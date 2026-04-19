Sabrina Carpenter impactó en Coachella 2026 con una audaz selección de looks: transparencias y bordados

Así fue la actuación sorpresa de Madonna en Coachella junto a Sabrina Carpenter (Captura de video)

Sabrina Carpenter consolidó su posición como referente de la moda pop en el segundo fin de semana de Coachella 2026, deslumbrando al público con una serie de atuendos exclusivos diseñados por Dior.

La cantante, conocida por su presencia escénica y su capacidad para reinventar tendencias, eligió colaborar nuevamente con la casa francesa bajo la dirección creativa de Jonathan Anderson.

Juntos dieron vida a un vestuario que fusionó teatralidad, sofisticación y guiños a la cultura festivalera. Cada prenda fue confeccionada a medida, reflejando tanto el espíritu de la artista como la visión innovadora de Dior para la música en vivo.

El regreso de Carpenter al escenario de Coachella generó gran expectación tras su aclamada actuación en el primer fin de semana. La propuesta estilística de Dior se distinguió por reinterpretar los códigos clásicos de la maison en clave contemporánea, incorporando materiales translúcidos, aplicaciones artesanales y siluetas que permitieron a la artista moverse con libertad y elegancia.

Atuendos exclusivos de Dior para Sabrina Carpenter en Coachella 2026

La colección de looks que Sabrina Carpenter exhibió en este emblemático festival musical se convirtió en uno de los primeros proyectos de diseño escénico para Jonathan Anderson al frente de Dior. El resultado fue una serie de atuendos creados para impactar tanto en la pasarela como bajo las luces del escenario californiano.

El vestuario fue elaborado a medida, con un enfoque en detalles artesanales y materiales de alta calidad. La colaboración con Dior permitió que cada pieza destacara por su singularidad, adaptándose a las necesidades del espectáculo y a la personalidad de la intérprete.

Body nupcial de encaje y lazo satinado

El body nupcial de encaje blanco con lazo satinado y velo de tul reflejó la inspiración romántica y la atención al detalle en la propuesta de Dior para Sabrina Carpenter en Coachella 2026 (Instagram: @Sabrinacarpenter)

El primer atuendo de Sabrina Carpenter fue un body de encaje blanco, ajustado y decorado con pedrería y aplicaciones florales. El diseño evocó el imaginario nupcial y romántico, gracias al lazo voluminoso de satén blanco en el busto y los flecos de cuentas colgantes que aportaron dinamismo y textura.

Para complementar el look, Carpenter llevó un velo de tul blanco sobre el cabello suelto y ondulado, pendientes largos de pedrería y un micrófono cubierto de encaje. El maquillaje enfatizó los ojos y los labios.

Minivestido rosa metálico con capa de tul

El minivestido rosa metálico, acompañado de una capa de tul decorada con cristales, aportó un aire juvenil y glamuroso a la colección exclusiva lucida por la cantante en el escenario (Instagram: @Sabrinacarpenter)

El segundo look consistió en un minivestido rosa metálico de corte ajustado, con cuello alto y sin mangas. Este diseño fue acompañado por una capa larga de tul rosa claro decorada con pequeños cristales.

La artista completó el conjunto con botas altas a juego y uñas pintadas de rojo. La referencia fue a una estética retro y glam, aportando un aire juvenil y sofisticado al momento.

Abrigo rojo y accesorios vintage

El abrigo rojo de corte recto, combinado con accesorios vintage y una prenda de encaje blanco, marcó un giro estilístico elegante y sofisticado entre los looks presentados durante el festival (Instagram: @Sabrinacarpenter)

En otra aparición, Sabrina Carpenter optó por un abrigo rojo de corte recto con botones visibles y cuello negro. Esta pieza destacó tanto por el contraste de color como por su silueta sobria, marcando un giro estilístico respecto a los looks anteriores.

El atuendo se completó con zapatos de tacón blanco, una pulsera dorada en el tobillo y un bolso marrón de cuero. Una prenda de encaje blanco asomando de la bolsa sumó un detalle inesperado y elegante.

Sudadera dorada con velo y ramo

La sudadera blanca con líneas doradas, velo corto y ramo de flores moradas ofreció un momento íntimo y desenfadado en el backstage, subrayando la versatilidad del vestuario de Sabrina Carpenter (Instagram: @Sabrinacarpenter)

Durante un segmento más íntimo tras bambalinas, la artista lució una sudadera corta blanca con líneas doradas y aplicaciones de lentejuelas. El look se completó con un velo corto blanco y un ramo de flores moradas envueltas en cinta rosa fluorescente.

Este atuendo mantuvo la coherencia con el resto de la propuesta y aportó un aire desenfadado y juvenil. En esa escena, Carpenter estuvo acompañada por Madonna, generando un momento memorable en el backstage.

Body negro con flecos y detalles brillantes

El body negro asimétrico con flecos largos y detalles brillantes destacó la energía escénica de la artista en una coreografía sobre una silla, evocando una estética cabaretera y sensual (Instagram: @Sabrinacarpenter)

El quinto vestuario fue un body negro asimétrico decorado con flecos largos y detalles brillantes, utilizado durante una coreografía sobre una silla. Este diseño dejaba al descubierto la espalda y las piernas. El peinado suelto y ondulado, junto con el maquillaje de labios marcados, evocó una estética de inspiración cabaretera.