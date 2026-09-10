Tendencias

Por qué el vínculo con la escuela podría marcar la diferencia en la trayectoria de miles de adolescentes

Un análisis de la Universidad de Manchester encontró que la satisfacción académica y los vínculos positivos con el personal escolar se asocian con una mayor permanencia en clase entre estudiantes de secundaria

Un hombre extiende el brazo e indica la salida a un joven con la cabeza agachada en un aula con pupitres y sillas
Un estudio de la Universidad de Manchester halló que las suspensiones escolares en secundaria afectan más a alumnos con desventajas socioeconómicas, necesidades educativas especiales y experiencias negativas en la escuela (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un estudio de la Universidad de Manchester halló que las suspensiones escolares en secundaria se concentran con más frecuencia entre alumnos con desventajas socioeconómicas, necesidades educativas especiales y experiencias negativas en la escuela, un patrón que, según la investigación, obliga a mirar más allá de la disciplina para entender qué apoyos pueden evitar la exclusión temporal del aula, informó el portal científico Phys.org.

El análisis, publicado en British Educational Research Journal, examinó datos de 19.064 estudiantes de los cursos 8 y 10 en 69 escuelas secundarias ordinarias de Hampshire y Southampton durante el año académico 2023-24. Cerca del 6% de los alumnos del estudio había sido suspendido al menos una vez en ese período.

PUBLICIDAD

La investigación combinó respuestas de encuestas con registros administrativos para rastrear no solo si los estudiantes fueron suspendidos, sino también con qué frecuencia ocurrió. El trabajo utilizó información del programa #BeeWell, una iniciativa de medición del bienestar juvenil encabezada por la Universidad de Manchester junto con la organización Anna Freud, dedicada a la salud mental infantil, y la Gregson Family Foundation.

La encuesta #BeeWell recoge información sobre el bienestar de los jóvenes y sobre condiciones que pueden influir en él, entre ellas la experiencia escolar, conductas de salud, relaciones con pares y familiares y características del vecindario. Esas respuestas pueden vincularse con datos administrativos conservados por las autoridades locales participantes, lo que permite cruzar trayectorias escolares con información sobre suspensiones y exclusiones.

PUBLICIDAD

Varios estudiantes de pie y sentados junto a un edificio de ladrillo rojo en un patio escolar
La investigación analizó a 19.064 estudiantes de secundaria de 69 escuelas de Hampshire y Southampton y registró que cerca del 6% fue suspendido al menos una vez en 2023-24 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Necesidades especiales y pobreza, mayor riesgo de suspensión

Según el estudio, los estudiantes que recibían apoyo por necesidades educativas especiales tenían más del doble de probabilidades de ser suspendidos que quienes no contaban con ese apoyo. El mismo patrón apareció entre quienes tenían un plan de Educación, Salud y Cuidados —un documento formal que establece apoyos específicos para alumnos con cuadros más complejos—, con idénticas probabilidades de suspensión.

Además, se identificó un riesgo más alto entre los alumnos con derecho a comidas escolares gratuitas, un indicador de desventaja económica. En ese grupo, la probabilidad de suspensión fue casi dos veces y media superior a la de los estudiantes que no reunían ese requisito.

Entre los factores vinculados con una mayor probabilidad de suspensión aparecieron además la presión de pares, las experiencias de acoso escolar y el consumo reciente de sustancias. Los alumnos que admitieron haber consumido alguna sustancia en los últimos 30 días tuvieron casi tres veces más probabilidades de ser suspendidos que quienes no reportaron consumo reciente, en parte porque ese comportamiento puede constituir por sí mismo un motivo de suspensión bajo la guía del Departamento de Educación.

Pertenencia, vínculos y regulación emocional reducen suspensiones

El estudio detectó varios elementos ligados a una menor probabilidad de suspensión: el apego a la escuela, la satisfacción con el propio rendimiento académico, las relaciones positivas con el personal escolar y una mayor capacidad de regulación emocional.

Un adolescente sentado en el suelo de un pasillo escolar con la cabeza gacha, junto a una fila de casilleros, mientras otros estudiantes caminan al fondo.
Un adolescente se sienta solo y cabizbajo en el suelo de un pasillo escolar, con su mochila a un lado, mientras otros estudiantes caminan a lo lejos, simbolizando el aislamiento y el impacto del bullying. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autora principal, la doctora Stephanie Cahill, precisó que la suspensión “no se explica simplemente por lo que ocurre en un aula individual ni por la conducta de un joven de manera aislada”, y afirmó que “las experiencias de desventaja, las relaciones con compañeros y personal, el sentido de pertenencia y las necesidades educativas adicionales forman parte de un panorama mucho más complejo”.

Cahill sostuvo que, si el objetivo es reducir las suspensiones, hace falta ir más allá de las respuestas disciplinarias y considerar qué apoyo necesitan los jóvenes para seguir vinculados con la escuela. Los investigadores subrayaron la importancia de la intervención temprana y del apoyo preventivo, en especial para estudiantes que viven situaciones de desventaja o requieren apoyos educativos adicionales.

