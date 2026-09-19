Cómo hizo Alexander Zverev para llegar a la élite del tenis con diabetes desde niño: las claves psicológicas para convivir con una enfermedad crónica

Zverev dedicó el título del US Open 2026 a su madre, Irina Zvereva, por su apoyo incondicional ante su diagnóstico de diabetes tipo 1 en su infancia. (Reuters/Robert Deutsch)

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Alexander Zverev ganó el US Open 2026 en Nueva York y obtuvo el segundo Grand Slam de la temporada, después de Roland Garros. En la ceremonia de premiación, el flamante campeón le dedicó el título a su madre, Irina Zvereva, cuya respuesta ante su diagnóstico de diabetes tipo 1 a los cuatro años marcó su camino deportivo.

El tenista mantuvo la enfermedad en reserva hasta 2022, cuando decidió hacer público el diagnóstico y creó una fundación destinada a asistir a niños en situación de vulnerabilidad. Esta patología lo acompañó toda su vida y requiere chequeos durante la competencia. En los descansos del torneo de Nueva York se pudo ver cómo Zverev controlaba sus niveles de glucosa y se aplicaba insulina en el muslo como parte de su rutina médica.

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En su discurso luego de ganar el título, el tenista de 29 años resaltó el papel clave de su madre en su carrera deportiva: “Cuando a tu hijo de cuatro años le diagnostican diabetes y los médicos en el consultorio te dicen que su vida y el deporte van a estar sumamente limitados, se necesita una madre muy fuerte para salir de ahí y decir: ‘Mi hijo será lo que él quiera ser. Si quiere ser tenista, será tenista; si quiere hacer otra cosa, la hará, pero esta enfermedad no nos va a definir”, contó el alemán.

Zverev también agradeció a su padre, quien lo entrenó desde pequeño, y a su hermano Mischa, presente en distintas etapas de su carrera. (Reuters/Robert Deutsch)

El campeón atribuyó a esa decisión familiar la posibilidad de desarrollar su carrera pese al diagnóstico. “Estoy feliz de que lo hayamos superado y de que estemos haciendo lo que hacemos ahora”, expresó. También agradeció a su padre, quien lo entrenó desde pequeño, y a su hermano Mischa, presente en distintas etapas de su carrera.

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¿Cómo logró Zverev hacer una carrera deportiva de alto rendimiento teniendo diabetes 1 toda su vida?

El doctor Ricardo A. Rubinstein, médico psicoanalista y miembro titular en función didáctica APA-Full member Internacional, explicó a Infobae: “El hecho de recibir un diagnóstico no define de una manera absoluta y definitiva cuál va a ser el destino de esta persona. Cada vida y cada historia es algo diferente y depende de los modos en que se acepta y se convive con la enfermedad. Y en segundo lugar, es fundamental el sostén familiar. Zverev en su discurso destacó a su madre cuando dijo: ‘Mi hijo va a hacer lo que él quiera hacer’. La madre lo apoya, le sirve de soporte, de ideal, lo estimula, le abre un camino a su ambición y a su ilusión”.

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El emotivo discurso de Zverev tras ganar el US Open donde habló del apoyo de su madre en el abordaje de su enfermedad

El doctor señaló que generar ilusión es clave desde el lugar del propio jugador: “Tener un faro, una guía que le va a marcar hasta dónde puede llegar. Muchos de los grandes hombres que han logrado cosas han tenido esta impronta: el deseo de la madre o del padre en cuanto a lo que este hijo es capaz y puede dar o llegar hasta lugares tan elevados”.

Otro factor importante es que para el resto de los niños o de las personas que padecen es un modelo, indicó Rubinstein: “En este caso es diabetes -o puede ser otra enfermedad- Zverev es un modelo, un punto de identificación en el que se pueden espejar, se pueden mirar y lo pueden tomar como modelo para salir adelante de las limitaciones que pudieran llegar a tener”.

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Incluso, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, felicitó a Zverev por su victoria. “Enhorabuena por tu primer título en el Abierto de Estados Unidos, gracias por demostrar que la diabetes no tiene por qué limitar los sueños de nadie, y por aprovechar tu visibilidad para inspirar a otros”, señaló el máximo responsable de la OMS en su cuenta oficial en X.

