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El legado imborrable de Coco Chanel: cómo sus diseños siguen inspirando a celebridades y pasarelas

Cada aniversario de la fundadora de la icónica maison es motivo de homenaje en las principales capitales del estilo. Desde Kristen Stewart hasta Penélope Cruz, figuras del cine y la música eligen sus piezas emblemáticas. Las últimas colecciones reinterpretan símbolos clásicos como el tweed, las perlas y el bolso acolchado

El legado de Gabrielle “Coco” Chanel redefine la elegancia como libertad y comodidad (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
El legado de Gabrielle “Coco” Chanel redefine la elegancia como libertad y comodidad (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
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Hoy, Gabrielle “Coco” Chanel cumpliría años y París, y el mundo de la moda, aún celebran su legado con cada desfile, cada bolso acolchado y cada chaqueta de tweed que llega a la alfombra roja. Chanel no es solo una casa de moda: es un lenguaje universal de elegancia y libertad, interpretado y reinventado por las celebridades más influyentes de la cultura pop actual.

Cada 19 de agosto, el mundo de la moda recuerda el nacimiento de esta mujer que cambió para siempre la manera en que se visten las mujeres y el modo en que se entiende el lujo. Chanel no es solo historia: es presente y futuro en cada pasarela, en cada portada, en cada celebrity que elige la maison para dejar su huella.

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Coco Chanel
La maison Chanel mantiene vigentes el tweed, las perlas y las cadenas doradas como códigos de identidad

Nacida en 1883 en Saumur, Francia, transformó una infancia marcada por la adversidad en el motor de su creatividad. Su mayor revolución no fue solo liberar a la mujer del corsé y la incomodidad, sino inyectar una nueva actitud: la moda ya no sería una prisión, sino un medio de expresión.

Apostó por líneas depuradas y tejidos cómodos, el tweed, el punto, la lana, y convirtió el negro, antes reservado para el luto, en emblema de sofisticación y poder con su mítico “little black dress”.

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Kristen Stewart encarna una lectura moderna de Chanel entre androginia y desenfado
Kristen Stewart encarna una lectura moderna de Chanel entre androginia y desenfado

La diseñadora supo desde el inicio que la elegancia no era sinónimo de exceso. Así, su estilo se volvió inconfundible: chaquetas de tweed con bolsillos prácticos, cadenas doradas, perlas mezcladas sin miedo y el famoso bolso acolchado 2.55, que permitió a las mujeres llevar sus pertenencias con las manos libres y máxima elegancia.

Famosas y Chanel: una relación de culto

Si hay un indicador de vigencia en la moda, es ver cómo las celebridades reinterpretan los clásicos en cada temporada. Chanel es la maison favorita de actrices, modelos y figuras del pop mundial.

Penélope Cruz sostiene la estética clásica de la firma con conjuntos sobrios y accesorios icónicos (REUTERS/Abdul Saboor)
Penélope Cruz sostiene la estética clásica de la firma con conjuntos sobrios y accesorios icónicos (REUTERS/Abdul Saboor)

Kristen Stewart, embajadora y musa de la firma, ha mostrado en cada aparición la versatilidad de la marca: desde minifaldas navy y tops blancos, hasta cárdigans gruesos y zapatos de charol, su estilo fusiona el desenfado californiano con la irreverencia parisina. Stewart personifica el espíritu Chanel: libertad, androginia y modernidad.

En los desfiles de París, Penélope Cruz deslumbra con conjuntos de punto negro, chaquetas abotonadas y bolsos de cuero con cadenas, encarnando la elegancia clásica.

Kendall Jenner
Kendall Jenner y Dua Lipa proyectan versiones actuales de los clásicos con brillo, color y audacia (Backgrid/The Grosby Group)

Kendall Jenner prefiere vestidos midi de lentejuelas rojas, abrigos de plumas y zapatos bicolor, mientras que Dua Lipa lleva la audacia al extremo con prendas estampadas y broches con el logo inconfundible.

