión posterior. En las prensas de ajo, la pasta puede quedar adherida en zonas a las que el ciclo no llega por completo.

Los restos de queso también pueden permanecer en los orificios del rallador. Para ambos casos, el lavado manual con jabón y una esponja o cepillo permite verificar que no haya residuos antes del siguiente uso.

5. Los vasos térmicos dependen de las instrucciones del fabricante

Vaso térmico negro, libreta con cubierta de cuero y bolígrafo sobre una mesa de madera rústica frente al ventanal de una cafetería.
Los vasos térmicos requieren consultar las instrucciones específicas del fabricante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los recipientes con aislamiento no admiten una regla única. Forté indicó que algunos modelos recientes pueden ser aptos para lavavajillas, mientras que otros pueden sufrir daños en el aislamiento.

Por eso corresponde consultar la etiqueta o las instrucciones específicas antes de colocarlos en la máquina.

6. Las etiquetas de frascos pueden afectar el filtro

Una persona usa un paño naranja para limpiar un frasco de vidrio con residuos de papel, junto a una botella y un cuenco con líquido.
Las etiquetas y los adhesivos de los frascos pueden obstruir el filtro del lavavajillas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un frasco de vidrio puede reutilizarse, pero primero deben retirarse la etiqueta de papel y restos de adhesivo.

El motivo es práctico: esos materiales pueden desprenderse durante el lavado y alojarse en el filtro del equipo. La medida evita incorporar objetos que no forman parte de la vajilla y que pueden dificultar el funcionamiento del aparato.

7. El aluminio y el cobre pueden perder su acabado

Una cocina con gabinetes superiores e inferiores grises, encimeras de mármol blanco veteado, una estufa de acero inoxidable y utensilios de cobre.
El aluminio y el cobre pueden perder su acabado durante los ciclos automáticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las piezas de aluminio pueden decolorarse en el lavavajillas. La guía de Health Canada, el departamento del Gobierno de Canadá responsable de liderar las políticas nacionales de salud, aconseja lavar a mano este material con detergente suave y paño o esponja no abrasiva.

Para el cobre, la institución también recomienda el lavado manual y advierte que no se deben usar recipientes rayados o sin revestimiento para cocinar o conservar alimentos. En el caso de tazas, ollas y sartenes de cobre, el ciclo puede apagar o modificar el aspecto de la superficie. Esa es una razón adicional para limpiarlas fuera de la máquina.

8. Los cuchillos pueden perder filo y dañar el interior

Los cuchillos pueden perder filo y dañar otros elementos dentro del equipo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los cuchillos pueden perder filo y dañar otros elementos dentro del equipo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cuchillos afilados pueden golpearse contra otros cubiertos o contra los soportes durante el ciclo, con deterioro del filo y de las hojas. Los mangos de madera suman la vulnerabilidad propia de ese material.

La Universidad Estatal de Utah aconseja lavar los cuchillos a mano con jabón suave y agua tibia, y secarlos enseguida. La excepción depende de que el fabricante autorice expresamente el lavado automático y de que el equipo disponga de un compartimento adecuado.

9. El recubrimiento antiadherente se preserva mejor con lavado manual

Dos sartenes sobre una mesa de madera, una con superficie lisa y la otra con el fondo negro descascarado y rayado.
El lavado manual ayuda a preservar las propiedades del recubrimiento antiadherente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque algunos utensilios antiadherentes se comercializan como aptos para lavavajillas, Forté señaló que los ciclos repetidos pueden degradar sus propiedades con el tiempo.

La recomendación es lavarlos a mano si se busca prolongar la vida útil del recubrimiento. Como pauta general, cualquier señal de desgaste o desprendimiento exige dejar de usar la pieza, de acuerdo con MedlinePlus.

