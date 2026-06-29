¿Cabello roto o en crecimiento? Las señales clave para distinguirlo en casa

La diferencia entre crecimiento y quiebre se detecta al observar la punta del cabello (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seguramente te pasó alguna vez. Te miras al espejo y notás una gran cantidad de pelitos cortos alrededor de la frente, la raya o la parte superior de la cabeza.

Algunos se levantan y parecen imposibles de dominar. La primera reacción suele ser pensar que el cabello se está rompiendo. Sin embargo, no siempre es así.

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Muchas veces esos pequeños cabellos son una excelente noticia: representan un nuevo crecimiento. Otras veces, en cambio, son una señal de que la fibra capilar está sufriendo y se está quebrando.

Aprender a diferenciarlos es fundamental porque permite entender qué está pasando realmente con el cabello y, sobre todo, qué necesita para verse más fuerte, sano y abundante.

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El aspecto de una punta de cabello sana y sellada con otra que muestra señales de daño y abertura (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como peluquero o estilista del cabello, esta es una de las consultas que más recibo en el salón. La buena noticia es que existen señales muy claras que cualquier persona puede observar en su propia casa.

La primera pista está en la punta del cabello

Si buscas salir de dudas, empieza por observar uno de esos pelitos detenidamente.

La punta dice mucho más de lo que imaginamos.

Cuando el cabello es nuevo, su extremo termina naturalmente en una punta fina, suave y cerrada. Es un cabello que todavía no sufrió desgaste por el paso del tiempo, el calor o los procesos químicos.

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En cambio, cuando el cabello se rompió, la punta suele verse irregular, abierta, deshilachada o incluso completamente recta, como si hubiera sido cortada de forma abrupta. Esa terminación evidencia que la fibra perdió resistencia y terminó quebrándose.

Este simple detalle permite identificar rápidamente si estamos frente a un nuevo crecimiento o frente a un problema de rotura.

Mirar siempre la raíz

El nacimiento desde el cuero cabelludo define si un pelito corto corresponde a un ciclo nuevo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro aspecto fundamental es observar desde dónde nace ese cabello.

Si el pelito sale directamente desde la raíz y tiene un largo bastante parejo con otros cabellos cortos cercanos, lo más probable es que se trate de cabello nuevo.

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El crecimiento suele aparecer de forma uniforme en distintas zonas de la cabeza y avanza todos los meses aproximadamente entre uno y un centímetro y medio, dependiendo de cada persona.

En cambio, cuando el cabello roto aparece mezclado entre mechones largos, con diferentes longitudes y sin un patrón claro, generalmente la causa es una fractura de la fibra en distintos puntos.

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Por eso siempre recomiendo mirar primero la raíz antes de sacar conclusiones.

Las señales de que es cabello nuevo

Una terminación fina y cerrada indica una fibra joven con cutícula conservada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen varios indicadores que ayudan a reconocer un crecimiento saludable.

Tiene una punta afinada

El cabello recién nacido conserva su forma natural. La punta es fina, cerrada y uniforme.

Todos los cabellos tienen un largo parecido

Cuando el crecimiento es normal, aparecen muchos pelitos de una longitud similar porque comenzaron su ciclo aproximadamente al mismo tiempo.

Se concentra en la línea de implantación

Es habitual verlos alrededor de la frente, las entradas, la raya central y el contorno del rostro.

Tiene buena elasticidad

Al tomar uno de estos cabellos entre los dedos, suele sentirse flexible y resistente. No se quiebra con facilidad.

Tiene brillo natural

Aunque sea muy corto, refleja bien la luz porque la cutícula está sana y cerrada.

Crece mes a mes

Si observás la misma zona durante varias semanas, vas a notar que esos pelitos aumentan de longitud progresivamente.

No presenta puntas abiertas

Al no haber sufrido desgaste, el cabello nuevo conserva toda su estructura intacta.

Suele aparecer después de mejorar la rutina

Muchas personas comienzan a notar más crecimiento luego de corregir hábitos, mejorar su alimentación, tratar el cuero cabelludo o reducir procesos agresivos.

Las señales de que es cabello roto

Una punta irregular, abierta o recta señala debilitamiento y fractura de la estructura capilar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cabello quebrado también tiene características muy fáciles de identificar.

La punta está dañada

Es quizás la señal más evidente.

Puede verse abierta, deshilachada, blanca o con pequeñas divisiones.

Los largos son completamente desparejos

En un mismo mechón aparecen cabellos cortos de distintas medidas porque cada fibra se rompió en un punto diferente.

Se siente áspero

El cabello dañado pierde suavidad y la superficie deja de ser uniforme.

Tiene menos brillo

Cuando la cutícula está abierta, la luz no se refleja correctamente y el cabello luce opaco.

Se enreda con facilidad

Las fibras dañadas generan mayor fricción entre sí, aumentando los nudos.

Se rompe al peinarlo

Si al cepillarte encontrás muchos cabellos pequeños sobre la ropa o el lavabo, probablemente exista rotura.

