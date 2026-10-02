Tiene 20 años, es argentino y logró ingresar a una de las academias de ballet más prestigiosas del mundo

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Guillermo Rolutti tiene 20 años y cursa el último año en la Academia Vaganova de San Petersburgo, una de las instituciones más prestigiosas del ballet clásico. El bailarín cordobés llegó a Rusia después de pasar por el Teatro Libertador San Martín, el Teatro Colón y la Escuela del Ballet de Hamburgo, en Alemania.

En diálogo con Infobae al Mediodía, contó que llegar a Vaganova era uno de sus principales objetivos. “La verdad que es un sueño para mí estar acá, haber llegado hasta acá”, afirmó. También destacó la particularidad de su incorporación: “Soy el primer latinoamericano y argentino que está acá”.

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De Córdoba al Teatro Colón

Rolutti comenzó a estudiar ballet en el Teatro Libertador San Martín de Córdoba, donde permaneció durante aproximadamente cinco años. A los 15 se trasladó a Buenos Aires para continuar sus estudios en el Teatro Colón.

La decisión implicó alejarse de su familia y afrontar los costos de vivir en otra ciudad. “Le dije a mi madre: ‘Mirá, yo quiero bailar. Sé que acá, aunque se pueda, no voy a llegar a mucho. Entonces necesito cambiar de lugar, cambiar de ambiente’”, recordó.

Después de dos años y medio en el Teatro Colón, obtuvo una beca vinculada al Prix de Lausanne, competencia internacional para jóvenes bailarines, que le permitió continuar su carrera en la Escuela del Ballet de Hamburgo.

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El bailarín cordobés inició su formación en el Teatro Libertador San Martín y a los 15 años se trasladó a Buenos Aires para estudiar en el Teatro Colón (Infobae en Vivo)

La experiencia en Alemania también significó adaptarse a un nuevo idioma y a otra dinámica de estudio. “La escuela de allá era en inglés, entonces estudié inglés porque yo no sabía hablar inglés cuando llegué”, explicó.

Cómo ingresó a la Academia Vaganova

El ingreso a la institución rusa se concretó mediante una audición en video. Rolutti sabía que se trataba de su última oportunidad para presentarse por su edad y decidió acompañar el material con un mensaje dirigido a la academia.

“Hola, la verdad es que es mi sueño Vaganova, quiero formar parte. Quería saber si existe la posibilidad. Sé que con la edad estoy muy justo porque ya es el último año que puedo audicionar, pero la verdad que sería mi sueño”, escribió.

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La respuesta llegó una semana después y confirmó su admisión al último año. “A la semana me dijeron que ya estaba adentro”, contó.

El siguiente desafío fue reunir los recursos para afrontar su estadía en Rusia. Rolutti explicó que los estudiantes extranjeros deben pagar la formación cuando no cuentan con una beca y señaló que los costos pueden convertirse en un obstáculo para quienes buscan desarrollar una carrera internacional.

Rolutti proyecta incorporarse a una compañía internacional y presentarse en el Teatro Griego de Córdoba al culminar su formación (Infobae en Vivo)

“Hay mucha gente que yo creo que tiene muchas condiciones y muy buen nivel en Argentina, pero que lamentablemente no tenemos el recurso económico para poder ir a otras escuelas”, planteó.

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En su caso, el apoyo del Joven Ballet Argentino permitió concretar el viaje. “Gracias al Joven Ballet Argentino hicieron posible que yo esté hoy acá, porque pudimos juntar el dinero”, destacó.

La vida de un bailarín argentino en Rusia

La rutina en Vaganova está marcada por las clases y los ensayos. “Literalmente estoy todo el día bailando”, describió.

A la exigencia del entrenamiento se sumó el aprendizaje del ruso. Después de estudiar inglés durante su estadía en Alemania y de incorporar conocimientos de otros idiomas, comenzó a familiarizarse con la lengua local. “Me está pareciendo un poco más fácil el ruso que el alemán, la verdad”, comentó.

La alimentación también ocupa un lugar dentro de la preparación diaria. La academia incluye las comidas y cuenta con un plan nutricional adaptado a las exigencias físicas del ballet. “Si vos comés eso, después cuando entrenás te sentís pesado o no rendís”, explicó.

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El artista vive alejado de su familia desde la adolescencia y mantiene una comunicación telefónica diaria con su madre (Infobae en Vivo)

La distancia con su familia forma parte de su vida desde la adolescencia. Rolutti dejó Córdoba a los 15 años y mantiene contacto cotidiano con su madre. “Desde los 15 que no vivo con mi madre, pero la llamo todos los días”, contó.

Durante las vacaciones regresa a su ciudad natal, donde el reencuentro también le permite recuperar parte de su vida anterior. “Cuando vuelvo a Córdoba es como: ‘Guau’. Me acuerdo de todo lo que hacía porque yo iba al colegio en su momento”, señaló.

El próximo objetivo: una compañía internacional

Una vez que complete el último año en Vaganova, Rolutti buscará incorporarse a una compañía internacional. “Sueño con quedarme en alguna de estas compañías acá en el mundo”, afirmó.

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En paralelo, espera regresar a Córdoba para presentarse en el Teatro Griego después de finalizar sus estudios en Rusia. “Dentro de un año, cuando me gradúe de Vaganova, voy a tener la oportunidad de bailar en el Teatro Griego en Córdoba”, anticipó.

La presentación también será una forma de reencontrarse con su familia y con el público de su ciudad después de varios años de formación en el exterior. “Por mí es un honor volver a Argentina y poder bailar ahí”, sostuvo.

A otros jóvenes que buscan desarrollar una carrera en la danza, Rolutti les aconseja sostener sus objetivos incluso frente a las dificultades. “Si él tiene algún sueño, o ella, lo tiene que seguir. Siempre todo se va a acomodar para bien, pero uno se tiene que esforzar”, afirmó.

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