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Orden doméstico: cuatro herramientas que no siempre resuelven el problema

Algunas compras pensadas para guardar objetos demandan más tiempo, ocupan espacio y dificultan encontrar lo que se necesita

Ilustración en acuarela de una mujer que mide un estante blanco con una cinta métrica junto a frascos y cestos de cocina.
Los accesorios de organización pueden añadir tareas, ocupar espacio y dificultar el acceso a los objetos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La compra de accesorios para ordenar puede producir el efecto contrario al buscado cuando añade objetos, tareas y superficies ocupadas. Cuatro productos de organización pueden convertirse en una fuente adicional de desorden si no se adaptan al espacio y a los hábitos de uso.

La advertencia parte de Amy Suddleson, organizadora profesional y estilista con más de 20 años de experiencia, consultada por Martha Stewart, sitio especializado en hogares. Su criterio apunta a evaluar la función sostenida de cada sistema, en lugar de decidir por su aspecto inicial.

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1. Las bandejas apilables para papeles concentran el desorden en el escritorio

Una consola de madera con lámpara, planta, jarrón y bandeja con correspondencia frente a un espejo redondo en el recibidor de una casa.
Las bandejas apilables para papeles pueden concentrar documentos pendientes y saturar el escritorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las bandejas horizontales para correspondencia prometen separar facturas, documentos y papeles pendientes, pero pueden acumularse con rapidez en una oficina doméstica. Según Suddleson, son uno de los accesorios más sobrevalorados porque, aunque parecen ordenar, con frecuencia terminan por sumar volumen al problema.

El riesgo depende del flujo real de papeles. Si el hogar todavía recibe o conserva documentación física de forma habitual, cada nivel de la bandeja puede desbordarse.

Una mesa consola de madera, lámpara con pantalla negra, espejo redondo, cuadro en blanco y negro, jarrón con ramas secas, cuenco con llaves, cesta y zapatos.
La utilidad de un sistema de almacenamiento depende de su adaptación a las rutinas y dimensiones del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cambio, para quienes ya trasladaron la mayor parte de sus trámites al formato digital, el accesorio puede quedar vacío y ocupar una zona útil de la mesa. Antes de incorporar un sistema de este tipo, conviene revisar:

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  • Qué documentos llegan cada semana
  • Cuáles requieren una acción concreta
  • Cuánto tiempo permanecen sobre el escritorio
  • Si existe un lugar definido para archivar o desecharlos

La utilidad de un organizador depende de que reduzca pasos y no de que multiplique categorías.

2. Cajones acrílicos específicos pierden vigencia cuando cambian los objetos

Cajón de madera abierto con divisores acrílicos que guardan frascos de cosméticos, brochas de maquillaje y bastoncillos de algodón.
Los cajones acrílicos específicos pierden funcionalidad cuando cambian los objetos y las necesidades de almacenamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los módulos transparentes y pequeños pueden dar una apariencia uniforme a una cómoda o a un baño, pero su tamaño fijo plantea límites. La especialista señaló que estas soluciones pueden llevar a clasificar con excesivo detalle objetos puntuales, mientras la acumulación general del ambiente queda sin atender.

También están diseñados para una cantidad exacta de artículos. Si cambia la rutina, alguno se termina o se incorpora otro, los compartimentos pueden quedar vacíos, resultar insuficientes o dejar de tener una función clara. Esa rigidez vuelve menos sostenible el sistema con el paso del tiempo.

Se recomienda priorizar herramientas versátiles, como recipientes giratorios que puedan trasladarse entre productos de cuidado personal, artículos de limpieza u otros suministros. La adaptabilidad resulta más útil que un contenedor pensado para una única clase de objeto.

3. Frascos para trasvasar alimentos exigen una rutina adicional

Repisas de madera con frascos transparentes con alimentos, cestas tejidas, cuencos de cerámica y un mueble azul al fondo ante una ventana.
Los frascos para trasvasar alimentos incorporan tareas de limpieza, reposición y etiquetado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trasladar harina, cereales u otros alimentos secos a recipientes puede facilitar la visualización y ofrecer una imagen ordenada, pero no funciona para todas las personas. Esta práctica exige lavar los envases, rellenarlos y colocar etiquetas, según explicó Suddleson a Martha Stewart.

La decisión, por lo tanto, no debería basarse solo en la presentación y requiere considerar si las personas sostendrán esa rutina de manera periódica. Cada frasco suma operaciones de limpieza, reposición e identificación que deben sostenerse.

Otro inconveniente aparece cuando el recipiente no tiene capacidad para todo el paquete. En ese caso, una parte del alimento queda almacenada en el frasco y otra permanece en su envoltorio original. Esto puede duplicar los lugares de guardado y complicar el control de existencias.

4. Contenedores opacos grandes pueden ocultar lo que necesita verse

Estantes de madera con cajas de tela etiquetadas, canastas de mimbre, una cama con ropa blanca y un cuadro con texto en la pared.
Los contenedores opacos grandes pueden ocultar artículos y ocupar más espacio del que liberan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los recipientes de gran tamaño y sin transparencia trasladan los objetos fuera de la vista, pero no necesariamente resuelven el desorden. Si no permiten reconocer su contenido, la búsqueda se vuelve más lenta y puede provocar que se compren artículos ya disponibles o acumulen elementos olvidados.

Su volumen también merece atención: un contenedor demasiado grande puede ocupar más espacio del que libera, especialmente en estantes, placares o bajo muebles. Medir el lugar disponible antes de comprar permite saber si el elemento cabe y si mantiene un acceso práctico.

Suddleson aconsejó anotar las dimensiones del espacio y conservar fotografías en el teléfono para consultarlas durante las compras. La recomendación final es elegir soluciones que respondan a una necesidad concreta y que puedan utilizarse a diario sin añadir mantenimiento ni dificultar el acceso.

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