Tendencias

Qué mirar antes de elegir el tapizado de un sillón

La decisión combina criterios prácticos y estéticos que inciden en la duración y el aspecto de la pieza

Sofá de color mostaza con cojines junto a una mesa de mármol, una planta en maceta y un cuadro abstracto colgado en la pared blanca.
La frecuencia de uso determina el nivel de resistencia que necesita el tapizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La elección de la tela del sillón define cómo responderá una de las piezas más usadas de la casa frente al roce, luz, manchas y limpieza. El color y textura importan, pero deben evaluarse junto con el uso previsto e instrucciones de cuidado.

El uso cotidiano debe orientar la elección del tapizado

Antes de decidir entre fibras y acabados, conviene precisar quiénes usarán el sofá, con qué frecuencia y en qué condiciones. Una pieza de uso diario, expuesta a mascotas, niños o comidas, exige prioridades distintas de las de un sillón que ocupa un ambiente ocasional.

PUBLICIDAD

También influye su ubicación: la exposición directa a la luz puede alterar el aspecto de ciertos materiales con el paso del tiempo, según explicó AD Magazine, medio especializado en decoración, en su guía sobre cómo elegir la tela del sillón.

Infografía con una ilustración de una mujer en un sofá con muestras de tela, acompañada de íconos y cuadros explicativos sobre tapizados.
La exposición directa al sol puede alterar el color de determinadas telas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para ordenar la decisión, vale la pena revisar estos puntos antes de encargar el tapizado:

  • Frecuencia de uso: determina cuánto peso tendrá la resistencia al roce.
  • Exposición a la luz: ayuda a prever cambios de color en sectores cercanos a ventanas.
  • Presencia de mascotas y niños: permite valorar la facilidad de limpieza y el riesgo de enganches o arañazos.
  • Forma del sofá: las piezas curvas pueden requerir telas con cierta elasticidad para evitar arrugas durante el tapizado.
  • Mantenimiento disponible: no todas las fundas admiten los mismos procesos de lavado o limpieza profesional.
Vista frontal de una sala de estar moderna con un sofá de terciopelo verde oliva, cojines peludos, mesas redondas, un cuadro abstracto y parte de un sillón de cuero marrón.
Las mascotas y los niños exigen materiales fáciles de limpiar y resistentes a los enganches. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prueba Martindale aporta un dato para comparar la resistencia al roce

La resistencia a la abrasión es una referencia útil al comparar tapizados. La Organización Internacional de Normalización (ISO) describe en su norma ISO 12947-1:1998 los requisitos del equipo Martindale utilizado en los ensayos que evalúan el desgaste de los tejidos.

El resultado no reemplaza una evaluación del uso real, pero permite sumar un criterio técnico a la elección estética.

Salón con sofá seccional naranja, estantería de madera llena de libros y objetos, un cuadro abstracto azul y verde, y una planta grande en maceta blanca.
La prueba Martindale permite comparar la resistencia de las telas frente al roce. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La interiorista Beatriz Gancedo, citada por el medio, recomienda revisar el desempeño en esa prueba, sobre todo cuando se consideran tejidos estampados.

Los dibujos pueden disimular pequeñas marcas y manchas mejor que una superficie lisa, aunque también condicionan el resto del ambiente. Además, al tapizar, hacer coincidir el motivo en asientos, respaldo y laterales puede demandar más material y precisión.

PUBLICIDAD

Salón moderno con sofá seccional de cuero marrón, mesa de centro de mármol, sillón negro, lámpara de arco y pintura abstracta en pared de hormigón.
El cuero y el mohair requieren cuidados específicos para conservar sus propiedades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada textura plantea ventajas y cuidados diferentes

El terciopelo ofrece una superficie suave y una apariencia que cambia con el ángulo de la luz. Gancedo lo define como un material elegante y resistente, aunque advierte que su pelo puede marcarse con el uso y que la exposición solar puede afectar el color.

Por eso, un sofá de terciopelo requiere revisar tanto la resistencia al roce como el lugar que ocupará en el ambiente.

El lino aporta frescura y una textura natural, pero las versiones blancas revelan con facilidad la suciedad en los apoyabrazos y los asientos. La profesional señala que, para que un tejido sea lavable, suele requerir poliéster o una proporción de acrílico.

Un salón con un sofá curvo marrón-anaranjado, una pequeña mesa auxiliar hexagonal de madera, una estantería oscura con libros y una lámpara de mesa tipo hongo.
La forma curva de un sillón puede requerir tejidos con cierta elasticidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También es importante confirmar qué tratamiento admite la funda: la ISO 3758:2023 establece símbolos para comunicar los procesos de cuidado textil. Aunque excluye de su alcance las cubiertas no removibles de muebles tapizados por sus procedimientos específicos de limpieza.

El bouclé suma relieve y puede ocultar pequeñas marcas, pero sus bucles son vulnerables a uñas, cierres y joyas. Además, su textura retiene polvo, migas y pelo. Para una pieza de uso habitual, una versión más compacta puede ofrecer una respuesta más adecuada.

Sofá tapizado con estampado de rayas y puntos, mesa auxiliar de madera con dos floreros, ranúnculos rosados, y pared panelada con tiradores dorados y un borlón.
Un sofá tapizado con motivos de rayas y puntos rojos se ubica junto a una mesa auxiliar de madera, sobre la que destacan dos floreros con ranúnculos rosados frente a una pared panelada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuero y mohair exigen considerar el confort y mantenimiento

El cuero se limpia con relativa facilidad y desarrolla cambios de tono y marcas con el tiempo. Sin embargo, Gancedo advierte que puede resbalar, sentirse frío al comienzo y calentarse si recibe sol. También necesita cuidado para evitar que se reseque o cuartee. Los arañazos, en particular, resultan visibles.

