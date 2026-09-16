Infobae recibió una mención de honor de la Cámara Argentina de la Moda: así fue el emotivo acto

La directora editorial de Infobae, Daniela Blanco, recibió de manos de María Alicia Battagliotto, secretaria general de la Cámara Argentina de la Moda, la Mención de Honor Tijeras de Plata 2026 por su trayectoria en el periodismo y la difusión del diseño argentino

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La moda argentina atraviesa un momento de transformación. Nuevas miradas sobre el diseño buscan construir una identidad propia, con propuestas que cruzan innovación, oficios tradicionales, memoria textil y preguntas sobre el presente.

La prenda ya no se piensa solo desde la estética. También se vuelve una forma de narrar el territorio, recuperar saberes y poner en discusión qué significa crear diseño argentino hoy.

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Con ese universo como punto de partida, la Cámara Argentina de la Moda (CAM) distinguió a ocho referentes de la industria con las Menciones de Honor 2026 Tijeras de Plata. El acto fue en el Salón Dorado de la Legislatura porteña el martes 15 de septiembre.

La directora editorial de Infobae, Daniela Blanco, fue reconocida por su trabajo y su compromiso con la difusión del diseño argentino. Recibió una de las menciones de manos de María Alicia Battagliotto, secretaria general de la CAM.

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Los distinguidos junto a autoridades de la Cámara Argentina de la Moda durante la ceremonia en la Legislatura porteña

El encuentro, que partió del lema “Buenos Aires Está de Moda”, puso el foco en la identidad del diseño argentino y en el trabajo que hay detrás de cada prenda.

Entre los aplausos y los recuerdos de carrera, la idea que ordenó la jornada fue la de sostener los equipos, formar nuevas generaciones y encontrar formas de reinventarse.

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Josefina Laurent (productora en La Nación revista y ¡Hola!), Daniela Blanco (directora editorial de Infobae), Carola Sainz (ex editora de revista Viva), Teresa Napolillo (editora en Marie Claire Argentina) y Ana Torrejón (de L'Officiel Argentina), fueron reconocidas por sus recorridos en la comunicación, la edición y el estilismo de moda

Con mucha emoción, Daniela Blanco recordó su recorrido. “La moda siempre tuvo contenido: es impronta sociocultural y un faro de las transformaciones más profundas que puede exhibir una sociedad”, afirmó.

Su intervención recuperó una discusión que atravesó a varias generaciones de comunicadoras: la necesidad de explicar que detrás de las tendencias hay economía, tecnología, arte, creatividad y cambios culturales.

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La Cámara Argentina de la Moda entregó las Menciones de Honor Tijeras de Plata 2026 en el Salón Dorado de la Legislatura porteña

Además, sostuvo que los medios tienen “un rol social muy importante” para amplificar el trabajo del sector. “La moda está vivita y coleando y, además, creo mucho en las nuevas generaciones”, dijo.

Y puso el foco en la formación: “Las universidades están repletas de chicos muy talentosos que quieren hacer moda en la Argentina”.

Por su parte, la diputada porteña Patricia Glize abrió la ceremonia y destacó el alcance productivo de una actividad que excede a la pasarela.

Daniela Blanco junto a Héctor Vidal Rivas durante la entrega de las Menciones de Honor Tijeras de Plata 2026

“La moda no es solamente diseño: están los bordadores, quien pone la tela, los botones, el bordador, todo”, enumeró. A la vez, alertó que “muchos sectores de esa cadena de valor de la moda se están perdiendo” y llamó a volver visible el trabajo que existe detrás de una colección o un desfile.

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Para Glize, “detrás de cada prenda hay personas que aprendieron el oficio y que trabajan durante muchísimos años para poder componer esto”.

Miembros de la Cámara Argentina de la Moda durante la entrega de las Menciones de Honor Tijeras de Plata 2026. Francisco Ayala, Carina Spaggiari, María Alicia Battagliotto, Héctor Vidal Rivas, Stella Batallés, Marina Carla Barvato, Beatriz Volosin, Ignacio García Rocha, Susana Larrambebere y Ana Mabel Mejía

La legisladora sostuvo que las Tijeras de Plata permiten detenerse en trayectorias que hicieron de la actividad profesional “parte de su vida”.

El presidente de la CAM, Francisco Ayala, vinculó esa defensa con el escenario actual de la industria. “La moda no es una tendencia pasajera. La moda es trabajo, trabajo genuino, es cultura viva”, expresó.

