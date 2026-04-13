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Receta de rollitos de salmón ahumado, rápida y fácil

Esta preparación gana popularidad en Argentina gracias a su sencillez, frescura y toque gourmet, ideal para quienes buscan sorprender con una entrada lista en minutos

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Rollitos de salmón ahumado con relleno cremoso y eneldo, decorados con cebolla morada picada y una rama de eneldo, con una rodaja de limón en un plato blanco.
Los rollitos de salmón ahumado ofrecen una combinación única de pescado, queso cremoso y limón para paladares exigentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay algo casi festivo en la primera vez que se prueba un rollito de salmón ahumado: el contraste entre el pescado, el queso cremoso y el toque fresco del limón queda grabado en la memoria. Es el tipo de bocado que aparece en reuniones donde la charla y la picada son protagonistas, y siempre desaparece primero del plato.

En Argentina, los rollitos de salmón ahumado se volvieron un clásico moderno para recibir amigos o en mesas de fiestas. Fáciles, frescos y elegantes, son la opción preferida cuando se busca algo rápido, sin resignar ese touch gourmet que tanto nos gusta.

Receta de rollitos de salmón ahumado

Los rollitos de salmón ahumado son bocados fríos, hechos enrollando lonjas finas de salmón ahumado con un relleno cremoso—habitualmente queso tipo Finlandia, ciboulette y limón. No requieren cocción, solo montaje y frío.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 15 minutos

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 0 minutos

Ingredientes

  • 200 gr de salmón ahumado en fetas finas
  • 150 gr de queso crema (tipo Finlandia)
  • 1 cucharada de jugo de limón
  • 1 cucharada de ciboulette fresco picado (puede ser reemplazado por eneldo)
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 cucharadita de alcaparras (opcional)
  • 1 pepino (opcional, para acompañar)
  • Limón extra para decorar
Un plato de salmón ahumado con queso crema, limones cortados, jugo de limón y eneldo fresco sobre una tabla de madera, listo para servir.
La combinación de salmón ahumado y queso crema asegura una receta fácil y rápida para cualquier ocasión especial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer rollitos de salmón ahumado, paso a paso

  1. Mezclar el queso crema con el jugo de limón, ciboulette, sal y pimienta hasta formar una pasta homogénea.
  2. Extender las fetas de salmón ahumado sobre una tabla limpia.
  3. Colocar una cucharadita del relleno en uno de los extremos de cada feta.
  4. Enrollar con cuidado, formando un cilindro. Si el salmón es muy fino, no apretar demasiado para evitar que se rompa.
  5. Disponer los rollitos en una fuente. Decorar con alcaparras y rodajas finas de pepino o limón.
  6. Llevar a la heladera al menos 30 minutos antes de servir, para que tomen cuerpo y sabor.
  7. Servir fríos, recién sacados de la heladera.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 12 rollitos (ideal para 4 personas como entrada o picada).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 110 kcal
  • Grasas: 7 gr
  • Carbohidratos: 2 gr
  • Proteínas: 10 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, bien tapados, duran hasta 2 días. No se recomienda freezar, ya que el queso y el salmón pierden textura al descongelar.

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