Receta de milanesas de peceto a la napolitana, rápida y fácil

El irresistible aroma de una milanesa recién salida del horno, con el queso burbujeante y el jamón apenas dorado, es una postal de la mesa argentina. Para muchas familias, preparar “milanesas a la napolitana” es casi un ritual de sábado al mediodía, donde la cocina se llena de recuerdos y expectativas.
Aunque el nombre sugiere raíces italianas, este clásico nació en Buenos Aires y rápidamente conquistó todo el país. Es el plato estrella en bodegones, rotiserías y hogares, ideal para compartir en reuniones y resolver almuerzos multitudinarios.
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Las milanesas de peceto a la napolitana son finas rodajas de carne de peceto, rebozadas y fritas, que luego se gratinan al horno con salsa de tomate, jamón cocido y mozzarella. Es un plato rápido, fácil y rendidor, que combina la crocancia del rebozado con la cremosidad del queso fundido y el toque sabroso de la salsa.
Tiempo de preparación
- Total: 35 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 500 gr de peceto desgrasado, cortado para milanesas
- 2 huevos
- 1 cucharada de mostaza
- Sal y pimienta a gusto
- Pan rallado, cantidad necesaria
- Aceite para freír, cantidad necesaria
- Salsa de tomate espesa, cantidad necesaria
- Fetas de jamón cocido, cantidad necesaria
- Mozzarella, cantidad necesaria
- Aceitunas (opcional)
- Orégano para espolvorear (opcional)
Cómo hacer milanesas de peceto a la napolitana, paso a paso
- Batir los huevos con la mostaza en un bol amplio. Sumar el peceto y salpimentar.
- Pasar las fetas de carne por el huevo y luego por el pan rallado, presionando fuerte para que el rebozado quede bien adherido.
- Freír las milanesas en abundante aceite caliente hasta dorar de ambos lados. Retirar y escurrir sobre papel absorbente. (Controlar que el aceite esté bien caliente para evitar que absorban demasiado)
- Distribuir las milanesas en una placa para horno, sin encimar.
- Cubrir cada milanesa con un poco de salsa de tomate, una feta de jamón y un trozo de mozzarella.
- Llevar a horno bien caliente hasta que el queso funda y gratine, unos 7-8 minutos.
- Opcional: sumar aceitunas y espolvorear con orégano antes de servir. (No dejar demasiado tiempo en el horno para que el rebozado siga crocante)
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde para 2 porciones abundantes. Estas dos porciones pueden adaptarse según el tamaño de las milanesas y el acompañamiento elegido. Si se sirve con guarniciones como papas fritas, puré, ensalada mixta o arroz, la receta puede alcanzar perfectamente para tres personas con porciones algo más moderadas.
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Es ideal para un almuerzo o cena completa, y suele dejar satisfechos tanto a adultos como a niños. Además, la preparación permite ajustar cantidades si se desea cocinar para más comensales, simplemente multiplicando los ingredientes en proporción. Resulta una opción práctica y flexible para quienes buscan resolver una comida casera y sabrosa sin complicaciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 550 kcal
- Grasas: 28 gr
- Carbohidratos: 28 gr
- Proteínas: 47 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Se puede freezar (sin gratinar) hasta 1 mes. Para recalentar, llevar al horno para recuperar la textura crocante. Es fundamental asegurarse de que las milanesas estén bien tapadas o envueltas para evitar que absorban olores de otros alimentos y conserven su sabor original.
Si se congelan, conviene separar las piezas con papel film o separadores para que no se peguen entre sí, facilitando luego el descongelado. Al momento de consumir, se recomienda calentar en horno fuerte, evitando el microondas, para que el rebozado vuelva a estar dorado y crujiente, logrando una textura similar a la recién hecha.
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