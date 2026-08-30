Las playas más frías del mundo: 7 destinos donde meterse al mar es un desafío

El mar frío suele atraer a surfistas y aventureros que buscan escenarios únicos y menos convencionales

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Cuando se piensa en vacaciones junto al mar, lo habitual es imaginar sol intenso, arena caliente y aguas agradables. Pero no todas las playas del mundo responden a esa postal: en algunos destinos, el frío, el viento y las corrientes heladas son parte de la experiencia. Lejos del Caribe y de los paisajes tropicales, estas costas sorprenden por su belleza indómita y por ofrecer un atractivo distinto, donde incluso en verano el traje de neopreno puede ser indispensable.

1. Playa Agua Dulce, Lima, Perú

El mar frío de Playa Agua Dulce, influido por la corriente de Humboldt, convierte cada baño en una experiencia intensa y desafiante, incluso durante el verano limeño

En la costa de Lima, Perú, Playa Agua Dulce rompe con la imagen clásica de postal veraniega asociada al Pacífico. Aunque el sol pueda asomarse con generosidad sobre la capital peruana, el mar conserva durante todo el año una temperatura fría que sorprende tanto a visitantes como a locales. En los meses de verano, el agua apenas alcanza los 19 °C y, en los períodos más frescos, suele mantenerse alrededor de los 15 °C, una marca que convierte cada ingreso al mar en una experiencia vigorizante.

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Detrás de ese rasgo distintivo aparece la corriente de Humboldt, el gran pulso frío del Pacífico sur, que asciende desde latitudes australes cargando aguas frías y ricas en nutrientes. Su influencia no solo modela la temperatura del mar, sino también buena parte de la identidad costera de la región. En Agua Dulce, ese fenómeno natural se traduce en un litoral donde el baño dista de ser tibio o complaciente: aquí el océano impone respeto, incluso bajo cielos despejados.

Por eso, más que un destino para flotar sin apuro, la playa se vuelve terreno fértil para surfistas y amantes de las actividades acuáticas, que encuentran en sus olas y en su clima un desafío tan atractivo como exigente. No es raro ver a los bañistas enfundados en trajes de neopreno, listos para enfrentar una sensación térmica que puede engañar a primera vista: el paisaje invita, pero el agua recuerda de inmediato que en este rincón de Lima el verano no siempre se mide por el calor del mar.

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2. Playa La Serena, Chile

Las aguas frescas de La Serena, enfriadas por la corriente de Humboldt, definen una experiencia de playa distinta, donde el baño es breve y revitalizante

En La Serena, Chile, el paisaje costero también está marcado por un mar de temperaturas bajas, incluso durante la temporada alta. En pleno verano, el agua suele oscilar entre los 15 y los 19 °C, una condición que aleja a estas playas de la clásica imagen de descanso tropical. Aunque el entorno invite a pasar largas horas frente al océano, el contacto con el agua suele resultar tan estimulante como fugaz.

Una vez más, la explicación está en la corriente de Humboldt, que enfría buena parte del litoral del Pacífico sudamericano y define el carácter de estas costas. Su influencia le da a La Serena un ambiente marino singular, donde la brisa, el color del océano y la temperatura del agua componen una escena distinta a la de otros destinos de playa más cálidos.

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Con sus extensas franjas de arena y su movimiento constante de visitantes, esta ciudad costera se mantiene como uno de los puntos más concurridos del verano chileno. Sin embargo, quienes deciden meterse al mar saben de antemano que el baño será, en la mayoría de los casos, breve pero revitalizante, una experiencia que combina disfrute, sorpresa y una buena dosis de resistencia al frío.

3. Ocean Beach, San Francisco, Estados Unidos

Ocean Beach combina vientos y afloramientos que enfrían el Pacífico frente a San Francisco (REUTERS/Stephen Lam)

En el extremo occidental de San Francisco, Estados Unidos, Ocean Beach despliega un paisaje imponente donde la belleza del Pacífico convive con un frío persistente. Incluso en los meses más cálidos del año, la temperatura del agua suele ubicarse entre los 10 y los 15 °C, una cifra que convierte al baño en una experiencia reservada para los más valientes o para quienes llegan bien equipados.

