Orden en la cocina: 9 ideas para guardar ollas y sartenes

Las soluciones de guardado vertical liberan mesadas y despejan zonas de trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La organización de ollas, sartenes y tapas representa un desafío frecuente, especialmente en cocinas con mobiliario profundo o superficies reducidas. Para optimizar el acceso diario sin recurrir a elementos puramente decorativos ni alterar la dinámica de trabajo, existen estrategias prácticas de almacenamiento.

La revista Good Housekeeping recopiló soluciones aplicadas en entornos reales, respaldadas por especialistas en diseño de interiores. Entre las voces expertas consultadas se encuentran Monique Valeris, directora de diseño del hogar, y Lauren, editora senior del grupo Hearst, quienes lideraron el enfoque editorial sobre la gestión del espacio doméstico.

PUBLICIDAD

1. Isla con guardado abierto

El almacenamiento abierto en una isla concentra piezas voluminosas en un solo sector. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las opciones consiste en incorporar una isla con espacio libre en la parte inferior para guardar ollas y sartenes a la vista. Good Housekeeping señaló que esta alternativa apareció en una cocina resuelta con almacenamiento abierto, una disposición que permite destinar el nivel inferior a las piezas de mayor volumen.

Ese esquema responde a un problema frecuente en cocinas pequeñas. El guardado inferior en una isla libera gabinetes cerrados para otros elementos de uso cotidiano y concentra la batería de cocina en un solo sector.

PUBLICIDAD

2. Barra lateral para colgar piezas

Una barra lateral permite colgar sartenes y utensilios sin ocupar alacenas ni cajones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra idea consiste en colocar una barra en el lateral de la isla o de un mueble auxiliar para colgar sartenes, utensilios y paños. De acuerdo con Good Housekeeping, esa solución surge de una cocina compacta donde se aprovecha uno de los costados del mobiliario para sumar capacidad de guardado sin ocupar el interior de cajones o alacenas.

La lógica de este recurso pasa por utilizar superficies que suelen quedar vacías. El lateral de un mueble puede transformarse en un punto de acceso rápido para las piezas de uso más frecuente.

PUBLICIDAD

3. Estantes con varillas de contención

Los estantes con varillas suman contención y evitan desplazamientos en superficies abiertas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nota también incluyó estantes con varillas horizontales para sostener utensilios y recipientes, entre ellos ollas de cobre. Según detalló el medio especializado, esta alternativa combina exhibición y contención.

Las varillas evitan desplazamientos y permiten mantener las piezas ordenadas dentro del mismo plano de guardado. El sistema apunta a resolver dos necesidades a la vez: estabilidad y acceso.

PUBLICIDAD

4. Cajón extraíble para lo más usado

Un cajón extraíble mejora el acceso a ollas y sartenes sin revisar gabinetes profundos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las propuestas aparece también el cajón extraíble para guardar las ollas y sartenes de uso frecuente. Este formato evita revisar gabinetes profundos cada vez que se busca una pieza específica.

La ventaja principal está en el acceso frontal. Un cajón corredizo permite ver y alcanzar el contenido completo sin retirar primero otros recipientes, una dificultad habitual.

PUBLICIDAD

The Spruce, medio especializado en decoración y organización del hogar, sumó que los cajones profundos permiten incluso guardar recipientes con tapa si existe profundidad suficiente. Esta idea amplía las opciones de orden dentro del bajo mesada.

5. Panel perforado en una pared libre

Un panel perforado convierte una pared libre en área funcional para colgar recipientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra solución consiste en usar una pared vacía para instalar un panel perforado con ganchos. El reporte presentó esta opción como una forma de convertir una superficie sin uso en un área funcional para colgar ollas y sartenes.

PUBLICIDAD

El mismo recurso puede sumar una referencia visual para devolver cada objeto a su lugar. En el ejemplo citado por la publicación, las siluetas de las piezas quedaron marcadas sobre el panel.

6. Ganchos en rincones desaprovechados

Los ganchos en franjas estrechas aprovechan rincones que suelen quedar inutilizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lista incluyó también ganchos colocados en espacios incómodos, como la franja entre un gabinete y la pared. Esos sectores pueden convertirse en guardado abierto para piezas livianas o de uso repetido.

PUBLICIDAD

La propuesta se apoya en una idea simple: detectar huecos residuales dentro de la cocina. Los rincones estrechos pueden absorber parte del guardado y descargar zonas de circulación o compartimentos saturados.

El medio especializado en hogar y bienestar, Real Simple, añadió que, cuando falta lugar, conviene priorizar soluciones permanentes. Plantea opciones como divisores, racks de pared o carros auxiliares antes que trasladar las ollas a sectores de uso ocasional.

PUBLICIDAD

7. Tapas dadas vuelta dentro de la olla

Invertir las tapas dentro de cada olla facilita el apilado y reduce búsquedas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las recomendaciones figura una variante rápida para quienes prefieren mantener las ollas apiladas dentro del gabinete. La propuesta consiste en dejar cada tapa sobre su olla, pero invertida, con el asa hacia adentro.

Ese gesto modifica la superficie superior y mejora la estabilidad del conjunto. Al invertir la tapa, la base queda más plana y facilita apilar otra olla encima, además de evitar la búsqueda posterior de la tapa correspondiente.

8. Cajón profundo con divisiones internas

Las divisiones internas ordenan cajones hondos y asignan un lugar fijo a cada pieza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra de las ideas se concentra en los cajones hondos, que suelen convertirse en zonas de acumulación. La solución planteada propone dividir su interior para formar compartimentos destinados a distintas piezas.

Ese criterio reduce el apilado inestable y asigna un sector fijo a cada recipiente. Las divisiones internas permiten separar ollas, sartenes y tapas dentro de un mismo cajón.

9. Organizadores internos para gabinete

Los organizadores dentro del gabinete separan tapas, ollas y sartenes para evitar bloqueos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La novena propuesta se basa en incorporar organizadores internos dentro del gabinete, con sectores diferenciados para tapas, sartenes y ollas. Este tipo de soporte da a cada elemento una ubicación específica y aprovecha mejor el volumen disponible.

La distribución por niveles o posiciones evita que una pieza bloquee a la otra. Asignar un lugar definido a cada parte de la batería de cocina simplifica el acceso y reduce el desorden en muebles donde se concentran recipientes de distintos tamaños.