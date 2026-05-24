La empanada tucumana lidera un ranking global de gastronomía: el top 10 completo

La empanada tucumana, elegida como el mejor pastel salado del mundo por Taste Atlas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cocina mundial está repleta de historias, tradiciones y recetas que han cruzado fronteras y generaciones. Uno de los tantos ranking que elabora Taste Atlas, la guía global de sabores y gastronomía, está asociado a las 10 mejores recetas de pasteles salados, seleccionados por su historia, autenticidad y popularidad.

Y aunque en Argentina no se la conoce tanto como pastel, el primer puesto lo ocupa la empanada tucumana, un verdadero ícono nacional que conquista paladares dentro y fuera del país. Cada uno de estos platos representa mucho más que una receta: son embajadores culturales y símbolos de identidad regional.

PUBLICIDAD

1. Empanadas Tucumanas (Argentina)

Masa casera, matambre y el repulgue tradicional definen la empanada tucumana (Agencia Wachs)

Nacidas en la provincia de Tucumán, estas empanadas se convirtieron en un símbolo nacional argentino. La receta refleja la tradición de aprovechar todos los cortes de la res y el ingenio para lograr sabores intensos. Las empanadas tucumanas han trascendido su origen rural y hoy son protagonistas en celebraciones y competencias gastronómicas.

Ingredientes:

PUBLICIDAD

Matambre de res

Cebolla

Huevo duro

Pimentón

Comino

Caldo de cocción de la carne

Masa casera (harina, agua, grasa, sal)

Preparación:

Cocer el matambre hasta que quede tierno y reservar el caldo. Trocear la carne a mano en cubos pequeños. Mezclar la carne con cebolla salteada, pimentón, comino y parte del caldo. Agregar huevo duro picado. Armar las empanadas con discos de masa, cerrar con repulgue y hornear hasta dorar.

2. Focaccia di Recco col formaggio (Italia)

Focaccia di Recco, especialidad italiana protegida por denominación de origen (Imagen Ilustrativa Infobae)

La focaccia di Recco surgió en la región de Liguria como respuesta a la escasez, usando ingredientes básicos y un queso local suave. Esta receta se mantiene protegida por denominación de origen, y es considerada una joya de la panadería italiana.

PUBLICIDAD

Ingredientes:

Harina tipo 00 o Manitoba

Agua

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Queso fresco (crescenza o stracchino)

Preparación:

PUBLICIDAD

Mezclar harina, agua, aceite y sal hasta obtener una masa suave. Dejar reposar y dividir en dos partes. Estirar cada parte hasta lograr láminas casi transparentes. Colocar una lámina en la bandeja, cubrir con el queso y tapar con la segunda lámina. Sellar los bordes, pincelar con aceite y hornear a temperatura alta hasta que la masa esté crujiente.

3. Burek (Bosnia y Herzegovina)

Burek bosnio, emblema de la hospitalidad y la herencia otomana en los Balcanes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El burek llegó a la región durante la expansión otomana. Su masa fina y su relleno generoso de carne son sinónimo de hospitalidad. En Bosnia y Herzegovina, el burek solo se rellena con carne; otras variantes tienen nombres propios.

Ingredientes:

PUBLICIDAD

Masa jufka (harina, agua, sal)

Carne de res molida o picada a mano

Cebolla

Sal y pimienta

Aceite

Preparación:

Preparar la masa mezclando harina, agua y sal. Estirar la masa en láminas muy delgadas. Mezclar la carne con cebolla, sal y pimienta. Distribuir el relleno sobre la masa, enrollar y formar una espiral o capas. Colocar en una bandeja, pincelar con aceite y hornear hasta dorar.

4. Spanakopita (Grecia)

Spanakopita griega, receta campestre con espinaca y queso feta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Originaria de las zonas rurales griegas, la spanakopita nació como una forma de aprovechar espinacas y hierbas frescas. Cada familia tiene su versión y suele servirse en festividades y reuniones.

PUBLICIDAD

Ingredientes:

Espinaca fresca

Queso feta

Huevo

Cebolla y cebolleta

Eneldo y perejil

Masa filo

Aceite de oliva

Preparación:

PUBLICIDAD

Saltear la espinaca con cebolla y cebolleta. Mezclar con queso feta desmenuzado, hierbas y huevo. Colocar capas de masa filo en una bandeja, pinceladas con aceite. Añadir el relleno, cubrir con más capas de masa y sellar. Hornear hasta que la superficie esté dorada y crujiente.

