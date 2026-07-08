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Receta de milanesas de peceto a la napolitana, rápida y fácil

Este clásico argentino se volvió infaltable en restaurantes, rotiserías y hogares por su mezcla de carne crocante, salsa, jamón cocido y queso gratinado

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Primer plano de una milanesa a la napolitana con salsa de tomate, jamón, y queso mozzarella fundido, humeante en una fuente de cerámica con cubiertos a un lado.
La receta de milanesas de peceto a la napolitana nació en Buenos Aires y se convirtió en un clásico argentino presente en bodegones, rotiserías y hogares (Imagen Ilustrativa Infobae)

El irresistible aroma de una milanesa recién salida del horno, con el queso burbujeante y el jamón apenas dorado, es una postal de la mesa argentina. Para muchas familias, preparar “milanesas a la napolitana” es casi un ritual de sábado al mediodía, donde la cocina se llena de recuerdos y expectativas.

Aunque el nombre sugiere raíces italianas, este clásico nació en Buenos Aires y rápidamente conquistó todo el país. Es el plato estrella en bodegones, rotiserías y hogares, ideal para compartir en reuniones y resolver almuerzos multitudinarios.

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Las milanesas de peceto a la napolitana son finas rodajas de carne de peceto, rebozadas y fritas, que luego se gratinan al horno con salsa de tomate, jamón cocido y mozzarella. Es un plato rápido, fácil y rendidor, que combina la crocancia del rebozado con la cremosidad del queso fundido y el toque sabroso de la salsa.

Tiempo de preparación

  • Total: 35 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 500 gr de peceto desgrasado, cortado para milanesas
  • 2 huevos
  • 1 cucharada de mostaza
  • Sal y pimienta a gusto
  • Pan rallado, cantidad necesaria
  • Aceite para freír, cantidad necesaria
  • Salsa de tomate espesa, cantidad necesaria
  • Fetas de jamón cocido, cantidad necesaria
  • Mozzarella, cantidad necesaria
  • Aceitunas (opcional)
  • Orégano para espolvorear (opcional)

Cómo hacer milanesas de peceto a la napolitana, paso a paso

Seis milanesas napolitanas en una bandeja para horno con salsa de tomate, jamón y mozzarella rallada. Alrededor, una hornalla, espátula, rallador y cuchara.
Las milanesas de peceto a la napolitana combinan carne rebozada y frita con salsa de tomate, jamón cocido y mozzarella gratinada al horno (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Batir los huevos con la mostaza en un bol amplio. Sumar el peceto y salpimentar.
  2. Pasar las fetas de carne por el huevo y luego por el pan rallado, presionando fuerte para que el rebozado quede bien adherido.
  3. Freír las milanesas en abundante aceite caliente hasta dorar de ambos lados. Retirar y escurrir sobre papel absorbente. (Controlar que el aceite esté bien caliente para evitar que absorban demasiado)
  4. Distribuir las milanesas en una placa para horno, sin encimar.
  5. Cubrir cada milanesa con un poco de salsa de tomate, una feta de jamón y un trozo de mozzarella.
  6. Llevar a horno bien caliente hasta que el queso funda y gratine, unos 7-8 minutos.
  7. Opcional: sumar aceitunas y espolvorear con orégano antes de servir. (No dejar demasiado tiempo en el horno para que el rebozado siga crocante)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Dos milanesas de peceto a la napolitana en platos blancos, con papas fritas, lechuga y rodajas de tomate. Todo sobre una mesa de madera.
Las milanesas de peceto a la napolitana rinden 2 porciones abundantes y pueden alcanzar para tres personas si se sirven con guarniciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rinde para 2 porciones abundantes. Estas dos porciones pueden adaptarse según el tamaño de las milanesas y el acompañamiento elegido. Si se sirve con guarniciones como papas fritas, puré, ensalada mixta o arroz, la receta puede alcanzar perfectamente para tres personas con porciones algo más moderadas.

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Es ideal para un almuerzo o cena completa, y suele dejar satisfechos tanto a adultos como a niños. Además, la preparación permite ajustar cantidades si se desea cocinar para más comensales, simplemente multiplicando los ingredientes en proporción. Resulta una opción práctica y flexible para quienes buscan resolver una comida casera y sabrosa sin complicaciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 550 kcal
  • Grasas: 28 gr
  • Carbohidratos: 28 gr
  • Proteínas: 47 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Milanesas empanadas doradas en recipientes y otras claras apiladas con papel para freezer sobre una mesada de cocina.
Las milanesas de peceto a la napolitana se conservan hasta 3 días en heladera y pueden freezarse hasta 1 mes sin gratinar (Imagen Ilustrativa Infobae)

En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Se puede freezar (sin gratinar) hasta 1 mes. Para recalentar, llevar al horno para recuperar la textura crocante. Es fundamental asegurarse de que las milanesas estén bien tapadas o envueltas para evitar que absorban olores de otros alimentos y conserven su sabor original.

Si se congelan, conviene separar las piezas con papel film o separadores para que no se peguen entre sí, facilitando luego el descongelado. Al momento de consumir, se recomienda calentar en horno fuerte, evitando el microondas, para que el rebozado vuelva a estar dorado y crujiente, logrando una textura similar a la recién hecha.

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