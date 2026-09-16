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Seis rincones de la casa que se pueden ordenar en menos de diez minutos

La acumulación de objetos en los espacios de uso diario suele transformar la limpieza del hogar en una tarea extensa. Revisiones breves y frecuentes en la mesada, el baño o la entrada evitan que el desorden se acumule y termine por requerir una jornada completa

Una mujer con suéter azul sostiene una taza y revistas junto a una mesa de madera en una sala con sofá gris.
Liberar la mesa ratona requiere devolver tazas, controles remotos, revistas y papeles al ambiente que les corresponde. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La acumulación de objetos en zonas de uso diario suele convertir el orden del hogar en una tarea prolongada. Sin embargo, seis espacios de la casa pueden despejarse en menos de diez minutos si se retira lo que sobra y se define dónde guardar cada cosa.

La idea es evitar esperar una tarde libre para reorganizar. Las limpiezas breves y frecuentes ayudan a sostener el orden mejor que las sesiones esporádicas de varias horas.

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Una pauta que puede servir de complemento es lo que muchos expertos denominan el método de los dos minutos: resolver en el momento toda tarea que requiera ese tiempo o menos. Guardar las llaves, tirar un envase vacío o llevar una taza a la cocina son gestos pequeños que evitan nuevas acumulaciones.

1- Despejar la mesada de la cocina

Hombre con suéter azul retira pequeños electrodomésticos de la mesada de una cocina blanca junto a una caja de cartón.
Despejar la mesada de la cocina exige retirar lo que no se usa para preparar alimentos y asignar un lugar a cada objeto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mesadas suelen reunir objetos que llegaron allí de forma transitoria y nunca volvieron a su lugar: correspondencia, bolsas, recibos, cargadores o compras pendientes de guardar. El primer paso consiste en retirar todo lo que no se use para preparar alimentos.

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Después, conviene revisar qué elementos necesitan permanecer a la vista. La cafetera, el aceite o un recipiente con utensilios pueden mantenerse en la superficie si se utilizan todos los días. Una bandeja permite agrupar esos artículos y limita el espacio que ocupan. Así lo propuso Elsa Elbert, experta en organización, en diálogo con Real Simple.

Elbert recomienda que cada objeto de uso habitual tenga un lugar asignado. Esa decisión facilita el orden diario y deja libre una superficie que suele ser necesaria para cocinar.

2- Vaciar la ducha de productos de más

Baño con azulejos blancos, ducha con mampara de cristal negro y estantería industrial de madera y metal llena de toallas y productos de baño, sobre suelo geométrico.
Vaciar la ducha de productos de más libera espacio en el baño al conservar solo shampoo, acondicionador, jabón y los artículos de uso diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El organizador de la ducha puede llenarse rápido de botellas empezadas, envases vacíos y productos que ya no forman parte de la rutina. Una revisión breve permite identificar qué artículos se usan de verdad y cuáles llevan semanas sin tocarse.

Se aconseja descartar lo que ya no se utiliza y reciclar los envases cuando sea posible. Conservar solo shampoo, acondicionador, jabón y los productos necesarios para el baño diario libera espacio y simplifica la rutina.

Los tratamientos de uso ocasional pueden guardarse en un mueble o cajón del baño. Así quedan disponibles sin ocupar el lugar destinado a los artículos cotidianos.

3- Liberar la mesa ratona

Una mujer con suéter azul sostiene una taza y revistas junto a una mesa de madera en una sala con sofá gris.
Liberar la mesa ratona requiere devolver tazas, controles remotos, revistas y papeles al ambiente que les corresponde. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tazas, controles remotos, revistas, papeles y pequeños objetos pueden convertir la mesa de centro en un depósito temporal. Para resolverlo, hay que retirar todo y devolver cada elemento al ambiente al que pertenece.

La sugerencia es limitar la superficie a tres piezas: una funcional, una decorativa y una personal. Por ejemplo, un control remoto guardado en una caja, un libro y un objeto elegido para la decoración.

Reducir los elementos visibles facilita la limpieza y evita que la mesa vuelva a llenarse. Los controles, en particular, pueden tener una bandeja o recipiente fijo cerca del sofá.

4- Reducir el maquillaje a lo esencial

Mujer con suéter gris frente a un espejo de baño rodeada de brochas, frascos y paletas de sombras en un mesón de mármol.
Reducir el maquillaje a lo esencial permite dejar a mano los cosméticos de uso diario y guardar aparte los productos para ocasiones especiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La bandeja de maquillaje requiere pocos minutos de revisión si se separan los cosméticos de uso diario de aquellos reservados para ocasiones especiales. La base, el corrector, el rímel o los productos habituales pueden quedarse a mano.

El resto puede trasladarse a un cajón, un neceser o un sector del mueble del baño. Antes de guardarlo, conviene comprobar si hay artículos secos, vencidos o con cambios de olor y textura.

Dejar visibles solo los productos que se usan cada día reduce el tiempo de búsqueda y evita que el tocador se transforme en un espacio saturado.

5- Ordenar la entrada antes de salir

Consola de madera, jarrón con ramas secas, dos lámparas, espejo, puerta blanca, alfombra, banco acolchado, cesta de mimbre, ventana y colgadores con una prenda.
Ordenar la entrada de la casa facilita encontrar llaves, gafas y bolsos al reciclar la publicidad y conservar solo lo que se usará pronto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entrada concentra objetos necesarios para salir de casa y, al mismo tiempo, reúne lo que se trae de afuera. Llaves, gafas, bolsos, zapatos, abrigos y correspondencia pueden acumularse en pocos días.

Una rutina rápida incluye guardar lo que no corresponde a ese espacio, reciclar publicidad y clasificar el correo importante. Una bandeja para llaves y gafas, junto con una cesta para bolsos u otros accesorios, permite encontrar esos objetos con rapidez.

También conviene revisar la cantidad de abrigos y pares de zapatos junto a la puerta. La entrada queda más despejada cuando solo conserva los artículos que se usarán en el corto plazo.

6- Rotar los zapatos de temporada

Una mujer arrodillada en el suelo de un dormitorio coloca tenis blancos en un zapatero de madera junto a decenas de calzados esparcidos.
Rotar los zapatos de temporada despeja el zapatero al guardar el calzado fuera de estación y retirar los pares que ya no se usan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un zapatero resulta útil cuando contiene pocos pares y todos corresponden a la estación actual. El calzado de otra temporada puede trasladarse a un armario, una caja o un espacio de guardado.

La revisión también sirve para decidir qué pares ya no se usan, no calzan o están demasiado deteriorados. Los que estén en condiciones pueden donarse; los que no, deben desecharse.

Mantener cerca de la puerta únicamente el calzado habitual permite encontrarlo sin revolver y evita que la cesta se desborde.

Incorporar estas revisiones a la rutina diaria permite resolver pequeñas acumulaciones antes de que se conviertan en una jornada completa de orden.

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