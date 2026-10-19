Cómo hacer el gin tonic perfecto: las proporciones clave y siete recetas para preparar en casa

Cada 19 de octubre se celebra el Día Internacional del Gin Tonic, una fecha que invita a preparar en casa una de las combinaciones más conocidas de la coctelería. La base es sencilla: gin, agua tónica y mucho hielo. A partir de allí, cítricos, frutas, hierbas y especias permiten cambiar el perfil de la bebida sin complicar el paso a paso.
Para lograr un buen resultado, utilizar una copa balón o un vaso amplio, enfriar todos los ingredientes y agregar la tónica al final. La medida de referencia para cada receta es de 50 ml de gin y 150 ml de tónica, aunque se puede ajustar según el gusto personal.
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1. Gin tonic clásico con limón
El gin tonic clásico es una opción directa y equilibrada. La piel de limón aporta aroma y frescura, sin tapar el sabor del gin.
Ingredientes
- 50 ml de gin seco
- 150 ml de agua tónica
- Hielo en cubos grandes
- 1 tira de piel de limón
- 1 rodaja fina de limón, opcional
Paso a paso
- Llenar una copa balón con hielo hasta tres cuartas partes de su capacidad.
- Mover el hielo para enfriar el vidrio.
- Retirar el agua que pueda haberse formado en el fondo.
- Añadir los 50 ml de gin.
- Presionar la piel de limón sobre la copa para liberar sus aceites.
- Pasar la piel por el borde e incorporarla a la bebida.
- Verter la tónica fría lentamente sobre el hielo.
- Mezclar con un único movimiento suave.
- Decorar con una rodaja de limón, si se desea.
2. Gin tonic de pepino y pimienta rosa
Esta versión combina el carácter botánico del gin con el perfil fresco del pepino. La pimienta rosa suma un aroma suave y una nota especiada.
Ingredientes
- 50 ml de gin
- 150 ml de agua tónica
- Hielo en cubos grandes
- 3 o 4 láminas finas de pepino
- 6 granos de pimienta rosa
Paso a paso
- Llenar una copa amplia con abundante hielo.
- Añadir el gin sobre el hielo.
- Incorporar las láminas de pepino.
- Sumar los granos de pimienta rosa sin machacarlos.
- Agregar la tónica fría con un vertido lento.
- Mezclar una sola vez con una cuchara larga.
- Servir de inmediato.
3. Gin tonic de pomelo y romero
El pomelo aporta un punto cítrico y levemente amargo, mientras que el romero añade un aroma herbal. Usar una ramita pequeña para mantener el equilibrio de sabores.
Ingredientes
- 50 ml de gin
- 150 ml de agua tónica
- Hielo en cubos grandes
- 1 tira de piel de pomelo rosado
- 1 ramita pequeña de romero
- 1 gajo fino de pomelo, opcional
Paso a paso
- Llenar una copa balón con hielo abundante.
- Añadir el gin.
- Presionar la piel de pomelo sobre la copa.
- Incorporar la piel de pomelo y la ramita de romero.
- Verter la tónica fría lentamente.
- Mezclar con un movimiento suave.
- Añadir un gajo fino de pomelo como decoración, si se desea.
- Retirar el romero después de unos minutos si su aroma se vuelve intenso.
4. Gin tonic de frutos rojos
Los frutos rojos permiten sumar color y un toque frutal sin agregar jugos ni azúcar. Mantener la fruta entera para evitar que la bebida pierda gas o quede turbia.
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Ingredientes
- 50 ml de gin
- 150 ml de agua tónica
- Hielo en cubos grandes
- 4 frambuesas
- 4 arándanos
- 2 frutillas pequeñas cortadas
- 1 tira de piel de naranja
Paso a paso
- Colocar abundante hielo en una copa o vaso ancho.
- Verter el gin sobre el hielo.
- Incorporar las frambuesas, los arándanos y las frutillas.
- Presionar la piel de naranja sobre la copa.
- Añadir la piel de naranja a la preparación.
- Sumar la tónica fría lentamente.
- Mezclar con suavidad, sin aplastar la fruta.
- Servir apenas terminar la preparación.
5. Gin tonic de manzana verde y canela
La manzana verde suma acidez y frescura. La canela deja una nota especiada, por lo que conviene usar una porción pequeña para que no tape los demás ingredientes.
Ingredientes
- 50 ml de gin
- 150 ml de agua tónica
- Hielo en cubos grandes
- 3 láminas finas de manzana verde
- 1 trozo pequeño de canela en rama
- 1 tira de piel de limón
Paso a paso
- Llenar una copa balón con hielo.
- Añadir el gin.
- Incorporar las láminas de manzana verde y el trozo de canela.
- Presionar la piel de limón sobre la copa.
- Sumar la piel de limón.
- Verter la tónica lentamente.
- Mezclar una sola vez con una cuchara larga.
- Servir de inmediato.
6. Gin tonic de naranja y cardamomo
Esta receta combina el perfume de la naranja con el sabor especiado del cardamomo. Abrir apenas las vainas permite liberar su aroma sin sobrecargar la bebida.
Ingredientes
- 50 ml de gin
- 150 ml de agua tónica
- Hielo en cubos grandes
- 1 tira de piel de naranja
- 2 vainas de cardamomo
- 1 rodaja fina de naranja, opcional
Paso a paso
- Llenar una copa amplia con hielo hasta el borde.
- Añadir el gin.
- Aplastar apenas las vainas de cardamomo con la parte plana de un cuchillo.
- Incorporar el cardamomo a la copa.
- Presionar la piel de naranja sobre el hielo.
- Añadir la piel de naranja.
- Verter la tónica fría lentamente.
- Mezclar con un movimiento suave.
- Decorar con una rodaja fina de naranja, si se desea.
7. Gin tonic de albahaca y lima
La albahaca aporta un aroma fresco y herbal, mientras que la lima da un toque cítrico más intenso. Elegir hojas firmes y frescas para obtener un mejor resultado.
Ingredientes
- 50 ml de gin
- 150 ml de agua tónica
- Hielo en cubos grandes
- 4 hojas de albahaca
- 1 tira de piel de lima
- 1 rodaja fina de lima, opcional
Paso a paso
- Llenar una copa balón con hielo.
- Añadir el gin.
- Golpear suavemente las hojas de albahaca entre las manos para liberar su aroma.
- Incorporar la albahaca a la copa.
- Presionar la piel de lima sobre la bebida.
- Añadir la piel de lima.
- Verter la tónica fría de forma lenta.
- Mezclar una sola vez.
- Decorar con una rodaja de lima, si se desea.
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