receta de pastel de batata, rápida y fácil

El pastel de batata con carne se hornea a 180 grados entre 25 y 30 minutos y la superficie se marca con tenedor para que dore parejo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hay platos que resuelven la semana sin esfuerzo, y el pastel de batata con carne es uno de esos comodines de la cocina argentina. Se arma con lo que casi siempre hay en la heladera y sale con pocos pasos.

Es un clásico de otoño e invierno, cuando la batata está en su punto ideal. Suele aparecer en la mesa familiar como reemplazo del tradicional pastel de papa, con ese toque dulzón que combina muy bien con la carne condimentada.

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Receta de pastel de batata con carne

Se trata de un pastel de fuente armado en capas: una base de puré de batata, un relleno de carne picada rehogada con cebolla, morrón y especias, y otra capa de puré por encima que se gratina en el horno. Es una versión sin masa, lo que la hace más rápida que el pastel de papa tradicional y también apta para quienes evitan la harina.

Tiempo de preparación

El tiempo total ronda los 50 minutos. Se divide en 25 minutos de preparación (pelar, hervir y cocinar el relleno) y 25 minutos de horno.

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Ingredientes

4 batatas medianas (aproximadamente 1 kg)

500 gr de carne picada

1 cebolla grande

1/2 morrón rojo

2 cucharadas de salsa de tomate o tomate triturado

1 chorrito de leche o aceite (para el puré)

1 cucharadita de pimentón dulce

1 cucharadita de comino

Sal y pimienta, a gusto

Queso rallado o en hebras (opcional, para gratinar)

Aceite (cantidad necesaria)

La receta de pastel de batata con carne se arma en capas con puré de batata, carne picada rehogada y una cobertura que se gratina en el horno - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer pastel de batata con carne, paso a paso

Pelar las batatas y cortarlas en trozos parejos. Hervirlas en agua con sal hasta que estén bien tiernas, unos 20 minutos. Escurrir y hacer un puré liso, sumando un chorrito de leche o aceite para lograr una textura cremosa. Mientras tanto, picar la cebolla y el morrón en cubos chicos. En una sartén con un poco de aceite, rehogar la cebolla y el morrón hasta que estén transparentes. Agregar la carne picada y cocinar hasta que se dore bien, desarmando los grumos con la cuchara. Sumar el pimentón, el comino, la sal y la pimienta. Cocinar 2 minutos más. Incorporar la salsa de tomate y dejar que se integre unos minutos, hasta lograr un relleno jugoso pero no aguado. Clave: no dejar demasiado líquido, para que el pastel no quede aguado. Precalentar el horno a 180 ℃. En una fuente para horno, colocar una capa de puré de batata en la base. Volcar el relleno de carne y distribuir de manera pareja. Cubrir con el resto del puré de batata y alisar con una espátula. Clave: marcar la superficie con un tenedor para que se dore parejo. Espolvorear con queso rallado si se desea. Hornear entre 25 y 30 minutos, hasta que la superficie esté dorada y gratinada.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 320 kcal

Grasas: 14 gr

Carbohidratos: 28 gr

Proteínas: 20 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pastel de batata con carne se conserva en la heladera, tapado o en un recipiente hermético, hasta 3 días. También se puede congelar, ya armado y sin hornear o ya cocido, durante un máximo de 2 meses. Para consumirlo, se descongela en la heladera y se termina de calentar en el horno.