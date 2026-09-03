Receta de canastitas rellenas con choclo y queso, rápida y fácil

El aroma a masa dorada y el gratinado del queso fundido son suficientes para transportar a cualquiera a una reunión familiar, un picnic en la plaza o una tarde de mate. Las canastitas rellenas con choclo y queso, en versión rápida y fácil, son esa solución perfecta para cuando el antojo golpea y el tiempo apremia.
En Argentina, las canastitas son estrellas de cumpleaños, reuniones de amigos o picadas improvisadas. No hay confitería de barrio o panadería que no ofrezca su versión. El relleno de choclo y queso es de los más elegidos por su sabor suave, cremoso y su costumbre de gustar tanto a grandes como a chicos.
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Receta de canastitas rellenas con choclo y queso
Las canastitas de choclo y queso son pequeñas tartas individuales elaboradas con tapas de empanada, rellenas con una mezcla cremosa de granos de choclo y quesos suaves. Se cocinan en horno hasta que la masa está dorada y el relleno burbujeante.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 35 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 12 tapas de empanada para horno
- 1 lata de choclo en granos (aprox. 300 gr) o 2 tazas de choclo desgranado cocido
- 150 gr de queso cremoso (puede ser mozzarella, barra o port salut)
- 2 cucharadas de queso rallado (tipo reggianito o sardo)
- 1 cebolla chica
- 2 cucharadas de manteca
- 2 cucharadas de crema de leche (opcional, para extra cremosidad)
- Sal y pimienta a gusto
- 1 huevo (para pintar)
Cómo hacer canastitas de choclo y queso, paso a paso
- Precalentar el horno a 200 °C.
- Picar la cebolla bien chica y rehogarla en la manteca hasta que esté transparente, sin dorar.
- Agregar el choclo escurrido y saltear 2 minutos. Salpimentar a gusto.
- Retirar del fuego, dejar entibiar y sumar el queso cremoso en cubitos, el queso rallado y la crema de leche. Mezclar bien.
- Disponer las tapas de empanada en moldes para muffins o flan, formando canastitas. Pinchar la base con un tenedor.
- Rellenar cada canastita con la mezcla de choclo y queso.
- Pintar los bordes de la masa con huevo batido para lograr un dorado parejo.
- Llevar al horno por 20 minutos, o hasta que estén bien doradas y el relleno burbujeante. No sobrecocinar para evitar que se sequen.
- Retirar, dejar enfriar unos minutos y desmoldar. Servir tibias o a temperatura ambiente.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 12 canastitas (4 a 6 porciones, según el tamaño del apetito y si son parte de una picada).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 160 kcal
- Grasas: 8 gr
- Carbohidratos: 18 gr
- Proteínas: 5 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, bien tapadas, duran hasta 3 días. Se pueden freezar por 1 mes. Para consumir, calentar en horno suave o microondas.
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