Los 9 objetos que no deberían quedar encima de la heladera, según especialistas

La parte superior de la heladera puede afectar la conservación, la limpieza y la seguridad de los objetos almacenados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La parte superior del heladera puede parecer un estante disponible. Pero acumular allí objetos puede afectar la conservación de alimentos, dificultar la limpieza y crear riesgos de caída. El calor y necesidad de ventilación del equipo son factores que conviene considerar antes de usar ese espacio.

1. Las frutas y verduras

Las frutas y verduras se deterioran con mayor rapidez cuando quedan expuestas al calor del electrodoméstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La organizadora profesional Wendy Trunz, advirtió al sitio especializado en tareas domesticas, Good Housekeeping, que el calor que desprende la heladera puede acelerar el deterioro de frutas y verduras y favorecer la aparición de moho.

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No existe una regla única para todos los productos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) indica que temperatura y humedad determinan su vida útil. Y que algunas frutas tropicales pueden sufrir daño por frío. Por eso, conviene revisar las necesidades de cada alimento y evitar la zona cálida sobre el equipo.

2. Los frascos de vidrio

Los frascos de vidrio pueden deslizarse por las vibraciones y romperse al caer desde altura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Erika Lewis, consultora certificada en el método KonMari, señaló al medio citado que abrir y cerrar la puerta genera pequeñas vibraciones. Un frasco situado arriba puede deslizarse y caer desde altura.

La recomendación práctica es reservar ese tipo de recipientes para alacenas o estantes firmes, donde resulten accesibles sin necesidad de alcanzarlos por encima de la cabeza.

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3. El pan y bollería

El pan y la bollería conservan mejor sus propiedades en un sitio fresco, seco y protegido del calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lewis explicó que la superficie superior puede calentarse más de lo que parece, una condición poco conveniente para pan y productos de pastelería.

La guía del Departamento de Agricultura de Estados Unidos incluye el pan entre los alimentos que no requieren refrigeración, aunque deben desecharse si desarrollan moho u olor inusual. Una panera o un sitio fresco y seco, según las indicaciones del envase, evita someterlos a una fuente de calor variable.

4. Los productos de papel

Los productos de papel acumulan polvo y grasa cuando permanecen sobre la heladera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los paquetes de toallas de papel o papel higiénico ocupan mucho volumen y suelen terminar sobre el refrigerador. Lewis advirtió que allí se acumulan grasa y polvo, además de que resulta incómodo retirarlos.

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Guardarlos en un armario bajo, una despensa o contenedor de uso común permite tenerlos a mano y reduce la necesidad de manipular bultos pesados desde una posición elevada.

5. Los medicamentos

Los medicamentos requieren condiciones de temperatura y humedad acordes con las indicaciones del fabricante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calor cercano al aparato vuelve desaconsejable usar esa zona para fármacos o suplementos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que los medicamentos deben conservarse según las condiciones de su etiqueta e información del fabricante.

Los productos sensibles necesitan control de temperatura o humedad. Antes de cambiar un tratamiento de lugar, corresponde consultar el prospecto y, ante una duda, al farmacéutico.

6. Las plantas

Las plantas necesitan una ubicación con luz, humedad y acceso adecuados para facilitar su cuidado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con Lewis, el calor puede secar el sustrato con mayor rapidez y la altura dificulta mantener una rutina de riego. Además, el espacio sobre el refrigerador no garantiza la luz que algunas especies requieren.

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Antes de colocar una planta allí, hay que evaluar sus necesidades de iluminación, humedad y acceso para el mantenimiento. Una ubicación estable y alcanzable facilita observar cambios en sus hojas o en la tierra.

7. Los libros de cocina

Los libros de cocina y los papeles sueltos pueden bloquear la ventilación o caer detrás del equipo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trunz sostuvo que los recetarios y papeles sueltos pueden bloquear la ventilación o caer detrás del equipo, con un posible riesgo de incendio. La recomendación es trasladar libros, anotaciones y tarjetas a una biblioteca, un cajón o estante lateral.

Mantener despejada la parte superior también permite limpiar la superficie y seguir las indicaciones del manual del refrigerador sobre el espacio necesario para su ventilación.

8. Los electrodomésticos

Los electrodomésticos pesados dificultan el acceso y pueden obstruir la ventilación de la heladera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aparatos como batidoras o licuadoras añaden peso a una zona de acceso limitado. Trunz indicó que las vibraciones de la puerta y la obstrucción de la ventilación aumentan el riesgo, sobre todo si tienen partes de vidrio.

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Una alacena, estante bajo o superficie de trabajo despejada son alternativas más seguras, siempre que el aparato se guarde limpio y seco después de usarlo.

9. Las botellas de alcohol

Las botellas de alcohol deben colocarse en superficies estables para evitar roturas y derrames. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La última advertencia se refiere a las botellas de alcohol: el calor no favorece su almacenamiento y un envase que se deslice puede romperse o derramarse. La publicación recomienda mantenerlas fuera de esa superficie y usar una despensa o un estante estable.

Como regla general, los objetos pesados, frágiles o con líquidos deben ubicarse a una altura que permita moverlos con seguridad y detectar a tiempo cualquier pérdida.