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El carácter helado de esta playa no responde a un único factor. Por un lado, actúa la corriente de California, que arrastra aguas frías a lo largo de la costa oeste de América del Norte. Por otro, se suman los afloramientos costeros, un fenómeno que hace emerger aguas profundas y aún más frías hacia la superficie, impulsadas por el viento. El resultado es un mar de apariencia majestuosa, pero de contacto áspero e intimidante.

Aun así, Ocean Beach conserva un magnetismo difícil de igualar. Su extensa franja de arena, el oleaje potente y la atmósfera cambiante construyen una postal tan cinematográfica como salvaje. Allí, el océano no invita al relax despreocupado, sino a una relación más contemplativa y desafiante. Para surfistas, caminantes y amantes de los paisajes intensos, esta playa representa una muestra perfecta de que el mar también puede fascinar desde el frío.

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4. Cape Cod, Estados Unidos

En Cape Cod, la tradición veraniega convive con un océano frío y tonificante, marcado por la influencia de la Corriente de Labrador

En la costa de Massachusetts, Estados Unidos, Cape Cod aparece como uno de los destinos clásicos del verano en la costa este, aunque sus aguas distan mucho de ser cálidas. Durante la temporada estival, la temperatura del mar suele variar entre los 10 y los 18 °C, un rango que puede resultar inesperado para quienes imaginan jornadas de playa más amables. Allí, el paisaje invita al descanso, pero el océano se encarga de recordar que incluso en pleno verano el frío sigue teniendo la última palabra.

La persistencia de esas bajas temperaturas se explica por la influencia de la Corriente de Labrador y por la llegada de aguas profundas del Atlántico Norte, que enfrían de manera constante el entorno marino. Ese fenómeno le da a Cape Cod un perfil costero singular, en el que la tradición veraniega convive con un mar de carácter severo y tonificante.

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Pese a esa condición, o quizás justamente por ella, la zona conserva intacto su atractivo. Sus playas, sus pueblos costeros y su identidad histórica la convierten en un destino muy buscado cada año. En Cape Cod, la experiencia no pasa solo por nadar, sino también por habitar una costa elegante y ventosa, donde el verano adopta una forma menos tropical y mucho más sobria.

5. Playas de Cornualles, Reino Unido

Las playas de Cornualles destacan por su entorno agreste y un Atlántico que impone temperaturas bajas incluso en pleno verano

En el suroeste de Inglaterra, las playas de Cornualles ofrecen una postal costera de enorme belleza, aunque lejos de cualquier promesa de aguas templadas. Incluso en pleno verano, la temperatura del mar rara vez supera los 17 °C, una marca que deja en claro que el Atlántico impone aquí sus propias reglas. Entre acantilados, arena y cielos cambiantes, el paisaje seduce de inmediato, pero el agua conserva un frío constante que define la experiencia.

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La explicación está en su elevada latitud y en la circulación de aguas atlánticas frías, que limitan el aumento de temperatura incluso durante los meses más benignos del año. El sol, cuando aparece, embellece el entorno, pero no alcanza para transformar el carácter del mar, que se mantiene fresco y muchas veces desafiante.

Aun así, Cornualles se consolidó como un destino emblemático para surfistas, aventureros y amantes de la naturaleza. Sus playas tienen un atractivo agreste, casi indómito, que las vuelve irresistibles para quienes buscan algo más que un simple día de sol. En este rincón del Reino Unido, el verano no se mide por el calor del agua, sino por la intensidad del paisaje y la fuerza del océano.

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6. Península de Dingle, Irlanda

El mar frío y las formaciones rocosas de la península de Dingle construyen un paisaje de belleza áspera, ideal para la contemplación y la aventura

En la costa de Irlanda, la Península de Dingle despliega un paisaje de una belleza áspera y memorable, donde el mar es tan protagonista como el viento y la roca. Allí, la temperatura del agua rara vez supera los 17 °C, incluso en verano, una condición que transforma cualquier baño en una experiencia breve, intensa y absolutamente alejada de la lógica de las playas tradicionales.

