Qué tareas del hogar se pueden resolver con medias en desuso

Las medias en desuso ofrecen una alternativa reutilizable para distintas tareas de limpieza doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las medias que perdieron su par o ya no sirven para usar pueden convertirse en herramientas reutilizables de limpieza doméstica. Su tela permite aprovecharlas en superficies, rincones altos y tareas cotidianas sin sumar materiales nuevos.

Antes de destinarlas a la limpieza, conviene separar las que estén demasiado deterioradas y reservar las que aún conserven buena capacidad de absorción. Una guía de The Spruce, sitio especializado en limpieza, reúne recomendaciones de especialistas para darles un segundo uso.

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1. Puede reemplazar al plumero en superficies pequeñas

La tela de una media ayuda a retirar polvo de zócalos, persianas, lámparas y estantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las medias deportivas o de tela gruesa pueden colocarse sobre la mano como una manopla para retirar polvo. Esta alternativa facilita la limpieza de zócalos, persianas, lámparas y estantes, donde un paño rígido puede resultar menos práctico.

El contacto directo con la superficie permite percibir relieves y bordes, una característica útil al pasar por objetos decorativos o piezas que requieren cuidado.

También pueden utilizarse sobre las hojas de plantas naturales o artificiales, que suelen acumular polvo. Para esta tarea, el procedimiento es simple:

Colocar la media limpia sobre una mano

Pasarla con movimientos suaves sobre la superficie

Sacudirla o lavarla antes de volver a usarla en otra zona

2. Para limpiar mesadas, espejos y vidrios

Una media limpia sirve como paño para mesadas, espejos, ventanas y superficies estrechas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una media vieja también puede funcionar como paño para las superficies de uso diario. Puede emplearse en mesadas, espejos y ventanas, siempre que esté limpia y se la destine a una zona específica de la casa para evitar trasladar suciedad.

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La tela se ajusta a la mano y ofrece agarre al limpiar bordes, manijas o sectores estrechos. En el caso de vidrios y espejos, es importante retirar primero el polvo suelto para no arrastrar partículas sobre la superficie.

La recomendación se limita a usar la media como soporte de limpieza; el producto adecuado y la cantidad necesaria dependen del material que se trate. Después, puede ir a la lavadora junto con otros textiles destinados a esas tareas.

3. Puede cubrir el cabezal de una mopa

Las medias pueden cubrir el cabezal de una fregona para recoger líquidos y suciedad del suelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para limpiar el piso, una media puede colocarse sobre el cabezal de una mopa. La propuesta apunta a reutilizar una prenda disponible en casa cuando no se cuenta con una cubierta textil para ese elemento.

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La capacidad de absorción de la tela permite recoger líquido y suciedad durante el paso por el suelo. Una vez terminada la limpieza, se retira la tela y se lava para poder reutilizarla. El resultado dependerá del tamaño de la media y que quede bien sujeta al cabezal.

Esta opción es más adecuada para repasos y áreas reducidas. Si el suelo tiene mucha suciedad acumulada, es necesario cambiar o enjuagar el material a medida que pierde capacidad de arrastre.

4. Escoba con una media ayuda a alcanzar techos y ventiladores

Una media colocada en una escoba permite retirar polvo y telarañas de techos y ventiladores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las telarañas y polvo en altura pueden retirarse al cubrir el extremo de una escoba con una media. Así, el mango permite llegar al techo sin subir a una silla, mientras la tela atrapa parte de la suciedad.

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Las medias largas son útiles para las aspas de los ventiladores de techo. Con el aparato apagado, se puede envolver una aspa, deslizar la tela despacio y repetir el movimiento en las demás. De acuerdo con la recomendación recogida por el medio especializado, este método permite retirar gran parte del polvo. Aunque los bordes pueden requerir una pasada adicional.

Antes de empezar, corresponde comprobar que el ventilador permanezca desconectado y esperar a que sus aspas estén completamente detenidas.

5. Limpiar las patas de perros y gatos

Una prenda reservada para las mascotas facilita la limpieza de sus patas al regresar del exterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mascotas que pasan tiempo en patios, jardines o veredas pueden llevar tierra al interior de la vivienda. Tener una media vieja cerca de la entrada permite secar o retirar suciedad de las patas al regresar.

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La tela se adapta a la pata y evita que el paño se deslice con facilidad durante la limpieza. Para que esta medida resulte útil, conviene usar una media reservada solo para las mascotas y lavarla después de cada uso si quedó húmeda o muy sucia.

El recurso no sustituye una higiene más profunda cuando sea necesaria, pero ayuda a reducir la tierra que llega a los pisos después de los paseos o del juego al aire libre.