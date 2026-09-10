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Karl Lagerfeld, el diseñador que transformó la moda de lujo para siempre entre pasarelas, celebridades y casas icónicas

Su trayectoria estuvo marcada por décadas de influencia en Chanel, Fendi y otras firmas clave, con un legado que unió alta costura, imagen global y cultura pop

Karl Lagerfeld redefinió la moda de lujo durante más de medio siglo con una carrera que abarcó alta costura, prêt-à-porter, fotografía y dirección creativa (Bill Cunningham/The New York Times)
Karl Lagerfeld redefinió la moda de lujo durante más de medio siglo con una carrera que abarcó alta costura, prêt-à-porter, fotografía y dirección creativa (Bill Cunningham/The New York Times)
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Este 10 de septiembre vuelve a poner en primer plano a Karl Lagerfeld, figura central de la moda contemporánea y protagonista de una trayectoria que redefinió el lujo a lo largo de más de medio siglo. Nacido un día como hoy, pero en 1933 en Hamburgo, el diseñador alemán construyó una carrera que abarcó la alta costura, el prêt-à-porter, la fotografía y la dirección creativa de algunas de las casas más influyentes de la industria.

Su figura quedó asociada a Chanel, Fendi y su propia firma, pero también a un modo de entender la moda como lenguaje visual, producto cultural y fenómeno de alcance global.

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La carrera de Karl Lagerfeld comenzó a consolidarse en la década de 1950, cuando ganó un premio de diseño de abrigos organizado en París por la Secretaría Internacional de la Lana. Ese reconocimiento le abrió las puertas del circuito profesional y poco después empezó a trabajar para Pierre Balmain.

Más tarde pasó por Jean Patou, Chloé y otras marcas, en un recorrido que mostró desde temprano una capacidad inusual para adaptarse a distintos códigos estéticos sin perder identidad.

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La trayectoria de Karl Lagerfeld se consolidó en la década de 1950, cuando ganó en París un premio de diseño de abrigos y comenzó a trabajar para Pierre Balmain. (REUTERS/Eric Gaillard)
La trayectoria de Karl Lagerfeld se consolidó en la década de 1950, cuando ganó en París un premio de diseño de abrigos y comenzó a trabajar para Pierre Balmain. (REUTERS/Eric Gaillard)

Con el paso de los años, Lagerfeld desarrolló un perfil singular dentro de la industria. No se limitó a diseñar colecciones: también intervino campañas, escenografías, editoriales de moda y fotografía.

Su producción atravesó varias décadas y se mantuvo activa hasta 2019, un dato que explica la amplitud de su influencia sobre distintas generaciones de consumidores, modelos, estilistas y celebridades.

Chanel encontró en Lagerfeld una nueva etapa de expansión global

El punto de inflexión de su carrera llegó en 1983, cuando asumió la dirección creativa de Chanel. La casa fundada por Gabrielle “Coco” Chanel tenía un peso histórico incuestionable, pero atravesaba una etapa de desgaste dentro del mercado de lujo.

Lagerfeld tomó elementos reconocibles de la marca —el tweed, las perlas, las cadenas, el blanco y negro, la camelia— y los reorganizó con una lectura contemporánea.

Stella Tennant
Karl Lagerfeld pasó por Jean Patou, Chloé y otras marcas, donde mostró una capacidad sostenida para adaptarse a distintos códigos estéticos (FRANCOIS GUILLOT / AFP)

Esa operación estética fue una de las bases del crecimiento de la firma en las décadas siguientes. Lagerfeld transformó los códigos clásicos de Chanel en un sistema visual adaptable al mercado global, capaz de dialogar con la alta costura, la ropa lista para usar y los accesorios.

Sus desfiles en París pasaron a ser parte del calendario central de la moda internacional, tanto por las colecciones como por la escala de sus puestas en escena.

En ese proceso, la imagen de Chanel se volvió inseparable de una serie de embajadoras y figuras públicas que llevaron sus diseños en alfombras rojas, campañas y actos de alto perfil.

Entre ellas estuvieron Claudia Schiffer, una de las modelos más vinculadas a su universo visual, y actrices como Nicole Kidman, Keira Knightley, Diane Kruger, Tilda Swinton y Kristen Stewart, todas asociadas en distintos momentos a la estética de la maison.

Fendi fue otro de los espacios donde dejó una marca de largo alcance

La trayectoria de Karl Lagerfeld se consolidó en la década de 1950, cuando ganó en París un premio de diseño de abrigos y comenzó a trabajar para Pierre Balmain (Foto AP/Lionel Cironneau, archivo)
La trayectoria de Karl Lagerfeld se consolidó en la década de 1950, cuando ganó en París un premio de diseño de abrigos y comenzó a trabajar para Pierre Balmain (Foto AP/Lionel Cironneau, archivo)

Aunque su nombre suele aparecer ligado en primer término a Chanel, Lagerfeld mantuvo durante décadas otra colaboración decisiva con Fendi. Se incorporó a la firma romana en 1965 y trabajó allí durante más de medio siglo.