En el torneo de Nueva York, Zverev controlando sus niveles de glucosa: se aplica insulina en el muslo como parte de su rutina médica. (Reuters/Geoff Burke)

Para Rubinstein, un deportista de alta competencia con diabetes es alguien que “tiene tremendo desequilibrio en lo metabólico, que lo puede llevar de la hipo a la hiperglucemia, dependiendo del nivel de desgaste, por un lado, y de estrés que tiene agregado”. Y destacó: “Todo esto requiere un acoplamiento y un cuidado de todas estas variables, tanto durante los entrenamientos como en las competencias propiamente dichas, para ahí adecuar todo su sistema de provisión de, en este caso, insulina o de glucosa, según sean los momentos de desgaste”.

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Otro elemento que resaltó Rubinstein es que un deportista así debe armarse de una logística que se tiene que adaptar permanentemente y que, además, “está sujeta a los vaivenes emocionales respecto de tener que hacer todo esto, buscar que sean aceptadas las inyecciones y los controles de los medios del ambiente del tenis”.

Además, advirtió sobre el riesgo de desgastarse mentalmente “no solo por el desafío que representa el rival, sino también por el desafío que debe librar con su propia salud. Hace falta realmente un holding psicológico enorme, además de todo lo logístico y lo deportivo, para poder sostener esto”, destacó Rubinstein.

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Alexander Zverev recibió el diagnóstico de diabetes tipo 1 a los cuatro años y compite con controles de glucosa e insulina. (REUTERS/Mike Segar)

Por otro lado, el doctor Jorge Rocco, médico psiquiatra especializado en deportes, relató a Infobae su experiencia con Federico Freire, exjugador de Vélez y paciente suyo. Recordó que trabajaron juntos para que pudiera continuar su carrera pese a la diabetes, una condición que, hace 15 años, dificultaba la competencia profesional. Según contó, el club de Liniers lo acompañó para que pudiera jugar casi un año o dos más en primera antes de su llegada a Europa.

También destacó que Freire comparte su experiencia a través de podcasts en redes sociales y es cofundador de Diabetes en Movimiento 3.0, una iniciativa y comunidad pionera en Latinoamérica enfocada en educar, acompañar y brindar herramientas para personas con diabetes tipo 1.

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El psiquiatra explicó que la posibilidad de transformar una adversidad en una oportunidad es el concepto de resiliencia. “No cualquiera puede ser resiliente. Se tienen que dar muchos pasos para que se dé la resiliencia. Primero, contar con una fuerte autoestima; luego, una capacidad de humor importante, de transformar la tragedia en comedia; disponer de una moral fuerte, capacidad de relacionarse y creatividad. También es importante la autocrítica. Pero, si la autoestima, está floja, no va a haber autocrítica”.

Cuál es la diferencia entre la diabetes tipo 1 y 2

La diabetes tipo 1 es autoinmune, el sistema inmunitario ataca las células beta del páncreas que producen insulina y puede destruirlas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), la diabetes es una enfermedad crónica (de larga duración) que afecta la forma en que el cuerpo convierte los alimentos en energía. Existen tres tipos principales de diabetes: la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional (durante el embarazo).

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La Sociedad Americana de Diabetes define a la diabetes tipo 1 como una enfermedad autoinmune. “Cuando se la padece, el sistema inmunitario trata por error a las células beta del páncreas que producen insulina como invasores extraños y las destruye. Cuando se destruyen suficientes células beta, el páncreas no puede producir insulina o produce tan poca cantidad que es necesario tomar insulina para vivir”, describió la entidad.

La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa (azúcar en sangre) entre en las células del cuerpo para que pueda usarse como energía, explicó la entidad. “Si tiene diabetes, la glucosa en sangre no puede entrar en las células, por lo que se acumula en el torrente sanguíneo. Esto provoca niveles altos de glucosa en sangre (hiperglucemia). Con el tiempo, los niveles altos de glucosa en sangre dañan el cuerpo y pueden provocar complicaciones si no se tratan”.

¿Cuál es la diferencia entre diabetes 1 y 2? El doctor Osvaldo Ponzo (MN 87672), médico del Servicio de Endocrinología del Hospital Alemán explicó a Infobae “las causas de ambas son absolutamente distintas, si bien la manifestación es similar, que es la hiperglucemia, que luego genera trastornos metabólicos que llevan a las complicaciones diabéticas”.

