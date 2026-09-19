Tendencias

Las 9 playas de arena blanca elegidas entre las mejores del mundo en 2026

En el Día Mundial de las Playas, un recorrido por costas de distintos continentes que se destacan en el ranking The World’s 50 Best Beaches por sus paisajes, singularidades naturales y desafíos de conservación

La lista reúne destinos de Filipinas, Grecia, Australia, Madagascar, Fiyi, Anguila, Maldivas, México y Camboya
La lista reúne destinos de Filipinas, Grecia, Australia, Madagascar, Fiyi, Anguila, Maldivas, México y Camboya
Guardar

El Día Mundial de las Playas, que se conmemora este 19 de septiembre, propone detenerse ante un paisaje que suele quedar reducido a una postal de vacaciones. Detrás de la arena, el oleaje y el horizonte abierto hay sistemas naturales que protegen la costa, albergan especies y sostienen la vida de numerosas comunidades. La fecha funciona, así, como una invitación a reconocer el valor ambiental de esos territorios y la fragilidad que esconden sus imágenes más celebradas.

En ese mapa de lugares codiciados, el ranking The World’s 50 Best Beaches 2026 reúne nueve destinos de Asia, Europa, Oceanía, África y el Caribe, a partir de los votos de más de 1.000 especialistas en viajes.

PUBLICIDAD

La selección recorre desde islotes unidos por la marea hasta bahías de aguas poco profundas y costas rodeadas de coral. Pero la belleza que impulsa su fama también plantea un desafío: preservar ecosistemas sometidos a la presión turística, los residuos y el cambio climático, sin que la llegada de visitantes altere aquello que los vuelve únicos.

1. Entalula Beach, Filipinas

Entalula Beach, Filipinas Entalula Beach, en Palawan, alcanzó el primer puesto del ranking de The World’s 50 Best Beaches 2026 por su entorno de piedra caliza y aguas transparentes (Captura/YouTube)
Entalula Beach, Filipinas Entalula Beach, en Palawan, alcanzó el primer puesto del ranking de The World’s 50 Best Beaches 2026 por su entorno de piedra caliza y aguas transparentes (Captura/YouTube)

Entalula Beach, en el archipiélago de Palawan, ocupa el primer lugar de la lista. La playa se encuentra entre formaciones de piedra caliza y aguas transparentes, un paisaje característico del entorno de El Nido.

El acceso suele realizarse en embarcaciones desde esa localidad, por lo que la experiencia depende de las condiciones del mar y de la regulación de las excursiones. La posición de este destino refleja el peso de los paisajes insulares del sudeste asiático en la selección de 2026.

PUBLICIDAD

2. Fteri Beach, Grecia

FTERI BEACH, Grecia
Fteri Beach, Grecia Los acantilados de caliza y la franja de arena y guijarros claros distinguen a Fteri Beach, en la isla griega de Cefalonia (Grosby)

La segunda ubicación corresponde a Fteri Beach, en la isla griega de Cefalonia. Sus acantilados de caliza y una costa de arena y guijarros claros forman el rasgo distintivo que destacó el ranking.

El lugar tiene un acceso menos directo que otras playas de la isla y puede requerir una caminata o un traslado por mar. Antes de viajar conviene comprobar las alternativas disponibles y llevar agua suficiente, ya que en sectores aislados los servicios pueden ser limitados.

3. Wharton Beach, Australia

WHARTON BEACH, Australia
Wharton Beach, Australia Wharton Beach, cerca de Esperance, en Australia Occidental, combina arena blanca, aguas turquesa y mar abierto (Grosby)

En el tercer puesto aparece Wharton Beach, ubicada cerca de Esperance, en Australia Occidental. La playa se extiende frente a un mar abierto y es conocida por su arena blanca, sus aguas de tonos turquesa y la posibilidad de observar delfines desde la costa.

Como sucede en buena parte del litoral australiano, las condiciones del oleaje pueden cambiar con rapidez. Los visitantes deben atender las indicaciones de seguridad locales y bañarse únicamente en áreas adecuadas.

