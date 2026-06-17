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Receta de hummus de remolacha, rápida y fácil

Esta versión con garbanzos, limón y sésamo logra una crema suave para acompañar pan o verduras, con una preparación simple que rinde cuatro porciones y puede guardarse varios días en la heladera

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Un bol de hummus de remolacha magenta cremoso se sitúa en el centro de un plato redondo blanco, rodeado por bastones de zanahoria, apio, pepino y rebanadas de pan. También hay crackers y tomates cherry en segundo plano.
La receta de hummus de remolacha se prepara con garbanzos, limón y sésamo y ofrece una opción rápida y fácil para una picada distinta (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Una picada distinta? El hummus de remolacha es esa opción que sorprende en la mesa: color intenso, sabor suave y un dejo terroso que invita a mojar un pancito o unas verduras frescas.

Su atractivo visual lo convierte en el centro de atención en cualquier encuentro y es una alternativa práctica para quienes buscan sumar variedad y color a la mesa. Además, su sabor resulta agradable tanto para chicos como para grandes, adaptándose a diferentes preferencias. También aporta una textura suave que resulta muy fácil de untar.

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En reuniones, cumpleaños o como entrada liviana, es un clásico moderno que suma variedad y frescura, ideal para quienes buscan alternativas vegetarianas o una vuelta de rosca al hummus tradicional.

El hummus de remolacha es una pasta untuosa hecha a base de garbanzos cocidos, remolacha asada o hervida, ajo, jugo de limón, tahina (pasta de sésamo), aceite de oliva y condimentos. Se procesa todo junto hasta lograr una crema homogénea y vibrante.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 25 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción (si usás remolacha ya cocida): 15 minutos (solo para hervir la remolacha, si hace falta)

Ingredientes

  • 1 remolacha mediana (hervida o asada)
  • 1 taza de garbanzos cocidos (pueden ser de lata, enjuagados)
  • 1 diente de ajo
  • 2 cucharadas de tahina (opcional, podés reemplazar por semillas de sésamo molidas)
  • Jugo de 1 limón
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal a gusto
  • 1 pizca de comino molido (opcional)
  • 2 a 3 cucharadas de agua fría (para ajustar la textura)

Cómo hacer hummus de remolacha, paso a paso

Vista aérea de ingredientes para hummus de remolacha sobre mesada clara: remolacha, garbanzos, limón, ajo, especias y una procesadora con crema magenta.
El paso a paso de la receta indica hervir o asar la remolacha, procesarla con los demás ingredientes y ajustar la textura con agua fría (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Hervir o asar la remolacha hasta que esté bien tierna. Dejar enfriar y pelar.
  2. En un vaso de mixer o procesadora, colocar la remolacha en cubos, los garbanzos, el ajo y la tahina.
  3. Agregar el jugo de limón, el aceite de oliva, la sal y el comino.
  4. Procesar hasta obtener una pasta homogénea. Si queda muy espeso, añadir agua fría de a poco hasta lograr la textura cremosa deseada.
  5. Probar y ajustar sal, limón o comino si hace falta.
  6. Servir en un bol, decorar con un chorrito de aceite de oliva y, si querés, semillas de sésamo o perejil picado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Cuatro manos de personas toman hummus de remolacha rosado del mismo bol con cucharas y trozos de pan, sobre una mesa de madera con vegetales.
Cada porción de hummus de remolacha aporta en forma estimada 120 calorías, 5 gramos de grasas, 15 de carbohidratos y 4 de proteínas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rinde aproximadamente 4 porciones (como entrada o dip para compartir). Esta cantidad es suficiente para servir en una picada junto a otros aperitivos, o bien como acompañamiento de una comida principal. Si se utiliza como relleno en sándwiches o wraps, puede alcanzar para hasta seis porciones más pequeñas.

Para reuniones numerosas, se recomienda duplicar las cantidades para asegurar que todos los comensales puedan disfrutarlo. La receta se adapta fácilmente y permite ajustar la porción según el tamaño del grupo o el uso que se le quiera dar, ya sea como dip, untable o base para otras preparaciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 120 kcal

Grasas: 5 g

Carbohidratos: 15 g

Proteínas: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Dentro de una nevera blanca, un recipiente transparente con hummus de remolacha fucsia oscuro y un cuenco pequeño con más hummus y una cuchara.
El hummus de remolacha se conserva hasta cuatro días en la heladera y puede freezarse hasta un mes en un recipiente hermético (Imagen Ilustrativa Infobae)

En heladera, dentro de un recipiente hermético, hasta 4 días. También se puede freezar hasta 1 mes. Es importante asegurarse de que el recipiente cierre bien para evitar que la preparación tome olores de otros alimentos.

Al momento de consumirlo luego de estar refrigerado o congelado, se recomienda mezclar bien para recuperar la textura cremosa original. Si se observa algún cambio en el olor o sabor, lo ideal es descartar la preparación. Para mantener su frescura, guardar el hummus siempre tapado y manipularlo con utensilios limpios.

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