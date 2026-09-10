Tendencias

receta de pastel de batata, rápida y fácil

La clave está en cocinar el relleno hasta lograr una textura jugosa pero firme y marcar arriba con tenedor antes del horno para conseguir un dorado parejo en toda la fuente

Un pastel de batata con bondiola dorado, cortado y mostrando la carne, en un plato sobre un individual en una mesa de madera con un vaso de agua y un tenedor.
El pastel de batata con carne se hornea a 180 grados entre 25 y 30 minutos y la superficie se marca con tenedor para que dore parejo - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Hay platos que resuelven la semana sin esfuerzo, y el pastel de batata con carne es uno de esos comodines de la cocina argentina. Se arma con lo que casi siempre hay en la heladera y sale con pocos pasos.

Es un clásico de otoño e invierno, cuando la batata está en su punto ideal. Suele aparecer en la mesa familiar como reemplazo del tradicional pastel de papa, con ese toque dulzón que combina muy bien con la carne condimentada.

PUBLICIDAD

Receta de pastel de batata con carne

Se trata de un pastel de fuente armado en capas: una base de puré de batata, un relleno de carne picada rehogada con cebolla, morrón y especias, y otra capa de puré por encima que se gratina en el horno. Es una versión sin masa, lo que la hace más rápida que el pastel de papa tradicional y también apta para quienes evitan la harina.

Tiempo de preparación

El tiempo total ronda los 50 minutos. Se divide en 25 minutos de preparación (pelar, hervir y cocinar el relleno) y 25 minutos de horno.

PUBLICIDAD

Ingredientes

  • 4 batatas medianas (aproximadamente 1 kg)
  • 500 gr de carne picada
  • 1 cebolla grande
  • 1/2 morrón rojo
  • 2 cucharadas de salsa de tomate o tomate triturado
  • 1 chorrito de leche o aceite (para el puré)
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1 cucharadita de comino
  • Sal y pimienta, a gusto
  • Queso rallado o en hebras (opcional, para gratinar)
  • Aceite (cantidad necesaria)
Bandeja de cerámica con un pastel de papas y batata con capas de puré y carne, superficie gratinada y una cuchara metálica. Fondo de madera.
La receta de pastel de batata con carne se arma en capas con puré de batata, carne picada rehogada y una cobertura que se gratina en el horno - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer pastel de batata con carne, paso a paso

  1. Pelar las batatas y cortarlas en trozos parejos.
  2. Hervirlas en agua con sal hasta que estén bien tiernas, unos 20 minutos.
  3. Escurrir y hacer un puré liso, sumando un chorrito de leche o aceite para lograr una textura cremosa.
  4. Mientras tanto, picar la cebolla y el morrón en cubos chicos.
  5. En una sartén con un poco de aceite, rehogar la cebolla y el morrón hasta que estén transparentes.
  6. Agregar la carne picada y cocinar hasta que se dore bien, desarmando los grumos con la cuchara.
  7. Sumar el pimentón, el comino, la sal y la pimienta. Cocinar 2 minutos más.
  8. Incorporar la salsa de tomate y dejar que se integre unos minutos, hasta lograr un relleno jugoso pero no aguado. Clave: no dejar demasiado líquido, para que el pastel no quede aguado.
  9. Precalentar el horno a 180 ℃.
  10. En una fuente para horno, colocar una capa de puré de batata en la base.
  11. Volcar el relleno de carne y distribuir de manera pareja.
  12. Cubrir con el resto del puré de batata y alisar con una espátula. Clave: marcar la superficie con un tenedor para que se dore parejo.
  13. Espolvorear con queso rallado si se desea.
  14. Hornear entre 25 y 30 minutos, hasta que la superficie esté dorada y gratinada.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 320 kcal
  • Grasas: 14 gr
  • Carbohidratos: 28 gr
  • Proteínas: 20 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pastel de batata con carne se conserva en la heladera, tapado o en un recipiente hermético, hasta 3 días. También se puede congelar, ya armado y sin hornear o ya cocido, durante un máximo de 2 meses. Para consumirlo, se descongela en la heladera y se termina de calentar en el horno.

