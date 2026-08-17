El riesgo de seguir trucos virales para el cuidado del cabello: lo que funciona y lo que conviene evitar

El experto pide no confundir viralidad con eficacia en los consejos para el cabello (Freepik)

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Desde pasar 30 días sin lavarse el pelo hasta retirar la caspa con un peine para piojos, usar bebida cola para conseguir brillo o cortar las puntas con dispositivos virales. Vamos a analizar algunos de los “trends” más populares de las redes sociales, explicar por qué pueden ser contraproducentes y proponer alternativas más seguras para cuidar el cabello.

Las redes se han convertido en una fuente inagotable de consejos de belleza. Todos los días aparece un nuevo truco que promete hacer crecer el cabello, eliminar la caspa, reparar las puntas abiertas, conseguir rizos perfectos o transformar por completo una melena en apenas unas semanas.

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Algunos parecen inofensivos. Otros son tan sorprendentes que inmediatamente generan curiosidad. ¿Treinta días sin lavarse el cabello? ¿Un peine para retirar la caspa? ¿Romero directamente dentro de la botella de champú?

El problema comienza cuando confundimos popularidad con efectividad.

Pasar semanas sin shampoo favorece la acumulación de sebo, sudor, células muertas y residuos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como estilista profesional, siempre digo que un trend puede ser entretenido para mirar, pero nuestro cabello no debería convertirse en el laboratorio de las redes sociales.

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Natural tampoco significa automáticamente seguro, y un video con millones de reproducciones no reemplaza una recomendación profesional.

Estos son algunos de los trends capilares que no recomiendo seguir y, lo más importante, qué podemos hacer en su lugar.

1. El reto de pasar 30 días sin lavarse el cabello

Sí, existe. En las redes podemos encontrar personas intentando pasar semanas, e incluso 30 días, sin utilizar shampoo. La teoría suele ser que el cuero cabelludo debe “entrenarse” para producir menos grasa y que, si dejamos de lavarlo, eventualmente encontrará su propio equilibrio.

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¿El problema? El cuero cabelludo no necesita demostrar que puede sobrevivir un reto de internet. Necesita higiene de acuerdo con sus características.

En el cuero cabelludo se acumulan sebo, sudor, células muertas, contaminación y residuos de productos. Además, cada persona es diferente. Alguien con cuero cabelludo graso, que vive en un clima cálido o practica ejercicio diariamente puede necesitar una frecuencia de lavado muy distinta de una persona con cuero cabelludo seco y cabello rizado.

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Los consejos virales sobre el cabello se multiplican, pero la popularidad no garantiza efectividad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Forzar 30 días sin lavar el cabello no es un tratamiento.

Puede generar acumulación, olor, sensación de suciedad, picazón y molestias. Y si existe una condición del cuero cabelludo, prolongar el lavado arbitrariamente puede no ser una buena idea.

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¿Cuál es la mejor opción?

Lava tu cabello cuando lo necesite. No existe un número mágico de días que funcione para todo el mundo. Utiliza un shampoo apropiado para tu cuero cabelludo y ajusta la frecuencia según tu producción de grasa, actividad física, textura del cabello y necesidades particulares.

Si notas picazón persistente, descamación, irritación o un cambio importante en el cuero cabelludo, consulta con un dermatólogo.

Tu rutina debe adaptarse a tu cabello. Tu cabello no debe adaptarse a un challenge.

2. Agregar romero, clavo de olor o ingredientes orgánicos dentro del shampoo

Agregar romero, clavo o canela dentro de la botella puede alterar el pH y la conservación del producto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este trend continúa apareciendo una y otra vez: abrir la botella de shampoo y colocar dentro romero, canela, clavo, jengibre, cebolla, aloe vera u otros ingredientes.

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La lógica parece sencilla: si el romero puede tener propiedades interesantes, agregarlo al shampoo debería hacerlo todavía mejor.

Pero una fórmula cosmética no funciona de esa manera.

Los productos están formulados con proporciones específicas de ingredientes y sistemas de conservación. Al introducir plantas frescas, líquidos o preparados caseros podemos modificar la estabilidad, el pH y la conservación del producto.

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Además, no tenemos control sobre la concentración final de los compuestos que estamos colocando sobre la piel.

¿Qué recomiendo?

Si te interesa el romero, busca productos formulados profesionalmente que contengan romero o activos específicos para el cuero cabelludo.

Una cosa es utilizar un activo incorporado correctamente a una fórmula cosmética y otra muy distinta es convertir nuestra botella de shampoo en una infusión casera.

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Y ante una caída importante o persistente, la solución no es seguir agregando ingredientes al shampoo. Hay que consultar con un dermatólogo para determinar qué está ocurriendo.

