Kim Kardashian a los 46: cómo se convirtió en referente de la moda urbana y la alta costura

Kim Kardashian cumplió 46 años este 21 de octubre con una imagen pública integrada a su estrategia de comunicación y negocios (REUTERS/Mario Anzuoni)

Guardar

Kim Kardashian cumple 46 años este 21 de octubre. Entre referencias a la cultura popular, códigos del lujo y una presencia calculada en cada aparición, la empresaria creó un estilo único y se consolidó como ícono de moda.

Su ropa suele funcionar como una extensión de su estrategia de comunicación. A diferencia de las figuras que separan el vestuario de su actividad empresarial, Kardashian convirtió ambos planos en un mismo lenguaje.

PUBLICIDAD

Sus elecciones de siluetas, materiales y marcas acompañaron etapas de su carrera y dialogaron con los productos de su marca, la firma de prendas moldeadoras y básicos que fundó en 2019.

La silueta ceñida se convirtió en una de sus firmas más reconocibles

Prendas como vestidos de punto, faldas tubo, corsés y bodys trasladaron la estética ceñida al vestuario cotidiano masivo (GoffPhotos.com / GROSBY GROUP)

La imagen de su marca SKIMS asociada a Kardashian se apoya desde hace años en prendas ajustadas al cuerpo: vestidos de punto, faldas tubo, corsés, bodys, tops cortos y conjuntos monocromáticos. Esa silueta no apareció como un detalle aislado, sino como una constante que trasladó a la moda masiva una estética antes vinculada al vestuario de fiesta, la lencería y la alfombra roja.

El cuerpo ocupa un lugar central en esa propuesta. Kardashian suele elegir piezas que marcan la cintura, enfatizan las curvas y reducen el espacio entre la prenda y la piel.

PUBLICIDAD

En su caso, la ropa no busca disimular la figura ni seguir una idea convencional de discreción; presenta las formas como parte del look. La combinación de prendas moldeadoras, tejidos elásticos y escotes definidos se volvió uno de los códigos más imitados.

La empresaria fundó en 2019 la firma SKIMS, especializada en prendas moldeadoras y prendas básicas (Skims)

Ese lenguaje coincidió con el crecimiento de las redes sociales como escaparate de tendencias. Muchas de sus apariciones circularon primero como imágenes digitales y luego influyeron en colecciones de cadenas comerciales, marcas independientes y estilismos de otras personalidades.

El vestido ceñido de tonos neutros, los conjuntos de dos piezas y los bodys dejaron de ser elecciones de nicho para integrarse al vestuario cotidiano de una parte amplia del público.

PUBLICIDAD

Los tonos neutros ordenan una estética reconocible

Negro, blanco, gris, beige, chocolate y nude forman la base de buena parte de su guardarropa público. La paleta permite que el protagonismo recaiga en las proporciones y en los materiales, desde el látex hasta el jersey, el cuero o las telas técnicas.

Tonos neutros como negro, blanco, gris, beige y chocolate constituyen la base cromática de su guardarropa público (REUTERS/Mario Anzuoni)

También establece continuidad entre looks muy distintos: un conjunto deportivo, un vestido de gala y una campaña comercial pueden pertenecer al mismo universo visual.

La preferencia por el monocromo aporta una apariencia depurada, aun cuando la prenda es extrema por su ajuste, transparencia o volumen. Kim Kardashian ha alternado esa sobriedad cromática con piezas de alto impacto, como abrigos de gran tamaño, botas que cubren toda la pierna, lentes oscuros envolventes y accesorios de inspiración futurista.

PUBLICIDAD

El uso de calzas, sudaderas y prendas interiores visibles borró las fronteras entre el atuendo deportivo, la ropa de casa y la moda urbana (Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group)

El contraste explica parte de su influencia: puede construir una imagen accesible a partir de básicos y, al mismo tiempo, llevar la propuesta hacia el espectáculo.

En sus looks de calle, las prendas deportivas y de descanso tienen un peso equivalente al de los vestidos de alfombra roja. Calzas, sudaderas, zapatillas, musculosas y prendas interiores visibles forman parte de una estética que ayudó a borrar límites entre ropa para estar en casa, indumentaria deportiva y atuendo urbano.

Esa mezcla se relaciona de manera directa con el posicionamiento de SKIMS y con un mercado que convirtió la comodidad en un argumento de moda.

