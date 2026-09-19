Tendencias

Qué tareas del hogar se pueden resolver con medias en desuso

Antes de desechar ropa gastada, algunos artículos conservan utilidad al mantener ordenados distintos espacios y reducir residuos durante la rutina diaria

Calcetines con patrones de rayas en colores amarillo, morado, verde, rojo y negro sobre un fondo gris con textura de acuarela.
Las medias en desuso ofrecen una alternativa reutilizable para distintas tareas de limpieza doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las medias que perdieron su par o ya no sirven para usar pueden convertirse en herramientas reutilizables de limpieza doméstica. Su tela permite aprovecharlas en superficies, rincones altos y tareas cotidianas sin sumar materiales nuevos.

Antes de destinarlas a la limpieza, conviene separar las que estén demasiado deterioradas y reservar las que aún conserven buena capacidad de absorción. Una guía de The Spruce, sitio especializado en limpieza, reúne recomendaciones de especialistas para darles un segundo uso.

PUBLICIDAD

1. Puede reemplazar al plumero en superficies pequeñas

Una mano cubierta con un calcetín gris toca un estante de madera junto a una persiana, libros, una planta y una lámpara.
La tela de una media ayuda a retirar polvo de zócalos, persianas, lámparas y estantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las medias deportivas o de tela gruesa pueden colocarse sobre la mano como una manopla para retirar polvo. Esta alternativa facilita la limpieza de zócalos, persianas, lámparas y estantes, donde un paño rígido puede resultar menos práctico.

El contacto directo con la superficie permite percibir relieves y bordes, una característica útil al pasar por objetos decorativos o piezas que requieren cuidado.

También pueden utilizarse sobre las hojas de plantas naturales o artificiales, que suelen acumular polvo. Para esta tarea, el procedimiento es simple:

  • Colocar la media limpia sobre una mano
  • Pasarla con movimientos suaves sobre la superficie
  • Sacudirla o lavarla antes de volver a usarla en otra zona

2. Para limpiar mesadas, espejos y vidrios

Una mano sostiene un calcetín blanco sobre la superficie de un espejo de baño junto a un lavabo con grifería metálica.
Una media limpia sirve como paño para mesadas, espejos, ventanas y superficies estrechas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una media vieja también puede funcionar como paño para las superficies de uso diario. Puede emplearse en mesadas, espejos y ventanas, siempre que esté limpia y se la destine a una zona específica de la casa para evitar trasladar suciedad.

PUBLICIDAD

La tela se ajusta a la mano y ofrece agarre al limpiar bordes, manijas o sectores estrechos. En el caso de vidrios y espejos, es importante retirar primero el polvo suelto para no arrastrar partículas sobre la superficie.

La recomendación se limita a usar la media como soporte de limpieza; el producto adecuado y la cantidad necesaria dependen del material que se trate. Después, puede ir a la lavadora junto con otros textiles destinados a esas tareas.

3. Puede cubrir el cabezal de una mopa

Una mopa con un calcetín afelpado fucsia a modo de funda y un segundo calcetín al lado sobre un piso de madera.
Las medias pueden cubrir el cabezal de una fregona para recoger líquidos y suciedad del suelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para limpiar el piso, una media puede colocarse sobre el cabezal de una mopa. La propuesta apunta a reutilizar una prenda disponible en casa cuando no se cuenta con una cubierta textil para ese elemento.

La capacidad de absorción de la tela permite recoger líquido y suciedad durante el paso por el suelo. Una vez terminada la limpieza, se retira la tela y se lava para poder reutilizarla. El resultado dependerá del tamaño de la media y que quede bien sujeta al cabezal.

Esta opción es más adecuada para repasos y áreas reducidas. Si el suelo tiene mucha suciedad acumulada, es necesario cambiar o enjuagar el material a medida que pierde capacidad de arrastre.

4. Escoba con una media ayuda a alcanzar techos y ventiladores

Unas manos sujetan un cepillo de limpieza gris y le colocan un calcetín negro sobre las cerdas en una encimera de cocina.
Una media colocada en una escoba permite retirar polvo y telarañas de techos y ventiladores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las telarañas y polvo en altura pueden retirarse al cubrir el extremo de una escoba con una media. Así, el mango permite llegar al techo sin subir a una silla, mientras la tela atrapa parte de la suciedad.

Las medias largas son útiles para las aspas de los ventiladores de techo. Con el aparato apagado, se puede envolver una aspa, deslizar la tela despacio y repetir el movimiento en las demás. De acuerdo con la recomendación recogida por el medio especializado, este método permite retirar gran parte del polvo. Aunque los bordes pueden requerir una pasada adicional.

Antes de empezar, corresponde comprobar que el ventilador permanezca desconectado y esperar a que sus aspas estén completamente detenidas.

