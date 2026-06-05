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Receta de tarta de tomate, muzzarella y arvejas, rápida y fácil

La receta combina masa para tarta, rodajas de tomate fresco, cubos de muzzarella y arvejas, unidos con huevos y condimentos, y se hornea a 180°C hasta que el relleno queda firme

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Vista aérea de una tarta salada con tomates cherry, muzzarella fundida y arvejas sobre una tabla de madera, mientras se retira una porción.
La tarta de tomate, muzzarella y arvejas invita a quedarse en la cocina por su aroma recién horneado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aroma de una tarta recién horneada siempre invita a quedarse en la cocina. Ya sea en un almuerzo familiar o para resolver una cena rápida, la combinación de tomate, muzzarella y arvejas despierta recuerdos de mesa sencilla y bien argentina.

La tarta de tomate, muzzarella y arvejas suele aparecer en la rotación semanal de quienes buscan algo sabroso, práctico y con ingredientes accesibles. Es la típica receta de “heladera vacía” que salva cualquier comida, y en primavera-verano resulta un clásico por su frescura y color.

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Receta de tarta de tomate, muzzarella y arvejas

Se trata de una tarta salada hecha con una base de masa (puede ser comprada o casera), rellena con una mezcla de tomates frescos en rodajas, muzzarella en cubos y arvejas, todo ligado con huevo y condimentado a gusto. La cocción en horno la deja dorada y con el queso fundido.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  • 1 disco de masa para tarta (criolla o hojaldrada)
  • 2 tomates redondos grandes
  • 200 gr de muzzarella
  • 1 lata (180 gr) de arvejas
  • 3 huevos
  • 1 cebolla pequeña (opcional)
  • 2 cucharadas de queso rallado
  • Sal y pimienta, a gusto
  • 1 cucharada de orégano seco
  • Aceite de oliva, cantidad necesaria
Vista de cerca de una tabla de madera con un disco de masa, tomates rojos, un bloque de muzzarella cortada y una lata de arvejas volcadas.
La receta incluye 1 disco de masa para tarta, que puede ser criolla o hojaldrada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tarta de tomate, muzzarella y arvejas, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C (moderado).
  2. Forrar una tartera con la masa y pinchar la base con tenedor.
  3. Si se usa cebolla, rehogarla en una sartén con un chorrito de aceite hasta que esté transparente.
  4. Cortar los tomates en rodajas finas y la muzzarella en cubos.
  5. En un bol, batir los huevos con el queso rallado, sal, pimienta y orégano.
  6. Añadir las arvejas escurridas, la muzzarella, la cebolla (si usás) y mezclar bien.
  7. Volcar la mitad de la mezcla sobre la masa, cubrir con una capa de rodajas de tomate, y repetir con el resto de la mezcla y más tomate por arriba.
  8. Rociar con un hilo de aceite de oliva y espolvorear orégano extra.
  9. Llevar al horno durante 30 minutos o hasta que el relleno esté firme y la masa, dorada.
  10. Dejar entibiar 10 minutos antes de cortar. Consejo clave: No sobrecargar de tomate para evitar que la base quede húmeda.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 240 kcal
  • Grasas: 10 gr
  • Carbohidratos: 22 gr
  • Proteínas: 11 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se conserva hasta 3 días en heladera, bien tapada. Si querés freezar, hacelo solo con la tarta ya cocida y entera, hasta 1 mes.

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