El plan de alimentación, los medicamentos y el ejercicio son los tres pilares del tratamiento de cualquier tipo de diabetes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor señaló que la diabetes tipo 1, la que tiene Zverev, es de origen autoinmune, donde el sistema inmunitario ataca las células beta del páncreas que producen insulina, muchas veces desencadenada por infecciones virales que generan anticuerpos contra estas células.

Esto provoca una incapacidad total para producir insulina y una necesidad absoluta de insulina externa. Por otro lado, la diabetes tipo 2 se caracteriza por resistencia a la insulina, donde el cuerpo no utiliza eficazmente esta hormona, provocando que el páncreas produzca más insulina para compensar, hasta que eventualmente se agota y disminuye su producción, pudiendo también requerir insulina en etapas avanzadas.

“El ejercicio es uno de los tres pilares del tratamiento de cualquier tipo de diabetes. Los otros son el plan de alimentación y los medicamentos”, describió el doctor Ponzo. Y señaló que la gran diferencia entre las diabetes 1 y 2 es que la persona que padece la tipo 2 tiene insulina y su páncreas, “aunque sea deficiente, puede censar los niveles de glucosa y en función de eso ir liberando un poco más, un poco menos de insulina. Quien padece diabetes tipo 1 pierde esa capacidad, con lo cual no tiene el sensor interno de los niveles de glucosa”.

Las personas con diabetes tipo 1 deben estimar la insulina según los alimentos, la intensidad y la duración de la actividad física. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El tema es que la persona, al no disponer de ese sensor tiene que estimar la cantidad de insulina que debe ir dando en función no solo de los alimentos que va ingiriendo a lo largo del día sino también en la cantidad de ejercicio que va haciendo a lo largo del día en cada momento”, agregó el médico.

El doctor Ponzo explicó que en atletas de alto rendimiento, como Zverev, esto es mucho más complicado. “En el caso puntual de los partidos de larga duración de tenis, por ejemplo, que son tres o cuatro horas, hay que hacer una tentativa de esquema en función de la alimentación que recibió y de las horas que se calcula que va a hacer ejercicio y con la intensidad cuánto gasto calórico va a tener y de glucosa, como para ver cuánta glucosa le va a administrar previamente o va a comer la persona, en las horas previas y cuánto de insulina”.

También destacó que tiene que haber un equilibrio: “Si hay un déficit en este equilibrio, la glucemia va a quedar más alta, que no sería tanto el problema porque el ejercicio consume igual. Y, por el contrario, si la insulina predomina, entramos en una hipoglucemia. Y ese es el riesgo que uno corre con una persona que hace ejercicio, sobre todo insulinodependiente”.

Vivir con una enfermedad crónica

El diagnóstico de una enfermedad crónica puede provocar shock, miedo e incertidumbre sobre la vida y los proyectos de una persona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los CDC definen a las enfermedades crónicas como condiciones médicas que duran un año o más y requieren atención médica continua o limitan las actividades cotidianas o ambas cosas.

Algunos enfermedades crónicas son alzheimer, artritis, asma, cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), demencia, diabetes, epilepsia, enfermedad del corazón, hipertensión, VIH/sida, migraña, trastornos del humor (bipolar, ciclotimia y depresión), esclerosis múltiple, narcolepsia y mal de Parkinson. Según la Escuela de Salud de la Comunidad de Madrid, el diagnóstico de una enfermedad crónica puede transformar la vida de quien la recibe y la de su entorno. A menudo implica incertidumbre, cansancio físico, mayor dependencia y cambios en las rutinas, con consecuencias también sociales y económicas.

A partir de ese momento, la persona inicia un proceso constante de adaptación. Contar con herramientas para afrontar y manejar la enfermedad de manera efectiva puede ayudar a proteger la salud, mejorar la calidad de vida y favorecer el bienestar.

Aceptar una enfermedad crónica no significa resignarse, implica reconocer la realidad y buscar autonomía y calidad de vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor Rubinstein explicó que “recibir el diagnóstico de una enfermedad crónica provoca un fuerte shock e impacto emocional que puede hacer que se tienda a negarlo al principio como modo de defenderse frente al impacto y después que esto genere un estado de miedo e incertidumbre sobre lo que va a pasar con la propia vida, qué es lo que se va a poder desarrollar y qué va a quedar trunco a partir del padecimiento de esta enfermedad. Y cuáles van a ser las consecuencias”.

