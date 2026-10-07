Jornada financiera: el escenario global jugó en contra de los activos argentinos y volvió a subir el riesgo país

Wall Street descontó posiciones desde niveles récord.

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La tendencia a la baja de los indicadores bursátiles de la región tuvo su correlato en precios negativos para las acciones y los bonos argentinos, con un riesgo país que volvió a acercarse a los 600 puntos básicos para la Argentina.

Los principales indicadores de Wall Street negociaron con una caída en un rango del 0,2% al 0,7% este miércoles, con una nueva escalada en las tasas de retorno de los bonos del Tesoro de los EEUU. La emisión a diez años terminó en el 5,28% anual, tras un máximo en 5,34% más temprano.

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El precio del petróleo operó con movimientos intradiarios de alzas y bajas. El barril de Brent del Mar del Norte para entregar en diciembre se pactó al cierre a USD 101, con alza de 0,4 por ciento.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 2,5%, a 2.824.123 puntos. El contexto internacional adverso afectó el desempeño de los activos domésticos.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street se impusieron las bajas generalizadas, encabezadas por Satellogic (-5,9%) y los papeles bancarios, que cedieron en un rango de 3,1 a 4,6 por ciento.

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Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- cayeron un 0,2% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan avanzó nueve unidades para la Argentina, a 586 puntos básicos, tras un máximo intradiario de 600 puntos por la mañana.

“Frente a la pausa del norte, junto a un Brasil más calmo tras la positiva reacción inicial a las elecciones, los activos domésticos también se inclinan por una toma de ganancias tras el repunte que venían ensayando en las últimas ruedas por el mayor apetito por riesgo externo”, expresó el economista Gustavo Ber.

El índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo retrocedió 0,7%, a 204.302 puntos.

“Tras la baja del riesgo país el lunes y martes, donde creemos que impactaron positivamente el resultado de las elecciones en Brasil y los comentarios favorables del secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, respecto de un posible apoyo adicional a Argentina en caso de ser necesario, y acompañó una caída en el precio del petróleo, hoy el escenario internacional volvió a jugar en contra. El petróleo volvió a subir y se dio un contexto de risk-off a nivel global, con los bonos de países comparables también ampliando spreads”, definió María Belén San Martino, analista de Reaserch en Balanz.

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“Aun así, pese a la suba de hoy, el riesgo país se mantiene por debajo del nivel en el que cerró la semana pasada. De igual manera, a este escenario internacional volátil se suman también factores idiosincráticos, principalmente asociados a un desempeño de la actividad económica más débil de lo esperado y a la falta de señales contundentes de política económica que mejoren las perspectivas para los próximos trimestres, lo que empieza a sumar incertidumbre en torno al escenario electoral del Gobierno”, explicó San Martino.

“El nivel absoluto de las tasas globales continúa siendo elevado y mantiene alto el costo de financiamiento para emisores emergentes. La mejora argentina, por lo tanto, combina un alivio externo limitado con una reducción específica de la prima local”, describió Vector Investments.

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“Pese al optimismo reciente observado en Wall Street por el impulso del sector tecnológico, la firmeza de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo y la presión latente en los precios internacionales de la energía debido a tensiones geopolíticas e incertidumbre logística condicionan los flujos de capital hacia los mercados emergentes de la región”, señaló Felipe Mendoza, analista de mercados de EBC Financial Group.

Mientras que el volumen de negocios en el mercado mayorista exhibe cierta reducción respecto de las sesiones de agosto y septiembre -con USD 420,3 millones en el segmento de contado-, el dólar operó con ligera baja de tres pesos o 0,2%, a 1.517 pesos.

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“Recién sobre el final de la jornada la oferta se impuso, permitiendo que el dólar perforara el nivel de $1.520 y descomprimiera hasta alcanzar un mínimo intradiario de $1.517, precio en el que finalmente cerró el mayorista”, sintetizó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

La divisa regresó al mismo precio del cierre de septiembre. En lo que va de 2026 asciende solo 62 pesos o 4,3%, frente a una inflación próxima al 24% en poco más de nueve meses.

El BCRA fijó para la fecha un techo de su régimen de bandas cambiarias en los 1.926,72 pesos. El tipo de cambio oficial se alejó así a 409,72 pesos o 27% de ese límite para la flotación administrada, la brecha más amplia desde el 22 de abril de 2025 (27,2%), casi 18 meses atrás, dentro de un esquema que comenzó a regir el 14 de abril del año pasado.

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Las principales consultoras y entidades financieras que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectan que el dólar oficial mantenga un ritmo de depreciación gradual durante los próximos meses, sin una corrección brusca hacia fin de año. De acuerdo con las estimaciones el tipo de cambio oficial llegaría a $1.545 en octubre, $1.580 en noviembre y $1.614 en diciembre.

El dólar al público finalizó ofrecido sin variantes, a $1.540 para la venta en el Banco Nación, en el cuarto día en esta cotización, tras haberse operado a $1.545 por la mañana. El BCRA informó que en las entidades financieras, el dólar minorista promedió $1.418,78 para la venta y $1.369,28 para la compra. El dólar bue ganó cinco pesos o 0,3%, a $1.555 para la venta.

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El BCRA compró USD 45 millones en el mercado, el 10,7% de la oferta spot. Las reservas internacionales brutas de la entidad crecieron en once millones, a 49.134 millones de dólares.