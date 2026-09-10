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Receta de bifes de carne con roquefort, rápida y fácil

Una preparación que transforma ingredientes cotidianos en una comida especial, lista en pocos minutos y acompañada por una salsa intensa que realza cada bocado

Un bife de carne cubierto con queso derretido y perejil en un plato oscuro, junto a cubiertos, un vaso de vino tinto y sal.
La receta de bifes de carne con roquefort combina un corte jugoso con una salsa cremosa de queso azul (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los bifes de carne con roquefort constituyen una preparación clásica en la que un corte jugoso se combina con una salsa intensa y cremosa. El queso azul aporta carácter y profundidad de sabor, mientras que la carne conserva el papel central del plato.

Esta propuesta se presenta como una alternativa práctica para una comida especial, ya que requiere poco tiempo de elaboración y admite distintas guarniciones. Puede acompañarse con papas fritas, puré, ensalada o verduras salteadas.

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Receta de bifes de carne con roquefort

La preparación consiste en bifes de carne dorados en sartén, servidos con una salsa elaborada con queso roquefort, manteca y crema de leche. Se trata de una receta rápida, sabrosa y posible de completar en menos de 30 minutos.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 25 minutos.

Preparación: 10 minutos.

Cocción: 15 minutos.

Ingredientes

  • 4 bifes de cuadril, nalga o bife de chorizo de aproximadamente 200 gr cada uno.
  • 150 gr de queso roquefort, desmenuzado.
  • 200 cc de crema de leche.
  • 20 gr de manteca.
  • 1 cucharada de aceite.
  • 50 cc de leche, opcional.
  • 1 pizca de nuez moscada.
  • Sal, cantidad necesaria.
  • Pimienta negra, cantidad necesaria.
Bife con salsa de queso y una hoja de perejil encima, servido en un plato gris oscuro sobre una mesa de madera rústica.
La salsa de roquefort se elabora en la misma sartén con manteca, crema de leche, nuez moscada y leche opcional si queda espesa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer bifes de carne con roquefort, paso a paso

1. Retirar los bifes de la heladera 15 minutos antes de cocinarlos. Secarlos con papel de cocina y condimentarlos con pimienta. Reservar la sal para después de dorarlos.

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2. Calentar una sartén amplia a fuego fuerte. Agregar el aceite y esperar hasta que esté bien caliente.

3. Cocinar los bifes durante 3 a 5 minutos por lado, según el grosor y el punto deseado. No moverlos durante los primeros minutos, así se forma una buena costra dorada.

4. Dar vuelta los bifes, condimentar con sal y continuar la cocción. Retirarlos de la sartén y dejarlos reposar 3 minutos cubiertos con papel aluminio.

5. En la misma sartén, bajar el fuego y agregar la manteca. Incorporar el roquefort desmenuzado y dejar que se derrita lentamente.

6. Añadir la crema de leche y mezclar con una cuchara de madera. Cocinar durante 3 a 4 minutos, hasta obtener una salsa cremosa.

7. Agregar la leche si la salsa queda demasiado espesa. Condimentar con nuez moscada y pimienta. No hervir la crema, porque puede cortarse.

8. Volver a colocar los bifes en la sartén y cubrirlos con la salsa. Cocinar durante 1 minuto más para que tomen temperatura.

9. Servir de inmediato con papas fritas, puré de papas, arroz blanco o una ensalada fresca.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 590 kcal.

Grasas: 42 gr.

Carbohidratos: 4 gr.

Proteínas: 45 gr.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los bifes con salsa de roquefort se pueden conservar en un recipiente hermético dentro de la heladera durante 2 días.

Para recalentarlos, hacerlo a fuego bajo o en microondas en intervalos cortos. Si la salsa se espesa demasiado, agregar 1 cucharada de leche antes de calentar.

También se pueden freezar durante 1 mes, aunque la salsa puede modificar levemente su textura al descongelarse. Para consumirlos, descongelar dentro de la heladera y recalentar suavemente.

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