PUBLICIDAD

Una etapa de mayor experimentación en su imagen pública

El matrimonio con Kanye West entre 2014 y 2022 impulsó una estética con presencia de marcas como Balmain, Givenchy, Balenciaga y Yeezy (Grosby)

La evolución de Kardashian tuvo un punto de inflexión durante su relación con el músico y diseñador Kanye West, con quien estuvo casada entre 2014 y 2022. En ese período, su vestuario se acercó a referencias minimalistas, deportivas y futuristas, con una presencia recurrente de firmas como Balmain, Givenchy, Balenciaga y Yeezy.

La transformación no consistió solo en usar marcas de lujo. Cambió también la manera de presentar cada conjunto: menos joyas, maquillaje más contenido en ciertos momentos, abrigos voluminosos sobre prendas mínimas y una mayor atención a la arquitectura de las piezas. La moda pasó a ser un tema central de su personaje público y no solo un complemento de su fama televisiva.

PUBLICIDAD

Kardashian lució un diseño cubierto de Balenciaga en la Met Gala de 2021 (Photo by Angela WEISS / AFP)

Algunas de sus apariciones más comentadas expresaron esa disposición a probar límites. En la Met Gala de 2021 asistió cubierta de negro de pies a cabeza con un diseño de Balenciaga; al año siguiente llevó el vestido que Marilyn Monroe usó para cantar “Happy Birthday” al presidente John F. Kennedy en 1962.

La empresaria usó el vestido de Marilyn Monroe de 1962 al año siguiente (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Ambas elecciones abrieron debates sobre identidad, archivo de moda, celebridad y espectáculo, y confirmaron que cada aparición podía generar conversación más allá de la alfombra roja.

La Fórmula 1 consolidó al paddock como un nuevo escaparate de moda

La presencia de Kardashian en la Fórmula 1 coincidió con la transformación del paddock en un escaparate de moda y tendencias (REUTERS/Jakub Porzycki)

La presencia de Kardashian en el entorno de la Fórmula 1 se inscribe en una transformación más amplia del campeonato. El paddock dejó de ser un espacio reservado para equipos, pilotos y personal técnico: hoy reúne a celebridades, diseñadores, músicos y figuras de las redes sociales, mientras la ropa se integra a la conversación que rodea cada carrera.

PUBLICIDAD

Los vestidos forman parte de sus looks y los colores neutros son fundamentales (REUTERS/Caroline Chia)

Esa estética combina prendas vinculadas al automovilismo, camperas de cuero, monos, botas, gafas envolventes, logos y referencias a los equipos, con códigos de lujo y alfombra roja. A diferencia de otros eventos deportivos, los Grandes Premios habilitan propuestas que oscilan entre lo funcional, lo deportivo y lo teatral, con una circulación inmediata de las imágenes en redes sociales.

La empresaria combina prendas de gala y street para el paddock de la Fórmula 1 (REUTERS/Yves Herman)

En ese contexto, la Fórmula 1 amplió su influencia sobre la moda y convirtió el vestuario de las celebridades en parte del espectáculo que acompaña a la competencia. Para una figura como Kardashian, cuya imagen se construye alrededor de la visibilidad y las siluetas reconocibles, ese escenario resulta coherente con su forma de entender la moda como comunicación.

PUBLICIDAD

El vestuario de Kim va de la mano con el espectáculo que ella genera (REUTERS/Jakub Porzycki/Pool)

Su armario mezcla lujo, cultura pop y una lógica empresarial

El estilismo de Kardashian representa una forma de celebridad en la que la imagen personal es, a la vez, contenido, producto y mensaje. Sus elecciones no dependen únicamente del gusto individual: se insertan en lanzamientos comerciales, campañas, episodios televisivos, eventos de moda y publicaciones que llegan a millones de seguidores.

La empresaria Kim Kardashian cumple 46 años con una estética que influyó en la moda popular (Jennelle Fong/The New York Times)

Por eso, su influencia se mide menos por una sola tendencia que por su capacidad para instalar códigos visuales.

El contorno facial, los conjuntos neutros, las prendas transparentes, la ropa moldeadora como prenda exterior y el uso de archivos históricos se asociaron, en distintos momentos, con su figura. Su estilo representa la conversión de la imagen de una celebridad en una plataforma de negocios y de circulación cultural.

La exposición constante en redes sociales y elecciones de indumentaria que acompañaron las distintas etapas de su carrera desde hace más de dos décadas (Splash News/The Grosby Group)

A los 46 años, Kardashian conserva la capacidad de alternar entre el minimalismo de una segunda piel y los gestos de alto impacto propios de la moda de gala.

Su vestuario sigue apoyado en una fórmula precisa: siluetas reconocibles, colores controlados, marcas de peso y una relación permanente con el presente digital. Cada nueva aparición se integra así a una narrativa visual que lleva más de dos décadas en construcción.