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Daniela Blanco junto a la diputada porteña Patricia Glize (izq.) y Nequi Galotti, conductora de la ceremonia (der.)

Desde la CAM lo acompañaron la vicepresidenta Carina Spaggiari; la secretaria María Alicia Battagliotto; la tesorera Stella Maris Batallés; Héctor Vidal Rivas, a cargo de Relaciones Internacionales; Ignacio García Rocha, responsable de Prensa y Difusión; las vocales Beatriz Menéndez de Volosin y Marina Carla Barvato Bonorino; y las revisoras de cuentas Susana Larrambebere y Ana Mabel Mejía.

Francisco Ayala, presidente de la Cámara Argentina de la Moda, durante su discurso en la entrega de las Tijeras de Plata 2026

En su discurso incluyó a periodistas, empresarios, docentes, académicos, productoras, diseñadores, modistas, talleres, artesanos, peluqueros y maquilladores como parte de un mismo entramado.

Los distinguidos de las menciones, junto a la diputada porteña Patricia Glize, durante la ceremonia en la Legislatura porteña. Daniela Blanco; María Eugenia y Gerardo Farrell, de PRÜNE; Oscar Echevarría, en representación de la Universidad de Palermo; Martín Lief y Nicolás Cuño, de Key Biscayne; Teresa Napolillo, Josefina Laurent y Carola Sainz

Ayala remarcó el valor de los oficios locales. “En cada pueblo, en cada ciudad, hay al menos una modista que maneja el oficio. Eso no pasa en todos lados. Es un capital que, si se pierde, no vuelve”, advirtió.

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César Juricich, Fabián Zitta, Charly Fonseca y Andrea Garmendia asistieron a la entrega de las menciones

Frente a ese panorama, definió las menciones como una forma de valorar “esa creatividad inquebrantable, ese oficio y ese compromiso” de quienes trabajan en la moda argentina.

Nequi Galotti estuvo a cargo de dar comienzo a la entrega de las menciones de honor. Antes de convocar a los distinguidos, expresó: “Estoy emocionada de ver tantas caras conocidas, de tantos años, tanto trabajo, tanto talento”.

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Nequi Galotti estuvo a cargo de la apertura de la entrega de las Menciones de Honor Tijeras de Plata 2026

También destacó su vínculo personal con el diseño local: “Desde siempre hemos apoyado la industria de la moda argentina. A mí me encanta y elijo siempre vestir y usar diseños de nuestro país”.

Referentes de la comunicación y el estilismo reivindicaron el valor de la moda

La periodista Ana Torrejón, de L’Officiel Argentina, recibió su reconocimiento con una mirada colectiva sobre una trayectoria editorial que comenzó en 1991 y se desarrolló en publicaciones especializadas.

“Ningún camino se recorre en soledad. Creo en los encuentros, en los cruces virtuosos, creo en el andar acompañados”, afirmó. Por eso, aclaró que la distinción no la asumía en singular, sino como un reconocimiento a quienes integraron redacciones y al ecosistema de la moda.

La diseñadora Catalina Chavanne (izq.) y el empresario de la moda, Guillermo Azar, junto a Héctor Vidal Rivas (der.)

Torrejón recordó que los medios construyen “cajas de resonancia” para un fenómeno con implicancias sociales, políticas, religiosas y económicas.

Además, manifestó su solidaridad con colegas que atraviesan condiciones laborales precarizadas y propuso “ayudar a hacer camino”.

Teresa Napolillo, editora de Marie Claire Argentina, recordó que decidió ser periodista a los 10 años y vinculó su interés por la moda con la presencia cotidiana de telas, tijeras, hilo y costura en su casa.

“Siempre encontré, en cada rincón del país, en cada show, en cada aula por la que recorrí, ese talento que nos representa”, dijo.

La segunda entrega de las Tijeras de Plata distinguió trayectorias vinculadas con la comunicación, la educación, el diseño y la producción de moda

La comunicadora dedicó su premio a “todos los maquilladores, diseñadores, productores, costureros” que la acompañaron, y a su madre, sus hijas, sus amigos y su familia. En un discurso atravesado por la emoción, dejó una definición sobre el aporte de su oficio: “Siento que dejé en la moda un pequeño granito de arena”.

Carola Sainz, ex editora de revista Viva, situó su experiencia en el periodismo femenino, donde durante más de dos décadas puso a la moda en las tapas, las entrevistas y las producciones de sus espacios de trabajo.

