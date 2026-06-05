Receta de tarta de tomate, muzzarella y arvejas, rápida y fácil

La tarta de tomate, muzzarella y arvejas invita a quedarse en la cocina por su aroma recién horneado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aroma de una tarta recién horneada siempre invita a quedarse en la cocina. Ya sea en un almuerzo familiar o para resolver una cena rápida, la combinación de tomate, muzzarella y arvejas despierta recuerdos de mesa sencilla y bien argentina.

La tarta de tomate, muzzarella y arvejas suele aparecer en la rotación semanal de quienes buscan algo sabroso, práctico y con ingredientes accesibles. Es la típica receta de “heladera vacía” que salva cualquier comida, y en primavera-verano resulta un clásico por su frescura y color.

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Receta de tarta de tomate, muzzarella y arvejas

Se trata de una tarta salada hecha con una base de masa (puede ser comprada o casera), rellena con una mezcla de tomates frescos en rodajas, muzzarella en cubos y arvejas, todo ligado con huevo y condimentado a gusto. La cocción en horno la deja dorada y con el queso fundido.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 30 minutos

Ingredientes

1 disco de masa para tarta (criolla o hojaldrada)

2 tomates redondos grandes

200 gr de muzzarella

1 lata (180 gr) de arvejas

3 huevos

1 cebolla pequeña (opcional)

2 cucharadas de queso rallado

Sal y pimienta, a gusto

1 cucharada de orégano seco

Aceite de oliva, cantidad necesaria

La receta incluye 1 disco de masa para tarta, que puede ser criolla o hojaldrada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tarta de tomate, muzzarella y arvejas, paso a paso

Precalentar el horno a 180 °C (moderado). Forrar una tartera con la masa y pinchar la base con tenedor. Si se usa cebolla, rehogarla en una sartén con un chorrito de aceite hasta que esté transparente. Cortar los tomates en rodajas finas y la muzzarella en cubos. En un bol, batir los huevos con el queso rallado, sal, pimienta y orégano. Añadir las arvejas escurridas, la muzzarella, la cebolla (si usás) y mezclar bien. Volcar la mitad de la mezcla sobre la masa, cubrir con una capa de rodajas de tomate, y repetir con el resto de la mezcla y más tomate por arriba. Rociar con un hilo de aceite de oliva y espolvorear orégano extra. Llevar al horno durante 30 minutos o hasta que el relleno esté firme y la masa, dorada. Dejar entibiar 10 minutos antes de cortar. Consejo clave: No sobrecargar de tomate para evitar que la base quede húmeda.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 240 kcal

Grasas: 10 gr

Carbohidratos: 22 gr

Proteínas: 11 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se conserva hasta 3 días en heladera, bien tapada. Si querés freezar, hacelo solo con la tarta ya cocida y entera, hasta 1 mes.