Temas Relacionados

ElectrodomésticosTrucos de CocinaLimpiezaNewsroom BUEVajillaUtensillosHierro fundidoPorcelanaCobre

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo desarrollar una mentalidad ganadora: las claves del psicólogo deportivo de Franco Colapinto, Del Potro y Paula Pareto

En La Fórmula Podcast, Gustavo Ruiz explicó cómo entrenar la mente para alcanzar el máximo rendimiento y reveló qué distingue a los deportistas de élite. Además, compartió técnicas para gestionar la presión y afrontar las derrotas

Cómo desarrollar una mentalidad ganadora: las claves del psicólogo deportivo de Franco Colapinto, Del Potro y Paula Pareto

Perder a un animal de compañía: por qué duele tanto su ausencia y qué recomiendan los expertos para atravesar el duelo

La tristeza puede alterar rutinas, generar culpa, afectar el descanso y dejar un vacío en el hogar. Especialistas proponen reconocer esas emociones y buscar contención

Perder a un animal de compañía: por qué duele tanto su ausencia y qué recomiendan los expertos para atravesar el duelo

¿Qué le pasó a la voz de Selena Gomez? Los peligros del vapeo, explicados

La cantante contó que dejó los cigarrillos electrónicos tras notar un cambio en su voz. Especialistas explican a Infobae cómo el vapeo puede afectar las cuerdas vocales y cuándo es necesario consultar a un médico

¿Qué le pasó a la voz de Selena Gomez? Los peligros del vapeo, explicados

Kim Kardashian a los 46: cómo se convirtió en referente de la moda urbana y la alta costura

La empresaria y figura de la televisión construyó una identidad visual basada en prendas ceñidas, tonos neutros, referencias deportivas y piezas de archivo. Su presencia en alfombras rojas, campañas y redes sociales convirtió cada aparición en parte de una estrategia que combina exposición pública, lujo y negocios

Kim Kardashian a los 46: cómo se convirtió en referente de la moda urbana y la alta costura

Bella Hadid revivió el vestido de encaje que Britney Spears convirtió en ícono de los 2000

La modelo asistió a la fiesta posterior al desfile de Victoria’s Secret en Los Ángeles con una versión actualizada del minivestido negro que la cantante lució en los MTV Video Music Awards de 2001

Bella Hadid revivió el vestido de encaje que Britney Spears convirtió en ícono de los 2000

DEPORTES

Tenía una maestría en Harvard y le tendieron una trampa que le cambió la vida: la historia de Álvaro Martín, la voz de la NBA

Tenía una maestría en Harvard y le tendieron una trampa que le cambió la vida: la historia de Álvaro Martín, la voz de la NBA

Ocho Top 100 llegan para cerrar el año en la cancha Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis Club

7 frases de Arruabarrena tras el pase de Boca a la final de la Sudamericana: de la decisión sobre Paredes al firme pedido al plantel

Tras la clasificación a la final de la Sudamericana, cuáles son los 5 títulos que Boca Juniors tiene chances de ganar en 2026

El gol de Paredes que le dio a Boca el pasaje a la final de la Sudamericana: la emoción del volante y el festejo loco de Arruabarrena

TELESHOW

Ricardo Darín habló de su nieto y confesó qué es lo más fuerte de convertirse en abuelo: "Me emociona muchísimo"

Ricardo Darín habló de su nieto y confesó qué es lo más fuerte de convertirse en abuelo: "Me emociona muchísimo"

El jurado de MasterChef Celebrity fue lapidario con Campi por su plato: “Es una aberración”

La fuerte reflexión de Ricardo Darín sobre las agresiones en redes: “Detrás del poncho está el cuchillo escondido”

La reacción de Julieta Prandi por el descargo de Juan Alberto Mateyko en su contra tras su separación de Emanuel Ortega

El llamativo look de Wanda Nara en la presentación de su nueva película: diseño midi, escote y estampado con rosas

INFOBAE AMÉRICA

Una sola ciudad, dieciséis gobiernos

Una sola ciudad, dieciséis gobiernos

El enviado de Trump llega a Rusia para reunirse con Putin tras las conversaciones “positivas” con Zelensky en Oslo

El apagón que hizo reír a Silvio Rodríguez y una gira histórica: carta emocionada a un trovador

Japón pidió a Rusia la “liberación inmediata” del periodista nipón detenido por supuesto espionaje

Rubio calificó como “positivas” las conversaciones entre Witkoff y Zelensky para alcanzar un acuerdo con Rusia