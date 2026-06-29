Leandro Paredes cumple 32 años: el estilo urbano y casual que lo consolidó como ícono de moda del Mundial 2026

Leandro Paredes consolida un estilo deportivo con sofisticación urbana, basado en prendas amplias, tonos neutros y accesorios que elevan lo cotidiano (REUTERS)

Leandro Paredes celebra sus 32 años y consolida una imagen que trasciende las canchas. Su estilo en el mundo de la moda mezcla comodidad deportiva y sofisticación urbana, algo que se refleja tanto en los estadios como en su vida cotidiana.

Sus elecciones de vestuario confirman una identidad visual coherente, marcada por siluetas relajadas, accesorios distintivos y un manejo preciso de los básicos renovados.

El guardarropa del campeón argentino se distingue por prendas de corte amplio, tonos neutros y detalles funcionales, logrando un equilibrio entre lo casual y lo elegante.

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Desde las siluetas relajadas hasta los guiños de lujo, sus looks destacados.

1- Camisa beige, pantalón negro y gorra

La camisa beige abierta sobre una remera negra define un mix relajado, con gorra hacia atrás, zapatillas robustas y detalles dorados que cierran el conjunto con elegancia (Instagram: @leandroparedes)

En una de sus elecciones más reconocibles, vistió una camisa beige de corte amplio y textura fluida, llevada abierta sobre una camiseta básica negra.

Completó el conjunto con pantalón negro de pernera ancha y zapatillas negras de suela gruesa. La gorra beige, colocada hacia atrás, aportó un matiz deportivo.

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El detalle de las mangas arremangadas sumó personalidad, mientras que los accesorios dorados en la muñeca brindaron un cierre sofisticado al estilismo.

2- Buzo oversize, jeans celestes y gorra negra

El buzo oversize azul marino con jeans celestes y gorra de los Yankees refuerza la influencia streetwear, con zapatillas blancas y bolso rígido como remate práctico (Instagram: @leandroparedes)

En otra ocasión, apostó por un buzo azul marino de silueta oversize, acompañado de jeans celestes de corte recto. Agregó zapatillas deportivas blancas y una gorra negra con el logo de los Yankees, aportando un aire netamente urbano.

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El bolso rígido negro como accesorio terminó de definir el look casual, ideal para el día. La combinación de prendas amplias y detalles gráficos muestra una preferencia por la comodidad y la identidad visual marcada.

3- Reinterpretación del clásico deportivo

La remera blanca y el pantalón negro estructurado reinterpretan el uniforme deportivo, con gorra simple, bolso cruzado y una apuesta por la simplicidad contemporánea (Instagram: @leandroparedes)

En una reinterpretación del vestuario deportivo, el mediocampista eligió una remera blanca de algodón y pantalón ancho negro de confección estructurada.

Completó con gorra negra simple, zapatillas deportivas y bolso pequeño cruzado. Este look apunta a la simplicidad contemporánea, donde los básicos deportivos se llevan con detalles personales y accesorios prácticos.

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4- Blazer, musculosa negra y bolso de lujo

El blazer verde oliva con musculosa negra suma un giro más pulido, mientras el bolso de Louis Vuitton, las gafas y los accesorios marcan el cruce entre sastrería y lujo urbano (Instagram: @leandroparedes)

Para ocasiones que requieren mayor sofisticación, optó por un blazer verde oliva, llevado con una musculosa negra ajustada que dejaba ver los tatuajes en pecho y brazos. Sumó un bolso de mano marrón con monograma de Louis Vuitton, anteojos de sol y llavero metálico.

El contraste entre el blazer clásico y los accesorios de lujo revela una búsqueda de elegancia relajada, donde los guiños urbanos y las firmas exclusivas conviven en perfecta armonía.

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5- Campera de cuero y bolso XL

La chaqueta de cuero con capucha y pantalón amplio construye un look de capas para exterior, con bolso XL y un llavero de peluche que aporta un detalle lúdico (Instagram: @leandroparedes)

Al aire libre, lució una campera de cuero negra con cierres plateados y capucha gris debajo, junto a pantalón negro de corte amplio y zapatillas blancas. Llevó un bolso XL negro adornado con un llavero de peluche, detalle que aportó un toque lúdico. Las capas de prendas y los accesorios reforzaron un perfil urbano.

Este conjunto destaca por el uso inteligente de capas y la elección de materiales resistentes, confirmando la apuesta de Paredes por la practicidad y la modernidad.

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6- Básico atemporal y sesión de fotos

La camiseta negra y el pantalón oscuro en interiores sostienen una estética sobria, con reloj metálico y tatuajes visibles que convierten lo básico en una firma personal (Instagram: @leandroparedes)

Para una producción de fotos para Armani, el futbolista prefirió una camiseta negra sencilla y pantalón oscuro, acompañados por un reloj metálico de esfera grande. Los tatuajes de los brazos quedaron a la vista, consolidando la idea de básicos de calidad realzados por detalles personales.

La sobriedad cromática y la selección de accesorios demuestran que, incluso en la sencillez, Paredes mantiene su identidad y elegancia sin estridencias.

7- Camisa oscura, musculosa blanca y pantalón gris

La camisa azul oscura abierta con musculosa blanca y pantalón gris funciona para salidas nocturnas, con zapatillas claras que mantienen el tono casual sin perder prolijidad (Instagram: @leandroparedes)

Durante un evento nocturno junto a Camila Galante, eligió una camisa azul oscuro abierta y musculosa blanca, sumando pantalón gris de corte recto y zapatillas claras tipo lona. El look mantuvo el sello relajado, ideal para actividades sociales al aire libre.

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8- Total denim y zapatillas blancas

El total denim azul oscuro con chaqueta y cargo apuesta por utilitarismo y comodidad, con costuras marcadas y zapatillas blancas que iluminan la paleta

En otra aparición, apostó por un conjunto completo en denim azul oscuro, formado por una campera y pantalón cargo, sumado a zapatillas blancas. Las costuras visibles y las siluetas amplias fusionaron tendencias de utilitarismo y comodidad.

9- Buzo beige, jeans negros y bolso XL

El buzo beige con jeans negros bordados y bolso XL repite la lógica de confort y detalles, con el llavero de peluche como sello distintivo en un outfit bien pensado (@afaseleccion)

En una de sus propuestas más personales, lució un buzo beige de algodón de corte amplio, con camiseta blanca asomando por debajo. Combinó con jeans negros que llevaban bordados blancos en la pierna y zapatillas blancas. El bolso XL negro, decorado con un llavero de Labubu, sumó un guiño lúdico y distintivo.

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