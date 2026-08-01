Por qué tenés que tener plantas sí o sí: lo que los centenarios del mundo llevan años sabiendo

Male Eirin explica por qué es necesario tener plantas en casa: la decisión de diseño que la neurociencia lleva décadas respaldando

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Hay una pregunta que me hago cada vez que entro a un espacio sin vegetación: ¿qué le falta? No es un mueble, no es un color de pared, no es más luz. Lo que le falta, en la mayoría de los casos, es algo vivo.

Tener plantas en casa no es una cuestión de estética ni de tendencia. Es una decisión sobre cómo querés que funcione tu cerebro, tu cuerpo y el espacio donde vivís. Y la ciencia lleva décadas acumulando evidencia para sostenerlo.

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Reducción de cortisol, restauración de la atención y mejoras medibles en el bienestar emocional son algunos de los efectos documentados por la investigación científica sobre la vegetación en interiores

El punto de partida: tu cerebro está cableado para la naturaleza

Antes de hablar de plantas específicas, ubicaciones o cuidados, necesito contarte algo que cambia la manera de entender todo esto. Existe un concepto que en neurointeriorismo y diseño biofílico es absolutamente central: la biofilia.

La biofilia no es una preferencia estética ni una tendencia de decoración: es una respuesta del sistema nervioso que interpreta la presencia de vegetación como señal de seguridad

El término fue acuñado por el psicólogo alemán Erich Fromm en 1973, quien lo definió como “el amor apasionado por la vida y por todo lo que está vivo”. Pero fue el biólogo de Harvard, Edward O. Wilson, quien en 1984 le dio el marco científico que hoy conocemos. Wilson postuló que los seres humanos tenemos una tendencia innata a buscar conexión con otras formas de vida, y que esa tendencia tiene base genética. No es una preferencia cultural, no es una moda de Pinterest. Está grabada en tu sistema nervioso desde hace miles de años.

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El diseño biofílico aplica ese conocimiento al diseño de interiores, con el objetivo de crear espacios que trabajen activamente a favor del bienestar neurológico y emocional de quien los habita

Tu cerebro evolucionó leyendo la naturaleza como señal de seguridad. Durante cientos de miles de años, la presencia de vegetación significaba agua, alimento, refugio y protección. La ausencia de verde, en cambio, era señal de peligro. Ese código ancestral sigue activo hoy. Cuando rodeás tu espacio de plantas, le estás diciendo a tu sistema nervioso algo muy concreto: acá estás bien.

La biofilia es la tendencia humana a buscar conexión con otras formas de vida tiene base genética y se desarrolló a lo largo de miles de años de evolución

Por eso, incorporar vegetación no es decorar. Es intervenir activamente sobre el bienestar de quien vive ahí.

Lo que los centenarios del planeta llevan haciendo toda la vida

Cada vez que me preguntan cuál es el hábito más poderoso que podés incorporar a tu vida cotidiana sin cambiar demasiado, pienso en las Zonas Azules. Son las cinco regiones del mundo donde se concentra la mayor cantidad de personas que superan los 100 años: Okinawa (Japón), Cerdeña (Italia), Icaria (Grecia), Nicoya (Costa Rica) y Loma Linda en (California, EEUU).

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Los centenarios de Okinawa, Cerdeña e Icaria comparten un hábito que la ciencia tardó décadas en medir: jardineaban todos los días, bien entrados en sus 80 y 90 años

El investigador Dan Buettner, en colaboración con National Geographic y el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos, estudió durante años qué tenían en común estas comunidades. Encontró factores conocidos: dieta basada en plantas, redes sociales fuertes, propósito de vida, movimiento natural. Pero hay un denominador común que suele pasarse por alto: en todas estas comunidades, la gente hacía jardinería.

La jardinería reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y mejora la reserva cognitiva en adultos mayores, según investigaciones realizadas en las Zonas Azules

El aire que respirás en casa (y lo que nadie te está contando)

Ahora quiero hablarte de algo que me parece fundamental y que muy pocas personas consideran cuando piensan en su hogar. ¿Sabés que el aire dentro de tu casa puede tener hasta diez veces más contaminantes que el aire del exterior?

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Pintura, muebles de madera compuesta, productos de limpieza y desodorantes de ambiente liberan gases químicos al aire del hogar que no siempre tienen olor ni son visibles

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) tiene documentado que las concentraciones de compuestos orgánicos volátiles (COVs) son consistentemente más altas en interiores que en exteriores. La pintura de las paredes, los muebles de madera compuesta, los productos de limpieza, los desodorantes de ambiente, las alfombras nuevas, los adhesivos: todos liberan gases químicos al aire de tu hogar. Muchos de ellos no tienen olor. No los ves, no los percibís, pero están ahí.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos documentó que las concentraciones de compuestos orgánicos volátiles pueden ser hasta diez veces más altas en interiores que en el exterior

Los síntomas de exposición a estos compuestos incluyen dolor de cabeza, fatiga, mareos, náuseas e irritación en ojos, nariz y garganta. Con exposición crónica, algunos de estos compuestos están asociados a daño hepático, renal y del sistema nervioso central.

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La NASA lo investigó en 1989 en un estudio dirigido por el científico B.C. Wolverton, en el que se evaluó la capacidad de distintas especies de plantas de interiores para absorber estos compuestos: especies como el potus, el espatifilo y la palma bambú redujeron las concentraciones de COVs entre un 50% y un 90% en esas condiciones controladas.

