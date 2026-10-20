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Cómo salvar una comida excesivamente salada, picante o seca: 10 soluciones sencillas paso a paso

Los excesos de condimentos, la falta de humedad y la textura inadecuada no fuerzan el descarte del menú. Diversos métodos gastronómicos permiten equilibrar sabores y recuperar preparaciones

Primer plano de una mano sosteniendo un salero de vidrio y metal, de donde caen gránulos de sal blanca sobre comida en una sartén negra, con vapor.
El Día Mundial del Chef destaca la habilidad para resolver imprevistos culinarios y rescatar recetas dañadas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Celebrar el Día Mundial del Chef también significa reconocer la capacidad de resolver imprevistos en la cocina. Un exceso de sal, una salsa aguada o una carne seca no siempre significa que una receta está perdida. Con pequeños ajustes, resulta posible equilibrar sabores, recuperar humedad y mejorar la textura de distintos platos.

Estos trucos sirven para resolver problemas habituales en guisos, salsas, carnes, purés, arroces y pastas. La recomendación general consiste en agregar los ingredientes de a poco, mezclar bien y probar antes de volver a corregir.

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10 trucos para arreglar comidas, paso a paso

1. Cómo corregir una comida demasiado salada

Manos de una persona agregan arroz y papas a una olla con guiso sobre el fuego, al lado de una jarra de caldo y una cuchara.
La recomendación principal consiste en sumar los ingredientes de manera gradual y probar la comida antes de volver a corregir (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Probar la preparación para confirmar que el problema principal sea el exceso de sal.
  2. Agregar 100 ml de agua caliente o caldo sin sal.
  3. Pelar 1 papa mediana, cortarla en trozos e incorporarla a la olla.
  4. Cocinar durante 10 a 15 minutos, hasta que la papa esté tierna.
  5. Si la preparación lo permite, sumar 100 gr de arroz, fideos o verduras para aumentar el volumen.
  6. Retirar la papa si no forma parte del plato y volver a probar antes de agregar otros condimentos.

No usar caldo común, porque puede aumentar todavía más la cantidad de sal.

2. Cómo suavizar una salsa demasiado picante

Primer plano de Pollo a la Diabla con salsa roja, cebolla y cilantro en un plato de barro, rodeado de arroz, frijoles, ensalada y tortillas en una mesa de madera.
El empleo de ingredientes lácteos permite suavizar el picante de las salsas sin alterar su identidad original (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Bajar el fuego y agregar 200 ml de crema de leche.
  2. Incorporar 100 ml de leche para aligerar la textura.
  3. Sumar 2 cucharadas de queso crema o yogur natural.
  4. Mezclar hasta integrar todos los ingredientes.
  5. Cocinar durante 3 a 5 minutos a fuego bajo.
  6. Probar y ajustar la consistencia con un poco más de leche si resulta necesario.

Utilizar ingredientes lácteos para suavizar el picante sin cambiar por completo la identidad de la salsa.

3. Cómo espesar una salsa muy líquida

Olla de barro con salsa de tomate, ajo y orégano junto a una botella de vidrio verde, albahaca y un cuenco con sal sobre una mesada.
La fécula no debe incorporarse de manera directa sobre salsas calientes para evitar la formación de grumos (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Colocar 1 cucharada de fécula de maíz en un vaso.
  2. Agregar 3 cucharadas de agua fría.
  3. Mezclar hasta que no queden grumos.
  4. Incorporar la preparación a la salsa caliente mientras se revuelve.
  5. Cocinar durante 2 a 3 minutos, hasta que espese.
  6. Si no hay fécula, disolver 1 cucharada de harina en agua fría y utilizarla como alternativa.

Nunca agregar la fécula directamente a la salsa caliente, porque puede formar grumos.

4. Cómo equilibrar una preparación demasiado ácida

Polvo blanco cayendo en el centro de una sartén de hierro con salsa de tomate roja, burbujas y vapor.
El agregado paulatino de azúcar equilibra el exceso de acidez en las preparaciones sin volverlas dulces (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Agregar 0,5 cucharadita de azúcar.
  2. Incorporar 1 cucharadita de manteca para redondear el sabor.
  3. Si la receta lo permite, sumar 2 cucharadas de crema de leche.
  4. Cocinar durante 3 minutos a fuego bajo.
  5. Probar y corregir nuevamente solo si la acidez continúa siendo muy intensa.

Incorporar el azúcar de a poco para equilibrar el sabor sin volver dulce la preparación.

