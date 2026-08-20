Tendencias
Agregar Infobae enGoogle

La tendencia de las “habitaciones analógicas” avanza en decoración

Distintos especialistas en interiorismo observan un interés creciente por propuestas que favorecen la calma, conversación y uso más consciente del tiempo puertas adentro

Mueble de madera con cuatro cajones y dos puertas, sobre él un tocadiscos, altavoces, discos de vinilo, vela, taza, planta, fotos y cuadros.
La tendencia de las habitaciones analógicas crece como respuesta al cansancio digital en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Desconectarse de las pantallas ya tiene un lugar dentro de la casa. La idea de crear una “analog room”, una sala analógica, un ambiente pensado para bajar el ritmo digital y favorecer actividades presenciales. Gana espacio en el diseño de interiores a partir de una demanda concreta: disponer de áreas orientadas a la lectura, música, juegos de mesa o conversación.

La propuesta apareció en una nota de Good Housekeeping, que consultó a diseñadoras y especialistas para describir por qué este tipo de ambientes suma interés en el hogar. Según ese artículo, la tendencia responde al peso que la tecnología adquirió en la vida cotidiana y al deseo de reservar sectores menos expuestos a pantallas y dispositivos conectados.

PUBLICIDAD

Infografía que muestra personas en una sala de estar, sin pantallas, leyendo, jugando ajedrez y dibujando, con texto explicativo sobre habitaciones analógicas.
El diseño de interiores incorpora ambientes pensados para lectura, música, juegos de mesa y conversación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es una analog room

De acuerdo con Good Housekeeping, una “analog room” es un espacio concebido para privilegiar la conexión entre personas por encima del uso de pantallas. La diseñadora Sarah Tract, citada por el medio, definió ese ambiente como un lugar destinado a leer, escuchar música, jugar o conversar, con una lógica centrada en la interacción presencial.

Vista aérea de un rompecabezas incompleto de 'La Noche Estrellada' sobre un piso de madera, con piezas dispersas y dos copas de vino al frente, junto a la caja abierta del puzzle.
La analog room prioriza la conexión entre personas por encima del uso de pantallas y dispositivos conectados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La interiorista Leanne Ford planteó en esa misma publicación que estas habitaciones remiten a una función histórica del hogar: ofrecer resguardo frente al exterior. En ese marco, sostuvo que la diferencia actual pasa por el nivel de estimulación permanente que imponen el trabajo remoto, noticias, notificaciones y uso continuo del teléfono.

PUBLICIDAD

Por qué gana visibilidad

El interés por este tipo de ambientes quedó asociado a una búsqueda de pausas dentro de la rutina doméstica. La tendencia no parte de un concepto nuevo, aunque sí adquiere nueva visibilidad por el cansancio que producen los entornos digitales y por la necesidad de contar con zonas de descanso mental dentro de la vivienda.

Mujer sentada en un sillón lee el libro "The Quiet Hours" junto a una ventana con lluvia. Se ve una lámpara, una mesa auxiliar con una taza y libros.
La reorganización de los asientos busca favorecer el intercambio cara a cara y no una escena orientada al televisor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diseñadora Sarah Storms, fundadora de un estudio de diseño, afirmó al medio que “la adicción a la tecnología es algo real” y vinculó ese fenómeno con la conveniencia de crear espacios reparadores. En esa línea, mencionó prácticas concretas como una noche de juegos con amigos, rompecabezas con hijos o una pausa para tomar café. Actividades que, según su mirada, ayudan a sostener rutinas de encuentro.

Claves de diseño que mencionan las especialistas

Primer plano de una lámpara de lava dorada y morada encendida junto a tulipanes rosados y naranjas en jarrones, un altavoz Marshall negro y un cuadro frutal enmarcado.
La mesa central funciona como apoyo para actividades compartidas, desde juegos hasta reuniones informales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las pautas que recogió la publicación aparece la necesidad de organizar el mobiliario para favorecer la conversación. Tract propuso distribuir los asientos de modo que queden enfrentados entre sí, en lugar de orientar la escena hacia un televisor. También sugirió incorporar una mesa central que funcione como apoyo para juegos o intercambio social.

En la misma nota, Storms recomendó construir una atmósfera diferenciada a partir del color y del arte, con la intención de producir un cambio de energía al ingresar al ambiente. Tract añadió otra variable: el uso de iluminación cálida y en capas, mediante lámparas de mesa, de pie o apliques, en reemplazo de una luz cenital intensa.

Escritorio de madera con silla, dos lámparas, jarrón con flores, libros, caja, cuaderno abierto, tazas, portalápices y cuadro en pared con papel tapiz rayado.
El color y el arte se usan para crear una atmósfera diferenciada que marque un cambio de energía al entrar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las especialistas también señalaron la conveniencia de sumar piezas de uso múltiple. Una mesa de juego, según esa mirada, puede servir tanto para actividades recreativas como para reuniones informales. A eso se suma la incorporación de objetos que exijan cierta participación, como libros, obras de arte, materiales táctiles o equipos de música analógicos.