Dua Lipa luego del Chanel Haute Couture Spring/Summer 2026 en Paris, France, January 27, 2026 (REUTERS/Abdul Saboor)
Dua Lipa luego del Chanel Haute Couture Spring/Summer 2026 en Paris, France, January 27, 2026 (REUTERS/Abdul Saboor)

Anna Wintour, la influyente editora de Vogue, ha hecho del abrigo de tweed blanco y negro con cuadros y flecos un estandarte de autoridad y sofisticación.

Anna Wintour convierte el tweed en un símbolo de autoridad y sofisticación editorial (REUTERS/Abdul Saboor)
Anna Wintour convierte el tweed en un símbolo de autoridad y sofisticación editorial (REUTERS/Abdul Saboor)

Kylie Jenner suma el toque “it girl” con minifaldas plisadas de tweed, chaquetas cortas y gafas oscuras, todo rematado por los zapatos slingback negros que Chanel convirtió en objeto de deseo.

Kylie Jenner suma una lectura it girl con tweed, gafas oscuras y slingbacks emblemáticos (REUTERS/Gonzalo Fuentes)
Kylie Jenner suma una lectura it girl con tweed, gafas oscuras y slingbacks emblemáticos (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Cada famosa interpreta el legado de Coco a su manera, pero todas demuestran que Chanel es una lengua franca de la moda: atemporal, lujosa y siempre relevante.

Chanel en la pasarela: evolución y artesanía

La última colección otoño-invierno 2026 de Chanel reafirma el ADN de la casa en clave contemporánea. El tweed, tejido fetiche de la maison, se fusiona con encaje guipur y aplicaciones florales bordadas a mano, aportando textura y profundidad.

La colección otoño-invierno 2026 combina tweed con encaje guipur y bordados florales artesanales (REUTERS/Stephane Mahe)
La colección otoño-invierno 2026 combina tweed con encaje guipur y bordados florales artesanales (REUTERS/Stephane Mahe)

Las siluetas se relajan y las proporciones se suavizan, pero la sofisticación sigue intacta. Los tonos neutros dominan la paleta, salpicados de acentos en accesorios y detalles.

En cada desfile, las modelos llevan bolsos 2.55, collares de perlas y reinterpretaciones del “little black dress” que Vogue alguna vez describió como “el uniforme de la mujer de buen gusto”.

El Chanel actual rehúye el exceso y celebra la artesanía: cada prenda es pensada para durar más allá de la temporada, reafirmando que el verdadero lujo es la permanencia.

coco chanel 17
Series, películas y documentales mantienen viva la figura de Coco en la cultura pop

El legado Chanel: moda, independencia y autenticidad

Chanel no es solo una marca: es un manifiesto de autonomía. La maison, con más de 300 boutiques en el mundo, sigue fiel al principio fundacional de su creadora: “La belleza comienza en el instante en que decides ser tú misma”. La casa democratizó el lujo y lo convirtió en una experiencia cotidiana, invitando a cada mujer a apropiarse de la elegancia y la libertad.

El logo de la doble C, los botones dorados y la mezcla de oro y perlas han trascendido décadas. Hoy, en cada alfombra roja y evento exclusivo, Chanel acompaña a quienes desean expresar fuerza y sofisticación. Series, películas y documentales siguen explorando la vida de Coco.

coco chanel
La casa prioriza la permanencia de las prendas como definición de lujo frente a la temporada

Cada aniversario de Chanel es un recordatorio de que la moda puede cambiar el mundo. La maison que inventó la comodidad chic y el lujo accesible sigue siendo referencia para nuevas generaciones de diseñadores y celebridades.

En cada desfile, en cada look de gala, Chanel demuestra que el estilo auténtico nunca pasa de moda. Coco, la mujer que convirtió la rebeldía en elegancia, sigue viva en cada prenda, cada bolso y cada mujer que elige ser libre.

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