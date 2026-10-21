Tendencias

Cuáles son los 4 errores más frecuentes que frenan el progreso en el gimnasio

Entrenadores personales y especialistas consultados por The Guardian identificaron patrones que se repiten entre quienes entrenan con constancia pero no logran ver resultados. Sus recomendaciones apuntan a variables que suelen pasar inadvertidas en la rutina diaria

Hombre de espaldas con camiseta sin mangas que sujeta una barra con discos frente a un banco sobre suelo de goma negra.
El estímulo adecuado para ganar masa muscular exige acercarse al límite del esfuerzo técnico y no solo a la sensación de ardor (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La ausencia de cambios visibles después de varias semanas de entrenamiento no siempre se explica por una rutina insuficiente. La constancia, el aumento gradual de las cargas, la alimentación y el descanso inciden de forma directa en los resultados en el gimnasio, según entrenadores y profesionales consultados por The Guardian.

El punto de partida, advierten, es contar con un plan realista, que se pueda sostener en el tiempo y que responda a los objetivos de cada persona.

PUBLICIDAD

En ese sentido, la entrenadora personal Elizabeth Davies, autora de Training for Your Old Lady Body, identificó un patrón frecuente: comenzar con una exigencia alta, entrenar cinco días por semana y abandonar después de algunas interrupciones. Para evitar ese ciclo, propuso iniciar con dos sesiones semanales de fuerza e incorporar una tercera recién cuando esa frecuencia se haya consolidado. La continuidad a largo plazo, señaló, ofrece mejores resultados que períodos breves de máxima intensidad.

Dicho de otro modo, los 4 errores son:

  1. Empezar con una exigencia muy alta y abandonar tras las primeras interrupciones, en lugar de progresar gradualmente en la frecuencia.
  2. Cambiar la rutina en cada sesión para “sorprender” al cuerpo, en lugar de aplicar sobrecarga progresiva y poder comparar el rendimiento a lo largo del tiempo.
  3. Descuidar la alimentación (déficit o superávit calórico según el objetivo, ingesta de proteína) y no registrar bebidas con azúcares y calorías ocultas.
  4. Mal aprovechar el tiempo efectivo de entrenamiento (distracciones con el teléfono, descansos demasiado largos entre series) en lugar de planificar descansos de 60 a 120 segundos según el tipo de ejercicio.

Repetir ejercicios permite medir la mejora de la fuerza

Pies y piernas de una persona con zapatillas deportivas realizando ejercicios sobre una escalera de agilidad amarilla en un gimnasio.
La sobrecarga progresiva y el descanso adecuado entre series son claves para medir el avance en el gimnasio (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el entrenador Nick Finney, quien trabajó con artistas como Robbie Williams y Jennifer Lopez, cuestionó la idea de modificar la rutina en cada visita al gimnasio para “sorprender” al cuerpo. Según explicó, ese hábito puede dificultar el seguimiento de los avances, ya que impide comparar el rendimiento con entrenamientos previos y perfeccionar la técnica de cada movimiento.

PUBLICIDAD

En cambio, recomendó aplicar la sobrecarga progresiva, que consiste en aumentar de manera gradual el peso, las repeticiones o el volumen de trabajo. Como ejemplo, una persona que realiza cinco repeticiones de press de banca con 60 kilos puede avanzar hasta ocho antes de elevar la carga a 64 kilos. Ese incremento suele reducir otra vez la cantidad de repeticiones posibles, que luego puede recuperarse con práctica. Registrar el rendimiento y sostener los mismos ejercicios durante un período suficiente permite verificar la progresión.

El osteópata David Vaux, autor de Stronger: 10 Exercises for a Longer, Healthier Life, señaló que concentrarse exclusivamente en correr, andar en bicicleta u otras actividades aeróbicas puede relegar el trabajo de resistencia. El ejercicio cardiovascular aporta beneficios para la salud cardíaca, el control del peso y el bienestar mental.

Sin embargo, la fuerza contribuye a preservar las fibras musculares de contracción rápida, cuya pérdida se acelera con la edad y se asocia con fragilidad, caídas y menor movilidad. Su recomendación general fue combinar el movimiento habitual con dos o tres sesiones semanales de entrenamiento de fuerza.

Acumular ejercicios o entrenar más horas no garantiza mejores resultados

Davies advirtió que una sesión con demasiados movimientos puede aumentar la fatiga sin generar una mejora proporcional. Para quienes buscan aumentar la masa muscular, el estímulo debería acercarse al punto en el que ya no sea posible completar otra repetición con buena técnica. Esa referencia es diferente de la sensación de ardor muscular, vinculada con la acumulación de metabolitos, que puede aparecer en series de muchas repeticiones sin indicar que el músculo haya llegado a su límite de trabajo.

Una persona está sentada en un banco con una toalla sobre la cabeza bajo una lámpara, entre pesas y soportes metálicos en una sala oscura.
La falta de descanso entre sesiones intensas eleva la probabilidad de sufrir lesiones como la tendinitis en tendones y ligamentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El descanso entre sesiones también integra el proceso de adaptación. Vaux explicó que tendones y ligamentos necesitan tiempo para responder de forma gradual a la carga, sobre todo en personas que antes llevaban una vida sedentaria.

Entrenar con alta intensidad seis o siete días por semana, sin una recuperación adecuada, puede elevar el riesgo de lesiones como la tendinitis. La condición física se construye con una carga tolerable, progresiva y sostenida, no con sesiones que dificulten continuar la rutina.