5. Limpiar las patas de perros y gatos

Un hombre sentado junto a una puerta limpia la pata de un perro con un calcetín sobre un felpudo con huellas de barro.
Una prenda reservada para las mascotas facilita la limpieza de sus patas al regresar del exterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mascotas que pasan tiempo en patios, jardines o veredas pueden llevar tierra al interior de la vivienda. Tener una media vieja cerca de la entrada permite secar o retirar suciedad de las patas al regresar.

La tela se adapta a la pata y evita que el paño se deslice con facilidad durante la limpieza. Para que esta medida resulte útil, conviene usar una media reservada solo para las mascotas y lavarla después de cada uso si quedó húmeda o muy sucia.

El recurso no sustituye una higiene más profunda cuando sea necesaria, pero ayuda a reducir la tierra que llega a los pisos después de los paseos o del juego al aire libre.

Temas Relacionados

Trucos de LimpiezaLimpiezaReciclajeMediasRopaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué el final de una serie puede doler como una despedida real

La convivencia prolongada con historias televisivas crea rutinas, identificación y vínculos unilaterales que explican la tristeza que experimentan muchos espectadores tras los créditos finales

Por qué el final de una serie puede doler como una despedida real

Qué es el baby blues y por qué la angustia puede aparecer al final del día tras el parto

En una nueva edición de El Puente, la psicóloga clínica y perinatal Sofía Stajcer explicó cuáles son las causas del malestar emocional durante los primeros días del puerperio y cuándo conviene buscar apoyo

Qué es el baby blues y por qué la angustia puede aparecer al final del día tras el parto

“El océano no puede seguir el ritmo”: el nuevo factor que podría desestabilizar una gran corriente del Atlántico y acercarla al colapso

Un estudio de la Universidad de Utrecht indica que la velocidad del aumento de la temperatura global puede impedir la adaptación. En simulaciones, el sistema perdió estabilidad cerca de los 2 °C por encima de los niveles preindustriales

“El océano no puede seguir el ritmo”: el nuevo factor que podría desestabilizar una gran corriente del Atlántico y acercarla al colapso

Día Mundial del Aperitivo: de los bares de barrio a casa, el ritual que conquista nuevas generaciones

Cada 19 de septiembre se celebra la costumbre de reunirse antes del almuerzo o la cena para compartir bebidas y bocados ligeros. El regreso del vermut y la coctelería llevó esta tradición de los mostradores a los hogares

Día Mundial del Aperitivo: de los bares de barrio a casa, el ritual que conquista nuevas generaciones

Cómo hizo Alexander Zverev para llegar a la élite del tenis con diabetes desde niño: las claves psicológicas para convivir con una enfermedad crónica

El reciente campeón del US Open destacó el papel de su madre tras conocer su diagnóstico. Cuatro especialistas explican a Infobae qué recursos emocionales, familiares y médicos contribuyen a sostener proyectos y calidad de vida ante esta condición

Cómo hizo Alexander Zverev para llegar a la élite del tenis con diabetes desde niño: las claves psicológicas para convivir con una enfermedad crónica

DEPORTES

Independiente tendrá una visita clave a Unión de Santa Fe por el Torneo Clausura y la Tabla Anual: hora, TV y formaciones

Independiente tendrá una visita clave a Unión de Santa Fe por el Torneo Clausura y la Tabla Anual: hora, TV y formaciones

River Plate buscará arrimarse a la cima de la Zona B en su choque ante Huracán: hora, TV y formaciones

Dolor por la muerte de una jugador de vóley universitario en Estados Unidos de 20 años por una “enfermedad poco común”

Franco Mastantuono visitó una exclusiva tienda en Florencia y sorprendió con su look

Scaloni habló sobre su futuro en la Selección, la importancia de los asados y el recambio que se avecina en Argentina

TELESHOW

Lali Espósito habló sobre el presente del cine nacional: "Está en un mal momento, ha sido muy atacado por el gobierno"

Lali Espósito habló sobre el presente del cine nacional: "Está en un mal momento, ha sido muy atacado por el gobierno"

La indirecta de Wanda Nara a la China Suárez tras la polémica por las fotos en bikini en la casa de los sueños

Cómo pasó la noche Mirtha Legrand luego de ser internada por una recaída en su cuadro bronquial

Karol G habló de su vínculo con Argentina y sorprendió al mencionar a Cazzu: “Me encantaría repetir”

Fue a cantar a Es mi sueño sin saber que la esperaba un reencuentro familiar: “20 años es mucho”

INFOBAE AMÉRICA

Brasil habilita la entrada de piña fresca de Costa Rica tras validar requisitos fitosanitarios

Brasil habilita la entrada de piña fresca de Costa Rica tras validar requisitos fitosanitarios

Mulino viaja a la ONU con reuniones previstas con líderes de Europa, Israel y España

Luces, cámara y oro: La atleta dominicana Marileidy Paulino salta a la pantalla grande en su mejor momento deportivo

Cuando el volcán despertó en lodo: El deslave de La Montebello que dejó más de 300 víctimas en San Salvador

La apreciación del colón elevó hasta 30% los costos de operación en las zonas francas de Costa Rica