3. Eliminar la caspa con un peine anticaspa o un peine para piojos

Raspar escamas con un peine fino da satisfacción visual, pero no trata la causa de la descamación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este trend es especialmente tentador porque ofrece algo que las redes sociales aman: satisfacción visual inmediata.

Se pasa un peine muy fino sobre el cuero cabelludo y aparecen escamas entre los dientes. Parece que estamos “sacando” la caspa y solucionando el problema.

Pero retirar una escama no significa tratar la causa de la descamación.

Además, raspar repetidamente el cuero cabelludo con un peine muy cerrado puede aumentar la irritación, especialmente si se hace con fuerza. Podemos provocar pequeñas lesiones y empeorar la sensibilidad de una piel que quizá ya está inflamada.

Y hay otro error importante: asumir que toda descamación es caspa.

Un cuero cabelludo puede descamarse por diferentes razones. Por eso no deberíamos diagnosticarlo únicamente mirando lo que queda atrapado en un peine.

¿Cuál es la mejor opción?

Los productos capilares funcionan por fórmulas estables, no por mezclas improvisadas en casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si realmente tienes caspa, utiliza un shampoo anticaspa formulado con activos específicos y siguiendo las instrucciones del producto.

Si la descamación es intensa, recurrente, produce mucha picazón, enrojecimiento o no mejora, consulta con un dermatólogo.

El peine puede retirar lo que ves. El tratamiento correcto debe dirigirse a lo que está causando el problema.

4. Usar un dispositivo eléctrico para eliminar las puntas abiertas

Los dispositivos para puntas abiertas pueden cortar cabellos que no necesitan recorte y adelgazar la melena (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay dispositivos eléctricos que se han hecho muy populares porque prometen retirar las puntas dañadas sin sacrificar demasiado el largo.

En video, el resultado puede parecer increíble. Pasamos una herramienta por el cabello y aparentemente desaparecen todas las puntas abiertas.

¿Dónde está mi preocupación como estilista?

Una máquina no siempre puede distinguir el contexto de cada cabello que sobresale. En una melena existen cabellos de diferentes longitudes debido al crecimiento natural, cortes anteriores, capas y también quiebre. Pasar repetidamente una herramienta de corte puede eliminar extremos que no necesariamente necesitaban ser cortados.

Además, puede generar una falsa sensación de que estamos “reparando” las puntas.

Una punta abierta no vuelve a cerrarse permanentemente. Los productos cosméticos pueden mejorar temporalmente su apariencia y reducir fricción, pero cuando el extremo está seriamente deteriorado, el corte continúa siendo la solución real.

La constancia, el acondicionamiento y la protección térmica sostienen el largo más que los retos rápidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué recomiendo?

Un corte profesional y personalizado.

El estilista puede observar dónde está realmente el daño, cuánto necesita retirarse y cómo mantener la forma y densidad visual del cabello.

Si quieres conservar el largo, dilo. No siempre necesitas un corte drástico. A veces basta con retirar estratégicamente las zonas deterioradas.

La precisión de unas buenas tijeras en manos profesionales sigue teniendo una enorme ventaja: hay ojos, experiencia y criterio detrás de ellas.

5. Lavar solamente las raíces y meter el resto del cabello dentro de una bolsa

La limpieza se concentra en el cuero cabelludo, mientras el acondicionador se reserva para medios y puntas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro hack que circula en redes propone separar el largo del cabello, colocarlo dentro de una bolsa plástica y lavar únicamente las raíces.

La intención tiene sentido: evitar que el shampoo reseque los medios y las puntas.

Pero llevar la idea al extremo es innecesario.

Cuando lavamos correctamente el cabello no necesitamos frotar agresivamente todo el largo con shampoo. La limpieza debe concentrarse principalmente en el cuero cabelludo. Al enjuagar, la espuma y el agua recorren el resto del cabello y ayudan a retirar residuos.

Meter los largos dentro de una bolsa complica un proceso que puede hacerse de manera mucho más sencilla y puede dificultar la eliminación uniforme de residuos o productos acumulados en el cabello.

¿Cuál es la mejor opción?

Shampoo principalmente en el cuero cabelludo y acondicionador en medios y puntas, adaptando siempre el método a las necesidades del cabello.

Masajea suavemente con las yemas de los dedos, no con las uñas. Enjuaga muy bien y acondiciona las zonas que necesitan suavidad y protección.

Si tus puntas están tan secas que sientes que tienes que esconderlas dentro de una bolsa cada vez que te lavas el cabello, probablemente necesitas revisar el shampoo, la frecuencia de lavado, los procesos químicos, el uso de calor y tu rutina de acondicionamiento.

6. Enjuagar el cabello con refresco de cola para conseguir brillo, definir rizos o “limpiarlo”

Sí, también existe este trend.