Temas Relacionados

Cocina en ArgentinaReceta de cocinaRecetas saladasNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Del placard a la biblioteca: 7 hábitos que generan desorden visual en el dormitorio

Organizadoras profesionales como Michele Vig y Heather Aiello advirtieron que ciertas soluciones muy extendidas pueden provocar una imagen recargada y dificultar una lectura más clara del ambiente

Del placard a la biblioteca: 7 hábitos que generan desorden visual en el dormitorio

El continente perdido bajo las montañas que revela un secreto de la Tierra de hace 550 millones de años

Granitos analizados en el Himalaya y Asia central permitieron ampliar el mapa de Gondwana y relacionar su formación con grandes erupciones volcánicas y la expansión de la vida compleja

El continente perdido bajo las montañas que revela un secreto de la Tierra de hace 550 millones de años

El formato urbano que combina café, diarios y revistas para recuperar las pausas breves en medio del apuro cotidiano

Tres amigos tomaron un viejo puesto en La Plata y lo reconvirtieron en una parada al paso con una apuesta por el papel, la esquina y los pequeños rituales de todos los días

El formato urbano que combina café, diarios y revistas para recuperar las pausas breves en medio del apuro cotidiano

Freidora de aire: qué hacer para lavar la canasta y evitar residuos difíciles

Las recomendaciones de organismos y guías técnicas coinciden en que una conservación adecuada puede extender la vida útil del aparato y mejorar las condiciones de uso en el hogar

Freidora de aire: qué hacer para lavar la canasta y evitar residuos difíciles

Por qué el vínculo con la escuela podría marcar la diferencia en la trayectoria de miles de adolescentes

Un análisis de la Universidad de Manchester encontró que la satisfacción académica y los vínculos positivos con el personal escolar se asocian con una mayor permanencia en clase entre estudiantes de secundaria

Por qué el vínculo con la escuela podría marcar la diferencia en la trayectoria de miles de adolescentes

DEPORTES

Con dos asistencias de Nico Paz y un gol de Perrone, Como venció 4-1 al RB Leipzig en su debut en la Champions: todos los goles del día

Con dos asistencias de Nico Paz y un gol de Perrone, Como venció 4-1 al RB Leipzig en su debut en la Champions: todos los goles del día

Estudiantes de La Plata denunció a Memphis Depay: el video de los gestos de la estrella del Corinthians a la tribuna

Neymar juntó a su ex y a su pareja actual en la cocina: el video y la reacción que llamó la atención

El club le hizo una oferta, pero el técnico no lo quiere: las razones por las que un DT campeón del mundo rechaza a Icardi

La Premier League reabre el debate por los goles anulados por mano accidental

TELESHOW

Se suma otra demanda contra la serie de Moria Casán: el reclamo del hijo de Luis Vadalá

Se suma otra demanda contra la serie de Moria Casán: el reclamo del hijo de Luis Vadalá

El dolor de Baby Etchecopar por la muerte de su perra Alma, que adoptó tras enviudar: “Me salvaste la vida”

Paula Chaves se refugió en sus amigas y viajó a Mar del Plata para unas minivacaciones

Cuándo será la gran final de Gran Hermano Generación Dorada: todos los detalles

Melody Luz salió al cruce de Mariana Nannis: “Algunas ni volviendo a nacer aprenden a decir perdón”

INFOBAE AMÉRICA

“¡Las Malvinas pertenecen a la Argentina!”: el hijo de Netanyahu respaldó el reclamo de soberanía

“¡Las Malvinas pertenecen a la Argentina!”: el hijo de Netanyahu respaldó el reclamo de soberanía

En Panamá 615 personas se suicidaron entre 2020 y 2024, la mayoría fueron hombres

Capital de Honduras entra en alerta roja por sequía: La Concepción queda a menos de un punto del nivel crítico

Agosto fue el mes más seco desde 1971 en El Salvador y dejó 15 récords de temperatura máxima, según meteorólogo

Guía: ¿Dónde buscar atención psicológica gratis en El Salvador?