Y completó: “Surge una necesidad de encontrar salidas, soluciones, respuestas, curaciones y finalmente, una vez aceptado y disminuido el miedo, se busca ver con qué se cuenta para seguir adelante, quiénes más están en esta situación, quiénes ayudan y acompañan ante el padecimiento de la enfermedad”.

En el mismo sentido, el doctor Rocco describió que cuando una persona recibe la noticia de que tiene una enfermedad crónica o un diagnóstico definitivo, atraviesa —según el planteo de la psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross— cinco etapas vinculadas al duelo:

Negación: la persona rechaza el diagnóstico. “No, no me puede estar pasando a mí”. Bronca: aparecen el enojo y la pregunta: “¿Por qué a mí?”. Esperanza o ilusión: surge la idea de que puede tratarse de un error o de que el diagnóstico no sea real. Tristeza: llega el reconocimiento de la situación. “Bueno, sí, es así y es a mí”. Aceptación: la persona comienza a trabajar para disfrutar lo que quede de su salud, de su vida y de su personalidad.

La resiliencia requiere autoestima, humor, moral fuerte, capacidad de relacionarse, creatividad y también capacidad de autocrítica (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Por supuesto que cada uno tiene respuestas distintas. Algunos se quedan en el primer paso o segundo, entre la negación y la bronca, y no salen de ahí. Algunos se quedan en la ilusión y entonces están fantaseando: “No, pero tal vez es porque comí poco y entonces la glucemia dio así; o a lo mejor no es cáncer, se equivocó en los estudios”, agregó Rocco.

Por su parte, la doctora Elsa Costanzo, jefa del Servicio de Psiquiatría de Fleni (MN 105493), señaló a Infobae: “Al recibir el diagnóstico de una enfermedad crónica no solo el sujeto se confronta con su enfermedad, sino también con un cambio de la idea que tenía sobre esta. Probablemente cambios en su cuerpo, cambios es un presente, pero también en su futuro. Y todo esto puede hacerle aparecer diferentes sensaciones, emociones como el miedo, la angustia, pero sobre todo el enojo o la incertidumbre, e incluso una sensación de que ya nada es lo mismo y de que todo pierde el control”.

La doctora expresó que muchas personas van experimentando distintos momentos con distintas emociones, desde el shock o la negación, el enojo hasta la depresión y progresivamente van incorporando y aceptando la enfermedad como una parte más de su vida cotidiana.

Recomendaciones para afrontar una enfermedad crónica

El sostén familiar puede servir de soporte e impulso para sostener la ambición, la ilusión y los proyectos tras un diagnóstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese sentido, la doctora Constanzo dijo que lo importante es entender que aceptar no significa resignarse, sino que es reconocer la enfermedad, la realidad y recuperarse dentro de ello, tomando autonomía y tratando de poder elegir la mejor calidad de vida posible.

“El aspecto fundamental que produce una enfermedad crónica es que redefine por completo a la persona. Es importante informarse adecuadamente, aceptarlo, validarlo, participar activamente en las decisiones del tratamiento junto con el equipo médico y sostener en la medida de lo posible los proyectos personales, los vínculos y las actividades”, recomendó la especialista. También ayuda aprender a tolerar la incertidumbre y permitirse pedir ayuda.

La doctora dijo que es fundamental compartir las decisiones y el conocimiento con el equipo médico, permitir el acompañamiento de la familia, estar rodeado por seres queridos y amigos, también por grupos de pares y cuando sea necesario, la psicoterapia o el abordaje de la salud mental como un recurso muy valioso que apoya y forma red en la contención de estos pacientes.

“El objetivo no es exigirle a alguien que sea siempre positivo y que tenga fuerzas, sino que ayudarlo y acompañarlo a atravesar los momentos difíciles. Ayudarlo a adaptarse al cambio y construir una vida que a pesar de la condición o de la aceptación de la enfermedad pueda seguir teniendo proyectos, capacidad y disfrute, capacidad de pasar tiempo libre y en compañía de los seres queridos. Pero lo más importante es seguir encontrando el sentido, el saber para qué nos levantamos y por qué nos levantamos todos los días, aun conviviendo con una enfermedad crónica”, concluyó Constanzo.