La bebida de cola ha aparecido en diferentes momentos de las redes como supuesto recurso para aportar textura, definir ondas, dar brillo o incluso limpiar el cabello.

Aquí mi respuesta es muy sencilla: una bebida fue formulada para beberse, no para utilizarse como producto capilar.

Aplicarla sobre el cabello puede dejar residuos y una sensación pegajosa. Que temporalmente cambie la textura del pelo no significa que lo esté tratando o mejorando.

Y utilizarla como sustituto de un producto de limpieza tampoco tiene sentido cuando disponemos de shampoos formulados específicamente para retirar grasa, sudor y residuos del cuero cabelludo.

¿Quieres brillo?

Utiliza acondicionadores, mascarillas, sérums o productos de acabado formulados para aportar suavidad y brillo.

¿Quieres definir tus rizos?

Usa leave-in, crema para rizos, mousse o gel de acuerdo con tu patrón de rizo y el resultado que buscas.

¿Necesitas una limpieza profunda?

Utiliza ocasionalmente un shampoo clarificante apropiado para tu tipo de cabello y la cantidad de productos que utilizas.

La bebida de cola puede acompañar tu comida. No necesita formar parte de tu rutina capilar.

7. Aplicar grandes cantidades de aceite sobre el cuero cabelludo

El exceso de aceite en la raíz puede provocar acumulación y no equivale a más hidratación ni crecimiento (Freepik)

El hair oiling es otro fenómeno viral.

Aquí no me gusta hablar en términos absolutos porque los aceites pueden tener diferentes usos cosméticos y algunas personas los incorporan satisfactoriamente a sus rutinas.

Lo que no recomiendo es asumir que más aceite significa más hidratación o mayor crecimiento.

Aplicar una enorme cantidad sobre el cuero cabelludo y dejarla durante horas o toda la noche puede producir acumulación y no es apropiado para todas las personas, especialmente si existe un cuero cabelludo graso, sensible o con determinadas condiciones dermatológicas.

¿Cuál es la mejor opción?

Utiliza el aceite con un propósito específico.

Para puntas secas o frizz, unas gotas de un producto capilar pueden ser suficientes.

Si buscas un tratamiento para el cuero cabelludo, elige una fórmula diseñada para esa zona.

No necesitas que el pelo gotee aceite para que un producto funcione.

8. Aplicar aceites esenciales puros directamente en el cuero cabelludo

Los aceites esenciales puros son concentrados y pueden irritar si se aplican sin formulación adecuada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Romero, menta y árbol de té aparecen constantemente en videos sobre crecimiento y salud capilar.

Pero los aceites esenciales son concentrados.

Aplicarlos directamente y sin una formulación adecuada puede provocar irritación, ardor o sensibilización en algunas personas.

Una de las frases más peligrosas en belleza es: “Es natural, así que no puede hacer daño”.

Claro que puede.

¿Qué hacer en su lugar?

Utiliza productos específicamente formulados para uso capilar que incorporen esos ingredientes en condiciones apropiadas.

Y recuerda: si tu preocupación principal es la caída del cabello, especialmente cuando es repentina, intensa o localizada, necesitas una evaluación dermatológica, no aumentar la cantidad de gotas de aceite esencial.

9. Mascarillas hechas con alimentos

Las mascarillas con alimentos no se comportan como cosméticos y a menudo cuestan retirarlas por completo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Huevo, mayonesa, aguacate, banana, yogur, miel...

Las recetas parecen interminables.

Que un alimento contenga nutrientes no significa que aplicarlo directamente sobre el cabello produzca los mismos beneficios que consumirlo o que utilizar un ingrediente cosmético formulado y procesado específicamente para la fibra capilar.

Además, muchas de estas mascarillas son difíciles de retirar y obligan a manipular o lavar excesivamente el cabello.

¿La alternativa?

Una mascarilla diseñada para las necesidades de tu cabello: hidratación, nutrición, reparación cosmética, control del frizz o protección del color.

Mi consejo con el aguacate sigue siendo el mismo: disfrútalo en tu plato y utiliza cosméticos en el pelo.

10. Limón y bicarbonato para hacer un “detox”

El “detox” con limón y bicarbonato puede resultar agresivo para la fibra y el cuero cabelludo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las redes sociales aman la palabra detox.

El problema es que algunas versiones caseras incluyen limón, bicarbonato y otros ingredientes que pueden resultar demasiado agresivos o alterar las condiciones normales del cabello y el cuero cabelludo.

Si existe acumulación de productos, no necesitamos inventar una fórmula en la cocina.

La mejor opción

Utiliza un shampoo clarificante cuando realmente sea necesario y con una frecuencia apropiada para tu tipo de cabello.

Si el problema es grasa excesiva, picazón, descamación o irritación persistente, consulta con un dermatólogo.

