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Receta de canastitas rellenas con choclo y queso, rápida y fácil

Un relleno suave que suele gustar a chicos y grandes, y una cocción breve para lograr bocados dorados con centro bien cremoso

Varias canastitas de choclo recién horneadas con relleno cremoso y granos de maíz visibles, sobre una tabla de madera rústica, con hierbas verdes esparcidas.
Canastitas doradas, listas para compartir en cualquier momento del día (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El aroma a masa dorada y el gratinado del queso fundido son suficientes para transportar a cualquiera a una reunión familiar, un picnic en la plaza o una tarde de mate. Las canastitas rellenas con choclo y queso, en versión rápida y fácil, son esa solución perfecta para cuando el antojo golpea y el tiempo apremia.

En Argentina, las canastitas son estrellas de cumpleaños, reuniones de amigos o picadas improvisadas. No hay confitería de barrio o panadería que no ofrezca su versión. El relleno de choclo y queso es de los más elegidos por su sabor suave, cremoso y su costumbre de gustar tanto a grandes como a chicos.

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Receta de canastitas rellenas con choclo y queso

Las canastitas de choclo y queso son pequeñas tartas individuales elaboradas con tapas de empanada, rellenas con una mezcla cremosa de granos de choclo y quesos suaves. Se cocinan en horno hasta que la masa está dorada y el relleno burbujeante.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

Vista superior de cinco canastitas de choclo en moldes blancos, con choclo, queso en cubos, cebolla morada picada y perejil fresco sobre una tabla de madera.
El clásico relleno de choclo y queso, irresistible para grandes y chicos (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 12 tapas de empanada para horno
  • 1 lata de choclo en granos (aprox. 300 gr) o 2 tazas de choclo desgranado cocido
  • 150 gr de queso cremoso (puede ser mozzarella, barra o port salut)
  • 2 cucharadas de queso rallado (tipo reggianito o sardo)
  • 1 cebolla chica
  • 2 cucharadas de manteca
  • 2 cucharadas de crema de leche (opcional, para extra cremosidad)
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 huevo (para pintar)

Cómo hacer canastitas de choclo y queso, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200 °C.
  2. Picar la cebolla bien chica y rehogarla en la manteca hasta que esté transparente, sin dorar.
  3. Agregar el choclo escurrido y saltear 2 minutos. Salpimentar a gusto.
  4. Retirar del fuego, dejar entibiar y sumar el queso cremoso en cubitos, el queso rallado y la crema de leche. Mezclar bien.
  5. Disponer las tapas de empanada en moldes para muffins o flan, formando canastitas. Pinchar la base con un tenedor.
  6. Rellenar cada canastita con la mezcla de choclo y queso.
  7. Pintar los bordes de la masa con huevo batido para lograr un dorado parejo.
  8. Llevar al horno por 20 minutos, o hasta que estén bien doradas y el relleno burbujeante. No sobrecocinar para evitar que se sequen.
  9. Retirar, dejar enfriar unos minutos y desmoldar. Servir tibias o a temperatura ambiente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 12 canastitas (4 a 6 porciones, según el tamaño del apetito y si son parte de una picada).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 160 kcal
  • Grasas: 8 gr
  • Carbohidratos: 18 gr
  • Proteínas: 5 gr 

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una opción práctica y sabrosa para picadas, reuniones o meriendas argentinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, bien tapadas, duran hasta 3 días. Se pueden freezar por 1 mes. Para consumir, calentar en horno suave o microondas.

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