Aparece después de procesos químicos

Decoloraciones, alisados, permanentes o coloraciones repetidas pueden debilitar la estructura capilar si no van acompañadas de un buen tratamiento.

El calor excesivo acelera la rotura

Planchitas, bucleras y secadores utilizados diariamente y sin protector térmico deterioran la proteína del cabello.

También influye la fricción

Dormir con el cabello mojado, utilizar gomitas muy ajustadas o cepillar con demasiada fuerza son hábitos que favorecen la quiebra.

Un ejercicio muy simple para comprobarlo en casa

Las herramientas térmicas usadas sin protector elevan el riesgo de rotura (Imagen Ilustrativa Infobae)

No hace falta ser especialista.

Podés hacer una revisión rápida frente al espejo.

Elige uno de esos pelitos que tanto llaman tu atención.

Observa primero la raíz.

Después mirá cuidadosamente la punta.

Si nace desde la raíz y termina en una punta fina, probablemente estés viendo un cabello nuevo.

Si la punta está abierta, quebrada o irregular, seguramente sea cabello roto.

Ese pequeño análisis puede darte mucha información sobre el estado general de tu melena.

La rutina

Decoloraciones, alisados y coloraciones repetidas favorecen el quiebre si no hay reparación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando descubres que esos pelitos corresponden a crecimiento, la mejor decisión es mantener la constancia.

No hace falta cambiar todo.

Generalmente significa que el cuero cabelludo está funcionando correctamente y que el ciclo de crecimiento está activo.

En esos casos recomiendo seguir cuidando el cuero cabelludo, utilizar productos adecuados para cada tipo de cabello, proteger la fibra del calor excesivo y mantener una alimentación equilibrada.

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El crecimiento necesita tiempo.

Muchas veces las personas abandonan una rutina porque creen que no está funcionando, cuando en realidad esos pequeños cabellos son justamente la prueba de que sí está dando resultados.

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Revisar hábitos

El cabello dañado pierde brillo, se siente áspero y aumenta los nudos durante el peinado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la mayor parte de esos pelitos corresponden a rotura, el enfoque cambia completamente.

No alcanza con estimular el crecimiento. Primero hay que detener el daño.

Conviene revisar la frecuencia con la que usamos herramientas de calor, evaluar el estado químico del cabello, incorporar tratamientos reparadores y modificar hábitos cotidianos que muchas veces pasan desapercibidos.

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También es importante elegir un cepillo adecuado, desenredar siempre con suavidad y evitar tensiones excesivas al recoger el cabello.

En muchos casos, pequeños cambios generan una diferencia enorme después de algunos meses.

¿Y si no veo nada?

Los pelitos de longitudes similares suelen aparecer cuando el crecimiento es uniforme (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existe una tercera posibilidad. Hay personas que no observan ni cabellos nuevos ni cabellos rotos.

Cuando eso ocurre, puede ser el momento de empezar a trabajar específicamente sobre el crecimiento.

Conviene evaluar el estado del cuero cabelludo, controlar si existe afinamiento progresivo, revisar posibles causas de caída y consultar con un profesional cuando la pérdida de densidad se mantiene en el tiempo.

Cuanto antes se detecta una alteración en el crecimiento, mayores son las posibilidades de mejorar la calidad y cantidad del cabello.

La clave está en aprender a observar

Un control frente al espejo permite ajustar la rutina entre mantener cuidados o reducir agresiones (Freepik)

Muchas veces creemos que el cabello nos habla solamente cuando se cae. Pero en realidad envía señales constantemente. Cada pelito corto cuenta una historia.

Puede estar anunciando que el cabello está creciendo con fuerza o puede estar advirtiendo que necesita más cuidado.

La diferencia entre ambas situaciones cambia completamente la estrategia.

Por eso siempre digo que antes de comprar un nuevo producto o cambiar toda la rutina, vale la pena detenerse unos minutos frente al espejo y observar.

Mirá siempre la raíz.

Observá la punta.

Si es pelo nuevo, sigue con tu rutina.

Si es pelo roto, revisa tus hábitos.

Y si no ves ninguna de las dos cosas, quizás llegó el momento de empezar a trabajar conscientemente en estimular un crecimiento más saludable.

Entender esas señales simples puede marcar un antes y un después en la salud del cabello. Porque el primer paso para cuidarlo correctamente es aprender a interpretar lo que nos está diciendo.

*Leonardo Rocco es un reconocido artista del cabello de las celebridades, vocero, artista de plataforma, educador, personalidad de televisión, propietario de salones de belleza y creador de una línea de productos para el cuidado del cabello. Nacido en Argentina, con raíces italianas, ha vivido en Miami durante los últimos 21 años donde desarrolló su carrera profesional internacional. Es dueño de Rocco Donna Hair and Beauty Art, dos súper exclusivos salones de belleza y creador de productos de belleza Rocco Donna Professional.