El frío persistente se explica por la alta latitud y por la influencia de las corrientes heladas del Atlántico Norte, que modelan el carácter de toda esta franja costera. En Dingle, el océano no funciona como un simple escenario de fondo: define el ritmo del paisaje, el clima y la manera en que se vive la costa.

Con sus formaciones rocosas, sus extensiones abiertas y su atmósfera salvaje, la península atrae a viajeros que buscan una conexión distinta con el mar. Más que un destino para nadar sin sobresaltos, se trata de un lugar para contemplar, recorrer y dejarse impresionar por una naturaleza poderosa. En ese equilibrio entre inmensidad, silencio y frío, Dingle encuentra buena parte de su encanto.

7. Swakopmund, Namibia

Swakopmund ofrece un contraste único: aguas gélidas del Atlántico junto a dunas desérticas y un clima árido (OLYMPUS DIGITAL CAMERA)

En la costa de Namibia, Swakopmund ofrece una de las postales más sorprendentes de esta lista: un mar frío frente a un paisaje desértico. A pesar de estar rodeada por un entorno árido, la temperatura del agua durante el verano suele ubicarse entre los 12 y los 17 °C, generando un contraste tan llamativo como inolvidable. Allí, la costa parece desafiar toda lógica climática: arena, sol y desierto por un lado; océano helado, por el otro.

La razón de este fenómeno está en la corriente de Benguela, que transporta aguas frías desde el Atlántico sur y enfría de manera decisiva el litoral del suroeste africano. Esa influencia marina no solo moldea la temperatura del agua, sino también la identidad misma de Swakopmund, donde el encuentro entre dos mundos —el desierto y el océano— construye una escena única.

Lejos de la imagen convencional de playa tropical, este destino cautiva por su rareza y su fuerza visual. En Swakopmund, el mar no invita precisamente a largas jornadas de baño, pero sí a descubrir una costa distinta, marcada por el contraste y por una naturaleza que parece puesta al límite. Es, en definitiva, una prueba de que algunas de las playas más impactantes del mundo no se disfrutan por su calidez, sino por su singularidad.

Otras playas frías destacadas en el mundo

El turismo junto al océano también se vive con viento, corrientes frías y paisajes salvajes lejos de los trópicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de los destinos más conocidos, existen otras playas frías y escenarios costeros que se destacan por sus bajas temperaturas, su belleza singular y las experiencias poco convencionales que ofrecen a los viajeros.

En las Islas Feroe, por ejemplo, el mar y la costa están dominados por el frío, la niebla y una atmósfera casi cinematográfica. El paisaje, marcado por acantilados y un clima hostil, convierte a estas playas en destinos más ligados a la contemplación que al baño.

En California, Estados Unidos, puntos como Mavericks y Big Sur son célebres por sus grandes olas y por la baja temperatura del agua. Se trata de lugares estrechamente vinculados al surf, donde el océano se presenta con una fuerza tan impactante como exigente, ideal para deportistas experimentados.

Más al norte, Black Sand Beach, Islandia, ofrece una de las estampas más impresionantes del planeta. Sus playas de arena negra, ubicadas en un entorno cercano al círculo polar, combinan temperaturas bajas incluso en verano con un paisaje dramático, casi de otro mundo.

También en la costa del Pacífico de Canadá, especialmente en zonas cercanas a Vancouver, hay playas donde el agua fría forma parte inseparable de la experiencia. Rodeadas de bosque y con vistas abiertas al océano, son lugares frecuentados por surfistas, caminantes y observadores de tormentas.

Otra mención especial merece Inchydoney Beach, Irlanda, un destino donde el encanto no pasa por el calor, sino por el entorno natural. Sus paisajes abiertos, sus albercas naturales y su clima fresco la convierten en una playa de gran atractivo para quienes buscan escenarios serenos y diferentes.

Por último, aunque no se trata de una costa marina, Lake Tahoe, Estados Unidos, también suele figurar entre los destinos de aguas frías más impactantes. En este lago de montaña, las bajas temperaturas se mantienen durante buena parte del año, ofreciendo condiciones ideales para deportes y actividades de aventura en un marco natural imponente.