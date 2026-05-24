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La empanada tucumana lidera un ranking global de gastronomía: el top 10 completo

La receta tradicional del norte argentino es destacada por expertos y amantes de la cocina en una selección internacional que reúne especialidades de todo el mundo

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Primer plano de empanadas tucumanas doradas sobre mesa de madera. Una empanada abierta muestra relleno de carne, huevo y cebolla. Junto a ellas, un bol de chimichurri.
La empanada tucumana, elegida como el mejor pastel salado del mundo por Taste Atlas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cocina mundial está repleta de historias, tradiciones y recetas que han cruzado fronteras y generaciones. Uno de los tantos ranking que elabora Taste Atlas, la guía global de sabores y gastronomía, está asociado a las 10 mejores recetas de pasteles salados, seleccionados por su historia, autenticidad y popularidad.

Y aunque en Argentina no se la conoce tanto como pastel, el primer puesto lo ocupa la empanada tucumana, un verdadero ícono nacional que conquista paladares dentro y fuera del país. Cada uno de estos platos representa mucho más que una receta: son embajadores culturales y símbolos de identidad regional.

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1. Empanadas Tucumanas (Argentina)

empanadas tucumanas
Masa casera, matambre y el repulgue tradicional definen la empanada tucumana (Agencia Wachs)

Nacidas en la provincia de Tucumán, estas empanadas se convirtieron en un símbolo nacional argentino. La receta refleja la tradición de aprovechar todos los cortes de la res y el ingenio para lograr sabores intensos. Las empanadas tucumanas han trascendido su origen rural y hoy son protagonistas en celebraciones y competencias gastronómicas.

Ingredientes:

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  • Matambre de res
  • Cebolla
  • Huevo duro
  • Pimentón
  • Comino
  • Caldo de cocción de la carne
  • Masa casera (harina, agua, grasa, sal)

Preparación:

  1. Cocer el matambre hasta que quede tierno y reservar el caldo.
  2. Trocear la carne a mano en cubos pequeños.
  3. Mezclar la carne con cebolla salteada, pimentón, comino y parte del caldo.
  4. Agregar huevo duro picado.
  5. Armar las empanadas con discos de masa, cerrar con repulgue y hornear hasta dorar.

2. Focaccia di Recco col formaggio (Italia)

Focaccia di Recco recién horneada sobre tabla de madera, con una corteza dorada y burbujas de queso stracchino derretido, adornada con romero y aceite de oliva.
Focaccia di Recco, especialidad italiana protegida por denominación de origen (Imagen Ilustrativa Infobae)

La focaccia di Recco surgió en la región de Liguria como respuesta a la escasez, usando ingredientes básicos y un queso local suave. Esta receta se mantiene protegida por denominación de origen, y es considerada una joya de la panadería italiana.

Ingredientes:

  • Harina tipo 00 o Manitoba
  • Agua
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Queso fresco (crescenza o stracchino)

Preparación:

  1. Mezclar harina, agua, aceite y sal hasta obtener una masa suave.
  2. Dejar reposar y dividir en dos partes.
  3. Estirar cada parte hasta lograr láminas casi transparentes.
  4. Colocar una lámina en la bandeja, cubrir con el queso y tapar con la segunda lámina.
  5. Sellar los bordes, pincelar con aceite y hornear a temperatura alta hasta que la masa esté crujiente.

3. Burek (Bosnia y Herzegovina)

Burek bosnio en espiral, cortado para mostrar el relleno de carne picada, en un plato blanco. Un vaso de yogur y un mantel balcánico tradicional complementan la escena.
Burek bosnio, emblema de la hospitalidad y la herencia otomana en los Balcanes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El burek llegó a la región durante la expansión otomana. Su masa fina y su relleno generoso de carne son sinónimo de hospitalidad. En Bosnia y Herzegovina, el burek solo se rellena con carne; otras variantes tienen nombres propios.

Ingredientes:

  • Masa jufka (harina, agua, sal)
  • Carne de res molida o picada a mano
  • Cebolla
  • Sal y pimienta
  • Aceite

Preparación:

  1. Preparar la masa mezclando harina, agua y sal.
  2. Estirar la masa en láminas muy delgadas.
  3. Mezclar la carne con cebolla, sal y pimienta.
  4. Distribuir el relleno sobre la masa, enrollar y formar una espiral o capas.
  5. Colocar en una bandeja, pincelar con aceite y hornear hasta dorar.

4. Spanakopita (Grecia)

Bandeja con cuadrados de spanakopita griega. Masa filo dorada, relleno de espinacas y queso feta. Limones, eneldo y aceite de oliva son visibles.
Spanakopita griega, receta campestre con espinaca y queso feta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Originaria de las zonas rurales griegas, la spanakopita nació como una forma de aprovechar espinacas y hierbas frescas. Cada familia tiene su versión y suele servirse en festividades y reuniones.

Ingredientes:

  • Espinaca fresca
  • Queso feta
  • Huevo
  • Cebolla y cebolleta
  • Eneldo y perejil
  • Masa filo
  • Aceite de oliva

Preparación:

  1. Saltear la espinaca con cebolla y cebolleta.
  2. Mezclar con queso feta desmenuzado, hierbas y huevo.
  3. Colocar capas de masa filo en una bandeja, pinceladas con aceite.
  4. Añadir el relleno, cubrir con más capas de masa y sellar.
  5. Hornear hasta que la superficie esté dorada y crujiente.