Esa relación de más de 50 años figura entre las más extensas de un diseñador con una misma casa de moda.

En Italia, su aporte ayudó a redefinir la identidad visual de la marca, en especial en el trabajo con pieles y accesorios. También se le atribuye la creación del logotipo de la doble F, convertido luego en uno de los emblemas más reconocibles del lujo europeo.

Las celebridades ampliaron el alcance público de las colecciones de Karl Lagerfeld en Chanel y llevaron sus diseños al cine, la música, la televisión y la cultura pop (Foto Evan Agostini/Invision/AP)
Las celebridades ampliaron el alcance público de las colecciones de Karl Lagerfeld en Chanel y llevaron sus diseños al cine, la música, la televisión y la cultura pop (Foto Evan Agostini/Invision/AP)

En este frente, Lagerfeld se movió entre tradición artesanal, estrategia de marca y circulación masiva de imagen, una combinación que marcó buena parte del negocio de la moda desde fines del siglo XX.

Las celebridades ampliaron el alcance público de sus colecciones

La relación entre Karl Lagerfeld y las celebridades fue un componente clave de su expansión cultural. Sus diseños aparecieron en eventos de cine, música, televisión y sociedad, lo que permitió que la ropa de pasarela se integrara al circuito de imágenes de consumo global.

En esa trama, la visibilidad no dependía solo de la prenda sino de quién la llevaba y en qué contexto aparecía.

Las celebridades ampliaron el alcance de las colecciones de Karl Lagerfeld en Chanel y otras casas al llevar sus diseños en campañas, alfombras rojas y apariciones públicas (Danny Kim/The New York Times)
Las celebridades ampliaron el alcance de las colecciones de Karl Lagerfeld en Chanel y otras casas al llevar sus diseños en campañas, alfombras rojas y apariciones públicas (Danny Kim/The New York Times)

Modelos como Inès de la Fressange, Linda Evangelista y Claudia Schiffer ayudaron a consolidar distintas etapas de su trabajo. Más adelante, figuras como Cara Delevingne y Lily-Rose Depp quedaron asociadas a la etapa final de su producción en Chanel.

En el cine y la música, también vistieron sus diseños celebridades como Penélope Cruz, Julianne Moore, Pharrell Williams y Rihanna, en campañas, desfiles o apariciones públicas vinculadas a la casa francesa.

Rihanna poses at the Met Gala, an annual fundraising gala held for the benefit of the Metropolitan Museum of Art's Costume Institute with this year's theme "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty", in New York City, New York, U.S., May 1, 2023. REUTERS/Andrew Kelly
Claudia Schiffer, Rihanna y Penélope Cruz figuran entre las personalidades vinculadas con su obra (REUTERS/Andrew Kelly)

Ese vínculo con figuras conocidas tuvo un efecto doble. Por un lado, reforzó la capacidad de sus colecciones para instalar tendencias. Por otro, convirtió a Lagerfeld en un diseñador visible fuera del círculo especializado.

La moda dejó de circular solo en revistas y salones exclusivos para pasar a una conversación más amplia, impulsada por la fotografía, la televisión, la cultura pop y, en los últimos años de su carrera, las redes sociales.

Su legado combinó archivo, negocio e imagen personal

La muerte de Karl Lagerfeld en París en 2019 cerró una etapa de la moda contemporánea, aunque su legado sigue presente en las casas de lujo que combinan patrimonio, espectáculo e imagen global (Dmitry Kostyukov/The New York Times)
La muerte de Karl Lagerfeld en París en 2019 cerró una etapa de la moda contemporánea, aunque su legado sigue presente en las casas de lujo que combinan patrimonio, espectáculo e imagen global (Dmitry Kostyukov/The New York Times)

Lagerfeld construyó además una figura pública reconocible: traje oscuro, camisa de cuello alto, guantes y anteojos negros. Esa imagen funcionó como extensión de su trabajo y como un recurso de identidad en un mercado cada vez más centrado en la marca personal.

Al mismo tiempo, cultivó una biblioteca y un archivo visual de gran escala, señales de un interés constante por la historia del arte, el diseño y la edición.

Su muerte, en París, el 19 de febrero de 2019, cerró una etapa de la moda contemporánea. Sin embargo, el peso de su obra sigue presente en la forma en que las grandes casas de lujo combinan patrimonio, espectáculo y circulación global.

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