Receta de hummus de remolacha, rápida y fácil

¿Una picada distinta? El hummus de remolacha es esa opción que sorprende en la mesa: color intenso, sabor suave y un dejo terroso que invita a mojar un pancito o unas verduras frescas.
Su atractivo visual lo convierte en el centro de atención en cualquier encuentro y es una alternativa práctica para quienes buscan sumar variedad y color a la mesa. Además, su sabor resulta agradable tanto para chicos como para grandes, adaptándose a diferentes preferencias. También aporta una textura suave que resulta muy fácil de untar.
PUBLICIDAD
En reuniones, cumpleaños o como entrada liviana, es un clásico moderno que suma variedad y frescura, ideal para quienes buscan alternativas vegetarianas o una vuelta de rosca al hummus tradicional.
El hummus de remolacha es una pasta untuosa hecha a base de garbanzos cocidos, remolacha asada o hervida, ajo, jugo de limón, tahina (pasta de sésamo), aceite de oliva y condimentos. Se procesa todo junto hasta lograr una crema homogénea y vibrante.
PUBLICIDAD
Tiempo de preparación
Tiempo total: 25 minutos
Preparación: 10 minutos
Cocción (si usás remolacha ya cocida): 15 minutos (solo para hervir la remolacha, si hace falta)
Ingredientes
- 1 remolacha mediana (hervida o asada)
- 1 taza de garbanzos cocidos (pueden ser de lata, enjuagados)
- 1 diente de ajo
- 2 cucharadas de tahina (opcional, podés reemplazar por semillas de sésamo molidas)
- Jugo de 1 limón
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal a gusto
- 1 pizca de comino molido (opcional)
- 2 a 3 cucharadas de agua fría (para ajustar la textura)
Cómo hacer hummus de remolacha, paso a paso
- Hervir o asar la remolacha hasta que esté bien tierna. Dejar enfriar y pelar.
- En un vaso de mixer o procesadora, colocar la remolacha en cubos, los garbanzos, el ajo y la tahina.
- Agregar el jugo de limón, el aceite de oliva, la sal y el comino.
- Procesar hasta obtener una pasta homogénea. Si queda muy espeso, añadir agua fría de a poco hasta lograr la textura cremosa deseada.
- Probar y ajustar sal, limón o comino si hace falta.
- Servir en un bol, decorar con un chorrito de aceite de oliva y, si querés, semillas de sésamo o perejil picado.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 4 porciones (como entrada o dip para compartir). Esta cantidad es suficiente para servir en una picada junto a otros aperitivos, o bien como acompañamiento de una comida principal. Si se utiliza como relleno en sándwiches o wraps, puede alcanzar para hasta seis porciones más pequeñas.
PUBLICIDAD
Para reuniones numerosas, se recomienda duplicar las cantidades para asegurar que todos los comensales puedan disfrutarlo. La receta se adapta fácilmente y permite ajustar la porción según el tamaño del grupo o el uso que se le quiera dar, ya sea como dip, untable o base para otras preparaciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Calorías: 120 kcal
Grasas: 5 g
Carbohidratos: 15 g
Proteínas: 4 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
PUBLICIDAD
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, dentro de un recipiente hermético, hasta 4 días. También se puede freezar hasta 1 mes. Es importante asegurarse de que el recipiente cierre bien para evitar que la preparación tome olores de otros alimentos.
Al momento de consumirlo luego de estar refrigerado o congelado, se recomienda mezclar bien para recuperar la textura cremosa original. Si se observa algún cambio en el olor o sabor, lo ideal es descartar la preparación. Para mantener su frescura, guardar el hummus siempre tapado y manipularlo con utensilios limpios.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD