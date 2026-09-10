Cuero, sastrería y alta joyería: cómo vistieron las celebridades en la Semana de la Moda de Nueva York

El show de Ralph Lauren abrió la agenda de la Semana de la Moda de Nueva York con la colección primavera-verano 2027 en azul marino y blanco (REUTERS/Caitlin Ochs)

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La Semana de la Moda de Nueva York abrió su calendario con una primera fila donde el cuero, la sastrería de líneas definidas y las joyas de alta gama marcaron el pulso de la temporada.

El desfile de Ralph Lauren y el evento de Bvlgari en Nueva York convocaron a nombres centrales de la moda y el entretenimiento: Anne Hathaway, Dua Lipa, Cynthia Erivo y Eiza González se sumaron a una agenda que combinó glamour y diseño.

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Anne Hathaway

Anne Hathaway asistió al evento Serpenti Infinito de Bvlgari con un vestido strapless de McQueen y joyas Serpenti de alta joyería (Instagram Bvlgari)

Anne Hathaway asistió a la celebración de Bvlgari con un vestido largo strapless de McQueen en satén blanco roto, cubierto por una capa translúcida. El diseño tenía escote corazón, frunces en el torso y un bajo ondulado que acompañaba el movimiento de la falda.

La actriz, que espera a su tercer hijo, eligió sandalias nude de Aquazzura y piezas Serpenti de alta joyería. Llevó un collar transformable Falling Drops, pulsera, dos anillos de diamantes y aros. El conjunto mantuvo una paleta clara de principio a fin.

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Dua Lipa

Dua Lipa llevó un top con cristales y un collar Serpenti Helix de Bvlgari con diamantes y espinela tanzano desmontable (Instagram Bvlgari)

Dua Lipa optó por un top tipo camisola con cristales, bordados en dorado y blanco y un patrón que remitía a la piel de serpiente. Lo combinó con pantalones negros de tiro bajo y zapatos de punta Amelia, de Le Silla.

La pieza central fue el collar Serpenti Helix de Bvlgari, una gargantilla dorada acanalada con diamantes y un motivo de serpiente que sostenía un espinela tanzano desmontable. La cantante añadió pulsera, anillo y pendientes de diamantes amarillos. El contraste entre la parte superior brillante y el pantalón oscuro definió su look.

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Cynthia Erivo

Cynthia Erivo eligió en el desfile de Ralph Lauren una chaqueta de archivo de la colección otoño 2013 combinada con pantalón negro de pierna ancha (REUTERS/Caitlin Ochs)

En el desfile de Ralph Lauren, Cynthia Erivo eligió una chaqueta de la colección otoño 2013 de la firma. La prenda negra, de manga larga y con bordados rojos, se combinó con un pantalón negro de pierna ancha.

Erivo completó el atuendo con sombrero, anillos llamativos, pendientes y su manicura habitual. La elección se apartó de las prendas recientes de las demás invitadas y recuperó una propuesta de archivo de la casa estadounidense.

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Lisa

Lisa llevó un vestido negro de encaje con corsé estructurado y joyas con piedras azules (Instagram Bvlgari)

La rapera Lisa lució un vestido negro de encaje, con un corsé estructurado, mangas amplias y una falda larga. Acompañó el look con un collar y unos pendientes con piedras azules, un anillo a juego y uñas largas en tono oscuro.

Eiza González

Eiza González vistió prendas de Ralph Lauren otoño 2026 con camisa, pantalón, botas altas y accesorios de inspiración ecuestre (REUTERS/Caitlin Ochs)

Eiza González vistió prendas de la colección otoño 2026 de Ralph Lauren. Su conjunto estuvo formado por una camisa de manga larga, pantalón a juego, botas altas hasta la rodilla y un arnés marrón de acabado similar al cuero.

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Las botas y los accesorios reforzaron el registro de equitación del estilismo, dentro de una jornada en la que el cuero tuvo amplia presencia.

Rachel Brosnahan

Rachel Brosnahan lució un conjunto monocromático con chaqueta con acabado similar al cuero y detalles de cadena (REUTERS/Caitlin Ochs)

Rachel Brosnahan acudió con un conjunto monocromático de Ralph Lauren otoño 2026. Llevó una chaqueta de acabado similar al cuero, con mangas remangadas, cinturón a la cintura y detalles de cadena; sumó pantalones más estrechos hacia el tobillo y zapatos de taco.

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Ariana DeBose

Ariana DeBose llevó un trench coat de cuero negro sobre un suéter de cuello alto y falda midi (REUTERS/Caitlin Ochs)

Ariana DeBose, por su parte, llevó un trench coat largo de cuero negro sobre un suéter tejido de cuello alto y una falda midi. Cerró el conjunto con botas de cuero. Ambas eligieron capas y materiales asociados al vestuario de entretiempo.

Elizabeth Debicki

Elizabeth Debicki reinterpretó la sastrería masculina con un conjunto en dorado apagado, corbata y pantalón recto (REUTERS/Caitlin Ochs)

Elizabeth Debicki se presentó con un conjunto de sastrería en dorado apagado, integrado por trench coat, camisa, corbata y pantalón. La actriz trasladó códigos del vestuario masculino a una silueta de líneas rectas.

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Ella Hunt

Ella Hunt sumó color a la primera fila con una chaqueta corta de esmoquin en rojo intenso (REUTERS/Caitlin Ochs)

La actriz británica Ella Hunt introdujo una nota de color con una chaqueta corta de esmoquin en rojo intenso. La prenda contrastó con la paleta de negro, marrón y dorado que predominó entre las invitadas de la primera fila.

Maggie Kang

Maggie Kang eligió un conjunto gris de doble botonadura y maquillaje de ojos marcado (REUTERS/Caitlin Ochs)

La directora de cine Maggie Kang llevó un conjunto gris de manga corta, con chaqueta de doble botonadura, botones oscuros y bolsillos frontales. Optó por un maquillaje de ojos marcado, labios en tono rosado y pendientes pequeños.

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David Lauren

David Lauren asistió con un traje beige claro, camisa celeste y corbata azul marino (REUTERS/Caitlin Ochs)

David Lauren, hijo de Ralph Lauren, llevó un traje de dos piezas color beige claro, con saco de solapas estrechas, bolsillos frontales y un pañuelo blanco en el bolsillo superior. Vistió una camisa celeste y una corbata azul marino con textura.

Dylan Lauren

Dylan Lauren llevó un vestido floral sin mangas en tonos azul, celeste y blanco (REUTERS/Caitlin Ochs)

La otra hija del diseñador, Dylan Lauren llevó un vestido sin mangas con escote en forma de corazón y estampado floral en tonos azul, celeste y blanco. Completó el atuendo con pendientes colgantes azules, una cadena fina dorada y varias pulseras en la muñeca derecha.

El show de Ralph Lauren abrió la agenda de la Semana de la Moda de Nueva York un día antes de su inicio oficial. La colección primavera-verano 2027 presentó una paleta centrada en azul marino y blanco, con pantalones amplios, abrigos y propuestas de noche.