Cómo hacer el gin tonic perfecto: las proporciones clave y siete recetas para preparar en casa

El Día Internacional del Gin Tonic se celebra cada 19 de octubre en el ámbito de la coctelería (Freepik)

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Cada 19 de octubre se celebra el Día Internacional del Gin Tonic, una fecha que invita a preparar en casa una de las combinaciones más conocidas de la coctelería. La base es sencilla: gin, agua tónica y mucho hielo. A partir de allí, cítricos, frutas, hierbas y especias permiten cambiar el perfil de la bebida sin complicar el paso a paso.

Para lograr un buen resultado, utilizar una copa balón o un vaso amplio, enfriar todos los ingredientes y agregar la tónica al final. La medida de referencia para cada receta es de 50 ml de gin y 150 ml de tónica, aunque se puede ajustar según el gusto personal.

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1. Gin tonic clásico con limón

La receta tradicional incorpora piel de limón para sumar aroma y frescura sin tapar el sabor del gin (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gin tonic clásico es una opción directa y equilibrada. La piel de limón aporta aroma y frescura, sin tapar el sabor del gin.

Ingredientes

50 ml de gin seco

150 ml de agua tónica

Hielo en cubos grandes

1 tira de piel de limón

1 rodaja fina de limón, opcional

Paso a paso

Llenar una copa balón con hielo hasta tres cuartas partes de su capacidad. Mover el hielo para enfriar el vidrio. Retirar el agua que pueda haberse formado en el fondo. Añadir los 50 ml de gin. Presionar la piel de limón sobre la copa para liberar sus aceites. Pasar la piel por el borde e incorporarla a la bebida. Verter la tónica fría lentamente sobre el hielo. Mezclar con un único movimiento suave. Decorar con una rodaja de limón, si se desea.

2. Gin tonic de pepino y pimienta rosa

La combinación de pepino y pimienta rosa añade un perfil fresco con notas botánicas y especiadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta versión combina el carácter botánico del gin con el perfil fresco del pepino. La pimienta rosa suma un aroma suave y una nota especiada.

Ingredientes

50 ml de gin

150 ml de agua tónica

Hielo en cubos grandes

3 o 4 láminas finas de pepino

6 granos de pimienta rosa

Paso a paso

Llenar una copa amplia con abundante hielo. Añadir el gin sobre el hielo. Incorporar las láminas de pepino. Sumar los granos de pimienta rosa sin machacarlos. Agregar la tónica fría con un vertido lento. Mezclar una sola vez con una cuchara larga. Servir de inmediato.

3. Gin tonic de pomelo y romero

El pomelo aporta un toque amargo a la bebida y se equilibra con una pequeña rama de romero (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pomelo aporta un punto cítrico y levemente amargo, mientras que el romero añade un aroma herbal. Usar una ramita pequeña para mantener el equilibrio de sabores.

Ingredientes

50 ml de gin

150 ml de agua tónica

Hielo en cubos grandes

1 tira de piel de pomelo rosado

1 ramita pequeña de romero

1 gajo fino de pomelo, opcional

Paso a paso

Llenar una copa balón con hielo abundante. Añadir el gin. Presionar la piel de pomelo sobre la copa. Incorporar la piel de pomelo y la ramita de romero. Verter la tónica fría lentamente. Mezclar con un movimiento suave. Añadir un gajo fino de pomelo como decoración, si se desea. Retirar el romero después de unos minutos si su aroma se vuelve intenso.

4. Gin tonic de frutos rojos

El agregado de frutos rojos enteros aporta color al trago sin restar gas a la tónica ni enturbiarla (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los frutos rojos permiten sumar color y un toque frutal sin agregar jugos ni azúcar. Mantener la fruta entera para evitar que la bebida pierda gas o quede turbia.

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Ingredientes

50 ml de gin

150 ml de agua tónica

Hielo en cubos grandes

4 frambuesas

4 arándanos

2 frutillas pequeñas cortadas

1 tira de piel de naranja

Paso a paso

Colocar abundante hielo en una copa o vaso ancho. Verter el gin sobre el hielo. Incorporar las frambuesas, los arándanos y las frutillas. Presionar la piel de naranja sobre la copa. Añadir la piel de naranja a la preparación. Sumar la tónica fría lentamente. Mezclar con suavidad, sin aplastar la fruta. Servir apenas terminar la preparación.

5. Gin tonic de manzana verde y canela

La manzana verde introduce acidez a la mezcla en combinación con una porción pequeña de canela (Imagen Ilustrativa Infobae)

La manzana verde suma acidez y frescura. La canela deja una nota especiada, por lo que conviene usar una porción pequeña para que no tape los demás ingredientes.

Ingredientes

50 ml de gin

150 ml de agua tónica

Hielo en cubos grandes

3 láminas finas de manzana verde

1 trozo pequeño de canela en rama

1 tira de piel de limón

Paso a paso

Llenar una copa balón con hielo. Añadir el gin. Incorporar las láminas de manzana verde y el trozo de canela. Presionar la piel de limón sobre la copa. Sumar la piel de limón. Verter la tónica lentamente. Mezclar una sola vez con una cuchara larga. Servir de inmediato.

6. Gin tonic de naranja y cardamomo

Las vainas de cardamomo se abren apenas para liberar su aroma junto con el perfume de la naranja (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta combina el perfume de la naranja con el sabor especiado del cardamomo. Abrir apenas las vainas permite liberar su aroma sin sobrecargar la bebida.

Ingredientes

50 ml de gin

150 ml de agua tónica

Hielo en cubos grandes

1 tira de piel de naranja

2 vainas de cardamomo

1 rodaja fina de naranja, opcional

Paso a paso

Llenar una copa amplia con hielo hasta el borde. Añadir el gin. Aplastar apenas las vainas de cardamomo con la parte plana de un cuchillo. Incorporar el cardamomo a la copa. Presionar la piel de naranja sobre el hielo. Añadir la piel de naranja. Verter la tónica fría lentamente. Mezclar con un movimiento suave. Decorar con una rodaja fina de naranja, si se desea.

7. Gin tonic de albahaca y lima

Gin tonic servido con hojas de albahaca, rodajas de lima y hielo: una fórmula de autor que no falla (Imagen Ilustrativa Infobae)

La albahaca aporta un aroma fresco y herbal, mientras que la lima da un toque cítrico más intenso. Elegir hojas firmes y frescas para obtener un mejor resultado.

Ingredientes

50 ml de gin

150 ml de agua tónica

Hielo en cubos grandes

4 hojas de albahaca

1 tira de piel de lima

1 rodaja fina de lima, opcional

Paso a paso

Llenar una copa balón con hielo. Añadir el gin. Golpear suavemente las hojas de albahaca entre las manos para liberar su aroma. Incorporar la albahaca a la copa. Presionar la piel de lima sobre la bebida. Añadir la piel de lima. Verter la tónica fría de forma lenta. Mezclar una sola vez. Decorar con una rodaja de lima, si se desea.