El mohair, obtenido del pelo de la cabra de Angora, se caracteriza por su elasticidad y puede adaptarse a sofás curvos. Su tacto, brillo leve y capacidad para conservar la forma explican su presencia en tapizados.

Vista de un salón moderno con un sofá beige, mesa de centro de madera, y una consola con esculturas y un cuadro abstracto en la pared.
El lino aporta frescura y textura natural, aunque revela con facilidad la suciedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque necesita más cuidados y algunas versiones requieren limpieza profesional. La composición merece una revisión atenta, porque las mezclas de fibras no ofrecen las mismas prestaciones.

La decisión final depende de cruzar resistencia, limpieza, luz y comodidad. Revisar la composición, el ensayo de abrasión y las indicaciones concretas de mantenimiento permite elegir una tela acorde al uso previsto, sin limitar la elección a su aspecto inicial.

Temas Relacionados

DecoraciónSillónSofáHogarMaterialesCueroLinoTelaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Brócoli en la huerta doméstica: pautas para sembrar, cuidar y cosechar a tiempo

Recomendaciones simples para acompañar el crecimiento de una hortaliza de estación, desde la preparación inicial hasta la recolección

Brócoli en la huerta doméstica: pautas para sembrar, cuidar y cosechar a tiempo

Cinco técnicas para iluminar el cabello sin aclararlo por completo

La ubicación de los reflejos, la temperatura del color y el contraste con la base permiten renovar una melena sin recurrir a una transformación total. Del contorno del rostro a las sombras de raíz, cinco recursos ayudan a aportar movimiento y profundidad

Cinco técnicas para iluminar el cabello sin aclararlo por completo

De Saint-Tropez a las pasarelas: el estilo de Brigitte Bardot que sigue vigente en la moda actual

A casi un año de su muerte y en la fecha en que cumpliría 92 años, la imagen de la actriz francesa continúa presente en colecciones, campañas y guardarropas de verano. El bikini, el pañuelo anudado al cuello, los vestidos de cuadros y los hombros al descubierto son parte del repertorio que instaló en la cultura popular

De Saint-Tropez a las pasarelas: el estilo de Brigitte Bardot que sigue vigente en la moda actual

Cómo preparar los almuerzos de toda la semana en una tarde: cinco recetas fáciles

Una planificación simple permite combinar proteínas, guarniciones y vegetales para armar comidas variadas, reducir desperdicios y evitar gastos de último momento durante los días hábiles

Cómo preparar los almuerzos de toda la semana en una tarde: cinco recetas fáciles

Taylor Swift deslumbró en la noche de Los Ángeles: así fue su look de lentejuelas plateadas

La cantante lució un vestido de Tamara Ralph con bodysuit de malla y falda drapeada durante los MTV Video Music Awards, donde recibió un reconocimiento histórico

Taylor Swift deslumbró en la noche de Los Ángeles: así fue su look de lentejuelas plateadas

DEPORTES

Lando Norris reveló la charla que tuvo con Franco Colapinto tras pedir una sanción para el argentino por el incidente en la F1: "Me equivoqué"

Lando Norris reveló la charla que tuvo con Franco Colapinto tras pedir una sanción para el argentino por el incidente en la F1: "Me equivoqué"

La historia de Denise García Rojo, la cordobesa que asistió a danza con botines, creció en España y llegó a la selección argentina

La génesis en la Selección del Cuti Romero, el nuevo capitán argentino: su referente desconocido y el golpe que lo hizo crecer

Carlos Abriata, el outsider del mundo Boca que quiere ser presidente

Las burlas del CM de Boca a Racing que causaron furor en las redes: Marcos Rojo, Maravilla Martínez y un posteo borrado

TELESHOW

Tiago PZK confirmó su romance con La Joaqui: la foto en un avión privado a dos meses de la ruptura de Luck Ra con la artista

Tiago PZK confirmó su romance con La Joaqui: la foto en un avión privado a dos meses de la ruptura de Luck Ra con la artista

Daniela Celis rompió en llanto después de una función de Sex y contó el motivo: “Soy muy emocional”

La pesadilla de Marcela Tauro con una acosadora: “Fue horrible porque sabía todos los horarios de mi hijo”

La dedicatoria de Tini Stoessel a Lali Espósito tras su histórico show: “Hay cosas que suceden cuando una está preparada para vivirlas”

Baby Etchecopar recordó su última charla con Oscar “El Negro” González Oro: “Dejame morir tranquilo acá”

INFOBAE AMÉRICA

Eduardo Bolsonaro: “Como está creciendo día a día, yo creo que Flávio puede vencer a Lula en primera vuelta”

Eduardo Bolsonaro: “Como está creciendo día a día, yo creo que Flávio puede vencer a Lula en primera vuelta”

El precio del petróleo se dispara tras el rechazo de Trump a la propuesta del régimen de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

“Actualmente imposible”: las deserciones en Corea del Norte están en caída libre

¿Qué está en juego en las elecciones de Brasil?

El papa León XIV cierra su gira por Francia con un discurso sobre Europa y su integración en una ciudad marcada por las guerras