“Para mí la moda es creatividad, talento, trabajo, oficio. Es arte también”, afirmó. La periodista recordó la cobertura de desfiles, colecciones y lanzamientos, además de las conversaciones con diseñadores que acompañaron su carrera.

Al repasar sus 34 años en el diario, de los cuales 28 estuvieron dedicados al periodismo femenino, reivindicó la tarea de informar y tender puentes entre la realidad y los lectores. También pidió defender el oficio periodístico.

Durante su discurso, Daniela Blanco reivindicó a la moda como expresión cultural, registro social y fuente de trabajo para diseñadores, productores y artesanos

“No permitamos que digan que la inteligencia artificial va a reemplazar nuestro trabajo. Nada va a poder reemplazar al buen periodismo”, sostuvo.

La productora de moda Josefina Laurent, quien se desempeña en La Nación Revista y ¡Hola!, subrayó que su mirada se construyó “arriba del perchero”, en contacto directo con las prendas, los diseñadores y la producción de imágenes.

Se definió, junto con Lucía Uriburu, como parte de las pioneras del estilismo en la Argentina y dedicó la mención a quienes continuaron ese camino. “Este premio es para todas”, dijo sobre las productoras y estilistas formadas a lo largo de los años.

Laurent amplió la mirada sobre una labor que suele quedar fuera de la foto final. Agradeció a fotógrafos, modelos, asistentes y a “las señoras que planchan y encintan zapatos”.

La productora de moda, Lucía Uriburu, junto a la periodista, Flavia Fernández (izq.) En la segunda imagen, Nequi Galotti, y los creadores de Key Biscayne, Martín Lief y Nicolás Cuño (der.)

“El estilismo no es solamente el trabajo de ‘qué linda quedó la foto’. Es una construcción desde el inicio del proyecto”, explicó, ya fuera para una editorial, un showroom, la cocina de un diseñador o el armado de un desfile.

A su turno, en representación de la Universidad de Palermo, Oscar Echevarría recordó la creación, a comienzos de los años noventa, de la primera escuela universitaria de moda en Argentina, tras la experiencia inicial de la Universidad de Buenos Aires.

“Desde entonces no hemos estado haciendo otra cosa que formar nuevas generaciones de profesionales en todos los campos de la moda”, expresó. Destacó una enseñanza apoyada en la calidad, el respeto por la historia y el optimismo frente al futuro.

Daniela Blanco junto a autoridades de la Cámara Argentina de la Moda y otros distinguidos durante la entrega

María Eugenia y Gerardo Farrell, fundadores de PRÜNE en 1999, recibieron otro de los premios. María Eugenia contó que llegó al sector desde la psicología y aprendió desde redactar una gacetilla hasta diseñar un zapato y organizar un desfile. “La moda está en nuestro ADN, en nuestro querer enamorar a las mujeres, en nuestro hacer cada día cosas más lindas”, afirmó.

Gerardo Farrell destacó el trabajo compartido durante cinco décadas de matrimonio. “Intentamos que la moda argentina saliera de nuestras fronteras y pudiera llegar a todos los países de la región”, señaló.

Lucía Miranda, María Teresa Cibils, Francisco Ayala y Grace Carlozzi durante la cremonia

Otro momento íntimo llegó con Martín Lief y Nicolás Cuño, de Key Biscayne. Lief recordó las primeras noches de trabajo, cuando cosían y preparaban pedidos para cumplir con las entregas. “No puedo creer tener este premio. Es un orgullo para nosotros”, dijo, y agradeció a Cuño por cuatro décadas de sociedad: “Un hermano de la vida”.

Cuño llevó el recuerdo a los 16 años, cuando ambos vendían shorts de baño por la calle sin lograr una venta durante días. “Hasta el primer día que entramos a un local y pudimos vender. Y así construimos”, contó.

Las Tijeras de Plata 2026 pusieron en valor el trabajo detrás de las prendas, desde el diseño y la producción hasta la comunicación y la enseñanza

Fundada en 1905, la Cámara Argentina de la Moda enmarca estas distinciones en su misión de promover el desarrollo sostenible del sector, fortalecer la identidad del diseño local y acompañar su proyección internacional.

La segunda entrega de las Tijeras de Plata dejó un mensaje y una convocatoria a sostener la formación, el trabajo y la capacidad de reinvención en la moda.

*Fotos: Jaime Olivos