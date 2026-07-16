Es artista plástica y pinta un Messi por día: empezó con un regalo para su sobrino y ahora vende obras en todo el mundo

Sofía Wiñazki empezó a pintar un Messi por día tras regalarle a su sobrino un retrato de Lionel Messi por su cumpleaños

El 23 de junio, la artista plástica Sofía Wiñazki decidió regalarle a su sobrino un retrato de Lionel Messi por su cumpleaños número diez. El dibujo, publicado en Instagram sin expectativas comerciales, marcó el inicio de una serie diaria que rápidamente ganó notoriedad. Wiñazki nunca había enfocado su trabajo en el fútbol ni en retratos de personas, pero el Mundial y la figura de Messi la llevaron a experimentar en una dirección inédita.

La artista relató que su pasión por el arte viene desde los seis años, cuando asistía a un taller junto a su hermana. “No soy muy futbolera, soy de Independiente, pero Messi me genera un fanatismo particular, como a todos, y el Mundial en particular”, explicó la artista en Infobae en Vivo.

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A pesar de que habitualmente se dedica a pintar paisajes, árboles y pájaros, la inspiración surgió de manera espontánea por el contexto mundialista y la admiración hacia el capitán argentino.

El proyecto comenzó con un objetivo personal y familiar. Sin embargo, Wiñazki recibió casi de inmediato una consulta desde Canadá: un argentino vio el retrato en redes y le preguntó si lo vendía. “Le dije que sí”, comentó, y vendió la primera obra de la serie. Al día siguiente, otra persona pidió comprar un nuevo dibujo. Así, la artista se propuso realizar un Messi por día mientras durara la competencia.

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La artista plástica Sofía Wiñazki pasó de pintar paisajes, árboles y pájaros a retratar a Messi por el impacto del Mundial (captura de video)

Repercusión y viralización internacional

La serie de retratos diarios cobró fuerza tras el partido entre Argentina y Egipto. Wiñazki identificó este momento como un punto de inflexión: “Después del partido de Egipto, ahí explotó todo. Hice un Messi que los jugadores tiran al aire y ese dibujo se volvió viral”. A partir de entonces, las solicitudes de obras llegaron tanto de argentinos en el exterior —principalmente en España, Canadá y Estados Unidos— como del público local.

El fenómeno superó el circuito habitual de ventas de la artista. Además de vender los originales, comenzó a ofrecer reproducciones impresas para atender la demanda. “Los originales los hago uno por uno a mano y no doy abasto”, afirmó.

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La viralización alcanzó a referentes del fútbol argentino, como Claudio “Chiqui” Tapia, quien compartió uno de los dibujos en su cuenta de Instagram. “Me avisaron porque yo no lo seguía y me dicen: ‘El Chiqui Tapia compartió tu dibujo del festejo de Messi’”, contó Wiñazki.

La repercusión no solo implicó ventas, sino también solicitudes para utilizar los retratos en diferentes formatos, como tatuajes y remeras. “Me escribieron para pedirme dibujos para tatuarse. Al principio, los pedidos eran de argentinos en el exterior, pero ahora también de gente de acá”, puntualizó la artista.

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El primer retrato de Messi que Sofía Wiñazki publicó en Instagram derivó en ventas internacionales de obras desde Canadá

Proceso creativo y técnica artística

Wiñazki detalló que cada retrato surge a partir de imágenes reales de partidos o entrenamientos de la selección argentina. “Todos los hago a partir de fotos que, del partido y después de los festejos”, aseguró. En algunos casos, también utiliza imágenes publicadas por jugadores en redes sociales.

La artista reveló que la parte más compleja del proceso es lograr las expresiones faciales, en especial la de Messi. “La cara de Messi no es fácil. Lo más difícil es pintar los dientes. Hay cosas que quedan bien en las fotos, pero cuando lo pintás no queda tan bien”.

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La técnica empleada combina acuarela y gouache, materiales que Wiñazki conoce en profundidad. “Gouache es como una témpera sobre papel. La acuarela es más transparente y el gouache es más opaco”, explicó. La artista utiliza papeles de alta calidad, preferentemente de la marca Arches, fabricada en Europa desde el siglo XV. “Son papeles de 300 gramos, cien por ciento algodón”, precisó.

Cada retrato requiere entre media hora y dos horas de trabajo, dependiendo de la complejidad. Algunos dibujos, como el de los jugadores abrazados o el de las celebraciones, demandan más tiempo y atención a los detalles. La artista afirmó que revisa fotografías de los partidos y festejos para captar los gestos precisos de los futbolistas. En ocasiones, también toma inspiración de imágenes de hinchas y de las cámaras instaladas en los estadios.

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Sofía Wiñazki comenzó a vender reproducciones impresas de Messi porque los originales hechos a mano no alcanzan para cubrir los pedidos

Contexto personal y comunidad

Sofía Wiñazki vive y trabaja en el barrio de Chacarita, en Buenos Aires, donde cuenta con un taller propio. “La vida del artista es muy solitaria. Pinto y escucho radio, sigo los partidos y busco fotos todo el tiempo”, relató.

La artista mantiene un vínculo activo con su comunidad y con otros artistas. Además, resalta la importancia de los materiales y de los comercios especializados en insumos artísticos, tanto locales como internacionales.

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Wiñazki recomendó enmarcar las obras en marcos de madera natural, como marupá, para resaltar la calidad del papel y la técnica empleada. “Me preguntan mucho cómo enmarcar. Tiene que ser madera marupá, plano, sin paspartú”, sugirió. La artista se encarga personalmente del embalaje y envío de los dibujos, utilizando cartón rígido para proteger el papel, tanto en entregas locales como internacionales.

La serie de retratos diarios de Messi continúa mientras avanza el Mundial. Wiñazki sigue atenta a los partidos, los entrenamientos y las imágenes que surgen a diario. “Venía hace mucho tiempo pintando bosques y paisajes y me divierte hacer esto y cambiar un poco lo que estaba haciendo”, expresó. La artista considera posible explorar el retrato y el fútbol por más tiempo, al menos mientras dure la competencia.

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