Leandro Paredes cumple 32 años: el estilo urbano y casual que lo consolidó como ícono de moda del Mundial 2026

Leandro Paredes celebra sus 32 años y consolida una imagen que trasciende las canchas. Su estilo en el mundo de la moda mezcla comodidad deportiva y sofisticación urbana, algo que se refleja tanto en los estadios como en su vida cotidiana.
Sus elecciones de vestuario confirman una identidad visual coherente, marcada por siluetas relajadas, accesorios distintivos y un manejo preciso de los básicos renovados.
El guardarropa del campeón argentino se distingue por prendas de corte amplio, tonos neutros y detalles funcionales, logrando un equilibrio entre lo casual y lo elegante.
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Desde las siluetas relajadas hasta los guiños de lujo, sus looks destacados.
1- Camisa beige, pantalón negro y gorra
En una de sus elecciones más reconocibles, vistió una camisa beige de corte amplio y textura fluida, llevada abierta sobre una camiseta básica negra.
Completó el conjunto con pantalón negro de pernera ancha y zapatillas negras de suela gruesa. La gorra beige, colocada hacia atrás, aportó un matiz deportivo.
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El detalle de las mangas arremangadas sumó personalidad, mientras que los accesorios dorados en la muñeca brindaron un cierre sofisticado al estilismo.
2- Buzo oversize, jeans celestes y gorra negra
En otra ocasión, apostó por un buzo azul marino de silueta oversize, acompañado de jeans celestes de corte recto. Agregó zapatillas deportivas blancas y una gorra negra con el logo de los Yankees, aportando un aire netamente urbano.
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El bolso rígido negro como accesorio terminó de definir el look casual, ideal para el día. La combinación de prendas amplias y detalles gráficos muestra una preferencia por la comodidad y la identidad visual marcada.
3- Reinterpretación del clásico deportivo
En una reinterpretación del vestuario deportivo, el mediocampista eligió una remera blanca de algodón y pantalón ancho negro de confección estructurada.
Completó con gorra negra simple, zapatillas deportivas y bolso pequeño cruzado. Este look apunta a la simplicidad contemporánea, donde los básicos deportivos se llevan con detalles personales y accesorios prácticos.
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4- Blazer, musculosa negra y bolso de lujo
Para ocasiones que requieren mayor sofisticación, optó por un blazer verde oliva, llevado con una musculosa negra ajustada que dejaba ver los tatuajes en pecho y brazos. Sumó un bolso de mano marrón con monograma de Louis Vuitton, anteojos de sol y llavero metálico.
El contraste entre el blazer clásico y los accesorios de lujo revela una búsqueda de elegancia relajada, donde los guiños urbanos y las firmas exclusivas conviven en perfecta armonía.
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5- Campera de cuero y bolso XL
Al aire libre, lució una campera de cuero negra con cierres plateados y capucha gris debajo, junto a pantalón negro de corte amplio y zapatillas blancas. Llevó un bolso XL negro adornado con un llavero de peluche, detalle que aportó un toque lúdico. Las capas de prendas y los accesorios reforzaron un perfil urbano.
Este conjunto destaca por el uso inteligente de capas y la elección de materiales resistentes, confirmando la apuesta de Paredes por la practicidad y la modernidad.
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6- Básico atemporal y sesión de fotos
Para una producción de fotos para Armani, el futbolista prefirió una camiseta negra sencilla y pantalón oscuro, acompañados por un reloj metálico de esfera grande. Los tatuajes de los brazos quedaron a la vista, consolidando la idea de básicos de calidad realzados por detalles personales.
La sobriedad cromática y la selección de accesorios demuestran que, incluso en la sencillez, Paredes mantiene su identidad y elegancia sin estridencias.
7- Camisa oscura, musculosa blanca y pantalón gris
Durante un evento nocturno junto a Camila Galante, eligió una camisa azul oscuro abierta y musculosa blanca, sumando pantalón gris de corte recto y zapatillas claras tipo lona. El look mantuvo el sello relajado, ideal para actividades sociales al aire libre.
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8- Total denim y zapatillas blancas
En otra aparición, apostó por un conjunto completo en denim azul oscuro, formado por una campera y pantalón cargo, sumado a zapatillas blancas. Las costuras visibles y las siluetas amplias fusionaron tendencias de utilitarismo y comodidad.
9- Buzo beige, jeans negros y bolso XL
En una de sus propuestas más personales, lució un buzo beige de algodón de corte amplio, con camiseta blanca asomando por debajo. Combinó con jeans negros que llevaban bordados blancos en la pierna y zapatillas blancas. El bolso XL negro, decorado con un llavero de Labubu, sumó un guiño lúdico y distintivo.
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