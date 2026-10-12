Receta de gelato de limón italiano, rápida y fácil

La lista de ingredientes reúne limones grandes, azúcar, agua, leche entera, crema de leche y una pizca de sal - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El perfume a limón recién rallado es capaz de transportar a cualquiera a una terraza frente al mar Mediterráneo, aunque esté a miles de kilómetros de Italia. Ese aroma cítrico, fresco y ligeramente amargo, es la firma del gelato más clásico de la Costa Amalfitana.

En Italia, el gelato de limón se disfruta como un respiro entre comidas largas, o como cierre liviano después de una pasta. En Argentina se ganó un lugar fijo en las heladerías artesanales, sobre todo en los barrios de tradición italiana, donde se lo pide como “sorbete” aunque lleve un toque de crema que lo distingue del sorbete puro.

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Receta de gelato de limón italiano

El gelato de limón es un postre helado de textura cremosa y sabor intenso, a medio camino entre el sorbete y el helado de crema. Se elabora con un almíbar de agua y azúcar perfumado con ralladura y jugo de limón, al que se le suma un poco de leche o crema para suavizar la acidez. La versión rápida que presentamos no requiere máquina heladera: alcanza con el freezer y un batido ocasional para lograr la textura correcta.

Tiempo de preparación

El tiempo total es de 20 minutos de preparación activa más 4 horas de frío en el freezer. No requiere cocción.

Ingredientes

4 limones grandes (jugo y ralladura)

200 gr de azúcar

300 ml de agua

200 ml de crema de leche

100 ml de leche entera

1 pizca de sal fina

En las heladerías artesanales de Argentina la preparación incluye un toque de crema de leche y se pide como sorbete - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer gelato de limón italiano, paso a paso

Lavar bien los limones y rallar la cáscara de 2 de ellos, con cuidado de no llegar a la parte blanca para evitar el amargor. Exprimir los 4 limones hasta obtener el jugo. Colar para quitar las semillas y reservar. En una cacerola, colocar el agua, el azúcar y la ralladura. Llevar a fuego medio y revolver hasta disolver el azúcar por completo, sin dejar hervir. Retirar del fuego y dejar entibiar el almíbar a temperatura ambiente, unos 10 minutos. Incorporar el jugo de limón colado, la leche, la crema de leche y la pizca de sal. Mezclar con batidor de mano hasta integrar todo. Colar la mezcla final para eliminar cualquier resto de ralladura o grumos y lograr una textura pareja. Volcar la preparación en un recipiente apto para freezer, de bordes bajos para que enfríe más rápido. Llevar al freezer durante 1 hora. Retirar y batir enérgicamente con tenedor o batidora para romper los cristales de hielo. Repetir el batido cada 45 minutos durante las siguientes 3 horas. Este paso es clave para lograr la cremosidad típica del gelato, sin que se forme un bloque de hielo compacto. Una vez alcanzada una textura suave y homogénea, dejar en el freezer al menos 1 hora más antes de servir. Retirar unos minutos antes de servir para que se ablande levemente y resulte más fácil de servir con la cuchara para helado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para 6 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 180 kcal

Grasas: 9 gr

Carbohidratos: 24 gr

Proteínas: 2 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El gelato de limón se conserva en el freezer, en un recipiente hermético, hasta 15 días sin perder su textura ni sabor. Conviene taparlo con un papel film en contacto directo con la superficie antes de cerrar la tapa, para evitar que se formen cristales de hielo.