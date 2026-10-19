Taylor Swift impactó en la alfombra roja de Hollywood con un vestido de Dior: las claves de su look retro

Taylor Swift asistió a la Academy Museum Gala de Los Ángeles con un vestido celeste de Dior diseñado por Jonathan Anderson (Photo By Sthanlee B. Mirador/Sipa USA)

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Taylor Swift llegó a la Academy Museum Gala de Los Ángeles con un vestido celeste de Dior hecho a medida por Jonathan Anderson, una elección que trasladó los códigos del cine clásico a una de las alfombras rojas más observadas de la temporada.

El diseño sin tirantes, las joyas y un peinado de ondas suaves definieron una aparición de glamour contenido, lejos de la estética más brillante que la cantante utiliza sobre el escenario.

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La prenda partía de una construcción ceñida en el torso y se abría en una falda de caída amplia. El escote recto dejaba los hombros al descubierto, mientras que el frente sumaba pliegues finos y un detalle entrelazado que aportaba textura sin recargar el conjunto.

La elección del azul pálido reforzó la lectura romántica y el lujo del diseño. Además mantuvo la atención en la forma del vestido.

La prenda presentó un escote recto con hombros al descubierto, pliegues finos y una falda de caída amplia (Photo By Sthanlee B. Mirador/Sipa USA)

La cantante evitó los contrastes fuertes y sostuvo una paleta uniforme entre la ropa, el maquillaje y los accesorios.

Llevó pendientes de platino con 32,40 quilates de diamantes, un anillo de oro con 5,78 quilates de diamantes y una pulsera de platino y diamantes de la colección de alta joyería de Chopard. Las piezas sumaron brillo, aunque no desplazaron el protagonismo de la silueta.

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El acabado de belleza siguió la misma dirección. La cantante llevó una melena a la altura de los hombros con ondas amplias, maquillaje de ojos suave y labios rosa claro.

El peinado aportó una referencia retro, mientras que la boca en un tono discreto evitó competir con el vestido. La fórmula construyó un estilismo pensado como un todo, con cada elemento al servicio de una imagen de gala sobria.

La cantante lució pendientes, un anillo y una pulsera de diamantes pertenecientes a la colección de alta joyería de Chopard (REUTERS/Mario Anzuoni)

Jonathan Anderson llevó su sello de autor a una noche de cine

El vestido confirmó la afinidad de Swift con las creaciones que combinan estructura y movimiento. Jonathan Anderson trabajó una pieza de aspecto ligero, pero con una base definida en el cuerpo, un recurso que permite ordenar el volumen de la falda y estilizar la figura.

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La elección de Dior también tuvo un componente personal, ya que el diseñador estuvo a cargo del vestido de novia de la artista en su boda con Travis Kelce, celebrada en julio.

En una alfombra roja vinculada al cine, el diseño dialogó con el vestuario de las grandes estrellas de Hollywood sin recurrir a una recreación literal. Los pliegues, la falda amplia y el color de baja saturación remitieron a esa tradición desde una mirada actual.

El look de Dior apostó por la elegancia de la forma y del material, en lugar de apoyarse en aplicaciones, transparencias o volúmenes extremos.

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El vestuario público de la cantante transita habitualmente entre los cortes de inspiración romántica y los atuendos teatrales del pop (REUTERS/Mario Anzuoni)

En las alfombras rojas, Swift alterna romanticismo y códigos de espectáculo

El estilo de Taylor en eventos de etiqueta suele moverse entre dos registros. El primero se apoya en vestidos de inspiración romántica, con faldas amplias, escotes palabra de honor, tul, gasa y satén.

Es una línea que suele acompañar con joyas llamativas, labios en tonos rojos o rosados y peinados con ondas. El resultado remite a una idea de feminidad clásica que la cantante ha elegido en galas, premios y estrenos.

En sus looks más teatrales, Taylor Swift incorpora transparencias, corsés y aplicaciones brillantes para acercar la alfombra roja (REUTERS/Caroline Brehman)

El segundo registro se acerca más a la teatralidad de sus actuaciones. Allí aparecen lentejuelas, corsés, cortes ceñidos, brillos metálicos y transparencias.

En los MTV Video Music Awards de septiembre, por ejemplo, llevó una creación escultural de Tamara Ralph para recibir el reconocimiento Artist Director Honors y presentar el video de “Patient Zero”.

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Esa imagen mostró una faceta más dramática, diseñada para el impacto visual y la cercanía con el universo pop.

Los accesorios y el peinado terminan de definir cada una de sus apariciones

La cantante alterna vestidos de líneas suaves y detalles retro con propuestas más escénicas, marcadas por brillos, corsés y volúmenes (EFE/ALLISON DINNER)

La diferencia entre ambos registros no depende solo de los vestidos. Swift utiliza los accesorios y el maquillaje para inclinar cada conjunto hacia lo romántico, lo retro o lo escénico.

Cuando elige prendas con mucho brillo, suele optar por una belleza más definida. En cambio, para vestidos de líneas puras, como el de Dior, prefiere peinados suaves y maquillaje en tonos neutros o rosados.

El estilo de Taylor Swift combina referencias románticas, siluetas clásicas y accesorios de alta joyería en sus apariciones de gala (REUTERS/Mario Anzuoni)

El look del Academy Museum Gala reunió esas decisiones en una misma propuesta. La silueta amplia, el celeste, los diamantes y las ondas construyeron una versión de gala que recuperó uno de los sellos más reconocibles de su vestuario público.

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Más tarde, la cantante volvió a usar Dior para su presentación musical durante la noche, con lo que mantuvo una continuidad visual entre la alfombra roja y el escenario.