Los 6 ríos más largos del mundo y las curiosidades que esconden en su recorrido

La medición de los sistemas fluviales más largos varía según el criterio utilizado para establecer su nacimiento y la inclusión de sus afluentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El agua abre caminos entre desiertos, selvas, montañas y llanuras; a veces divide territorios y, muchas otras, los conecta. En el marco del Día Mundial de los Ríos, que se conmemora este 27 de septiembre, la mirada se posa sobre seis de los sistemas fluviales más extensos del planeta: trazados que superan los 5.400 kilómetros y atraviesan algunos de los paisajes más contrastantes de la Tierra.

El orden de esta lista depende de un debate que comienza en las nacientes: definir cuál es la fuente más distante de cada cauce y cómo incluir sus afluentes puede modificar las mediciones. La estimación tradicional ubica al Nilo por delante, aunque la discusión sobre la longitud del Amazonas sigue abierta.

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La clasificación reúne cada sistema completo, desde su origen más remoto hasta la desembocadura. Por eso el Mississippi se mide junto con el Misuri y el Red Rock, mientras que el Yeniséi se extiende, bajo esta metodología, hasta el Baikal y el Selengá.

A continuación, un recorrido por seis de las mayores rutas de agua dulce del planeta por extensión.

Nilo

El Nilo presente un recorrido de 6.650 kilómetros a través de África oriental y nororiental (REUTERS/Mohamed Abd El Ghany)

Con 6.650 kilómetros, el Nilo encabeza el ranking convencional. Su cuenca vincula territorios de África oriental y nororiental, desde la región de los Grandes Lagos y las tierras altas de Etiopía hasta Sudán y Egipto.

El paisaje cambia durante el recorrido. El Nilo Blanco atraviesa humedales y llanuras, mientras que el Nilo Azul desciende desde las montañas etíopes. Tras su confluencia en Jartum, el río atraviesa áreas desérticas y llega al valle fértil egipcio, donde forma un delta antes de desembocar en el mar Mediterráneo.

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Una de sus curiosidades es que la civilización del antiguo Egipto se desarrolló en torno a sus crecidas anuales, que depositaban sedimentos fértiles en las orillas. El cauce sigue siendo una fuente central de agua para millones de habitantes de la región.

Amazonas

El Amazonas se ubica en el segundo lugar por longitud, pero transporta el mayor caudal de agua del planeta (Andina)

El Amazonas–Ucayali–Apurímac ocupa el segundo puesto, con unos 6.400 kilómetros. Sin embargo, no tiene rival en caudal: transporta más agua que cualquier otro río del planeta y su cuenca cubre una gran parte de Sudamérica.

Sus cabeceras se sitúan en los Andes peruanos. Desde allí, el sistema baja desde ambientes de alta montaña hacia la llanura amazónica, pasa por Perú y Colombia, y recorre Brasil hasta alcanzar el océano Atlántico.

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El río convive con una selva que se inunda estacionalmente. Durante las crecientes, el agua ocupa extensas zonas forestales y modifica de forma temporal los trayectos de navegación y la vida de las comunidades ribereñas.

La discusión sobre si el Amazonas podría superar al Nilo en longitud continúa, debido a las diferencias para determinar cuál es su fuente más lejana.

Yangtsé

El Yangtsé es el más largo de Asia y alberga infraestructuras clave como la presa de las Tres Gargantas (Freepik)

El Yangtsé, con 6.300 kilómetros, es el río más largo de Asia y recorre íntegramente China. Nace en la meseta tibetana, en las proximidades de los montes Tanggula, y desemboca en el mar de China Oriental, cerca de Shanghái.

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En su trayecto atraviesa altiplanos, gargantas, cuencas agrícolas y centros urbanos. Las Tres Gargantas son uno de los paisajes más conocidos de este recorrido, caracterizado por paredes montañosas y pasos estrechos antes de que el río alcance sus sectores medios y bajos.

Su cuenca es decisiva para la producción agrícola china. El Yangtsé también concentra grandes infraestructuras de navegación y generación eléctrica, entre ellas la presa de las Tres Gargantas. El río conecta algunas de las zonas más pobladas e industrializadas de China.

Mississippi–Misuri

El sistema Mississippi–Misuri conecta las praderas del interior de Estados Unidos con los puertos del golfo de México (REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

El cuarto puesto corresponde al sistema Mississippi–Misuri–Red Rock, cuya longitud se estima en 5.971 kilómetros. Es el principal sistema fluvial de América del Norte.

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El Misuri nace en las Montañas Rocosas y aporta agua al Mississippi, que discurre hacia el sur desde Minnesota. Juntos atraviesan praderas, zonas agrícolas y ciudades del centro de Estados Unidos hasta llegar al delta de Luisiana y el golfo de México.

La curiosidad de este sistema está en su escala territorial: su cuenca recoge aguas de una amplia porción del país. Además de ser una vía histórica de transporte, permite movilizar productos agrícolas como granos desde el interior continental hacia los puertos del sur.

Yeniséi

El Yeniséi fluye hacia el océano Ártico y permanece congelado en diversos tramos durante parte del año (REUTERS/Ilya Naymushin)

El sistema Yeniséi–Baikal–Selengá suma cerca de 5.540 kilómetros. Su recorrido conecta Mongolia, el lago Baikal y Siberia antes de desembocar en el mar de Kara, parte del océano Ártico.

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El paisaje de su cuenca está dominado por la taiga, las estepas y regiones de inviernos prolongados. A diferencia de los grandes ríos que llegan a mares tropicales o templados, el Yeniséi termina en aguas árticas y permanece congelado durante parte del año en algunos tramos.

Es uno de los mayores ríos que fluyen hacia el Ártico. Sus afluentes y embalses son relevantes para el transporte regional y la generación hidroeléctrica en una zona donde las distancias entre ciudades y carreteras son muy grandes.

Huang He

El Huang He recibe el nombre de río Amarillo debido al limo que arrastra a su paso por la meseta de Loes (Wikipedia)

El Huang He, conocido como río Amarillo, ocupa el sexto lugar con 5.464 kilómetros. Nace en las montañas Bayan Har, en el oeste de China, y desemboca en el mar de Bohai.

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Su nombre se explica por el limo que arrastra desde la meseta de Loes. Estas partículas dan al agua su color característico y, durante siglos, han contribuido tanto a fertilizar tierras de cultivo como a elevar el lecho del río en algunos segmentos.

El Huang He atraviesa mesetas, zonas áridas, llanuras agrícolas y áreas densamente habitadas del norte chino. Su relación con la agricultura y las inundaciones le otorgó un lugar central en la historia de las primeras sociedades chinas, por lo que suele ser mencionado como una de las cunas de la civilización del país.