El estudio de la NASA de 1989 encontró que especies como el potus, el espatifilo y la palma bambú redujeron entre un 50% y un 90% las concentraciones de compuestos tóxicos en cámaras selladas

Tu cerebro en modo pausa: la teoría que explica por qué mirar una hoja te relaja

En los años 80, los psicólogos Rachel Kaplan y Stephen Kaplan de la Universidad de Michigan desarrollaron la Teoría de la Restauración de la Atención (ART, por sus siglas en inglés). La idea central es esta: la atención dirigida —la que usás para trabajar, estudiar, tomar decisiones, concentrarte— se agota. Es un recurso finito. Cuando se agota, aparecen la irritabilidad, la dificultad para concentrarse, los errores.

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Los psicólogos Rachel y Stephen Kaplan demostraron que la atención dirigida, la que usamos para trabajar y estudiar, se agota, y que mirar elementos naturales activa un tipo de atención involuntaria que permite su recuperación

Pero existe otro tipo de atención: la atención involuntaria. Es la que se activa cuando mirás el movimiento de una hoja, cuando observás el patrón de una corteza de árbol, cuando seguís el vuelo de un pájaro. Esta atención no requiere esfuerzo. Y mientras opera, la atención dirigida se recupera.

Mirar plantas activa ese mecanismo de restauración. No es metáfora. Hay mediciones electroencefalográficas que lo respaldan. Investigaciones publicadas en PMC y en HortScience documentaron que ver plantas reales durante apenas tres minutos produce un aumento en las ondas alfa cerebrales —las asociadas a la relajación profunda y la calma consciente— y una reducción en las ondas beta de alta frecuencia, vinculadas al estrés, la tensión y la ansiedad. Al mismo tiempo, se registra una disminución de la concentración de oxihemoglobina en la corteza prefrontal dorsolateral, lo que indica alivio de la carga cognitivo-emocional.

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Mediciones electroencefalográficas documentaron que ver plantas reales durante apenas tres minutos produce un aumento en las ondas alfa cerebrales, asociadas a la relajación profunda y la calma consciente

Cinco minutos mirando plantas. Eso es todo lo que necesita tu cerebro para empezar a recuperar la atención que gastaste durante el día.

Los números del trabajo: plantas en oficinas

Si trabajás desde casa —o si tenés una oficina— esto te va a interesar especialmente. La presencia de plantas en espacios de trabajo tiene efectos medibles sobre el bienestar y la satisfacción laboral.

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Un estudio de la Universidad de Tecnología de Sídney registró reducciones de entre el 30% y el 60% en estrés y sentimientos negativos entre trabajadores que tenían al menos una planta en su espacio de trabajo

Un estudio de la Universidad de Tecnología de Sídney midió el impacto de plantas en oficinas durante tres meses. El resultado fue una reducción de entre el 30% y el 60% en sentimientos negativos y niveles de estrés entre quienes tenían plantas en su espacio de trabajo. Quienes no las tenían registraron, en el mismo período, un aumento del 20% al 40% en estrés y negatividad. Lo más llamativo del estudio: una sola planta por espacio de trabajo fue suficiente para generar ese efecto.

Una investigación japonesa de la Universidad de Hyogo demostró que una planta pequeña visible en el escritorio redujo la frecuencia cardíaca y los niveles de ansiedad de los trabajadores durante pausas de apenas tres minutos

Una investigación de la Universidad de Hyogo en Japón documentó que tener una planta pequeña visible en el escritorio durante una pausa de tres minutos redujo significativamente la frecuencia cardíaca y los niveles de ansiedad de los trabajadores, con resultados consistentes independientemente de la edad y del tipo de planta elegida.

Un estudio realizado en nueve organizaciones entre 2019 y 2020 encontró que la presencia de plantas mejoró la satisfacción con el espacio de trabajo y redujo síntomas de salud durante la jornada laboral

Lo que tus plantas dicen de vos (y por qué cuidarlas te hace mejor persona)

La psicología también tiene algo para aportar acá, y me parece uno de los ángulos más fascinantes del tema. Varios estudios han explorado los rasgos de personalidad asociados a quienes cuidan plantas, y el patrón que emerge es consistente.

Cuidar algo vivo que depende de vos activa mecanismos de reciprocidad y observación que los psicólogos asocian con la capacidad de cuidar a otros

Una investigación publicada en Frontiers in Psychology en 2025 analizó los vínculos parasociales que los seres humanos forman con sus plantas de interior. El estudio identificó cinco tipos de relaciones que las personas establecen con sus plantas: de propiedad, de amistad, de parentalidad, fraternales y de vecindad. El acto de cuidar algo vivo que depende de vos activa mecanismos de empatía, reciprocidad y responsabilidad.

Investigaciones en psicología identificaron que quienes cuidan plantas con regularidad presentan con mayor frecuencia rasgos de empatía, responsabilidad y apertura a la experiencia

Los rasgos de personalidad que los investigadores encuentran con mayor frecuencia entre quienes tienen una relación cercana con sus plantas incluyen mayor empatía —sensibilidad a las necesidades y estados de otros—, apertura a la experiencia, responsabilidad y sensibilidad estética. Cuidar una planta es, en términos psicológicos, un ensayo de la capacidad de cuidar a otros. Requiere observación, constancia, ajuste a las necesidades del otro y tolerancia a la incertidumbre.

Fotos: Ilustrativas Infobae