Mimosa: cómo cuidar el árbol de flores amarillas en maceta o jardines

La mimosa ornamental corresponde a la especie Acacia dealbata. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La mimosa, identificada en jardinería como Acacia dealbata, combina flores amarillas en cabezuelas y follaje dividido. Su cultivo exige distinguirla de otras plantas que también reciben ese nombre.

El nombre común “mimosa” puede referirse a especies diferentes. La que suele emplearse en arreglos florales y aparece como árbol de exterior es Acacia dealbata, integrante de la familia Fabaceae.

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El Real Jardín Botánico de Kew sitúa su procedencia en Australia, y la describe como un árbol de hoja perenne con hojas finamente divididas y racimos terminales de flores amarillas perfumadas.

El árbol procede del sudeste de Australia y conserva el follaje durante todo el año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta precisión evita confundirla con Mimosa pudica, una especie distinta, conocida por el cierre de sus hojas ante el contacto. La reacción de esa última no debe atribuirse a Acacia dealbata. La fuente original, firmada por la periodista Carla Domínguez, reúne ambos usos del término al explicar por qué la mimosa se incorporó a la conversación sobre plantas de primavera.

La documentación botánica indica que Acacia dealbata puede alcanzar dimensiones de árbol. El registro de Kew consigna ejemplares de más de 10 metros en estado silvestre.

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Mientras que la Real Sociedad de Horticultura del Reino Unido (RHS) estima para cultivo una altura habitual de entre 8 y 12 metros. Su tamaño final depende del clima, suelo y manejo, por lo que no resulta adecuada para todos los patios o recipientes.

Las flores amarillas aparecen agrupadas en cabezuelas perfumadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La luz y drenaje condicionan el cultivo de Acacia dealbata

La RHS recomienda ubicar la especie a pleno sol, en un emplazamiento resguardado y con suelo ácido o neutro que drene bien. También admite su cultivo en contenedor, siempre que disponga de luz abundante y de un sustrato que no retenga agua en exceso. Estos criterios permiten organizar los cuidados básicos:

Elegir una zona luminosa y protegida de vientos intensos

Comprobar que el agua no quede acumulada alrededor de las raíces

Priorizar sustratos francos o arenosos, con buen drenaje

Considerar el tamaño adulto antes de plantarla en tierra o en maceta

Evitar podas drásticas, ya que la RHS señala que la especie las tolera mal

La planta necesita una ubicación soleada y protegida de los vientos intensos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tolerancia al frío requiere atención según la región. La RHS la clasifica para zonas costeras o relativamente templadas del Reino Unido, con un rango de resistencia de entre -5 y 1 °C.

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La institución aconseja protección invernal donde las temperaturas sean más bajas. Por esa razón, las decisiones sobre riego, exposición y resguardo no pueden trasladarse sin cambios entre climas diferentes.

El suelo debe favorecer el drenaje y evitar la acumulación de agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso decorativo convive con una advertencia ambiental

Las ramas cortadas de mimosa se usan en interiores por el color de las inflorescencias. En la nota de El Mueble, sitio especializado en decoración, la interiorista Asun Antó figura como responsable de un ambiente donde este recurso floral se integra a la decoración. La elección de un jarrón simple permite que las flores y follaje queden como foco visual, sin requerir una composición recargada.

Sin embargo, plantar Acacia dealbata en el exterior demanda revisar la normativa y el comportamiento local de la especie. El Centro de Agricultura y Biociencia Internacional (CABI) advierte que fue introducida en numerosos países y que, en determinados territorios, puede comportarse como invasora. Su producción abundante de semillas y capacidad de rebrotar facilitan su expansión en áreas alteradas.

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El cultivo en maceta exige suficiente luz y un sustrato poroso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el perfil de Acacia dealbata del CABI, la especie puede desplazar vegetación nativa, alterar el ciclo de nutrientes y afectar cursos de agua en los sitios donde forma poblaciones densas.

La ficha de cultivo de la RHS sitúa su origen en Tasmania y destaca la importancia de la luz, el drenaje y la protección frente a condiciones adversas.