11. Los retos que prometen crecimiento extremo en 30 días

Los retos de crecimiento en 30 días ignoran factores biológicos y suelen confundir quiebre con falta de largo (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Haz esto durante 30 días y mira cuánto crece tu pelo”.

Este tipo de videos consigue millones de visualizaciones porque promete algo que todos queremos: resultados rápidos.

El crecimiento del cabello depende de múltiples factores biológicos. No existe un reto universal que pueda garantizar una cantidad determinada de crecimiento en treinta días.

Además, muchas personas creen que su cabello no crece cuando el verdadero problema es que se quiebra en las puntas a medida que gana longitud.

¿Qué podemos hacer?

En lugar de obsesionarnos con acelerar el crecimiento, podemos concentrarnos en retener el largo.

Menos quiebre. Protección térmica. Buen acondicionamiento. Menor abuso de procesos químicos. Desenredado cuidadoso. Cortes cuando sean necesarios.

El objetivo no es obligar al cabello a crecer a una velocidad imposible. Es conservar en buenas condiciones el cabello que está creciendo.

12. Copiar una rutina viral completa

Copiar rutinas virales completas falla cuando no coincide la porosidad, la densidad y el nivel de daño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una influencer utiliza ocho productos y tiene un cabello espectacular.

Compramos los ocho.

Dos semanas después, nuestro cabello está pesado, opaco y completamente diferente del resultado que vimos en pantalla.

La explicación es sencilla: su cabello no es el tuyo.

Porosidad, densidad, grosor, textura, coloración, decoloración, daño térmico, grasa del cuero cabelludo y estilo de vida cambian las necesidades de una persona a otra.

La mejor rutina no es la que tiene más productos. Es la que tiene los productos correctos.

Antes de seguir un trend, hazte estas preguntas

Cada vez que veo un nuevo reto viral, pienso que deberíamos desarrollar el hábito de preguntarnos: ¿qué intenta solucionar?, ¿mi cabello tiene realmente ese problema?, ¿el producto fue creado para utilizarse de esa manera?, ¿hay evidencia razonable detrás de la recomendación?, ¿existe una opción profesional más sencilla y segura?

Y existe una pregunta todavía más importante:

¿Estoy haciendo esto porque mi cabello lo necesita o porque el algoritmo consiguió convencerme?

La belleza se ha beneficiado muchísimo de las redes sociales. Hoy conocemos técnicas, productos, estilistas y tendencias de todas partes del mundo. Eso es maravilloso.

Pero también necesitamos criterio.

Se aconseja armar una rutina simple con fórmulas adecuadas y objetivos claros (Imagen Ilustrativa Infobae)

No tienes que pasar 30 días sin lavarte el pelo para demostrar que sabes cuidarlo. No tienes que raspar la caspa con un peine fino. No necesitas esconder tus puntas dentro de una bolsa para lavarte las raíces. No tienes que poner bebida de cola en tus rizos ni llenar tu shampoo de plantas.

Y tampoco necesitas probar cada reto que aparece en tu teléfono.

Después de años trabajando con cabello, sigo creyendo en algo mucho menos viral pero mucho más efectivo: conocer tu pelo, respetar el cuero cabelludo, utilizar buenos productos y ser constante.

El cabello saludable no suele ser el resultado de un truco espectacular de treinta segundos.

Es el resultado de muchas pequeñas decisiones correctas.

Así que quiero terminar con una pregunta para quienes están leyendo:

¿Has probado alguno de estos trends?

Muchas veces el problema es el quiebre en puntas, por lo que se sugiere enfocarse en retener largo con menos calor, protección térmica y acondicionamiento constante (Freepik)

¿Pasaste varios días o semanas sin lavarte el cabello? ¿Le agregaste romero al shampoo? ¿Intentaste retirar la caspa con un peine? ¿Metiste las puntas dentro de una bolsa mientras lavabas las raíces? ¿Dormiste con aceites o preparaste una mascarilla con ingredientes de la cocina?

Algunos pueden parecer graciosos después de probarlos. Otros quizá dejaron una experiencia que preferiríamos no repetir.

Cuéntame cuál probaste y qué resultado obtuviste.

Porque antes de copiar el próximo trend capilar, vale la pena recordar una regla muy sencilla: que algo se haga viral no significa que tu cabello lo necesite.

*Leonardo Rocco es un reconocido artista del cabello de las celebridades, vocero, artista de plataforma, educador, personalidad de televisión, propietario de salones de belleza y creador de una línea de productos para el cuidado del cabello. Nacido en Argentina, con raíces italianas, ha vivido en Miami durante los últimos 21 años donde desarrolló su carrera profesional internacional. Es dueño de Rocco Donna Hair and Beauty Art, dos súper exclusivos salones de belleza y creador de productos de belleza Rocco Donna Professional.