Menos pantallas, más participación

Vista de un rincón de sala de estar con estantería roja, tocadiscos, dos altavoces, libros, plantas y cuadros en la pared, con luz solar entrando.
Los objetos que exigen participación, como libros y materiales táctiles, apuntan a un uso más consciente del tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exclusión del televisor aparece como uno de los rasgos más repetidos en este enfoque. Ford indicó en Good Housekeeping que, en lugar de un parlante Bluetooth, puede tener lugar un tocadiscos o incluso una rockola, ya que esos dispositivos exigen una acción concreta por parte de quien usa el espacio. La idea central consiste en reemplazar el consumo continuo por experiencias que requieren intervención y tiempo.

Otra característica señalada por las entrevistadas es que no existe una única forma estética para este tipo de cuarto. Ford mencionó que puede tratarse de un estudio de arte, una biblioteca, una sala de música, un pub room o incluso una cocina que reúna personas de manera natural. Lo que define a una analog room no es el estilo decorativo, sino su capacidad para promover un uso más pausado e intencional del hogar.

Una mesa auxiliar de metal rojo con dos niveles, una lámpara, una pila de libros y un jarrón con flores, junto a una estantería de madera y un sillón beige.
La analog room no depende de una estética única, se define por promover un ritmo doméstico más intencional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temas Relacionados

DecoraciónHogarDigitalizaciónNewsroom BUECuartoHabitaciónAnalógicas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Identifican una estrategia que podría ser clave para prevenir la miopía en niños

Investigadores de Estados Unidos detectaron que la exposición a luz índigo previene problemas oculares en animales. Qué se sabe sobre su impacto en humanos

Identifican una estrategia que podría ser clave para prevenir la miopía en niños

Desayuno y longevidad: qué dice un estudio sobre el horario de la primera comida y la expectativa de vida

Un trabajo publicado en el European Journal of Clinical Nutrition analizó datos de más de 30.000 adultos para explorar posibles vínculos entre los hábitos alimentarios diarios y la salud a largo plazo. Los resultados aportan evidencia sobre la influencia de las rutinas diarias en la calidad y cantidad de años vividos

Desayuno y longevidad: qué dice un estudio sobre el horario de la primera comida y la expectativa de vida

Receta de turrón de avena y chocolate, rápida y fácil

Con pocos ingredientes y sin necesidad de encender el horno, este clásico se prepara en pocos minutos y es una opción ideal cuando se busca algo dulce y simple

Receta de turrón de avena y chocolate, rápida y fácil

Receta de polenta con salchicha parrillera, rápida y fácil

Este plato de herencia italiana adaptado al gusto argentino ofrece una comida rendidora para cuatro personas, con una base cremosa, chorizo dorado y la opción de sumar tomate casero y queso rallado

Receta de polenta con salchicha parrillera, rápida y fácil

Cómo limpiar los zócalos sin esfuerzo: 4 métodos simples y efectivos

El mantenimiento del hogar puede volverse más llevadero cuando se incorporan recursos prácticos que reducen el desgaste físico y ayudan a sostener la higiene de superficies poco accesibles

Cómo limpiar los zócalos sin esfuerzo: 4 métodos simples y efectivos

DEPORTES

Los detalles del robo que sufrió Franco Colapinto en Italia: “Fue el peor día de mi vida”

Los detalles del robo que sufrió Franco Colapinto en Italia: “Fue el peor día de mi vida”

Insólito: un hincha de Juventus se filtró a la cancha en medio de un partido y lesionó a una de las figuras de su equipo

Estremecedora revelación del futbolista Jonathan Gómez sobre su adicción al juego: “Perdí todo, mi familia está destrozada”

La Fórmula 1 publicó un nuevo mapa de pilotos para el 2027 y confirmó a otras dos duplas: los corredores con más riesgo de perder su asiento

Los Leones aplastaron 7-1 a Nueva Zelanda y se clasificaron a la siguiente fase del Mundial de hockey

TELESHOW

Zaira Nara sorprendió con su particular colección de carteras: la foto en la intimidad de su vestidor

Zaira Nara sorprendió con su particular colección de carteras: la foto en la intimidad de su vestidor

Estefi Berardi habló de su embarazo: la dieta que fue clave, los primeros síntomas y la intuición sobre el sexo

Así fue el romántico casamiento de Tato Algorta y Luz Tito en Gran Hermano: “Siempre fuiste el deseo número uno”

El apoyo de Bautista Mascia a Denisse González en su nueva internación: “Las veces que sea necesario”

Fernando Marín reveló su secreto para seguir vigente a los 80 años: “Mientras tenga energía, seguiré pensando en mi profesión”

INFOBAE AMÉRICA

Una estrella récord reveló los secretos del agujero negro central de la Vía Láctea

Una estrella récord reveló los secretos del agujero negro central de la Vía Láctea

El portaaviones nuclear George Washington ya está en Medio Oriente para actuar en la zona de operaciones de EEUU contra Irán

OPPO Reno16, a prueba: cuatro cámaras de 50 MP, batería para dos días y un formato compacto

Gran Salón Inmobiliario 2026 en Bogotá: más de 1.600 proyectos de vivienda e inversión llegan a Corferias

Cigarrillos, bienes raíces y cerveza impulsan la recaudación de impuestos selectivos en El Salvador