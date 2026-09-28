Qué mirar antes de elegir el tapizado de un sillón

La frecuencia de uso determina el nivel de resistencia que necesita el tapizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La elección de la tela del sillón define cómo responderá una de las piezas más usadas de la casa frente al roce, luz, manchas y limpieza. El color y textura importan, pero deben evaluarse junto con el uso previsto e instrucciones de cuidado.

El uso cotidiano debe orientar la elección del tapizado

Antes de decidir entre fibras y acabados, conviene precisar quiénes usarán el sofá, con qué frecuencia y en qué condiciones. Una pieza de uso diario, expuesta a mascotas, niños o comidas, exige prioridades distintas de las de un sillón que ocupa un ambiente ocasional.

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También influye su ubicación: la exposición directa a la luz puede alterar el aspecto de ciertos materiales con el paso del tiempo, según explicó AD Magazine, medio especializado en decoración, en su guía sobre cómo elegir la tela del sillón.

La exposición directa al sol puede alterar el color de determinadas telas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para ordenar la decisión, vale la pena revisar estos puntos antes de encargar el tapizado:

Frecuencia de uso: determina cuánto peso tendrá la resistencia al roce.

Exposición a la luz: ayuda a prever cambios de color en sectores cercanos a ventanas.

Presencia de mascotas y niños: permite valorar la facilidad de limpieza y el riesgo de enganches o arañazos. permite valorar la facilidad de limpieza y el riesgo de enganches o arañazos.

Forma del sofá: las piezas curvas pueden requerir telas con cierta elasticidad para evitar arrugas durante el tapizado.

Mantenimiento disponible: no todas las fundas admiten los mismos procesos de lavado o limpieza profesional.

Las mascotas y los niños exigen materiales fáciles de limpiar y resistentes a los enganches. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prueba Martindale aporta un dato para comparar la resistencia al roce

La resistencia a la abrasión es una referencia útil al comparar tapizados. La Organización Internacional de Normalización (ISO) describe en su norma ISO 12947-1:1998 los requisitos del equipo Martindale utilizado en los ensayos que evalúan el desgaste de los tejidos.

El resultado no reemplaza una evaluación del uso real, pero permite sumar un criterio técnico a la elección estética.

La prueba Martindale permite comparar la resistencia de las telas frente al roce. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La interiorista Beatriz Gancedo, citada por el medio, recomienda revisar el desempeño en esa prueba, sobre todo cuando se consideran tejidos estampados.

Los dibujos pueden disimular pequeñas marcas y manchas mejor que una superficie lisa, aunque también condicionan el resto del ambiente. Además, al tapizar, hacer coincidir el motivo en asientos, respaldo y laterales puede demandar más material y precisión.

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El cuero y el mohair requieren cuidados específicos para conservar sus propiedades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada textura plantea ventajas y cuidados diferentes

El terciopelo ofrece una superficie suave y una apariencia que cambia con el ángulo de la luz. Gancedo lo define como un material elegante y resistente, aunque advierte que su pelo puede marcarse con el uso y que la exposición solar puede afectar el color.

Por eso, un sofá de terciopelo requiere revisar tanto la resistencia al roce como el lugar que ocupará en el ambiente.

El lino aporta frescura y una textura natural, pero las versiones blancas revelan con facilidad la suciedad en los apoyabrazos y los asientos. La profesional señala que, para que un tejido sea lavable, suele requerir poliéster o una proporción de acrílico.

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La forma curva de un sillón puede requerir tejidos con cierta elasticidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También es importante confirmar qué tratamiento admite la funda: la ISO 3758:2023 establece símbolos para comunicar los procesos de cuidado textil. Aunque excluye de su alcance las cubiertas no removibles de muebles tapizados por sus procedimientos específicos de limpieza.

El bouclé suma relieve y puede ocultar pequeñas marcas, pero sus bucles son vulnerables a uñas, cierres y joyas. Además, su textura retiene polvo, migas y pelo. Para una pieza de uso habitual, una versión más compacta puede ofrecer una respuesta más adecuada.

Un sofá tapizado con motivos de rayas y puntos rojos se ubica junto a una mesa auxiliar de madera, sobre la que destacan dos floreros con ranúnculos rosados frente a una pared panelada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuero y mohair exigen considerar el confort y mantenimiento

El cuero se limpia con relativa facilidad y desarrolla cambios de tono y marcas con el tiempo. Sin embargo, Gancedo advierte que puede resbalar, sentirse frío al comienzo y calentarse si recibe sol. También necesita cuidado para evitar que se reseque o cuartee. Los arañazos, en particular, resultan visibles.

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El mohair, obtenido del pelo de la cabra de Angora, se caracteriza por su elasticidad y puede adaptarse a sofás curvos. Su tacto, brillo leve y capacidad para conservar la forma explican su presencia en tapizados.

El lino aporta frescura y textura natural, aunque revela con facilidad la suciedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque necesita más cuidados y algunas versiones requieren limpieza profesional. La composición merece una revisión atenta, porque las mezclas de fibras no ofrecen las mismas prestaciones.

La decisión final depende de cruzar resistencia, limpieza, luz y comodidad. Revisar la composición, el ensayo de abrasión y las indicaciones concretas de mantenimiento permite elegir una tela acorde al uso previsto, sin limitar la elección a su aspecto inicial.

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