5. Cómo recuperar una carne seca

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La cocción a fuego suave en una sartén con tapa evita una mayor pérdida de humedad en las carnes secas (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Cortar la carne en fetas finas o desmenuzarla.
  2. Colocarla en una sartén o cacerola.
  3. Agregar 200 ml de caldo sin sal.
  4. Incorporar 2 cucharadas de salsa de tomate o jugo de cocción.
  5. Sumar 1 cucharada de aceite o manteca.
  6. Tapar y cocinar durante 10 a 15 minutos a fuego bajo.
  7. Girar la carne una vez para permitir que absorba el líquido de manera pareja.

Mantener una cocción suave y la sartén tapada para evitar que la carne se seque todavía más.

6. Cómo espesar un puré aguado

Manos de un cocinero mezclan puré en un cuenco con una espátula, junto a una papa cocida, queso rallado y hierbas sobre una mesa de madera.
La incorporación de papa hervida, queso rallado o leche en polvo mejora la consistencia de un puré aguado (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Pisar 1 papa hervida hasta obtener un puré liso.
  2. Incorporarla de a poco al puré aguado.
  3. Mezclar sobre fuego bajo durante 2 a 3 minutos.
  4. Agregar 1 cucharada de queso rallado.
  5. Si se prefiere, reemplazar el queso por 1 cucharada de leche en polvo.
  6. Probar antes de sumar más manteca o leche.

No agregar más líquido hasta comprobar que el puré alcanzó la consistencia deseada.

7. Cómo recuperar un arroz seco

Un plato con dos pechugas de pollo doradas, arroz blanco con perejil picado y ensalada sobre una mesa de madera.
El caldo caliente, la salsa y la manteca permiten recuperar la humedad de un arroz seco (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Colocar el arroz en una sartén o cacerola.
  2. Agregar 100 ml de caldo sin sal o agua caliente.
  3. Incorporar 2 cucharadas de salsa caliente.
  4. Sumar 1 cucharada de manteca.
  5. Tapar y calentar durante 5 minutos a fuego bajo.
  6. Mezclar con un tenedor para separar los granos sin romperlos.

Calentar el arroz tapado y a fuego bajo para permitir que absorba humedad sin pegarse.

8. Cómo recuperar una pasta seca

Una mano con pinzas de cocina deposita fettuccine con salsa cremosa en un plato blanco junto a un tazón de metal.
El almidón presente en el agua de cocción facilita la unión de la salsa en los platos de pasta seca (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Colocar los fideos en una sartén amplia.
  2. Agregar 2 cucharadas de agua de cocción.
  3. Sumar 2 cucharadas de salsa caliente.
  4. Incorporar 1 cucharada de aceite o manteca.
  5. Mezclar durante 2 minutos a fuego bajo.
  6. Si la pasta continúa seca, agregar otra cucharada de agua de cocción.

Utilizar agua de cocción para ayudar a unir la salsa gracias al almidón.

9. Cómo mejorar una comida con poco sabor

Una persona exprime medio limón sobre una sartén con arroz, rodeada de cuencos con pimentón, perejil y orégano, y una aceitera sobre madera.
La falta de sabor en las comidas exige evaluar el uso de acidez, especias, hierbas o grasa antes de recurrir a la sal (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Agregar 1 cucharada de jugo de limón.
  2. Incorporar 1 cucharadita de pimentón.
  3. Sumar 1 cucharada de perejil fresco.
  4. Añadir 1 cucharadita de orégano.
  5. Terminar con 1 cucharada de aceite de oliva o girasol.
  6. Mezclar y dejar reposar durante 2 minutos antes de volver a probar.

No agregar sal automáticamente. Probar primero si la comida necesita acidez, hierbas, especias o materia grasa.

10. Cómo corregir una preparación con exceso de grasa

Manos con un cucharón y pan junto a una olla con caldo al fuego, y una tabla de madera con limones cortados y papas.
Retirar la grasa superficial y sumar acidez permite equilibrar sopas y guisos demasiado grasos (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Retirar la olla del fuego y dejar reposar la preparación durante 5 minutos.
  2. Quitar con una cuchara la grasa que sube a la superficie.
  3. Si se trata de una sopa o un guiso, agregar 100 ml de agua caliente o caldo sin sal.
  4. Incorporar 1 papa mediana en trozos y cocinar durante 10 minutos para aumentar el volumen del plato.
  5. Sumar 1 cucharada de jugo de limón o vinagre para equilibrar la sensación grasa.
  6. Como alternativa, apoyar suavemente 1 rebanada de pan sobre la superficie durante unos segundos y retirarla.

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