Receta de tarta de tomate, muzzarella y arvejas, rápida y fácil

El aroma de una tarta recién horneada siempre invita a quedarse en la cocina. Ya sea en un almuerzo familiar o para resolver una cena rápida, la combinación de tomate, muzzarella y arvejas despierta recuerdos de mesa sencilla y bien argentina.
La tarta de tomate, muzzarella y arvejas suele aparecer en la rotación semanal de quienes buscan algo sabroso, práctico y con ingredientes accesibles. Es la típica receta de “heladera vacía” que salva cualquier comida, y en primavera-verano resulta un clásico por su frescura y color.
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Receta de tarta de tomate, muzzarella y arvejas
Se trata de una tarta salada hecha con una base de masa (puede ser comprada o casera), rellena con una mezcla de tomates frescos en rodajas, muzzarella en cubos y arvejas, todo ligado con huevo y condimentado a gusto. La cocción en horno la deja dorada y con el queso fundido.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 45 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 30 minutos
Ingredientes
- 1 disco de masa para tarta (criolla o hojaldrada)
- 2 tomates redondos grandes
- 200 gr de muzzarella
- 1 lata (180 gr) de arvejas
- 3 huevos
- 1 cebolla pequeña (opcional)
- 2 cucharadas de queso rallado
- Sal y pimienta, a gusto
- 1 cucharada de orégano seco
- Aceite de oliva, cantidad necesaria
Cómo hacer tarta de tomate, muzzarella y arvejas, paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C (moderado).
- Forrar una tartera con la masa y pinchar la base con tenedor.
- Si se usa cebolla, rehogarla en una sartén con un chorrito de aceite hasta que esté transparente.
- Cortar los tomates en rodajas finas y la muzzarella en cubos.
- En un bol, batir los huevos con el queso rallado, sal, pimienta y orégano.
- Añadir las arvejas escurridas, la muzzarella, la cebolla (si usás) y mezclar bien.
- Volcar la mitad de la mezcla sobre la masa, cubrir con una capa de rodajas de tomate, y repetir con el resto de la mezcla y más tomate por arriba.
- Rociar con un hilo de aceite de oliva y espolvorear orégano extra.
- Llevar al horno durante 30 minutos o hasta que el relleno esté firme y la masa, dorada.
- Dejar entibiar 10 minutos antes de cortar. Consejo clave: No sobrecargar de tomate para evitar que la base quede húmeda.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 6 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 240 kcal
- Grasas: 10 gr
- Carbohidratos: 22 gr
- Proteínas: 11 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Se conserva hasta 3 días en heladera, bien tapada. Si querés freezar, hacelo solo con la tarta ya cocida y entera, hasta 1 mes.
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