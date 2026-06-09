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Mármol, pasarelas y guaridas de diseño: así se reinventan los hogares con perros y gatos

Una tendencia que avanza en ciudades de tres continentes redefine qué significa una vivienda de calidad, con materiales resistentes, muebles integrados y reformas pensadas exclusivamente para el bienestar animal

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Ilustración en acuarela de un perro pequeño dormido en un banco acolchado bajo una escalera, con cojines, una pintura en la pared y suelo de madera.
La arquitectura residencial integra zonas exclusivas para perros y gatos como parte del diseño interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de la arquitectura para mascotas está transformando hogares en Estados Unidos, Japón, Australia y otras regiones, impulsando un mercado residencial que coloca a perros y gatos en el centro del diseño de interiores.

Según el Wall Street Journal, esta tendencia avanza mediante la integración de zonas, materiales y soluciones específicas para animales domésticos, cambiando la forma en que millones de personas conciben el bienestar animal en el hogar.

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El crecimiento de la adaptación de viviendas para mascotas se explica por el incremento del número de animales de compañía y su inclusión como parte central de la familia.

Vista de un dormitorio con cama de madera y ropa blanca. Una mesita de noche clara tiene una lámpara y una planta. Debajo, un perro marrón y blanco duerme.
La arquitectura residencial integra zonas exclusivas para perros y gatos como parte del diseño interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dueños y empresas del sector invierten en innovaciones y materiales específicos porque consideran que la integración de espacios para mascotas no solo mejora la convivencia, sino que también agrega valor a la propiedad y responde a nuevas expectativas residenciales.

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Diseñar espacios residenciales orientados a los animales ha dejado de ser una excentricidad y se ha consolidado como una tendencia internacional.

En ciudades de Estados Unidos, zonas rurales de Australia o entornos urbanos de Japón, arquitectos y empresas diseñan zonas de baño para mascotas, guaridas personalizadas y pasarelas para gatos integradas en la estructura del hogar, detalló el medio citado.

Factores sociales y culturales tras el auge del diseño para mascotas

Gato atigrado estirándose en un rascador de pared en una sala de estar minimalista con sofá blanco, mesa de centro y una ventana grande.
Las reformas orientadas a mascotas suman materiales resistentes a la humedad y a los arañazos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reconfiguración de los modelos familiares es uno de los principales impulsores de este fenómeno. Muchas parejas jóvenes retrasan o descartan tener hijos y optan por compartir su vivienda con perros o gatos, quienes reciben cuidados especializados y disfrutan de espacios diseñados solo para ellos.

El impacto emocional de estas elecciones repercute en la vida cotidiana. “Mi perro es como de la familia, así que se trataba de darle su propio espacio en casa”, relató Sarah Parry-Okeden, directora de Wild Orchid Spaces, al medio.

El cambio cultural se refleja en las cifras: en Estados Unidos, 53 millones de hogares tienen gatos y 71 millones tienen perros, es decir, el 53% del total, según la Asociación Estadounidense de Productos para Mascotas (APPA).

Dos perros de montaña bernés tumbados en camas integradas en un banco de madera bajo grandes ventanas con vistas a árboles. Cojines claros y una planta.
Los refugios bajo escaleras o dentro de armarios se diseñan como espacios de descanso para animales domésticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Pete Scott, presidente y director ejecutivo de la APPA, “lo que estamos viendo no son solo mejoras funcionales, sino un claro cambio hacia la integración del diseño” en la vida cotidiana de los animales domésticos, recogió el Wall Street Journal.

Alexandra Barker, fundadora del estudio neoyorquino Barker Architecture Office, afirma que “las mascotas influyen cada vez más en los deseos arquitectónicos de los propietarios de viviendas”.

Según Barker, en ciudades como Nueva York, la tendencia es especialmente clara entre quienes priorizan el bienestar animal por encima del crecimiento familiar tradicional.

Efectos económicos y en el mercado de viviendas adaptadas

Perro blanco y marrón de pelaje rizado dentro de una casita de madera integrada en un macetero grande con planta, junto a otras dos plantas en macetas, fondo beige.
La reconfiguración de los modelos familiares refuerza el lugar de las mascotas como miembros centrales del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas del sector identifican un aumento en la inversión destinada a reformas que incluyen zonas de baño para mascotas, muebles integrados y materiales resistentes a arañazos o humedad. El gasto puede comenzar en unos USD 1.500 y llegar hasta proyectos de alto valor, según el alcance de la obra y los materiales elegidos.

Amanda Pendleton, experta en tendencias de viviendas de Zillow, explicó al medio citado que este tipo de soluciones puede “aumentar el valor de reventa” y dotar de un carácter más personal a las propiedades.

Empresas de diseño y constructoras han respondido a la demanda con propuestas a medida que contemplan las características y hábitos de las mascotas, diferenciándose así en el mercado inmobiliario.

Innovaciones en el diseño residencial adaptado a mascotas

Salón luminoso con un gato calicó dentro de un mueble de madera oscuro que oculta un arenero. Incluye plantas, una mesa de centro de madera clara y un sillón beige.
Las zonas de baño para mascotas se incorporan para facilitar la higiene cotidiana dentro del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector está replanteando la estructura de las viviendas para responder a las necesidades animales. Son frecuentes las zonas especializadas, como la “zona de baño para mascotas”, escondites bajo escaleras o en armarios, y áreas de juegos para gatos que se extienden por estanterías y habitaciones.

La selección de materiales prioriza la durabilidad y la salud: el mármol resiste el agua y el paso del tiempo, mientras que maderas naturales sin tratar, como la de Tamo en Japón, buscan proteger a los animales y facilitar el mantenimiento, según remarcó el arquitecto Tan Yamanouchi en el medio citado. Las reformas pueden alcanzar los USD 70.000 para soluciones integrales o prototipos complejos.

Un cachorro Golden Retriever sonriente descansa en una cama extraíble gris bajo una cama de madera, con un juguete colorido en un cuenco al lado.
El gasto en adaptaciones puede comenzar en 1.500 dólares y escalar a proyectos integrales de alto valor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preferencia por un estilo de vida centrado en las mascotas está alterando desde el mobiliario hasta la arquitectura del hogar. Expertos citados por el Wall Street Journal anticipan que la tendencia de priorizar espacios y bienestar animal continuará en ascenso en los próximos años.

Para muchos jóvenes adultos, el hogar ideal ya es aquel que recibe a las mascotas con la misma dedicación y recursos que tradicionalmente se destinaban a los hijos.

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