La alimentación y el tiempo efectivo de entrenamiento completan el plan

Para Finney, la alimentación es uno de los principales obstáculos para quienes no advierten cambios. El ejercicio, por sí solo, suele ser insuficiente para compensar una alimentación que no acompaña el objetivo buscado. Si la meta es bajar de peso, mencionó la necesidad de mantener un déficit calórico; si es ganar masa muscular, planteó una ingesta energética superior, con nutrientes suficientes. El entrenador citó como referencia cerca de 2 gramos de proteína por cada kilo de peso corporal para favorecer el desarrollo muscular, aunque aclaró que las necesidades varían según cada persona y deben evaluarse con profesionales de la salud.

La entrenadora y asesora de bienestar femenino Aimee Victoria Long sugirió revisar las bebidas, ya que cafés preparados, jugos, licuados, gaseosas y alcohol pueden aportar azúcares y calorías que con frecuencia quedan fuera del registro diario. También recomendó reducir las distracciones durante la sesión. Una hora en el gimnasio puede convertirse en solo 30 minutos de trabajo efectivo si buena parte del tiempo se destina al teléfono, conversaciones o pausas demasiado extensas.

Para el desarrollo muscular, propuso descansos de 60 a 90 segundos entre series, mientras que los ejercicios orientados a la fuerza pueden requerir entre 90 y 120 segundos. Una sesión planificada de 45 minutos puede ser suficiente, según los objetivos, la intensidad y el nivel de entrenamiento de cada persona.

Temas Relacionados

Entrenamiento de fuerzamasa muscularNutriciónGimnasioNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo desarrollar una mentalidad ganadora: las claves del psicólogo deportivo de Franco Colapinto, Del Potro y Paula Pareto

En La Fórmula Podcast, Gustavo Ruiz explicó cómo entrenar la mente para alcanzar el máximo rendimiento y reveló qué distingue a los deportistas de élite. Además, compartió técnicas para gestionar la presión y afrontar las derrotas

Cómo desarrollar una mentalidad ganadora: las claves del psicólogo deportivo de Franco Colapinto, Del Potro y Paula Pareto

Perder a un animal de compañía: por qué duele tanto su ausencia y qué recomiendan los expertos para atravesar el duelo

La tristeza puede alterar rutinas, generar culpa, afectar el descanso y dejar un vacío en el hogar. Especialistas proponen reconocer esas emociones y buscar contención

Perder a un animal de compañía: por qué duele tanto su ausencia y qué recomiendan los expertos para atravesar el duelo

¿Qué le pasó a la voz de Selena Gomez? Los peligros del vapeo, explicados

La cantante contó que dejó los cigarrillos electrónicos tras notar un cambio en su voz. Especialistas explican a Infobae cómo el vapeo puede afectar las cuerdas vocales y cuándo es necesario consultar a un médico

¿Qué le pasó a la voz de Selena Gomez? Los peligros del vapeo, explicados

Kim Kardashian a los 46: cómo se convirtió en referente de la moda urbana y la alta costura

La empresaria y figura de la televisión construyó una identidad visual basada en prendas ceñidas, tonos neutros, referencias deportivas y piezas de archivo. Su presencia en alfombras rojas, campañas y redes sociales convirtió cada aparición en parte de una estrategia que combina exposición pública, lujo y negocios

Kim Kardashian a los 46: cómo se convirtió en referente de la moda urbana y la alta costura

Bella Hadid revivió el vestido de encaje que Britney Spears convirtió en ícono de los 2000

La modelo asistió a la fiesta posterior al desfile de Victoria’s Secret en Los Ángeles con una versión actualizada del minivestido negro que la cantante lució en los MTV Video Music Awards de 2001

Bella Hadid revivió el vestido de encaje que Britney Spears convirtió en ícono de los 2000

DEPORTES

Tenía una maestría en Harvard y le tendieron una trampa que le cambió la vida: la historia de Álvaro Martín, la voz de la NBA

Tenía una maestría en Harvard y le tendieron una trampa que le cambió la vida: la historia de Álvaro Martín, la voz de la NBA

Ocho Top 100 llegan para cerrar el año en la cancha Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis Club

7 frases de Arruabarrena tras el pase de Boca a la final de la Sudamericana: de la decisión sobre Paredes al firme pedido al plantel

Tras la clasificación a la final de la Sudamericana, cuáles son los 5 títulos que Boca Juniors tiene chances de ganar en 2026

El gol de Paredes que le dio a Boca el pasaje a la final de la Sudamericana: la emoción del volante y el festejo loco de Arruabarrena

TELESHOW

Ricardo Darín habló de su nieto y confesó qué es lo más fuerte de convertirse en abuelo: "Me emociona muchísimo"

Ricardo Darín habló de su nieto y confesó qué es lo más fuerte de convertirse en abuelo: "Me emociona muchísimo"

El jurado de MasterChef Celebrity fue lapidario con Campi por su plato: “Es una aberración”

La fuerte reflexión de Ricardo Darín sobre las agresiones en redes: “Detrás del poncho está el cuchillo escondido”

La reacción de Julieta Prandi por el descargo de Juan Alberto Mateyko en su contra tras su separación de Emanuel Ortega

El llamativo look de Wanda Nara en la presentación de su nueva película: diseño midi, escote y estampado con rosas

INFOBAE AMÉRICA

Una sola ciudad, dieciséis gobiernos

Una sola ciudad, dieciséis gobiernos

El enviado de Trump llega a Rusia para reunirse con Putin tras las conversaciones “positivas” con Zelensky en Oslo

El apagón que hizo reír a Silvio Rodríguez y una gira histórica: carta emocionada a un trovador

Japón pidió a Rusia la “liberación inmediata” del periodista nipón detenido por supuesto espionaje

Rubio calificó como “positivas” las conversaciones entre Witkoff y Zelensky para alcanzar un acuerdo con Rusia