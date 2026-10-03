La explicación psicológica detrás de las ganas de redecorar sin parar

El efecto Diderot describe cómo una compra inicial puede desencadenar nuevas adquisiciones para recuperar la coherencia estética. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una compra puntual para la casa puede modificar la percepción del resto de los objetos y abrir una cadena de gastos no previstos. Ese impulso de reemplazar piezas para que todo “combine” se conoce como efecto Diderot.

El concepto remite al filósofo francés Denis Diderot y a su ensayo de 1769 Lamentos por mi vieja bata. Allí relató cómo la llegada de una bata nueva hizo que sus pertenencias habituales le parecieran insuficientes y lo condujo a sustituirlas.

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Una lámpara, un mueble o un cambio de color puede modificar la percepción del resto del ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El antropólogo Grant McCracken llevó ese episodio al estudio del consumo en 1988. Cuando se altera un conjunto de bienes que una persona percibe como coherente, puede aparecer el deseo de adquirir otros que restablezcan esa unidad.

En el hogar, la secuencia puede empezar con una lámpara, mueble o cambio de color. Lo que antes cumplía su función puede pasar a verse como desentonado frente a la novedad.

Los objetos que todavía funcionan pueden parecer insuficientes cuando aparece una novedad decorativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El efecto no implica que toda renovación sea irracional ni que cada compra adicional responda al mismo mecanismo. Describe una posible dinámica: un objeto eleva el estándar estético percibido y convierte los elementos circundantes en candidatos al reemplazo.

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Una investigación publicada por la NOVA Information Management School, de la Universidad NOVA de Lisboa, examinó datos de compras en línea y encontró indicios compatibles con este patrón. Quienes ya estaban en una disposición de gasto podían estar más inclinados a realizar adquisiciones imprevistas después de una compra inicial.

El trabajo advierte que se trata de un mecanismo a considerar en decisiones de consumo, no de una explicación única para todas ellas.

La búsqueda de uniformidad visual puede convertir una mejora puntual en una cadena de gastos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Búsqueda de coherencia puede convertirse en cadena de compras

La psicoterapeuta Daryl Appleton, consultada por House Beautiful, vinculó el atractivo de lo nuevo con la búsqueda de novedad y recompensa.

La Asociación Estadounidense de Psicología (APA) también reúne evidencia de que las compras impulsivas dependen de una combinación de factores internos, como el estado de ánimo y el autocontrol, y de estímulos externos, como el contexto de compra.

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Denis Diderot relata en un ensayo cómo una bata nueva alteró su percepción de las pertenencias habituales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El terapeuta licenciado Alfonso Ferguson señaló al medio citado que un cambio pequeño puede generar la sensación de que otros componentes del ambiente ya no son suficientes. En su planteo, detrás del deseo de transformar un espacio puede haber una búsqueda de comodidad, orgullo o seguridad.

Esa lectura permite distinguir entre una mejora funcional —reparar algo deteriorado o resolver una necesidad concreta— y una sucesión de adquisiciones motivadas por la uniformidad visual.

La organizadora profesional Marie Watson propone una pregunta previa cuando, tras una mejora, aparecen varias compras en pocos días: ¿la decisión responde a una función o a la necesidad de cohesión estética? La distinción no elimina el deseo de decorar, pero introduce una pausa para evaluar si el gasto se ajusta a una prioridad real.

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Las compras impulsivas dependen de factores internos como el estado de ánimo y el autocontrol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Registrar los gastos permite poner límites antes de comprar

La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor de Estados Unidos recomienda identificar primero el destino del dinero mediante un registro semanal o mensual. Crear un presupuesto y fijar límites para las compras pequeñas que pueden acumularse.

Aplicado al efecto Diderot, ese criterio supone contemplar el posible costo total de una renovación antes de sumar el primer objeto. Algunas medidas prácticas pueden ayudar a contener la cadena:

Definir qué problema concreto resolverá la compra.

Establecer un monto máximo para el proyecto completo, no solo para el artículo inicial.

Esperar antes de reemplazar elementos que aún funcionan.

Anotar las piezas que se desean cambiar y ordenarlas por necesidad.

Mantener una lista de compras que quedan fuera del presupuesto actual.

La disposición previa a gastar puede favorecer adquisiciones imprevistas después de una compra inicial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Andress Eichstadt, especialista en preparación de interiores, recomendó al medio mantener una paleta y estilo elegidos por preferencias propias, en vez de perseguir cambios frecuentes.

Reconocer el efecto Diderot no exige renunciar a mejorar la casa. Permite decidir qué transformaciones responden a una necesidad, cuáles pueden esperar y cuánto se está dispuesto a destinar a cada una.

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