Del placard a la biblioteca: 7 hábitos que generan desorden visual en el dormitorio

La acumulación visual puede hacer que un dormitorio parezca desordenado aunque esté limpio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuando el desorden no responde a objetos fuera de lugar, sino a decisiones de guardado y exhibición, la habitación puede verse caótica incluso aunque esté limpia.

Ese es el eje de una serie de recomendaciones de organizadores profesionales recogidas por un sitio especializado en decoración y estilo de vida, House Beautiful; con observaciones de Michele Vig y Heather Aiello sobre hábitos y recursos que alteran la percepción del espacio.

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Reducir lo innecesario puede ser más efectivo que incorporar nuevas soluciones de guardado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las especialistas coinciden en un punto: la acumulación visual influye tanto en la sensación de orden como en la funcionalidad del ambiente. Vig advirtió al medio que el exceso de objetos sobre superficies y pisos también complica la limpieza.

Aiello señaló además que cuando hay elementos dispersos en distintas zonas, la habitación puede empezar a sentirse más pequeña y cerrada.

1. Perchas desiguales

Las perchas iguales ayudan a reducir el ruido visual dentro del placard. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los cambios más simples, Vig destacó el uso de perchas iguales dentro del armario. Según explicó al medio especializado, muchas veces se minimiza ese detalle, pero mantener un solo tipo de percha reduce el ruido visual y ordena la lectura del conjunto.

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La recomendación apunta a evitar mezclas de formatos, colores o materiales que rompan la uniformidad. De acuerdo con la organizadora, ese ajuste por sí solo puede tener un impacto importante en la apariencia general del placard.

2. Exceso de estantes abiertos

Los estantes abiertos exponen demasiados objetos y dificultan el descanso de la mirada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estantes abiertos ganaron espacio en distintos ambientes de la casa, pero también dejan todos los objetos a la vista. Aiello indicó, en House Beautiful, que esa exposición constante impide que la mirada encuentre un punto de descanso, incluso cuando los elementos están acomodados.

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La especialista mencionó que el problema se agrava cuando conviven:

Colores distintos

Envases visibles

Recipientes de formas variadas

Objetos de uso cotidiano expuestos en gran cantidad

Como alternativa, propuso una combinación entre guardado abierto y cerrado. La sugerencia consiste en reservar los estantes visibles para algunos objetos de uso frecuente o piezas seleccionadas. Dejar el resto dentro de cajones, canastos o gabinetes.

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3. Mezclar muchos tipos de contenedores

La mezcla de materiales, colores y formatos puede volver abrumador un sistema de organización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro punto señalado por las organizadoras es la proliferación de cajas y contenedores de estilos distintos dentro de un mismo ambiente. Vig describió esa superposición de materiales, colores y formatos como una distracción que puede volver el espacio abrumador.

Aiello agregó que, en esos casos, el sistema de guardado deja de pasar inadvertido y se convierte en el foco visual del cuarto. Por eso recomendó limitar la variedad y elegir pocos materiales, colores y diseños que mantengan cierta continuidad.

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4. Organizadores colgantes expuestos

Los organizadores colgantes llenos convierten puertas y paredes en zonas de almacenamiento visible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los recursos de guardado colgante suelen utilizarse para liberar el piso y aprovechar superficies verticales. En esa lista aparecen organizadores de tela, bolsillos, ganchos y piezas que se cuelgan detrás de puertas o sobre paredes.

Aiello advirtió que, cuando cada compartimento está lleno y queda a la vista, puertas y muros se transforman en zonas de almacenamiento expuesto. Su recomendación no fue eliminarlos, sino usarlos con más cuidado y priorizar áreas menos visibles o sectores cerrados.

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5. Contenedores transparentes no siempre funcionan

Los contenedores transparentes resultan más adecuados para espacios cerrados o de guardado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vig diferenció entre los lugares donde los recipientes transparentes resultan útiles y aquellos en los que pueden aumentar la sensación de desorden.

Según explicó, funcionan bien detrás de puertas, en cuartos de guardado o debajo de la pileta, donde la visibilidad ayuda a encontrar los objetos.

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En cambio, en dormitorios, livings o salas de juego, mostrar el contenido de cada caja puede reforzar una imagen mezclada. Frente a eso, la organizadora sugirió optar por recipientes opacos o de color pleno para bajar el nivel de estímulo visual en las zonas más transitadas.

6. Bibliotecas sin mantenimiento

Una biblioteca necesita mantenimiento y un criterio de disposición para conservar el orden visual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los libros en estantes pueden aportar orden visual si existe un criterio de disposición, pero también pueden producir el efecto contrario.

Vig señaló al medio que una biblioteca empieza a verse desordenada cuando no se mantiene o cuando se llena de objetos pequeños sin una organización definida.

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La observación no se limita a la cantidad de libros. También incluye cómo se combinan con adornos y otros elementos sobre los estantes. La clave, según la especialista, es que el conjunto responda a una intención reconocible y no a una acumulación casual.

7. Muebles de guardado grandes

Los muebles de almacenamiento voluminosos pueden favorecer una mayor acumulación de objetos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La última advertencia se refiere a los muebles de almacenamiento voluminosos. Otomanas con espacio interior, módulos cúbicos, armarios grandes o carros auxiliares pueden parecer una solución práctica para sumar capacidad. Pero Aiello planteó que muchas veces terminan habilitando una mayor acumulación.

La especialista sostuvo que estas piezas también ocupan espacio físico y visual, sobre todo cuando se multiplican dentro del mismo cuarto. Su consejo fue descartar primero lo innecesario y recién después evaluar si hace falta más guardado. En algunos casos, la respuesta no es incorporar otro mueble, sino reducir la cantidad de objetos presentes.