El estudio advirtió además que no existe una única trayectoria que conduzca a la suspensión y que una respuesta uniforme difícilmente funcione para todos los casos.

Más estudio y más apoyo estatal, los próximos pasos

Los autores aclararon que los resultados muestran asociaciones y no relaciones causales. La investigación, por lo tanto, no prueba que uno de esos factores produzca por sí solo una suspensión, sino que identifica patrones que requieren más estudio para comprender qué mecanismos intervienen y cómo pueden responder las escuelas con mayor eficacia.

El profesor Neil Humphrey señaló que el contexto educativo actual obliga a muchos docentes a trabajar en condiciones muy exigentes y que, por falta de capacidad, suelen aplicarse enfoques generales a todos los alumnos. “Para asegurar que se pueda hacer más trabajo para entender trayectorias individuales y prevenir suspensiones, tiene que haber un mayor apoyo del gobierno a las escuelas”, enfatizó.

Temas Relacionados

ManchesterSuspensiónDiscapacidadAcoso escolarNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Freidora de aire: qué hacer para lavar la canasta y evitar residuos difíciles

Las recomendaciones de organismos y guías técnicas coinciden en que una conservación adecuada puede extender la vida útil del aparato y mejorar las condiciones de uso en el hogar

Freidora de aire: qué hacer para lavar la canasta y evitar residuos difíciles

Aumenta la lectura en la Generación Z: un estudio identificó cuáles son las formas más elegidas por los jóvenes

Las visitas a librerías y bibliotecas crecieron de forma notable entre 2022 y 2025, en medio de un fenómeno que los especialistas vinculan con la búsqueda de una pausa frente a la hiperconexión constante

Aumenta la lectura en la Generación Z: un estudio identificó cuáles son las formas más elegidas por los jóvenes

Qué pasa en el cuerpo cuando se cambia de una dieta baja en carbohidratos a una alta

Un estudio en adultos que habían bajado de peso con un plan reducido en hidratos de carbono, halló que la respuesta biológica luego de la reintroducción de estos alimentos variaba según su origen, con mayor activación inmunológica en quienes incorporaron almidones refinados

Qué pasa en el cuerpo cuando se cambia de una dieta baja en carbohidratos a una alta

5 plantas para recrear el orden y la simetría del jardín francés

Esta corriente paisajística, inspirada en los grandes diseños formales de Francia, combina vegetación recortada, trazados definidos y una paleta acotada de especies

5 plantas para recrear el orden y la simetría del jardín francés

Receta de ensalada de espárragos con huevo, rápida y fácil

El secreto está en no pasarse con la cocción y cortar el calor enseguida para conservar color y textura, antes de sumar los demás ingredientes y aderezar al momento de servir

Receta de ensalada de espárragos con huevo, rápida y fácil

DEPORTES

Las tres razones por las que Scaloni no está seguro de renovar su contrato como entrenador de la selección argentina

Las tres razones por las que Scaloni no está seguro de renovar su contrato como entrenador de la selección argentina

“Bombonera”: la divertida “corrección” de Franco Colapinto a Pierre Gasly antes del Gran Premio de España de Fórmula 1

Franco Colapinto planteó cuál es su mayor preocupación de cara al estreno del circuito de Madrid de Fórmula 1: “Son traicioneras”

Estremecedora carta de una leyenda del fútbol para anunciar su salida de un club por problemas de salud: “La probabilidad de un mal desenlace es muy alta”

Boca Juniors cerró la venta de uno de sus futbolistas al Atlas de México: los detalles de la operación

TELESHOW

Cuándo será la gran final de Gran Hermano Generación Dorada: todos los detalles

Cuándo será la gran final de Gran Hermano Generación Dorada: todos los detalles

Melody Luz salió al cruce de Mariana Nannis: “Algunas ni volviendo a nacer aprenden a decir perdón”

La pasión desconocida de Uma, la hija de Amalia Granata y Cristian Fabbiani, a los 18 años

Oriana Sabatini reveló su particular hábito nocturno que asusta a Paulo Dybala: “Es un mal viaje”

Alex Anwandter desafía los límites estéticos del pop chileno: “Me gusta hablar de cosas reales”

INFOBAE AMÉRICA

Uruguay comunicó a Argentina la relocalización de la planta de hidrógeno verde pero Hif advierte que no hay definición

Uruguay comunicó a Argentina la relocalización de la planta de hidrógeno verde pero Hif advierte que no hay definición

La dictadura encarcela el pensamiento: Penas de cárcel para ocho cubanos acusados de “terrorismo” por disentir en redes

PISA reveló un dato que preocupa en Uruguay: 16 de cada 100 estudiantes se saltearon una comida la semana anterior

La presión económica influye en conductas suicidas entre hombres adultos en El Salvador, según investigación

Experto ve incertidumbre tras comunicado de Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos sobre TPS