5. Brik Tunecino (Túnez)

Brik tunecino dorado y crujiente en un plato de cerámica, con el borde abierto mostrando atún, patata, una yema de huevo líquida, perejil y limón.
Brik tunecino, símbolo de la comida callejera y las celebraciones en Túnez (Imagen Ilustrativa Infobae)

El brik es un clásico de la comida callejera tunecina. Su masa fina y su relleno con huevo representan la cocina del norte de África. Es habitual en el Ramadán y celebraciones familiares.

Ingredientes:

  • Masa malsouka o warqa
  • Atún en aceite
  • Puré de patatas
  • Cebolla
  • Perejil
  • Alcaparras
  • Huevo crudo
  • Aceite para freír

Preparación:

  1. Mezclar atún, puré de patatas, cebolla, perejil y alcaparras.
  2. Colocar la mezcla sobre una hoja de masa y añadir un huevo crudo en el centro.
  3. Doblar en triángulo y sellar los bordes.
  4. Freír en aceite caliente hasta dorar, procurando que la yema quede líquida.

6. Feteer meshaltet (Egipto)

Un feteer meshaltet redondo con capas visibles en una tabla de madera oscura, junto a cuencos de miel, queso blanco y tahini, en una cocina de tonos cálidos.
Feteer meshaltet, hojaldre egipcio con raíces faraónicas presente en fiestas y comidas cotidianas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este hojaldre egipcio tiene raíces en la antigüedad faraónica. Se sirve tanto en celebraciones religiosas como en la mesa diaria, y puede acompañarse con ingredientes dulces o salados.

Ingredientes:

  • Harina
  • Agua
  • Sal
  • Ghee (mantequilla clarificada)
  • Opcional: azúcar, levadura

Preparación:

  1. Formar una masa con harina, agua y sal.
  2. Dejar reposar la masa en ghee.
  3. Estirar en láminas muy finas, plegar y untar con más ghee.
  4. Cocinar en horno o sartén hasta dorar.
  5. Servir con miel, tahini, queso o azúcar glas.

7. Tepsi böreği (Turquía)

Bandeja rectangular de tepsi böreği turco cortado en cuadrados, con masa dorada y relleno de espinacas y queso, sobre una mesa de madera, con perejil y té turco.
Tepsi böreği, clásico de la cocina compartida en Turquía (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tepsi böreği es parte de la tradición de bandejas compartidas en la cocina turca. Su preparación es habitual en reuniones familiares y celebraciones.

Ingredientes:

  • Masa (harina, agua, sal)
  • Espinaca
  • Cebolla
  • Queso blanco
  • Aceite o mantequilla

Preparación:

  1. Preparar la masa y dividir en bolas.
  2. Estirar y alternar capas de masa y relleno de espinaca, cebolla y queso en una bandeja.
  3. Cubrir con una última capa de masa.
  4. Pincelar con aceite o mantequilla y hornear hasta dorar.

8. Pastel de Cornualles (Reino Unido)

Pasty de Cornualles cortado por la mitad con relleno de carne, patata y nabo, humeante, junto a una cerveza en una mesa de madera con paisaje rural y costa.
Pastel de Cornualles, creación minera convertida en ícono británico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Creado por mineros del condado inglés como un alimento práctico, el pastel de Cornualles es símbolo de identidad local. Su forma permitía sostenerlo sin ensuciar el relleno.

Ingredientes:

  • Carne de res en cubos
  • Papa
  • Nabo sueco
  • Cebolla
  • Masa quebrada (harina, manteca, agua, sal)

Preparación:

  1. Mezclar carne, papa, nabo y cebolla crudos.
  2. Rellenar discos de masa quebrada y doblar en forma de D.
  3. Sellar los bordes y hornear hasta que la masa esté dorada y el relleno cocido.

9. Yuebing – Pastel de luna (China)

Una bandeja de madera oscura contiene mooncakes chinos con patrones, uno cortado muestra relleno de cerdo y yema. Al fondo, tazas de té, linternas rojas y decoración lunar.
Yuebing, pastel de luna esencial en el Festival del Medio Otoño en China (Imagen Ilustrativa Infobae)

El yuebing es fundamental en el Festival del Medio Otoño. Cada variedad representa la prosperidad y la unión familiar.

Ingredientes:

  • Harina
  • Aceite vegetal
  • Almíbar
  • Carne de cerdo (para versión salada)
  • Yema de huevo de pato salada (opcional)
  • Pasta de semillas de loto, frijol o nueces (para versión dulce)

Preparación:

  1. Preparar la masa mezclando harina, aceite y almíbar.
  2. Rellenar con pasta salada o dulce y, si se desea, yema de huevo de pato.
  3. Moldear, decorar y hornear hasta dorar.

10. Cernički ćupteti (Croacia)

Cernički ćupteti croata redondo y dorado, rebanado para mostrar relleno de carne y vegetales, sobre plato de cerámica con perejil y eneldo, sobre mantel bordado.
Cernički ćupteti, pastel tradicional del este de Croacia con recetas familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este pastel de la región de Brod-Posavina es parte del acervo gastronómico croata. Su receta varía según la familia y la ocasión.

Ingredientes:

  • Carne (generalmente cerdo o res)
  • Verduras de estación
  • Especias locales
  • Masa casera (harina, agua, sal, grasa)

Preparación:

  1. Mezclar la carne con verduras y especias.
  2. Rellenar discos de masa y cerrar.
  3. Hornear hasta que la masa esté dorada y el interior jugoso.

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