5. Brik Tunecino (Túnez)

Brik tunecino, símbolo de la comida callejera y las celebraciones en Túnez (Imagen Ilustrativa Infobae)

El brik es un clásico de la comida callejera tunecina. Su masa fina y su relleno con huevo representan la cocina del norte de África. Es habitual en el Ramadán y celebraciones familiares.

Ingredientes:

PUBLICIDAD

Masa malsouka o warqa

Atún en aceite

Puré de patatas

Cebolla

Perejil

Alcaparras

Huevo crudo

Aceite para freír

Preparación:

Mezclar atún, puré de patatas, cebolla, perejil y alcaparras. Colocar la mezcla sobre una hoja de masa y añadir un huevo crudo en el centro. Doblar en triángulo y sellar los bordes. Freír en aceite caliente hasta dorar, procurando que la yema quede líquida.

6. Feteer meshaltet (Egipto)

Feteer meshaltet, hojaldre egipcio con raíces faraónicas presente en fiestas y comidas cotidianas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este hojaldre egipcio tiene raíces en la antigüedad faraónica. Se sirve tanto en celebraciones religiosas como en la mesa diaria, y puede acompañarse con ingredientes dulces o salados.

Ingredientes:

Harina

Agua

Sal

Ghee (mantequilla clarificada)

Opcional: azúcar, levadura

Preparación:

Formar una masa con harina, agua y sal. Dejar reposar la masa en ghee. Estirar en láminas muy finas, plegar y untar con más ghee. Cocinar en horno o sartén hasta dorar. Servir con miel, tahini, queso o azúcar glas.

7. Tepsi böreği (Turquía)

Tepsi böreği, clásico de la cocina compartida en Turquía (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tepsi böreği es parte de la tradición de bandejas compartidas en la cocina turca. Su preparación es habitual en reuniones familiares y celebraciones.

Ingredientes:

Masa (harina, agua, sal)

Espinaca

Cebolla

Queso blanco

Aceite o mantequilla

Preparación:

Preparar la masa y dividir en bolas. Estirar y alternar capas de masa y relleno de espinaca, cebolla y queso en una bandeja. Cubrir con una última capa de masa. Pincelar con aceite o mantequilla y hornear hasta dorar.

8. Pastel de Cornualles (Reino Unido)

Pastel de Cornualles, creación minera convertida en ícono británico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Creado por mineros del condado inglés como un alimento práctico, el pastel de Cornualles es símbolo de identidad local. Su forma permitía sostenerlo sin ensuciar el relleno.

Ingredientes:

Carne de res en cubos

Papa

Nabo sueco

Cebolla

Masa quebrada (harina, manteca, agua, sal)

Preparación:

Mezclar carne, papa, nabo y cebolla crudos. Rellenar discos de masa quebrada y doblar en forma de D. Sellar los bordes y hornear hasta que la masa esté dorada y el relleno cocido.

9. Yuebing – Pastel de luna (China)

Yuebing, pastel de luna esencial en el Festival del Medio Otoño en China (Imagen Ilustrativa Infobae)

El yuebing es fundamental en el Festival del Medio Otoño. Cada variedad representa la prosperidad y la unión familiar.

Ingredientes:

Harina

Aceite vegetal

Almíbar

Carne de cerdo (para versión salada)

Yema de huevo de pato salada (opcional)

Pasta de semillas de loto, frijol o nueces (para versión dulce)

Preparación:

Preparar la masa mezclando harina, aceite y almíbar. Rellenar con pasta salada o dulce y, si se desea, yema de huevo de pato. Moldear, decorar y hornear hasta dorar.

10. Cernički ćupteti (Croacia)

Cernički ćupteti, pastel tradicional del este de Croacia con recetas familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este pastel de la región de Brod-Posavina es parte del acervo gastronómico croata. Su receta varía según la familia y la ocasión.

Ingredientes:

Carne (generalmente cerdo o res)

Verduras de estación

Especias locales

Masa casera (harina, agua, sal, grasa)

Preparación:

Mezclar la carne con verduras y especias. Rellenar discos de masa y cerrar. Hornear hasta que la masa esté dorada y el interior jugoso.