Cremas antiarrugas para chicos de seis años: la campaña que expuso el boom del skincare infantil

La empresa Frida lanzó la campaña ficticia Lil Retinol para concientizar sobre la exposición de los niños a los productos de belleza

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Retinol, ácido hialurónico, vitamina C, sérums y productos antiaging forman parte de un vocabulario que cada vez aparece antes entre niños y adolescentes. Las redes sociales popularizaron rutinas de skincare que, en muchos casos, reproducen prácticas pensadas originalmente para adultos y convierten el cuidado de la piel en un nuevo contenido de consumo.

La discusión volvió a instalarse a partir de Lil Retinol, una campaña ficticia creada por la empresa estadounidense Frida. La supuesta marca ofrecía productos antiarrugas para niños desde los seis años. El producto no existía: la campaña buscaba generar conciencia sobre la exposición temprana de los menores a contenidos y productos de belleza.

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En Infobae al Mediodía, Tomás Balmaceda analizó el fenómeno y explicó que la campaña buscaba mostrar hasta qué punto una propuesta que años atrás habría resultado absurda puede parecer actualmente posible.

El crecimiento de estas rutinas está estrechamente relacionado con las redes sociales. Formatos como get ready with me, en los que los usuarios muestran cómo se preparan antes de salir, incluyen cada vez más productos de cuidado facial. Los menores no solo consumen esos videos: también aparecen como protagonistas y replican las rutinas.

Un estudio publicado en Pediatrics reveló que solo el 26,2% de las rutinas de skincare analizadas en Instagram incluía protector solar

Qué encuentran los chicos cuando buscan skincare

Balmaceda citó un estudio publicado en 2025 en la revista científica Pediatrics que analizó las recomendaciones de Instagram para cuentas que se presentaban como pertenecientes a adolescentes de 13 años.

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Según los datos expuestos durante la columna, los perfiles identificados como femeninos recibían rápidamente contenidos vinculados con maquillaje y belleza. Los investigadores analizaron 100 videos de skincare y encontraron rutinas protagonizadas por creadores de entre siete y 18 años, algunos con un promedio de 1,1 millones de reproducciones.

La cantidad de productos utilizados también resultó significativa. Las rutinas incluían seis productos en promedio y la más costosa alcanzaba los USD 168.

Otro dato fue especialmente relevante: solo el 26,2% de las rutinas incluía protector solar. Es decir, los contenidos mostraban con mayor frecuencia productos cosméticos y activos destinados a objetivos estéticos que una medida básica de protección de la piel.

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Entre los ingredientes identificados aparecían retinoides, vitamina C y distintos ácidos exfoliantes. Según los datos citados por Balmaceda, las rutinas analizadas contenían 21 ingredientes potencialmente irritantes.

El uso no indicado de retinoides y ácidos exfoliantes en la piel infantil provoca irritación, sensibilidad y dermatitis (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso inadecuado de estos componentes puede provocar irritación, dermatitis y sensibilidad, especialmente cuando se combinan varios productos o se utilizan con una frecuencia mayor a la indicada.

La recomendación para los niños es mucho más sencilla. Balmaceda citó a la American Academy of Dermatology al señalar que el principal producto que necesita la piel infantil es el protector solar. En determinados casos puede utilizarse una crema hidratante sin fragancia, mientras que cualquier problema dermatológico específico debe ser evaluado por un profesional.

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La preocupación por las arrugas empieza cada vez antes

El fenómeno no se limita al riesgo de utilizar ingredientes inadecuados. También plantea una discusión sobre la edad a la que los menores comienzan a preocuparse por su apariencia.

Durante la columna, Balmaceda cuestionó que los chicos incorporen productos destinados a prevenir problemas que todavía no tienen. “Me sorprende cómo ya siendo chico te preocupás por un problema que no tenés todavía”, señaló.

La prevención de las arrugas apareció como uno de los ejemplos más llamativos. Según un relevamiento citado por el filósofo, el 69% de los hombres menores de 20 años consultados manifestó interés en prevenirlas.

La American Academy of Dermatology señala que el protector solar representa el producto esencial para el cuidado facial en la infancia

La tendencia muestra que el skincare ya no está asociado exclusivamente con la adolescencia o la adultez. Los contenidos circulan desde edades más tempranas y presentan las rutinas faciales como una actividad cotidiana.

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El problema, en ese contexto, no es que un adolescente utilice una crema hidratante o protector solar. La preocupación aparece cuando una rutina incorpora múltiples productos activos sin una necesidad dermatológica concreta o cuando el cuidado comienza a estar asociado con la idea de corregir características normales del cuerpo.

El negocio detrás del skincare adolescente

La expansión de estas prácticas también tiene una dimensión comercial. Balmaceda citó datos de NielsenIQ según los cuales el mercado estadounidense de productos de belleza dirigido a adolescentes y jóvenes creció 12% durante los últimos cinco años.

Las redes sociales funcionan como una vía directa entre las marcas, los creadores de contenido y los consumidores jóvenes. Los productos aparecen integrados en videos cotidianos y pueden convertirse en objetos deseables mucho antes de que los usuarios tengan ingresos propios.

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En relación con la Generación Alfa, Balmaceda mencionó un relevamiento según el cual el 75% de los menores de 20 años consultados tenía interés en contenidos de belleza en redes sociales y el 38% participaba o consumía videos vinculados con el formato get ready with me.

La American Academy of Dermatology señala que el protector solar representa el producto esencial para el cuidado facial en la infancia (Christin Klose/DPA)

La industria encuentra así una audiencia que no necesita buscar activamente una crema para entrar en contacto con ella. El algoritmo puede recomendar contenidos de belleza a partir de otros consumos y generar una exposición constante a productos, marcas y rutinas.

El rol de los adultos

Frente a este escenario, el papel de los padres adquiere especial importancia. “Los chicos son chicos, por eso las decisiones las tomamos los adultos”, planteó Maru Duffard durante la conversación.

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La recomendación no implica prohibir cualquier producto cosmético, sino establecer límites y diferenciar entre cuidado básico y rutinas innecesarias. Protector solar, higiene e hidratación cuando hace falta forman parte de hábitos razonables. El uso de retinoides, ácidos exfoliantes u otros activos debería responder, en cambio, a una indicación adecuada y no a una tendencia vista en redes.

La campaña de Lil Retinol llevó esa lógica al extremo: imaginó una industria que vendía productos antiarrugas para chicos de seis años. La reacción que generó apuntó a un fenómeno que ya existe en una escala diferente: niños y adolescentes que incorporan rutinas de belleza adultas antes de necesitarlas y que aprenden a asociar el cuidado de la piel con la prevención de imperfecciones y signos de edad.

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La pregunta, entonces, no es si los chicos deben cuidar su piel, sino qué tipo de cuidado necesitan realmente y cuánto de lo que consumen responde a una necesidad concreta y cuánto a una industria que encontró en las redes una nueva generación de consumidores.

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