4. Nosy Iranja, Madagascar

NOSY IRANJA, Madagascar
Nosy Iranja, Madagascar Una barra de arena conecta los dos islotes de Nosy Iranja durante la marea baja, frente a la costa noroeste de Madagascar (Grosby)

La cuarta playa del ranking es Nosy Iranja, un conjunto de dos islotes frente a la costa noroeste de Madagascar. Su particularidad es una barra de arena de cerca de 2 kilómetros que conecta ambas islas cuando la marea baja y queda cubierta durante la pleamar.

Esa variación convierte a las tablas de mareas en información esencial para la visita. El entorno insular concentra especies y hábitats sensibles, por lo que el tránsito debe limitarse a los sectores habilitados.

5. East Beach, en la isla de Vomo, Fiyi

East Beach, Fiyi East Beach, en la isla de Vomo, se destaca por sus aguas calmas y la cercanía de fondos coralinos en Fiyi (REUTERS)
East Beach, Fiyi East Beach, en la isla de Vomo, se destaca por sus aguas calmas y la cercanía de fondos coralinos en Fiyi (REUTERS)

East Beach, en Vomo Island, figura quinta en la clasificación. La isla forma parte de Fiyi, país integrado por más de 300 islas en el Pacífico Sur. La costa destaca por sus aguas calmas y por la cercanía de fondos coralinos, elementos que hacen del esnórquel una actividad habitual.

El uso de protector solar que no dañe los arrecifes, la distancia respecto de corales y peces, y la prohibición de extraer piezas del fondo son prácticas fundamentales para reducir la huella de los visitantes.

6. Shoal Bay East, en el Caribe

Shoal Bay East
Shoal Bay East, Anguila Shoal Bay East ocupa el sexto lugar de la selección, con una extensa franja de arena en el Caribe oriental

La sexta posición es para Shoal Bay East, en Anguila, territorio británico de ultramar situado en el Caribe oriental. El ranking la incorporó por su amplia franja de arena y el color del agua.

Es una playa más accesible que varios de los destinos insulares que encabezan la lista, circunstancia que vuelve especialmente relevante el manejo de residuos y la protección de las dunas. Los caminantes deben utilizar los accesos definidos para no degradar la vegetación costera.

7. Dhigurah, Maldivas

Dhigurah, Maldivas Dhigurah es una isla habitada de Maldivas conocida por sus playas y las excursiones de observación de fauna marina
Dhigurah, Maldivas Dhigurah es una isla habitada de Maldivas conocida por sus playas y las excursiones de observación de fauna marina

En séptimo lugar se ubicó Dhigurah, en las Maldivas. A diferencia de complejos turísticos instalados en islas privadas, Dhigurah es una isla habitada, con vida comunitaria y una playa que se prolonga a lo largo de buena parte de su territorio.

El destino es conocido por las excursiones marinas para observar fauna, entre ella tiburones ballena en determinadas temporadas. La observación responsable exige mantener distancia, no alimentar animales y seguir a operadores que cumplan las reglas de conservación.

8. Playa Balandra, México

Playa Balandra, México Las aguas poco profundas y los cerros áridos que rodean la bahía caracterizan a Playa Balandra, cerca de La Paz
Playa Balandra, México Las aguas poco profundas y los cerros áridos que rodean la bahía caracterizan a Playa Balandra, cerca de La Paz

Playa Balandra, cerca de La Paz, en Baja California Sur, ocupa el octavo puesto. La bahía mexicana es reconocible por sus aguas poco profundas y por los cerros áridos que rodean el litoral.

El área ha aplicado controles de capacidad y horarios en distintos períodos para mitigar la presión sobre el ecosistema; por ello, quienes planeen ir deben consultar las disposiciones vigentes antes de desplazarse. Respetar los cupos es parte de la protección de un paisaje costero de alta fragilidad.

9. Koh Rong, Camboya

Koh Rong (Camboya)
Koh Rong, Camboya Koh Rong, isla situada frente a la costa de Sihanoukville, en Camboya, completa la selección de The World’s 50 Best Beaches 2026 por sus playas de arena clara y aguas cálidas (Pexels)

El noveno lugar es para Koh Rong, isla de Camboya situada frente a la costa de Sihanoukville. Sus playas de arena clara y sus aguas cálidas la incorporaron entre los destinos destacados de Asia. La isla cuenta con distintos sectores, algunos con mayor infraestructura y otros de carácter más apartado.

Elegir alojamientos y traslados que gestionen adecuadamente los desechos, reducir el consumo de plásticos de un solo uso y seguir las normas locales permite que una visita recreativa no aumente la carga sobre el litoral.

Temas Relacionados

PlayasTurismo sostenibleÚltimas noticiasMarviajesVacacionesRanking playasMejores playas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Descubren el planeta más joven conocido: un argentino formó parte del estudio

Elias 2-24 b, un mundo de masa similar a Júpiter y de menos de un millón de años, fue confirmado a 450 años luz de la Tierra dentro del disco de polvo que rodea a una estrella en formación. El astrofísico Lucas Cieza participó de la investigación, que ayuda a despejar una incógnita de diez años sobre cómo se forman los planetas gigantes

Descubren el planeta más joven conocido: un argentino formó parte del estudio

Qué tareas del hogar se pueden resolver con medias en desuso

Antes de desechar ropa gastada, algunos artículos conservan utilidad al mantener ordenados distintos espacios y reducir residuos durante la rutina diaria

Qué tareas del hogar se pueden resolver con medias en desuso

Por qué el final de una serie puede doler como una despedida real

La convivencia prolongada con historias televisivas crea rutinas, identificación y vínculos unilaterales que explican la tristeza que experimentan muchos espectadores tras los créditos finales

Por qué el final de una serie puede doler como una despedida real

“El océano no puede seguir el ritmo”: el nuevo factor que podría desestabilizar una gran corriente del Atlántico y acercarla al colapso

Un estudio de la Universidad de Utrecht indica que la velocidad del aumento de la temperatura global puede impedir la adaptación. En simulaciones, el sistema perdió estabilidad cerca de los 2 °C por encima de los niveles preindustriales

“El océano no puede seguir el ritmo”: el nuevo factor que podría desestabilizar una gran corriente del Atlántico y acercarla al colapso

Qué es el baby blues y por qué la angustia puede aparecer al final del día tras el parto

En una nueva edición de El Puente, la psicóloga clínica y perinatal Sofía Stajcer explicó cuáles son las causas del malestar emocional durante los primeros días del puerperio y cuándo conviene buscar apoyo

Qué es el baby blues y por qué la angustia puede aparecer al final del día tras el parto

DEPORTES

Antes del duelo clave Instituto-Talleres, Gimnasia de Mendoza empató con Riestra por la fecha 10 del Torneo Clausura

Antes del duelo clave Instituto-Talleres, Gimnasia de Mendoza empató con Riestra por la fecha 10 del Torneo Clausura

Un guardia de la prisión reveló la escalofriante frase que habría dicho uno de los principales acusados de asesinar al ex Puma Federico Martín Aramburu

Copa Davis: Argentina le ganó los dos primeros puntos a Turquía y buscará cerrar la serie este domingo con el dobles

River Plate buscará arrimarse a la cima de la Zona B en su choque ante Huracán: hora, TV y formaciones

Lautaro Martínez, otra vez el héroe de Inter: anotó dos goles para empatarle a la Roma de los argentinos y alcanzar la cima

TELESHOW

Tini Stoessel se quebró en pleno recital y habló del duelo que atraviesa: “No se me hace tan fácil estar acá”

Tini Stoessel se quebró en pleno recital y habló del duelo que atraviesa: “No se me hace tan fácil estar acá”

J Balvin le dedicó un mensaje a Valentina Ferrer por su cumpleaños, días después de la separación: “Las flores son todas para ti”

Ricardo Darín sorprendió con un contundente elogio a su esposa Florencia Bas: “Es un montón”

El actor Germán Kraus instaló una impensada polémica: "No hay gente linda estéticamente en la televisión argentina"

Mica Lapegüe fue mamá por primera vez y presentó a su hija Delfina: “Te hiciste desear tanto”

INFOBAE AMÉRICA

Sin luz, agua ni comida: el octavo apagón masivo del año paraliza la vida cotidiana en Cuba

Sin luz, agua ni comida: el octavo apagón masivo del año paraliza la vida cotidiana en Cuba

Descubren el planeta más joven conocido: un argentino formó parte del estudio

La Depresión Tropical Seis se forma en el Atlántico y podría intensificarse hasta convertirse en la tormenta tropical Fay

La Selecta Playera de El Salvador busca el liderato y la gloria ante Brasil en la Copa de Naciones 2026

Los 10 planteles de fútbol más caros del mundo en la temporada 2026/27